تجديد منزل تم بناؤه عام 1930م

هل يمكن إعادة بيت للحياة بعد أكثر من 70 عامًا على بناؤه؟ نعم بالطبع! هذا البيت الكائن في وسط لندن تم إنشاؤه عام 1930م وقام المصممون بتجديده بعصرية تلائم الوقت الحالي وبشكل عملي في نفس الوقت يناسب احتياجات أسرة في عام 2016.
نأخذكم الآن في جولة داخل أرجاء المنزل لتروا ما تم تجديده بأنفسكم.
لنبدأ بمدخل المنزل، للإبقاء على روح وجو المنزل الأصلي حافظ المصمم على بعض العناصر كما هي وجدد بعضها. كمثال فقد قام المصمم بطلاء الباب باللون التوركواز ليضيف لمسة كلاسيكية عصرية بالحفر الموجود على الباب والجزء الزجاجي العلوي منه. أضاف بعض اللمسات الطبيعية من النباتات لتتباين جميع الألوان وتمتزج معًا مع الطوب الأحمر في الخلفية لتكون النتيجة تصميمًا رائعًا يشوقك للدخول.
غرفة المعيشة تحتوي على كرسيين كلاسيكيين بذارعين بلون التفاح الأخضر تتوسطهم طاولة قهوة بسيطة وزهرية خضراء تتماشى مع السجادة المزركشة. في الخلفية نجد كنبة مليئة بالخدديات الملونة النابضة بالحياة التي تتكامل مع المرايا الدائرية والنباتات لتضفي حيوية رائعة على كل ركن في الغرفة.
المطبخ بنمط تبسيطي باللون الأبيض ويحتوي على جزيرة تعمل كسطح إضافي للمطبخ وبار. الكراسي مصنوعة من الخوص لتضفي شعورًا طبيعيًا على المكان ولونًا مختلفًا يكسر من حدة الأبيض. بجانبه السفرة أيضًا باللون الأبيض وسجادة فريدة من نوعها بزركشة صفراء نابضة بالحياة.
غرفة النوم الرئيسية بألوان أرضية هادئة ولمسة من البرتقالي في خدديات السرير والكرسي والأباجورات في الكومودينو على يمين ويسار السرير والخط في أسفل بيت الستارة لتضفي حياةً على الغرفة.
في البيوت الكبيرة وجود غرفة خاصة باللعب لأطفالك وأطفال أصدقائك. الغرفة نابضة بالحياة وتحتوي على كنبة ودكة خشبية بجانب النافذة عليها بعض الخدديات وسجادة زرقاء مليئة بالحيوية بصورة بومة كبيرة وبعض الأرفف لوضع الألعاب بجانب التليفزيون وخزانات.
واحدة من أحلى غرف المنزل. الأحمر يعطي شخصية شبابية للغرفة رائعة ونابضة بالحياة سواء كان في ورق الخائط أو الأكسسوارات المستخدمة مثل أباجورة القراءة الفريدة من نوعها فوق السرير أو الكومودينو بشكله المختلف. هذا اللون بالطبع مناسب أكثر بسبب لون الأثاث الأبيض وإلا ستكون الغرفة غير مريحة للعين.
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في الطابق العلوي مساحة قراءة استخدمت كمكان لإنشاء مكتبة ووضع كرسي بجانب النافذة للاستمتاع بقراءة كتاب على ضوء الشمس.