منزل عائلي بتصميم كلاسيكي فخم

أول ما يلفت نظرنا في غرفة المعيشة هو الجمال الملكي في اللمسات الفريدة من نوعها سواءًا كانت في لون الأقمشة أو نوعها بداية من السجادة البيج المصنوعة من الصوف، إلى الكنب القطيفة والكراسي الحريرية الرائعة. أو التحف الكريستالية المرتبة بأناقة. الغرفة تحتوي على بعض العصرية في الكنب وكاولة القهوة تمتزج مع كلاسيكية بحتة في الكراسي والطاولات الجانبية ذات الأرجل الكلاسيكية الأصيلة. إضافة المخدات للكنب تعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء لأنها في الآخر غرفة معيشة مهما بلغت كلاسيكيتها فتحتاج أن ترتاح فيها وتقضي يومك بلا تعقيد.