منزل عصري وكأنه متحف للفنون

تصميم حديث مكون من أريكة مريحة ذات لون فاتح وسجادة أنيقة، أما بقى عن هذه الإضافة الملفتة للنظر ألا وهى الكرسيين مصنوعين من الجلد الأحمر ليخلق تباين ملحوظ ويكسر ملل الألوان الفاتحة المستخدمة في الجدران والأريكة وحتى الستائر..

حرص المصمم على إضافة قطع ديكورية أنيقة على الطاولة الرئيسية لغرفة المعيشة بلون برتقالي بتصميم مختلف مع لوحة كبيرة على الجدار بألوان متباينة رائعة ..