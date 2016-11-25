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منزل مبهر من الداخل يشبه القصور

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
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يبدو أن السحر الآتي إلينا من البرازيل لن يتوقف و تلك المرة يأتينا بأفكار مثالية ليكيفية تصميم منزل عظيم على الطراز الريفي في قلب مزرعة كبيرة  يكفي عائلة كبيرة في عددها و يليق باستقبال الضيوف و على أعلى مستويات استخدام التحف و التماثيل و تداخل الألوان، و قد أبدع فيه مكتب GISLENE LOPES بتعدد غرفه و مساحته العظيمة و غرفه الداخلية الراقية، اليوم سنأخذكم في جولة من الجولات الاسثنائية في هوميفاي لنرى سوياً الإبداع في التصميم الداخلي لهذا المنزل الفريد من نوعه و لا يليق إلا بالعظماء 

غرفة معيشة ترد الروح

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

من القواعد في تصميم بيت على الطراز الريفي الاعتماد على توفير المساحات بشكل مريح في كل الغرف و في كل الأركان، حرية الحركة أمر مقدس في هذا النمط الذي يعتمد على تدفق الضوء و الهواء النقي الطبيعي للبيت دون قيود، لاحظ كذلك تعدد الألوان الحية الطبيعية في النباتات و الاخشاب و منها استمد لون الجدران

سفرة فخمة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

غرفة السفرة و الترحاب بالضيوف من أهم السمات المتوفرة في طراز الروستيك الريفي و قد توفر هنا كل ذلك في تلك السفرة أيضاً ، حيث النمط العظيم للخشب و الفن الظاهر في نحته و تنفيذه كما أن دخول ألوان كالأحمر في المصابيح و في بعض السجاد زاد من درجة حرارة الغرفة الواسعة و هذا مطلوب للتغلب على سريان المساحة بشكل كبير و مع غلق الستار يكون دورها أقوى بالطبع

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

عندما أزلنا الستار أصبح المكان بالكامل مشرقاً و جميلاً و هو ما يوضح فائدة تغطية المكان بالستائر الثقيلة للتحكم في الاضاءة  في الوقت الليلي و في ساعات النهار و لمزيد من الدفيء و الرومانسية في الأيام المشمسة

تخصيص السفرة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

لو نلاحظ أن المسطح كبير بما يكفي لتتوه فيه التفاصيل و لكن المصمم أصر على إبراز كل ركن و كل تقسيمه بشكل قوي فاستخدام المصابيح الحمراء قد ظهر جلياً هنا سببه و فائدته الكبرى في تخصيص المكان بصرياً للسفرة حتى لو رأيتها من مسافة بعيدة

ركزوا قليلاً في فن و تنفيذ خشب كرسي السفرة شيء أكثر من رائع في كل سنتيمتر تقريباً قطعة فنية مستقلة بذاتها

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

أما لو ركزنا على الشمعدانات الخلفية للسفرة سنلاحظ غناها و فخامتها المستمدة من النحاس المصنعة منه، و الأطباق المرمرية الخلفية زادت الحائط بهاءاً و روعة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

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homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

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homify
homify

انتقل هنا فن التصميم الداخلي ليأخذ مزايا  استخدام الورود الطبيعية – البلدي – في جدران تلك الغرفة بعدما اعتمد في الغرفة السابقة على التحف و النحاسيات بشكل أكبر

مكان آخر سحر آخر

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

و من زاوية أخرى نلاحظ أن ذلك الكرسي و الورود تسلم المشهد لممر السلم الخشبي العظيم المؤدي للدور العلوي و الكبير في درجاته و المصمم بنفس نوع الخشب الذي على الجدار ليوضح السحر الكامن في الخشب المنتشر في جميع غرف المنزل تقريباً


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homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

عند الصعود لأعلى يتغير النمط تماماً بحيث تقل الحالة المكتظة بالتحف لتصبح أقل كثيراً و أبسط ، و هذا يرجع لأن المساحة في الاعلى تبدو أقل كثيراً من الأسفل و لربما خصص المصمم المساحة المتوفرة لبناء أكثر من غرفة على حساب الممرات 


