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منزل عائلي بتصميم كلاسيكي فخم

ريم عوض ريم عوض
Sala de Estar e Jantar, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة المعيشة Amber/Gold
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التصميم الكلاسيكي لا يُمَل منه أبدًا ولكن لابد أن تنتبه للتفاصيل جيدًا حتى لا يتحول المنزل لمتحف وليس مكانًا يمكنك العيش فيه بأريحية بسبب كثرة زركشات المنسوجات أو المبالغة في وضع التحف والحفر في خشب الأثاث. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل منزل عائلي كلاسيكي بذوق رفيع جدًا سيجعلكم تنبهرون. إليكم نظرة داخل كل غرفة بتمعن.

غرفة المعيشة

Sala de Estar e Jantar, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة المعيشة نحاس/برونز Amber/Gold
Heloisa Titan Arquitetura

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

أول ما يلفت نظرنا في غرفة المعيشة هو الجمال الملكي في اللمسات الفريدة من نوعها سواءًا كانت في لون الأقمشة أو نوعها بداية من السجادة البيج المصنوعة من الصوف، إلى الكنب القطيفة والكراسي الحريرية الرائعة. أو التحف الكريستالية المرتبة بأناقة. الغرفة تحتوي على بعض العصرية في الكنب وكاولة القهوة تمتزج مع كلاسيكية بحتة في الكراسي والطاولات الجانبية ذات الأرجل الكلاسيكية الأصيلة. إضافة المخدات للكنب تعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء لأنها في الآخر غرفة معيشة مهما بلغت كلاسيكيتها فتحتاج أن ترتاح فيها وتقضي يومك بلا تعقيد.

منظور آخر

Sala de Estar e Jantar, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة المعيشة Amber/Gold
Heloisa Titan Arquitetura

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

منظور آخر لغرفة المعيشة تظهر فيه عربة القهوة بجانب الكرسي، ونجفة كريستالية وتتوسطهم لوحة حداثية بألوان نابضة بالحياة لتكتمل فخامة الغرفة. أيضًا نلاحظ الكرسي الحداثي على يمين الصورة بتصميمه الخشبي الجذاب الذي يندمج مع باقي التصميم الكلاسيكي للغرفة.

غرفة السفرة

Sala de Estar e Jantar, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة السفرة Amber/Gold
Heloisa Titan Arquitetura

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

غرفة السفرة كما ترون مفتوحة على غرفة المعيشة بلا فواصل. كراسي طاولة السفرة مزيج بين العصري في الكراسي الجانبية، والكلاسيكية في الكراسي الفخمة المزخرفة ذات الذراعين والكسوة الحريرية السوداء على رأسيّ الطاولة. ترسو الطاولة فوق سجادة مصنوعة من الصوف كمثيلتها في غرفة المعيشة ولكن بلون داكن بدرجة بسيطة عن الأخرى. المرآة بجانب الطاولة من شأنها أن تضفي اتساعًا على الغرفة في ذلك شاركت أيضًا الستائر الشيفون البيضاء. من أهم ما يميز تلك الغرفة هو السقف الساقط المضيء والنجفة الكريستالية الضخمة التي تمتد فوق الطاولة.

منظور ثالث لغرفة المعيشة

Sala de Estar e Jantar, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة المعيشة Amber/Gold
Heloisa Titan Arquitetura

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

خلف غرفة المعيشة يقبع السلم المؤدي لغرف النوم في الطابق العلوي. نلاحظ أن النافذة وراء السلم تمتد من الدور السفلي للطابق الثاني مما أعطى فرصة هائلة لضوء الشمس بالدخول وجعل المنزل يبدو أوسع بكثير. التصميم يجمع بين الكلاسيكي والمودرن. فعلى جانب السلم يوجد طاولة بيضاء عصرية مع بعض الكراسي الخشبية البسيطة، وعلى الجانب الآخر كونسول كلاسيكي مزخرف باللون الذهبي. وأيضًا اثنين من الأباليك الكلاسيكية المميزة التي تجعل هذا الجانب كلاسيكي بالكامل.

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