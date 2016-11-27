شقة بمساحة 62م مربع علي الطراز الكلاسيكي المعاصر

في أحضان سانت بيترسبيرج في روسيا تقع شقة صغيرة بمساحة 62م مربع، وكما هو شائع في روسيا فإن هذه الشقة تأخذ طراز كلاسيكي ولكن مع وجود لمسة معاصرة تجعل كل تفاصيل المنزل مميزة ومريحة.
سنأخذكم في جولة في أرجاء هذا المنزل الأنيق والذي تم تصميمه بواسطة مكتب MASHA MARCHENKO لنتعرف على سمات هذا الطراز المميز، لعله يكون ملهماً لكم لتصاميم أكثر أناقة وتميز.
مع النظر عن قرب يمكنك إدراك أن غرفة المعيشة تتكون من أريكتين متوسطتا الحجم يتسعان لعدد من الأفراد. خامة التنجيد هي القطيفة اللامعة بلون رمادى رائع. يتوسط الغرفة طاولة أنيقة ذات تفاصيل كلاسيكية و مدهونة باللون الأبيض.
أحد حوائط الغرفة تأخذ ورق حائط ذو نقشة مميزة بلون ملكي كطبقة نهائية، ينعش الغرفة ويعطيها لمسة فاخرة. أما الحائط الآخر فيغطي جانبيه ستارة من خامة ثقيلة من اللون الرمادي الداكن، تصميمها بسيط ولكنها مطوية بشكل يعطيها فخامة ورونق.
الأرضية خشبية يعلوها سجادة ذات لون بيج أما النجفة فهي كبيرة نسبياً و يتدلى منها الكريستالات ولكنها أكثر العناصر كلاسيكية في هذه الغرفة.
على الجانب الأيمن يمكننا ملاحظة وجود غرفة السفرة والمطبخ… .
غرفة الطعام تصميمها بسيط، مكونة من طاولة دائرية ذات تصميم أنيق يلتف حولها 4 كراسي منجده بقماش قطيفة رمادي اللون.
أما المطبخ فقد أخذ اللون الأزرق نفس لون الحائط المقابل في غرفة المعيشة والذي يعطي للشقة بشكل كامل مظهر رائع و متزن. فالخزانات ذات تصميم بسيط بمساحة عمل ومساحة تخزينية كافية تجعله مطبخ مثالي من الناحية العملية كما هو من الناحية الجمالية.
الحائط في ظهر السرير من اللون الأخضر، أما السرير فتظهر مفروشاته بألوان فاتحة كما هو الحال مع السجادة ذات النقوش البسيطة. أمام السرير يوجد سراحة تأخذ اللون الرمادي أمامها كرسي كلاسيكي في غاية الأناقة يأخذ أيضاً اللون الأخضر ليصنع توازن في الألوان بين جانبي الغرفة.
النجفة أبسط من النجف المستخدم في الخارج ولكنها غنية أيضاً وتعطي لمسة أناقة داخل غرفة النوم، بالإضافة لكشافات الحائط والتي تأخذ نفس تصميم النجفة.
في هذا الحمام تم الإعتماد على الجراءة في الخلط بين النقوش المختلفة، على عكس الإسلوب المتبع في باقي ديكورات الشقة، فقد تم استخدام بلاطات مخططة في الجزء العلوي من الحائط أما الجزء السفلي فقد أخذ نفس خامة الأرضية من السيراميك البسيط من اللون البيج.
أما مساحة حائط الدوش فقد أتخدت تصميم مختلف لنقوشات أكثر زخرفة لتعطي مساحة في الركن ذات مظهر أكثر تميزاً.
تم إضافة بعض الأثاث الكلاسيكي فاتح اللون مثل الخزانة أسفل الحوض و خزانة أخرى للتخزين والتي تستقر في تجويف في الحمام لتكون مساحة مثالية لتخزين المستحضرات و المنظفات، المناشف و المناديل لتجنب الفوضى في الحمام.