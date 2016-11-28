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جدد غرفة نومك بأقل التكاليف الممكنة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Obra La Piedad, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
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جميعنا يحب التجديد والتغيير لأن الخروج من النمطية والتقليدية يعطي الشعور بالحيوية والانطلاقة، خاصة وإن كان هذا التغيير في أهم غرفة بمنزلك وهي غرفة النوم، فهي الجناح الملكي المُريح بالمنزل، ولكي تحصل على هذا الشعور يجب أن تهتم بتفاصيل الغرفة، وتجديدها وتغيير ديكوراتها دومًا، حتى لا تشعر بالملل داخلها.

وقد تحكمك الميزانية في هذا الموضوع، بالرغم من أنك لست مضطر تمامًا لصرف أموال باهظة لتجديد وتغيير ديكورات الغرفة، إليك الحل.. حيث يقدم لك هوميفاي في هذا المقال أهم النصائح التي تحتاجها للتغيير.. الاّن جدد غرفة نومك بأقل التكاليف الممكنة.

استخدام ورق الحائط

Obra La Piedad, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
Silvana Valerio

Silvana Valerio
Silvana Valerio
Silvana Valerio

إذا كان الجدار الخلفي لسرير غرفة النوم فارغ، فيمكنك الاعتماد على ورق الحائط بأشكاله وألوانه وأسعاره المختلفة ورسوماته الجميلة لتزيين الغرفة وإعطائها نمط مختلف.

ويُفضل اعتمادك على نوع مناسب وتكلفته في حدود ميزانيتك ويكون قابل للغسيل حتى يسهل عليك تنظيفه.

الصور والملصقات على الجدران

Dormitorio matrimonial | RUSTICO Y ECLÉCTICO , G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة نوم
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

إذا كنت من مُحبي صور المشاهير أو الفنانين أو حتى صورك الشخصية في الحفلات بسن المراهقة والتي من شأنها أن تعطي الحياة للغرفة وتُعيدك إلى الذكريات، فيمكنك الاعتماد على هذه الفكرة لكي تكون طريقة رائعة لتزيين جدارغرفة نومك، وإعطاء الغرفة نفسها شكلًا جديد يزيدها بهجة وجمال، ولن تكون مُكلفة تمامًا.. فقط بعض الجهود البسيطة للصق الصور على الجدران.

الوسائد الملونة والمتناقضة

Casa en Garín, 2424 ARQUITECTURA 2424 ARQUITECTURA غرفة نوم خشب White
2424 ARQUITECTURA

2424 ARQUITECTURA
2424 ARQUITECTURA
2424 ARQUITECTURA

إذا كان مفرش سريرك سادة وغير منقوش يمكنك الاعتماد على بعض الوسائد الإضافية الملونة بألوان مختلفة أو المنقوشة، لكي تخلق أجواء جديدة، فأحيانًا تكون تناقضات الألوان مميزة وجميلة وتخلق أجواء من المرح.

المصابيح..!

Departamento | FEMINEIDAD RELAJADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة نوم
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

يمكنك الاعتماد على المصابيح الصغيرة إلى جانب السرير، فتعطيك إضاءة خافتة ليلًا، وهي متوفرة بأشكال وألوان مختلفة قد تكون بمثابة تحفة مميزة وأنيقة في الغرفة. 

كما يمكنك اختيار وحدات الإضاءة بطريقة تناسب مساحة غرفتك والمكان الذي ستوضع فيه، وذلك للحصول على إضاءة مميزة وغرفة مريحة.

سجادة صغيرة بجانب السرير

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova غرفة نوم
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

يعد حصولك على سجادة صغيرة بجانب السرير وسيلة رائعة للحصول على الدفء تحت قدميك عند الاستيقاظ من النوم، خاصة مع حلول فصل الشتاء، تبدو هذه فكرة رائعة خاصة وإن تم اختيارها بدقة وبألوان وأشكال تناسب ديكور الغرفة وشكل الأرضية، كما إنها متعددة الخامات بحيث يمكنك اختيار الخامة التي تناسب ميزانيتك.

استخدام الستائر الملونة

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة نوم
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

لست مضطر لصرف الكثير من أجل تجديد غرفة بأكملها، في حين أنه بإمكانك الاعتماد على ستارة بسيطة وملونة وزاهية لإعطاء أجواء بسيطة وجميلة ومختلفة في الغرفة، كما يمكنك اختيارها بالألوان التي تتناسب مع ديكورات غرفتك وأثاثها.

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التحف والأنتيكات الخاصة

Víbora, Mags Design Mags Design غرفة نوم
Mags Design

Mags Design
Mags Design
Mags Design

يمكنك الاعتماد على التحف والأنتيكات الخاصة والتي ربما تكون حصلت عليها كأشياء تذكارية من المدن التي قمت بزيارتها، إذ إنه يمكنك صناعة رف صغير لوضعها أو إن كانت مناسبة للتعليق يمكن وضعها على الجدار بجانب السرير أو حتى تعليقها بسقف الغرفة، فيبدو الأمر رائع وجميل ويذكرك بوقت شرائها.

الدهانات الجريئة

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

بأقل تكلفة ممكنة تستطيع تغيير شكل غرفة نومك عن طريق طلاء الجدران بألوان مختلفة وجريئة تعطي اختلاف وتشعرك بالتجديد داخل المكان، وتنشر البهجة وتعطيك التميز.

رفوف بسيطة

Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة نوم
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

يمكنك عمل بعض الرفوف البسيطة فوق السرير أو على أحد جدران الغرفة لحمل التحف أو بعض الصور أو أشياء معينة تود الاحتفاظ بها، فقد توفر لك تلك الرفوف هذه المساحة المميزة، وتُكمل أيضًا ديكور الغرفة.

المرايا

Hells Kitchen Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

Hells Kitchen Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

تعد المرايا من الوسائل المميزة لتزيين أي مكان بمنزلك، وخاصة غرفة نومك، فتبدو أنيقة ومميزة وعملية في نفس الوقت، بالإضافة إلى انها تعطي مساحة أكبر للغرفة، وتشارك بنصيب كبير في زينة الغرفة وديكوراتها.

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