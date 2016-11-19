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تجديد منزل تم بناؤه عام 1930م

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة المعيشة
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هل يمكن إعادة بيت للحياة بعد أكثر من 70 عامًا على بناؤه؟ نعم بالطبع! هذا البيت الكائن في وسط لندن تم إنشاؤه عام 1930م وقام المصممون بتجديده بعصرية تلائم الوقت الحالي وبشكل عملي في نفس الوقت يناسب احتياجات أسرة في عام 2016.

نأخذكم الآن في جولة داخل أرجاء المنزل لتروا ما تم تجديده بأنفسكم.

مدخل المنزل

homify منازل
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لنبدأ بمدخل المنزل، للإبقاء على روح وجو المنزل الأصلي حافظ المصمم على بعض العناصر كما هي وجدد بعضها. كمثال فقد قام المصمم بطلاء الباب باللون التوركواز ليضيف لمسة كلاسيكية عصرية بالحفر الموجود على الباب والجزء الزجاجي العلوي منه. أضاف بعض اللمسات الطبيعية من النباتات لتتباين جميع الألوان وتمتزج معًا مع الطوب الأحمر في الخلفية لتكون النتيجة تصميمًا رائعًا يشوقك للدخول.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
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homify
homify

غرفة المعيشة تحتوي على كرسيين كلاسيكيين بذارعين بلون التفاح الأخضر تتوسطهم طاولة قهوة بسيطة وزهرية خضراء تتماشى مع السجادة المزركشة. في الخلفية نجد كنبة مليئة بالخدديات الملونة النابضة بالحياة التي تتكامل مع المرايا الدائرية والنباتات لتضفي حيوية رائعة على كل ركن في الغرفة.

المطبخ والسفرة

homify مطبخ
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المطبخ بنمط تبسيطي باللون الأبيض ويحتوي على جزيرة تعمل كسطح إضافي للمطبخ وبار. الكراسي مصنوعة من الخوص لتضفي شعورًا طبيعيًا على المكان ولونًا مختلفًا يكسر من حدة الأبيض. بجانبه السفرة أيضًا باللون الأبيض وسجادة فريدة من نوعها بزركشة صفراء نابضة بالحياة.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
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homify

غرفة النوم الرئيسية بألوان أرضية هادئة ولمسة من البرتقالي في خدديات السرير والكرسي والأباجورات في الكومودينو على يمين ويسار السرير والخط في أسفل بيت الستارة لتضفي حياةً على الغرفة.

غرفة اللعب

homify غرفة الاطفال
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homify
homify

في البيوت الكبيرة وجود غرفة خاصة باللعب لأطفالك وأطفال أصدقائك. الغرفة نابضة بالحياة وتحتوي على كنبة ودكة خشبية بجانب النافذة عليها بعض الخدديات وسجادة زرقاء مليئة بالحيوية بصورة بومة كبيرة وبعض الأرفف لوضع الألعاب بجانب التليفزيون وخزانات.

غرفة طفل

homify غرفة الاطفال
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homify
homify
homify

واحدة من أحلى غرف المنزل. الأحمر يعطي شخصية شبابية للغرفة رائعة ونابضة بالحياة سواء كان في ورق الخائط أو الأكسسوارات المستخدمة مثل أباجورة القراءة الفريدة من نوعها فوق السرير أو الكومودينو بشكله المختلف. هذا اللون بالطبع مناسب أكثر بسبب لون الأثاث الأبيض وإلا ستكون الغرفة غير مريحة للعين.

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مساحة للقراءة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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في الطابق العلوي مساحة قراءة استخدمت كمكان لإنشاء مكتبة ووضع كرسي بجانب النافذة للاستمتاع بقراءة كتاب على ضوء الشمس.

غرفة طفل

homify غرفة الاطفال
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غرفة طفل أخرى ولكن يغلب عليها اللون الأخضر المريح والذي يدعو للاسترخاء. الدولاب صمم بطريقة موفرة للمساحة حول إطار السرير وعلى جانبه بعض الأرفف المفتوحة لتعمل كمكتبة صغيرة. وضوء مماثل للضوء المعلق فوق السرير في الغرفة الأخرى للقراءة الليلية.

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