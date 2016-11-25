منزل مبهر من الداخل يشبه القصور

يبدو أن السحر الآتي إلينا من البرازيل لن يتوقف و تلك المرة يأتينا بأفكار مثالية ليكيفية تصميم منزل عظيم على الطراز الريفي في قلب مزرعة كبيرة يكفي عائلة كبيرة في عددها و يليق باستقبال الضيوف و على أعلى مستويات استخدام التحف و التماثيل و تداخل الألوان، و قد أبدع فيه مكتب GISLENE LOPES بتعدد غرفه و مساحته العظيمة و غرفه الداخلية الراقية، اليوم سنأخذكم في جولة من الجولات الاسثنائية في هوميفاي لنرى سوياً الإبداع في التصميم الداخلي لهذا المنزل الفريد من نوعه و لا يليق إلا بالعظماء