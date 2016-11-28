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شقة صغيرة ومميزة تشعرك بالراحة

منة اسماعيل منة اسماعيل
APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة خشب White
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جولتنا اليوم مع هوميفاى متميزة جدا فى ضواحى ايطاليا مع منزل بتصميم متميز جداً بشكل واضح، تصميم هذا المنزل اثبت أن المساحة الصغيرة ليست عائقاً فى أى اصميم حتى تشعر بالراحة والتصميم المتميز، فهذا المنزل مساحته صغيرة ألا أن ذكاء تصميمه وتوزيع المساحة بداخله، جعل من هذا المنزل منزلاً متميز ورائع المنزل اعتمد على البساطة فى تصميمه وعلى توزيع المساحات واستغلالها بطريقة مناسبة ومميزة.

المطبخ وطاولة الطعام

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة خشب White
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

وهنا البداية مع  نظرة خاطفة على المطبخ وطاولة الطعام الصغيرة، الأرضيات من الخشب الباركيه المميز جداً فى اختياره وتصميمه، تصميم المطبخ بسيط جداً وواضح كيف استغل المصمم المساحات فى التصميم بطريقة ذكية جداً، فتوزيع الأثاث داخل المطبخ كان أكثر من رائع بطريقة خلقت الكثير من المساحات الأضافية، كما الأعتماد على النوافذ لأستغلال وجود الضوء الطبيعى داخل المطبخ كان لمسة متميزة خلقت مزيد من المساحات التى تجعلك تشعر بالدفئ.

طاولة طعام متميزة

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

ولأن مساحة المطبخ صغيرة كان لابد من استغلال جيد للمساحة، لذلك جاء تصميم تلك الطاولة بجانب المطبخ، طاولة مربعة صغيرة بجانب المطبخ تحاوطها بعض الكراسي البسيطة والصغيرة من حول الطاولة.

مكتبة أنيقة

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

وفى زاوية من الجدار بجانب طاولة الطعام كانت تلك المكتبة الأنيقة برفوفها البسيطة وسط الجدار، المكتبة مميزة وبسيطة فقط بعض الأرفف فى منتصف الجدار لوضع تلك الديكورات البسيطة والأنيقة وأيضاً لوضعية جيدة ورائعة لمشاهدة التلفاز .

غرفة المعيشة

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

تصميم غرفة المعيشة أو منطقة المعيشة ان صح التعبير كان أمثر من رائع داخل هذة الشقة الصغيرة، فقط أريكة صغيرة وطاولة بسيطة وأصبح لديك صالون صغير تقضى بداخله لحظات مميزة من الراحة والأسترخاء مع عائلتك وأصدقائك.

الأضاءة

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة Grey
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

وبلمسات بسيطة أصبح المكان مضئ ومميز، فقد قام المصمم بالأستعانة بأضاءة هذا المصباح الصغير على جانب من جوانب منطقة المعيشة مع الأضاءة الطبيعية المتمثلة فى تلك النوافذ التى تبعث الضوء الطبيعى إلى داخل غرفة المعيشة، طلاء الجدران كان رمادياً متناسقاً جداً مع لون أثاث الغرفة بالكامل.

غرفة النوم

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

غرفة النوم داخل هذا المنزل متميزة بطريقة واضحة جداً، اختيار الاثاث جاء مثالياً جداً بطريقة واضحة، السرير مثالى جداً بمساحته التى كانت أكثر من رائعة، كما كان اختيار السرير سهل الطى اختياراً ذكياً من المصمم.

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اقمشة مميزة

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

اختيار الأقمشة لمفروشات الغرفة كان مثالى جداً بدرجة جعلت من الغرفة وتصميمها مميز، فلمزيج الأبيض والأسود دائماً رونقاً خاصاً ولمسة مميزة.

الحمام

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

وختاماً مع تصميم الحمام الذى جاء تصميمه أكثر من رائع، اختيار الرخام الفاتح ليكون اللمسة الأساسية فى تصميم الجدران والأرضيات،منطقة الأستحمام أيضاً كانت مثالية ابدع المصمم فى تصميمها خاصةً بأضافة تلك اللمسة الخاصة من النقوشات خلف زجاج منطقة الأستحمام.

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