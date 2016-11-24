منزل عصري وكأنه متحف للفنون

هل سبق لك أن قمت بزيارة أحد منازل المشاهير والتى قد تحولت إلى متحف للفنون والقطع الأثرية الرائعة، فماذا لو كان منزلك هو ذاك المتحف الفريد من نوعه، سنأخذك اليوم في جولة مع هوميفاي في أحد المنازل والتي قد تظن من روعة تصميمها وفخامة قطع الأثاث بها أنك تتجول بمتحف للفنون ولن تمل أبدا من جمال تفاصيله وروعة ودقة اختيار كل قطعة به… فلنبدأ جولتنا سريعا
في البداية ما رأيك أن نرى إطلالة مختلفة من شرفة منزلنا اليوم لنرى معالم مدينة بأكملها من موقعنا هذا، جلسة هادئة ومسبح صغير هو كل ما تحتاجه للاسترخاء مع هذه الإطلالة المميزة…
وفي نظرة عامة للتصميم سنجد أنه جمع بين الحداثة والكلاسيكية الحديثة وأثقلها بقطع ديكورية مختلفة، فراغ الاستقبل مقسم إلى ثلاث أجزاء مشتركين، غرفة جلوس مع تلفاز وطاولة عملية أنيقة وطاولة طعام رئيسية ..
تصميم حديث مكون من أريكة مريحة ذات لون فاتح وسجادة أنيقة، أما بقى عن هذه الإضافة الملفتة للنظر ألا وهى الكرسيين مصنوعين من الجلد الأحمر ليخلق تباين ملحوظ ويكسر ملل الألوان الفاتحة المستخدمة في الجدران والأريكة وحتى الستائر..
حرص المصمم على إضافة قطع ديكورية أنيقة على الطاولة الرئيسية لغرفة المعيشة بلون برتقالي بتصميم مختلف مع لوحة كبيرة على الجدار بألوان متباينة رائعة ..
هنا جمع المصمم بين العملية والأناقة حيث استغل المساحة بشكل عملى جدا وأضاف طاولة جانبية مع مجموعة من المقاعد ذات أرجل متحركة، وفي نفس الوقت ترك لمسات ديكورية مختلفة، هذه الفكر قد تناسب العائلات والعزائم الكبيرة وتساعد في تنظيم المنزل أو قد تستخدم كمساحة عمل ..
وبنفس الأسلوب المتبع في التصميم بأكمله وهو الاستغلال الأمثل لكل ركن، فاختار الصميم إلى جدار غير مستخدم وقام بتصميم جلسة مريحة وتعلوها 3 وحدات إضاءة ذات تصميم مختلف ومبتكر ..
وبنظرة تفصيلية للمقعد لنتأمل في جمال تفاصيله ورغم اهتمام المصمم بالجانب الوظيفي إلا أنه حرص على ان يكن للمقعد تفاصيل خاصة تجذب الانتباه وتجعله أنيقا بما يكفى
دائما ما نلجأ لاستخدام المرآة في الأماكن الضيقة لمعالجتها وإضافة مساحة بصرية لها، ولكن للمرآة دور آخر فهى أحيانا تكن إضافة ديكورية مختلفة وتجعل للتصميم وجه..
تصميم طاولة رئيسية كبيرة ومجموعة مقاعد ذات تصميم مختلف مع نجفة تظهر كمجموعة من النجوم الساطعة..
لا تنس أنك تتجول في منزل عصرى ولكن ملئ بالكثير من التفاصيل البراقة والتى قد تجعلك تشعر بأنك داخل متحف للفنون..
كل لمسة ستتركها بمنزلك قد تضيف إليه وتجعل منه منزل مختلف، فلم يكتف المصمم النباتات والزهور الطبيعية الرائعة ولكن أضاف إليه قطع منحوتة من الخشب لتظل دائما تزين منزله..
إضافة القطع الديكورية الفخمة والتى تجعلك تظن أنك بالمتحف لن تسمح للملل أن بجد طريقا لمنزلك..
ما رأيك بهذه الخزانة المصممة بشكل مبتكر ومميز مع قطع ديكورية وزهور بيضاء، إضافة رائعة لغرفة نوم بتصميم كلاسيكي هادئ ذو ألوان فاتحة ..
تصميم عملي شبابي يهتم بالجانب الوظيفي مع تحقيق الأناقة المطلوبة، سرير لفرد واحد ومكتب عملى بسيط وستارة مبتكرة من الخشب..
في نهاية جولتنا نجد أن المصمم لم ينس الحمام ونصيبه من هذه الفخامة، تصميم فندقي من الرخام والأحجار وتباين بين الخامات وتناغم بين الألوان، مرآة أنيقة مع ورود بيضاء تضيف لمسة من الرومانسية للحمام..
لا تترد في قراءة حمام على نمط الفنادق!!