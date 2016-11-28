جميعنا يحب التجديد والتغيير لأن الخروج من النمطية والتقليدية يعطي الشعور بالحيوية والانطلاقة، خاصة وإن كان هذا التغيير في أهم غرفة بمنزلك وهي غرفة النوم، فهي الجناح الملكي المُريح بالمنزل، ولكي تحصل على هذا الشعور يجب أن تهتم بتفاصيل الغرفة، وتجديدها وتغيير ديكوراتها دومًا، حتى لا تشعر بالملل داخلها.
وقد تحكمك الميزانية في هذا الموضوع، بالرغم من أنك لست مضطر تمامًا لصرف أموال باهظة لتجديد وتغيير ديكورات الغرفة، إليك الحل.. حيث يقدم لك هوميفاي في هذا المقال أهم النصائح التي تحتاجها للتغيير.. الاّن جدد غرفة نومك بأقل التكاليف الممكنة.
إذا كان الجدار الخلفي لسرير غرفة النوم فارغ، فيمكنك الاعتماد على ورق الحائط بأشكاله وألوانه وأسعاره المختلفة ورسوماته الجميلة لتزيين الغرفة وإعطائها نمط مختلف.
ويُفضل اعتمادك على نوع مناسب وتكلفته في حدود ميزانيتك ويكون قابل للغسيل حتى يسهل عليك تنظيفه.
إذا كنت من مُحبي صور المشاهير أو الفنانين أو حتى صورك الشخصية في الحفلات بسن المراهقة والتي من شأنها أن تعطي الحياة للغرفة وتُعيدك إلى الذكريات، فيمكنك الاعتماد على هذه الفكرة لكي تكون طريقة رائعة لتزيين جدارغرفة نومك، وإعطاء الغرفة نفسها شكلًا جديد يزيدها بهجة وجمال، ولن تكون مُكلفة تمامًا.. فقط بعض الجهود البسيطة للصق الصور على الجدران.
إذا كان مفرش سريرك سادة وغير منقوش يمكنك الاعتماد على بعض الوسائد الإضافية الملونة بألوان مختلفة أو المنقوشة، لكي تخلق أجواء جديدة، فأحيانًا تكون تناقضات الألوان مميزة وجميلة وتخلق أجواء من المرح.
يمكنك الاعتماد على المصابيح الصغيرة إلى جانب السرير، فتعطيك إضاءة خافتة ليلًا، وهي متوفرة بأشكال وألوان مختلفة قد تكون بمثابة تحفة مميزة وأنيقة في الغرفة.
كما يمكنك اختيار وحدات الإضاءة بطريقة تناسب مساحة غرفتك والمكان الذي ستوضع فيه، وذلك للحصول على إضاءة مميزة وغرفة مريحة.
يعد حصولك على سجادة صغيرة بجانب السرير وسيلة رائعة للحصول على الدفء تحت قدميك عند الاستيقاظ من النوم، خاصة مع حلول فصل الشتاء، تبدو هذه فكرة رائعة خاصة وإن تم اختيارها بدقة وبألوان وأشكال تناسب ديكور الغرفة وشكل الأرضية، كما إنها متعددة الخامات بحيث يمكنك اختيار الخامة التي تناسب ميزانيتك.
لست مضطر لصرف الكثير من أجل تجديد غرفة بأكملها، في حين أنه بإمكانك الاعتماد على ستارة بسيطة وملونة وزاهية لإعطاء أجواء بسيطة وجميلة ومختلفة في الغرفة، كما يمكنك اختيارها بالألوان التي تتناسب مع ديكورات غرفتك وأثاثها.
يمكنك الاعتماد على التحف والأنتيكات الخاصة والتي ربما تكون حصلت عليها كأشياء تذكارية من المدن التي قمت بزيارتها، إذ إنه يمكنك صناعة رف صغير لوضعها أو إن كانت مناسبة للتعليق يمكن وضعها على الجدار بجانب السرير أو حتى تعليقها بسقف الغرفة، فيبدو الأمر رائع وجميل ويذكرك بوقت شرائها.
بأقل تكلفة ممكنة تستطيع تغيير شكل غرفة نومك عن طريق طلاء الجدران بألوان مختلفة وجريئة تعطي اختلاف وتشعرك بالتجديد داخل المكان، وتنشر البهجة وتعطيك التميز.
يمكنك عمل بعض الرفوف البسيطة فوق السرير أو على أحد جدران الغرفة لحمل التحف أو بعض الصور أو أشياء معينة تود الاحتفاظ بها، فقد توفر لك تلك الرفوف هذه المساحة المميزة، وتُكمل أيضًا ديكور الغرفة.
تعد المرايا من الوسائل المميزة لتزيين أي مكان بمنزلك، وخاصة غرفة نومك، فتبدو أنيقة ومميزة وعملية في نفس الوقت، بالإضافة إلى انها تعطي مساحة أكبر للغرفة، وتشارك بنصيب كبير في زينة الغرفة وديكوراتها.
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