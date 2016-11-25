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16 فكرة عظيمة لتجديد حمامك

Mohammed Awad Mohammed Awad
proyecto residencial "Montebello", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حمام
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تجديد الحمام قرار جميل و خطيرفي الوقت ذاته، فلو كان لديك التصور السليم الكامل لهذا التجديد سيكون قراراً رائعاً بلا شك، و لكن لو كان قرارك يفتقد بعض الأفكار المبدعة و التنسيق الأنيق سيكون هذا القرار وخيماً ، لذا سنساعدك اليوم ببعض الأفكار الرائعة لحمامات حازت على إعجاب الكثيرين أن يكون لديك تصور مبدئي لحمامك المستقبلي بعد التجديد ليشرفك و يكون مصدر فخر لك و لأسرتك أمام ضيوفك ..

1- لمسة نبات

San Lorenzo, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

إذا كنت تميل إلى روح الطبيعة أن تظهر في تصميمات بيتك عموماً فإن لمسة النباتات ستفي بالغرض في حمامك المقبل، حاول أن تختار النباتات التي تناسب تصميم الحمام و ابتعد قليلاً عن الالوان المبهرجة الزائدة و التزم بالالوان المعتادة للنبات مثل الأخضر و الأبيض لأنهما يتماشيان مع أكثر الألوان المستخدمة في ديكور الحمامات عموماً و تليق مع أي نسب إضاءة و أي مساحة

2- جدران حجرية

proyecto residencial "Montebello", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حمام
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الجدران الحجرية ملائمة كثيراً للحمامات كبيرة المساحة و تعطيها شكلاً مختلفاً عما كانت عليه في الماضي، و خصوصاً لو أردت تألقاً استثنائياً بتسليط الضوء الهاديء على الجدران من الأعلى برومانسية فائقة ، و كل ذلك مع مراعاة القطع الصحية المناسبة و رفوف الرخام الفخم ، كل ذلك سيساهم في خروج حمامك بشكل أنيق للغاية و رسمي أكثر من أي وقت مضى 

3- التغلب على صغر المساحة

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حمام
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

يمكنك التغلب على صغر مساحة حمامك في تجديده عن طريق بعض الخطوات أهمها نشر اللون الأبيض في كل شيء تستطيع التدخل في لونه كالسيراميك و الحوض و الكابينية و الرفوف، كما يمكنك أن تكسر ذلك بنباتات صغيرة مختلفة في لونها كما في الصورة ، و العامل الأساسي الذي يمكنك اللجوء إليه في التغلب على الضيق هو استخدام مرآة كبيرة الحجم لتعكس و تضاعف المساحة و بالتالي تقلل الإحساس بالضيق 

4- أضواء مبتكرة

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

الأضواء لها أهمية كبرى في الحمامات و يغفل عنها الكثير، حيث يمكنك فتح آفاقاً جديدة في مساحات غير مستغلة و لا يمكن بسبب مساحتها أن تستغل، و هذا عن طريق تمييزها ببعض المصابيح و الأضواء الشاعرية التي تغير من شكل الحمام تماماً للأفضل، لاحظ الشكل خلف المرآة و أسفل الكابينية 

5- ألوان مثيرة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام الالوان غير المعتادة تكون مناسبة للغاية في الحمامات غير الرسمية أو الداخلية الملحقة بالغرف، الشكل المثير في الالوان يمكنك التحكم به عن طريق استخدام بلاطات سيراميك ذات نقوش و ألوان محببة إليك ، و لا تنسى أن تستخدم شكلاً يليق بها من الاحواض و القطع الصحية الأخرى 

6- شاعرية

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

استخدام أضواء الليد في الخيوط البلاستيكية حول المرآة رائع للغاية خصوصاً لو كنت ستسلط الضوء في تلك المنطقة فقط لتجعل الحمام شاعرياً ، و لكن لو كان هناك رسمية أكثر يفضل أن تجعل هناك نظام للإضاءة آخر بمصابيح أقوى في وسط الحمام بجانب هذا النظام الشاعري كنوع من تغيير موود الحمام عند الحاجة 

