16 فكرة عظيمة لتجديد حمامك

يمكنك التغلب على صغر مساحة حمامك في تجديده عن طريق بعض الخطوات أهمها نشر اللون الأبيض في كل شيء تستطيع التدخل في لونه كالسيراميك و الحوض و الكابينية و الرفوف، كما يمكنك أن تكسر ذلك بنباتات صغيرة مختلفة في لونها كما في الصورة ، و العامل الأساسي الذي يمكنك اللجوء إليه في التغلب على الضيق هو استخدام مرآة كبيرة الحجم لتعكس و تضاعف المساحة و بالتالي تقلل الإحساس بالضيق