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الحمام

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

الحمام صمم بطريقة أنيقة سواء في اختيار الألوان الهادئة المحايدة أو بإدخال عنصر النبات بشكل بسيط ليضع لمسة رقة و جمال على سائر التصميم ، و شكل المرآة المحاطة بالبوص بلون الخشب أضفى احساساص ريفياً فريداً ، و هو ما أحدثه كذلك الشكل البيضاوي للأحواض

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

و هنا في جزء الاستحمام قد تم استخدام الموزاييك لمزيد من التخصيص لهذا الجزء تحديداً، و هو مناسب جداً لمثل هذا الحمام كبير المساحة ليصنع فيه المصمم ما يشاء من تبديل للتصميم و تغيير للطراز في بعض الأركان المنفصلة مثل ركن الاستحمام المختلف عن باقي الحمام ربما في الحداثة التي يسببها الموزاييك بلمعانه

في غرفة المعيشة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

تم استخدام الديكور اليدوي بشكل كبير على الجدران سواء باللوحات المرسومة أو بالاقمشة المنسوجة ، و هو ما جعل الحوائط في هذا المنزل كالمتحف الجميل الشاهد على الإبداع الانساني الفني

مع توسيع الصورة قليلاً نلحظ ظهور التماثيل و المنحوتات الدوية و الفازات و هو ما اختلف عن الغرف الأخرى التي اتجهت للنحاسيات و المنسوجات اليدوية و هو تنويع فريد في البيت كله

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

في هذا الركن ظهر الكم الكبير من التحف المستخدمة في هذا البيت من التحف و الاواني المرمرية و الطينية المصنوعة و اليدوية في تكدس كبير للذوق و الفن على أرفف هذا المنزل كما أن تنوع الحقبة الزمنية للتحف يحسب للمصمم كذلك تماثل الألوان في الاركان المستخدمة فيها بشكل متناسق تماماً بدون نشاذ

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

عن قرب فإن تلك الاواني المستمدة من الفن العتيق مناسبة تماماً لتصميم السجاد البسيط و لشكل المنضدة التي تأتي على هيئة صندوق بالي في تناغم رهيب بين القديم و الأقدم

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

استخدم هنا المصمم الضوء بتدرج ملحوظ سواء بالقوة عند الجدران و الزوايا و بالخفوت قليلاً في المسافة بين الوسط و الجدران و بالقوة مرة أخرى في الوسط ليظهر كل تلك المكونات و التفاصيل الغزيرة

و هذا دليل آخر على ذلك الاستخلاص في مسألة تسليط و تدرج الضوء

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

الحمام الرئيسي لهذا المنزل

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

الحمام بديع في كل مافيه، الكابينة الزجاجية و المرآة المحاطة بالخشب و التي تماثل الخزانة المفردة و الأرضيات ، باختصار المصمم اختزل الإبداع في استغلال المساحة الكبيرة في هذا الحمام بشكل ذكي مع مراعاة ترك المساحة اللازمة لحرية الحركة مع زيادة اللون الأبيض و الضوء الطبيعي عن طريق فتح نوافذ في أعلى الجدران

و في تلك الزاوية يظهر كذلك استخدام الموزاييك كما في الحمام الأول و لكن بشكل أكثر هدوءاً ليتماشى مع انتشار الخشب و اللون الأبيض و الضوء الطبيعي في الحمام

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

غرفة الملابس

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

غرفة الملابس بطلتها هي المرآة الكبيرة في وسطها التي أعطت خداعاً بصرياً لكل من لم يلاحظها تفيد بكبر مساحتها و لكنها في الحقيقة غرفة صغيرة بها جانبين من الرفوف الصغيرة

غرفة النوم المشرقة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

أهم ما يميز تلك الغرفة هو وجود النوافذ و الشرفات الكبيرة حولها ، و هي كذلك من ضوابط التصميم الريفي الذي يحب الالتزام بالتمازج مع الطبيعة المحيطة، شكل الخشب كذلك في الباب الجرار بحوار السرير من ضوابط ذلك الطراز الذي يفضل استخدام الخشب في الابواب على اي مكون آخر

