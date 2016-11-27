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شقة بمساحة 62م مربع علي الطراز الكلاسيكي المعاصر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
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في أحضان سانت بيترسبيرج في روسيا تقع شقة صغيرة بمساحة 62م مربع، وكما هو شائع في روسيا فإن هذه الشقة تأخذ طراز كلاسيكي ولكن مع وجود لمسة معاصرة تجعل كل تفاصيل المنزل مميزة ومريحة.

سنأخذكم في جولة في أرجاء هذا المنزل الأنيق والذي تم تصميمه بواسطة مكتب MASHA MARCHENKO لنتعرف على سمات هذا الطراز المميز، لعله يكون ملهماً لكم لتصاميم أكثر أناقة وتميز.

​بمجرد دخولنا من المدخل نلاحظ وجود صالة استقبال أنيقة بها غرفة معيشة، يغلبها ألوان محايدة. موقعها مميز في المنزل حيث أنها تتوسط البيت كله، فيمكنك الوصول إلى إي نقطة إنطلاقاً من غرفة المعيشة

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة المعيشة عن قرب

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

مع النظر عن قرب يمكنك إدراك أن غرفة المعيشة تتكون من أريكتين متوسطتا الحجم يتسعان لعدد من الأفراد. خامة التنجيد هي القطيفة اللامعة بلون رمادى رائع. يتوسط الغرفة طاولة أنيقة  ذات تفاصيل كلاسيكية و مدهونة باللون الأبيض.

أحد حوائط الغرفة تأخذ ورق حائط ذو نقشة مميزة بلون ملكي كطبقة نهائية، ينعش الغرفة ويعطيها لمسة فاخرة. أما الحائط الآخر فيغطي جانبيه ستارة من خامة ثقيلة من اللون الرمادي الداكن، تصميمها بسيط ولكنها مطوية بشكل يعطيها فخامة ورونق.

الأرضية خشبية يعلوها سجادة ذات لون بيج أما النجفة فهي كبيرة نسبياً و يتدلى منها الكريستالات ولكنها أكثر العناصر كلاسيكية في هذه الغرفة.

​على الجانب الآخر من غرفة المعيشة يمكننا أن نرى طاولة كلاسيكية أخرى تحتوي على خزانة صغيرة، تم استغلالها لوضع بعض الاكسسوارات واللمسات الديكورية، يعلوها شاشة تلفاز لتكون هي البؤرة البصرية للغرفة

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

على الجانب الأيمن يمكننا ملاحظة وجود غرفة السفرة والمطبخ… .

​كما نلاحظ فقد تم استخدم مساحة واحدة لكلاً من غرفة الطعام والمطبخ

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة الطعام تصميمها بسيط، مكونة من طاولة دائرية ذات تصميم أنيق يلتف حولها  4 كراسي منجده بقماش قطيفة  رمادي اللون.

طاولة الطعام ​يعلوها نجفة ثرية التصميم، لتعطي اللمسة الكلاسيكية لهذا الجزء من المنزل

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ الأزرق

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

أما المطبخ فقد أخذ اللون الأزرق نفس لون الحائط المقابل في غرفة المعيشة والذي يعطي للشقة بشكل كامل مظهر رائع و متزن. فالخزانات ذات تصميم بسيط بمساحة عمل ومساحة تخزينية كافية تجعله مطبخ مثالي من الناحية العملية كما هو من الناحية الجمالية.

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نعود مرة أخرى لنقطة الإنطلاق، ​فعلى الجانب الآخر من غرفة المعيشة كما نرى وفي آخر الطرقة هناك باب يؤدي لغرفة النوم

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

​فور الدخول إلى الغرفة نلاحظ وجود غرفة ملابس على الجانب الأيسر

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة النوم ذات تصميم بسيط و باليتة ألوان جميلة، تعطي للغرفة لمسة مميزة

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الحائط في ظهر السرير من اللون الأخضر، أما السرير فتظهر مفروشاته بألوان فاتحة كما هو الحال مع السجادة ذات النقوش البسيطة. أمام السرير يوجد سراحة تأخذ اللون الرمادي أمامها كرسي كلاسيكي في غاية الأناقة يأخذ أيضاً اللون الأخضر ليصنع توازن في الألوان بين جانبي الغرفة.

الإضاءة المميزة

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

النجفة أبسط من النجف المستخدم في الخارج ولكنها غنية أيضاً وتعطي لمسة أناقة داخل غرفة النوم، بالإضافة لكشافات الحائط والتي تأخذ نفس تصميم النجفة.

​غرفة الملابس صغيرة و لكنها تتسع لكل الملابس حيث أن بها أرفف وأدراج مختلفة الشكل والحجم لتسع كل الأغراض، كما أنها ترتفع للسقف لاستغلال أمثل للمساحة

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في الطرقة نلاحط وجود مساحة تخزينية لتسع الملابس الموسمية والأغراض المختلفة وتمنع تكون أي فوضى في هذا المنزل الأنيق

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

​مرة أخرى و إنطلاقاً من غرفة المعيشة في نهاية هذه الطرقة فكما نرى فإن هذا الباب يأخذنا إلى الحمام

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

​نظرة على الحمام تخطف قلوبنا من فرط جماله

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في هذا الحمام تم الإعتماد على الجراءة في الخلط بين النقوش المختلفة، على عكس الإسلوب المتبع في باقي ديكورات الشقة، فقد تم استخدام بلاطات مخططة في الجزء العلوي من الحائط أما الجزء السفلي فقد أخذ نفس خامة الأرضية من السيراميك البسيط من اللون البيج.

أما مساحة حائط الدوش فقد أتخدت تصميم مختلف لنقوشات أكثر زخرفة لتعطي مساحة في الركن ذات مظهر أكثر تميزاً.

خزانات الحمام

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تم إضافة بعض الأثاث الكلاسيكي فاتح اللون مثل الخزانة أسفل الحوض و خزانة أخرى للتخزين والتي تستقر في تجويف في الحمام لتكون مساحة مثالية لتخزين المستحضرات و المنظفات، المناشف و المناديل لتجنب الفوضى في الحمام.

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