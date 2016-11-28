شقة صغيرة ومميزة تشعرك بالراحة

جولتنا اليوم مع هوميفاى متميزة جدا فى ضواحى ايطاليا مع منزل بتصميم متميز جداً بشكل واضح، تصميم هذا المنزل اثبت أن المساحة الصغيرة ليست عائقاً فى أى اصميم حتى تشعر بالراحة والتصميم المتميز، فهذا المنزل مساحته صغيرة ألا أن ذكاء تصميمه وتوزيع المساحة بداخله، جعل من هذا المنزل منزلاً متميز ورائع المنزل اعتمد على البساطة فى تصميمه وعلى توزيع المساحات واستغلالها بطريقة مناسبة ومميزة.