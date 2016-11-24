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منزل عصري وكأنه متحف للفنون

آية منير آية منير
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هل سبق لك أن قمت بزيارة أحد منازل المشاهير والتى قد تحولت إلى متحف للفنون والقطع الأثرية الرائعة، فماذا لو كان منزلك هو ذاك المتحف الفريد من نوعه، سنأخذك اليوم في جولة مع هوميفاي في أحد المنازل والتي قد تظن من روعة تصميمها وفخامة قطع الأثاث بها أنك تتجول بمتحف للفنون ولن تمل أبدا من جمال تفاصيله وروعة ودقة اختيار كل قطعة به… فلنبدأ جولتنا سريعا 

إطلالة مختلفة

homify
homify

homify
homify
homify

في البداية ما رأيك أن نرى إطلالة مختلفة من شرفة منزلنا اليوم لنرى معالم مدينة بأكملها من موقعنا هذا، جلسة هادئة ومسبح صغير هو كل ما تحتاجه للاسترخاء مع هذه الإطلالة المميزة…

جلسة عائلية

homify
homify

homify
homify
homify

ولم ينس المصمم أن يترك مساحة لجلسة عائلية لتناول عشاء في الهواء الطلق…

نظرة عامة ..

homify
homify

homify
homify
homify

وفي نظرة عامة للتصميم سنجد أنه جمع بين الحداثة والكلاسيكية الحديثة وأثقلها بقطع ديكورية مختلفة، فراغ الاستقبل مقسم إلى ثلاث أجزاء مشتركين، غرفة جلوس مع تلفاز وطاولة عملية أنيقة  وطاولة طعام رئيسية ..

غرفة المعيشة

homify
homify

homify
homify
homify

تصميم حديث مكون من أريكة مريحة ذات لون فاتح وسجادة أنيقة، أما بقى عن هذه الإضافة الملفتة للنظر ألا وهى الكرسيين مصنوعين من الجلد الأحمر ليخلق تباين ملحوظ ويكسر ملل الألوان الفاتحة المستخدمة في الجدران والأريكة وحتى الستائر..

حرص المصمم على إضافة قطع ديكورية أنيقة على الطاولة الرئيسية لغرفة المعيشة بلون برتقالي بتصميم مختلف مع لوحة كبيرة على الجدار بألوان متباينة رائعة ..

العملية والأناقة

homify
homify

homify
homify
homify

هنا جمع المصمم بين العملية والأناقة حيث استغل المساحة بشكل عملى جدا وأضاف طاولة جانبية مع مجموعة من المقاعد ذات أرجل متحركة، وفي نفس الوقت ترك لمسات ديكورية مختلفة، هذه الفكر قد تناسب العائلات والعزائم الكبيرة وتساعد في تنظيم المنزل أو قد تستخدم كمساحة عمل ..

استغلال أمثل..

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homify

homify
homify
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وحدات إضاءة مختلفة..

homify
homify

homify
homify
homify

وبنفس الأسلوب المتبع في التصميم بأكمله وهو الاستغلال الأمثل لكل ركن، فاختار الصميم إلى جدار غير مستخدم وقام بتصميم جلسة مريحة وتعلوها 3 وحدات إضاءة ذات تصميم مختلف ومبتكر ..

مقعد عملى ..

homify
homify

homify
homify
homify

وبنظرة تفصيلية للمقعد لنتأمل في جمال تفاصيله ورغم اهتمام المصمم بالجانب الوظيفي إلا أنه حرص على ان يكن للمقعد تفاصيل خاصة تجذب الانتباه وتجعله أنيقا بما يكفى 

مرآة كبيرة ..

homify
homify

homify
homify
homify

دائما ما نلجأ لاستخدام المرآة في الأماكن الضيقة لمعالجتها وإضافة مساحة بصرية لها، ولكن للمرآة دور آخر فهى أحيانا تكن إضافة ديكورية مختلفة وتجعل للتصميم وجه..

طاولة طعام رئيسية ووحدة إضاءة كالنجم الساطع..

homify
homify

homify
homify
homify

تصميم طاولة رئيسية كبيرة ومجموعة مقاعد ذات تصميم مختلف مع نجفة تظهر كمجموعة من النجوم الساطعة..

جدار خشبي..

homify
homify

homify
homify
homify

يظل الخشب له رونق خاص وإطلالة مميزة لا مثيل لها..

وجه آخر..

homify
homify

homify
homify
homify

لا تنس أنك تتجول في منزل عصرى ولكن ملئ بالكثير من التفاصيل البراقة والتى قد تجعلك تشعر بأنك داخل متحف للفنون.. 

قطع خشبية أنيقة ..

homify
homify

homify
homify
homify

كل لمسة ستتركها بمنزلك قد تضيف إليه وتجعل منه منزل مختلف، فلم يكتف المصمم النباتات والزهور الطبيعية الرائعة ولكن أضاف إليه قطع منحوتة من الخشب لتظل دائما تزين منزله..

أنتيكة..

homify
homify

homify
homify
homify

إضافة القطع الديكورية الفخمة والتى تجعلك تظن أنك بالمتحف لن تسمح للملل أن بجد طريقا لمنزلك..

غرفة كلاسيكية بلمسة حديثة

homify
homify

homify
homify
homify

ما رأيك بهذه الخزانة المصممة بشكل مبتكر ومميز مع قطع ديكورية وزهور بيضاء، إضافة رائعة لغرفة نوم بتصميم كلاسيكي هادئ ذو ألوان فاتحة ..

غرفة عملية ..

homify
homify

homify
homify
homify

تصميم عملي شبابي يهتم بالجانب الوظيفي مع تحقيق الأناقة المطلوبة، سرير لفرد واحد ومكتب عملى بسيط وستارة مبتكرة من الخشب..

حمام فندقي

homify
homify

homify
homify
homify

 في نهاية جولتنا نجد أن المصمم لم ينس الحمام ونصيبه من هذه الفخامة، تصميم فندقي من الرخام والأحجار وتباين بين الخامات وتناغم بين الألوان، مرآة أنيقة مع ورود بيضاء تضيف لمسة من الرومانسية للحمام..

لا تترد في قراءة  حمام على نمط الفنادق!!

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