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7- أرفف عملية و أحواض غريبة

REMODELACION DE BAÑO, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

الحوض هو اول ما يجذب النظر في الحمام خصوصا لو كانف ي الوسط بمقابل المدخل لذا يمكنك وضع لمسة جمالية في تصميمه عن طريق اختيار أحواض جميلة و غير معتادة في الوقت ذاته 

8- مرايات مبتكرة

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos حمامديكورات
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

استخدام المرايات المبتكرة أعلى الحوض مثل فكرة اختيار الحوض تماماً يجب أن تكون على قدر من البراعة و الجمال بجانب عمليتها ، يعني يجب اختيار مرآة توضح الوجه عند النظر فيها و من جهة أخرى تزيد جمال الحمام 

9- نافذة للضوء الطبيعي

Conca, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

من أجمل الأفكار الصحية للحمامات وجود نافذة كبيرة الحجم تطل على الخارج و تحمل معها الضوء الشمسي الطبيعي الذي يساهم في الشعور باتساع الحمام خصوصاً لو كان ضيقاً ، و لو وضعنا أمام تلك النافذة مرآة مناسبة سيجعل ذلك المساحة متضاعفة بشكل لا يصدق 

10 – استخدم الزليج

Azulejos rústicos, INTERAZULEJO INTERAZULEJO حمام
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

لو كنت من محبي الشكل الشرقي للحمامات فإنه بامكانك اختيار السيراميك ذو نقوش الزليج الاندلسية العتيقة التي ستنقل شعورك بحمامك لمرحلة العشق، و سيحمل في تصميمه شيئاً من التاريخ خصوصاً مع تنوع تلك التشكيلات من تلك النوعية من السيراميك .

11- أضواء ملونة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تستخدم الأضواء الملونة لتغير تماماً لون سيراميك حمامك بكل سهولة و كما تريد، فلو نظرنا مثلاً لهذا اللون الأزرق الساقط على السيراميك الرصاصي و البني سنلاحظ أنه قد غير لونه للأزرق بكل سهولة و هذا الضوء يكون مصدرة أسقل المرآة أو خلف الحوض 

12- أضواء الرفوف

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

لو صممت رفاً زجاجياً سيكون أمامك فرصة لتزيينه باضواء مبهرة تخطف الأنظار بمجرد رؤيتها، تخيل أنه بامكانك تغيير لون الرف على مدار الساعة أو الدقيقة حسب نظام الضوء المصمم أسفله و يتحكم في لونه بسهولة 

13- بعض التحف

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

هناك بعض التحف لذوي الحس المرهف و تقدير الفنون تناسب حماماتهم ، فهي تغيير كثيراً من ثقل التصميم و تنسيقه للأفضل بفضل تعدد ألوانها و طرازاتها 

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14- خزانات خشبية

Casa NB, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño حمام
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

لو كان لديك عدداً من الأغراض تحتاج لتخزن بعيداً عن الانظار فإن الحل الاسهل هو أن تقتني وحدة حوض بمساحة كافية و ذكية للتخزين ستفيدك بشكل راقي للحمام مع دوام ترتيبه و نظافته بعيداًعن فوضى الأغراض  

15- مصابيح معلقة

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

المصابيح المعلقة يمكن أن تكون أكثر رسمية من غيرها لذا تكون متوفرة في السفرة و الاستقبال بشكل واضح، اما في الحمام فاستخدامها متعدد بالإضافة لشعور الرسمية الذي تضفيه على الحمام منها الرومانسية و الشاعرية و الجرأة 

16- طراز الصنابير

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

الشكل المختلف لتصميم الصنبور بالرغم من أنه صغير الحجم و لكنه عظيم الأثر في روح التصميم، فهذا الشكل الكلاسيكي للصنبور قد أضفى روح الكلاسيكية على الحمام بالرغم من بعده عنها ، و هذه ميزة تنوع تصميمات الحنفيات لتختر منها ما يناسب ذوقك ، فاحرص دوماً على اقتناء الاقرب للشكل العام للحمام الذي ستوضع فيه 

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