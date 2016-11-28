جميعنا يحب التجديد والتغيير لأن الخروج من النمطية والتقليدية يعطي الشعور بالحيوية والانطلاقة، خاصة وإن كان هذا التغيير في أهم غرفة بمنزلك وهي غرفة النوم، فهي الجناح الملكي المُريح بالمنزل، ولكي تحصل على هذا الشعور يجب أن تهتم بتفاصيل الغرفة، وتجديدها وتغيير ديكوراتها دومًا، حتى لا تشعر بالملل داخلها.

وقد تحكمك الميزانية في هذا الموضوع، بالرغم من أنك لست مضطر تمامًا لصرف أموال باهظة لتجديد وتغيير ديكورات الغرفة، إليك الحل.. حيث يقدم لك هوميفاي في هذا المقال أهم النصائح التي تحتاجها للتغيير.. الاّن جدد غرفة نومك بأقل التكاليف الممكنة.