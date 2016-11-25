16 فكرة عظيمة لتجديد حمامك

تجديد الحمام قرار جميل و خطيرفي الوقت ذاته، فلو كان لديك التصور السليم الكامل لهذا التجديد سيكون قراراً رائعاً بلا شك، و لكن لو كان قرارك يفتقد بعض الأفكار المبدعة و التنسيق الأنيق سيكون هذا القرار وخيماً ، لذا سنساعدك اليوم ببعض الأفكار الرائعة لحمامات حازت على إعجاب الكثيرين أن يكون لديك تصور مبدئي لحمامك المستقبلي بعد التجديد ليشرفك و يكون مصدر فخر لك و لأسرتك أمام ضيوفك ..
إذا كنت تميل إلى روح الطبيعة أن تظهر في تصميمات بيتك عموماً فإن لمسة النباتات ستفي بالغرض في حمامك المقبل، حاول أن تختار النباتات التي تناسب تصميم الحمام و ابتعد قليلاً عن الالوان المبهرجة الزائدة و التزم بالالوان المعتادة للنبات مثل الأخضر و الأبيض لأنهما يتماشيان مع أكثر الألوان المستخدمة في ديكور الحمامات عموماً و تليق مع أي نسب إضاءة و أي مساحة
الجدران الحجرية ملائمة كثيراً للحمامات كبيرة المساحة و تعطيها شكلاً مختلفاً عما كانت عليه في الماضي، و خصوصاً لو أردت تألقاً استثنائياً بتسليط الضوء الهاديء على الجدران من الأعلى برومانسية فائقة ، و كل ذلك مع مراعاة القطع الصحية المناسبة و رفوف الرخام الفخم ، كل ذلك سيساهم في خروج حمامك بشكل أنيق للغاية و رسمي أكثر من أي وقت مضى
يمكنك التغلب على صغر مساحة حمامك في تجديده عن طريق بعض الخطوات أهمها نشر اللون الأبيض في كل شيء تستطيع التدخل في لونه كالسيراميك و الحوض و الكابينية و الرفوف، كما يمكنك أن تكسر ذلك بنباتات صغيرة مختلفة في لونها كما في الصورة ، و العامل الأساسي الذي يمكنك اللجوء إليه في التغلب على الضيق هو استخدام مرآة كبيرة الحجم لتعكس و تضاعف المساحة و بالتالي تقلل الإحساس بالضيق
الأضواء لها أهمية كبرى في الحمامات و يغفل عنها الكثير، حيث يمكنك فتح آفاقاً جديدة في مساحات غير مستغلة و لا يمكن بسبب مساحتها أن تستغل، و هذا عن طريق تمييزها ببعض المصابيح و الأضواء الشاعرية التي تغير من شكل الحمام تماماً للأفضل، لاحظ الشكل خلف المرآة و أسفل الكابينية
استخدام الالوان غير المعتادة تكون مناسبة للغاية في الحمامات غير الرسمية أو الداخلية الملحقة بالغرف، الشكل المثير في الالوان يمكنك التحكم به عن طريق استخدام بلاطات سيراميك ذات نقوش و ألوان محببة إليك ، و لا تنسى أن تستخدم شكلاً يليق بها من الاحواض و القطع الصحية الأخرى
استخدام أضواء الليد في الخيوط البلاستيكية حول المرآة رائع للغاية خصوصاً لو كنت ستسلط الضوء في تلك المنطقة فقط لتجعل الحمام شاعرياً ، و لكن لو كان هناك رسمية أكثر يفضل أن تجعل هناك نظام للإضاءة آخر بمصابيح أقوى في وسط الحمام بجانب هذا النظام الشاعري كنوع من تغيير موود الحمام عند الحاجة
الحوض هو اول ما يجذب النظر في الحمام خصوصا لو كانف ي الوسط بمقابل المدخل لذا يمكنك وضع لمسة جمالية في تصميمه عن طريق اختيار أحواض جميلة و غير معتادة في الوقت ذاته
استخدام المرايات المبتكرة أعلى الحوض مثل فكرة اختيار الحوض تماماً يجب أن تكون على قدر من البراعة و الجمال بجانب عمليتها ، يعني يجب اختيار مرآة توضح الوجه عند النظر فيها و من جهة أخرى تزيد جمال الحمام
من أجمل الأفكار الصحية للحمامات وجود نافذة كبيرة الحجم تطل على الخارج و تحمل معها الضوء الشمسي الطبيعي الذي يساهم في الشعور باتساع الحمام خصوصاً لو كان ضيقاً ، و لو وضعنا أمام تلك النافذة مرآة مناسبة سيجعل ذلك المساحة متضاعفة بشكل لا يصدق
لو كنت من محبي الشكل الشرقي للحمامات فإنه بامكانك اختيار السيراميك ذو نقوش الزليج الاندلسية العتيقة التي ستنقل شعورك بحمامك لمرحلة العشق، و سيحمل في تصميمه شيئاً من التاريخ خصوصاً مع تنوع تلك التشكيلات من تلك النوعية من السيراميك .
يمكن أن تستخدم الأضواء الملونة لتغير تماماً لون سيراميك حمامك بكل سهولة و كما تريد، فلو نظرنا مثلاً لهذا اللون الأزرق الساقط على السيراميك الرصاصي و البني سنلاحظ أنه قد غير لونه للأزرق بكل سهولة و هذا الضوء يكون مصدرة أسقل المرآة أو خلف الحوض
لو صممت رفاً زجاجياً سيكون أمامك فرصة لتزيينه باضواء مبهرة تخطف الأنظار بمجرد رؤيتها، تخيل أنه بامكانك تغيير لون الرف على مدار الساعة أو الدقيقة حسب نظام الضوء المصمم أسفله و يتحكم في لونه بسهولة
هناك بعض التحف لذوي الحس المرهف و تقدير الفنون تناسب حماماتهم ، فهي تغيير كثيراً من ثقل التصميم و تنسيقه للأفضل بفضل تعدد ألوانها و طرازاتها
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لو كان لديك عدداً من الأغراض تحتاج لتخزن بعيداً عن الانظار فإن الحل الاسهل هو أن تقتني وحدة حوض بمساحة كافية و ذكية للتخزين ستفيدك بشكل راقي للحمام مع دوام ترتيبه و نظافته بعيداًعن فوضى الأغراض
المصابيح المعلقة يمكن أن تكون أكثر رسمية من غيرها لذا تكون متوفرة في السفرة و الاستقبال بشكل واضح، اما في الحمام فاستخدامها متعدد بالإضافة لشعور الرسمية الذي تضفيه على الحمام منها الرومانسية و الشاعرية و الجرأة
الشكل المختلف لتصميم الصنبور بالرغم من أنه صغير الحجم و لكنه عظيم الأثر في روح التصميم، فهذا الشكل الكلاسيكي للصنبور قد أضفى روح الكلاسيكية على الحمام بالرغم من بعده عنها ، و هذه ميزة تنوع تصميمات
الحنفيات لتختر منها ما يناسب ذوقك ، فاحرص دوماً على اقتناء الاقرب للشكل العام للحمام الذي ستوضع فيه