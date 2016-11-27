شقة بمساحة 62م مربع علي الطراز الكلاسيكي المعاصر

في أحضان سانت بيترسبيرج في روسيا تقع شقة صغيرة بمساحة 62م مربع، وكما هو شائع في روسيا فإن هذه الشقة تأخذ طراز كلاسيكي ولكن مع وجود لمسة معاصرة تجعل كل تفاصيل المنزل مميزة ومريحة.

سنأخذكم في جولة في أرجاء هذا المنزل الأنيق والذي تم تصميمه بواسطة مكتب MASHA MARCHENKO لنتعرف على سمات هذا الطراز المميز، لعله يكون ملهماً لكم لتصاميم أكثر أناقة وتميز.