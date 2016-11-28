شقة صغيرة ومميزة تشعرك بالراحة

جولتنا اليوم مع هوميفاى متميزة جدا فى ضواحى ايطاليا مع منزل بتصميم متميز جداً بشكل واضح، تصميم هذا المنزل اثبت أن المساحة الصغيرة ليست عائقاً فى أى اصميم حتى تشعر بالراحة والتصميم المتميز، فهذا المنزل مساحته صغيرة ألا أن ذكاء تصميمه وتوزيع المساحة بداخله، جعل من هذا المنزل منزلاً متميز ورائع المنزل اعتمد على البساطة فى تصميمه وعلى توزيع المساحات واستغلالها بطريقة مناسبة ومميزة.
وهنا البداية مع نظرة خاطفة على المطبخ وطاولة الطعام الصغيرة، الأرضيات من الخشب الباركيه المميز جداً فى اختياره وتصميمه، تصميم المطبخ بسيط جداً وواضح كيف استغل المصمم المساحات فى التصميم بطريقة ذكية جداً، فتوزيع الأثاث داخل المطبخ كان أكثر من رائع بطريقة خلقت الكثير من المساحات الأضافية، كما الأعتماد على النوافذ لأستغلال وجود الضوء الطبيعى داخل المطبخ كان لمسة متميزة خلقت مزيد من المساحات التى تجعلك تشعر بالدفئ.
ولأن مساحة المطبخ صغيرة كان لابد من استغلال جيد للمساحة، لذلك جاء تصميم تلك الطاولة بجانب المطبخ، طاولة مربعة صغيرة بجانب المطبخ تحاوطها بعض الكراسي البسيطة والصغيرة من حول الطاولة.
وفى زاوية من الجدار بجانب طاولة الطعام كانت تلك المكتبة الأنيقة برفوفها البسيطة وسط الجدار، المكتبة مميزة وبسيطة فقط بعض الأرفف فى منتصف الجدار لوضع تلك الديكورات البسيطة والأنيقة وأيضاً لوضعية جيدة ورائعة لمشاهدة التلفاز .
تصميم غرفة المعيشة أو منطقة المعيشة ان صح التعبير كان أمثر من رائع داخل هذة الشقة الصغيرة، فقط أريكة صغيرة وطاولة بسيطة وأصبح لديك صالون صغير تقضى بداخله لحظات مميزة من الراحة والأسترخاء مع عائلتك وأصدقائك.
وبلمسات بسيطة أصبح المكان مضئ ومميز، فقد قام المصمم بالأستعانة بأضاءة هذا المصباح الصغير على جانب من جوانب منطقة المعيشة مع الأضاءة الطبيعية المتمثلة فى تلك النوافذ التى تبعث الضوء الطبيعى إلى داخل غرفة المعيشة، طلاء الجدران كان رمادياً متناسقاً جداً مع لون أثاث الغرفة بالكامل.
غرفة النوم داخل هذا المنزل متميزة بطريقة واضحة جداً، اختيار الاثاث جاء مثالياً جداً بطريقة واضحة، السرير مثالى جداً بمساحته التى كانت أكثر من رائعة، كما كان اختيار السرير سهل الطى اختياراً ذكياً من المصمم.
اختيار الأقمشة لمفروشات الغرفة كان مثالى جداً بدرجة جعلت من الغرفة وتصميمها مميز، فلمزيج الأبيض والأسود دائماً رونقاً خاصاً ولمسة مميزة.
وختاماً مع تصميم الحمام الذى جاء تصميمه أكثر من رائع، اختيار الرخام الفاتح ليكون اللمسة الأساسية فى تصميم الجدران والأرضيات،منطقة الأستحمام أيضاً كانت مثالية ابدع المصمم فى تصميمها خاصةً بأضافة تلك اللمسة الخاصة من النقوشات خلف زجاج منطقة الأستحمام.
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