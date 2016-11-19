تجديد منزل تم بناؤه عام 1930م

هل يمكن إعادة بيت للحياة بعد أكثر من 70 عامًا على بناؤه؟ نعم بالطبع! هذا البيت الكائن في وسط لندن تم إنشاؤه عام 1930م وقام المصممون بتجديده بعصرية تلائم الوقت الحالي وبشكل عملي في نفس الوقت يناسب احتياجات أسرة في عام 2016.

نأخذكم الآن في جولة داخل أرجاء المنزل لتروا ما تم تجديده بأنفسكم.