نلاحظ من تلك الزاوية كيف لتلك الغرفة أن تكون مشرقة بلونها الجميل و سريرها الواسع و الضوء المتوفر صناعياً و طبيعياً

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

في هذا الجانب العلوي من المنزل نلاحظ وجود المراوح بكثرة الملحق بها مصباح كبير و هذا لمزيد من الجمال بالإضافة لمزيد من الحرارة الرطبة لأن تلك المناطق في البرازيل عموماً تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة على مدار العام تقريباً

غرفة أخرى للنوم

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

في تلك الغرفة الإضافية للنوم يظهر استخدام السرائر الحديدية العتيقة كجزء من الديكور الريفي المتبع في هذا المنزل بالكامل، الستائر الثقيلة لمزيد من الهدوء و الإظلام في ساعات النهار و مزيد من الخصوصية في سائر اليوم و كذلك من الناحية الجمالية هي تتماشى مع الجدران و مع المروحة الخشبية و البراويز الخشبية أيضاً

حمام ثالث

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

مع انتشار الغرف يأتي التنوع في تصميم الحمامات وفقاً لمستوى رسميتها المتوقع، فسنجد هذا التصميم المثالي لحمام الاستحمام الداخلي له هدف محدد واضح في شكل و مساحة الجزء المخصص للاستحمام على باقي الأجزاء الأخرى، و لكن تم تخصيص الجزء المخصص للاستحمام باللون الأخضر من الموزاييك و هو نفس اللون و الخامة المستخدمة في المكان المخصص للاستحمام في الحمام الاول

و من تلك الزاوية يظهر أن الجمال لم يغيب عن هذا الحمام الداخلي و كذلك النباتات التي استخدمت بكثرة في أكثر من جزء بالمنزل

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم إضافية

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

هذه ثالث غرفة نوم نتجول بها اليوم و لكن العامل المشترك بينهم جميعاً هي المروحة المضيئة في السقف و الألوان القريبة من اللون الرئيسي (الأبيض – البني الخشبي ) و لكن هنا الستائر أخف قليلاً ربما لمستوى حب الخصوصية الذي يتمتع به ساكنها

و من هنا أيضاً يظهر الشكل الجميل للأبواب الخشبية التي استخدمت هنا أيضاً كما في كل الغرف الأخرى

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

حمام رابع

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

هذا الحمام الداخلي أيضاً أقل في مساحته و في رسميته و هو ما يؤكده اللون الأحمر و المساحة الكبرى التي تخصصت لمكان الاستحمام و بالفعل لم يغيب عنه التنسيق كذلك

الغرفة الأسطورية

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم الرئيسية تلك يزينها التاج على السرير و سنتناولها بمفردها في صورة أخرى و لكن الغرفة مريحة في تصميمها مريحة لأبعد الحدود سواء في اللون و مستوى ثقل الستائر و السجاد الذي أعطى احساس الدفء في هذا المكان

المروحة و التلفاز لم يغيبا عن تلك الغرفة و كذلك التحف و الخشب في الارضيات، باختصار تلك الغرفة تجمع بين كل لمسات الديكور في هذا المنزل الاسطوري الكبير

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

الدولاب عظيم و شكله مهيب ابلاكار بالمصري ، و قدرتها الاستيعابية هائلة و شكله رائع يشعرك أنك أمام حائط و ليس دولاب

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

غرفة جانبية

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

يمكن أن يكون المصمم قد خصص جزءاً يشعر فيه المستوطن لهذا البيت الراقي ببعض الخصوصية و التفكر و الانتهاء من الأعمال في مكان هاديء يتمتع بالقدرة على الإنجاز و هذا يظهر في الديكور البسيط الهاديء المستخدم في تلك الغرفة أو الركن إن صح التعبير الذي لم يخرج عن لونين فقط

مشهد اسطوري

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

الشكل الأسطوري الملكي لهذا السرير المنفصل في ظهره على جسده يعتبر الاروع و الأكثر فخامة في هذا المنزل رغم بساطة فكرته لكنه رائع في فن تصميمه و في نقشته و في تصنيعه و تنفيذه و في اختياره ليكون السرير الرئيسي في غرفة النوم الرئيسية لهذا المنزل الذي قلما يتكرر بتفاصيله التي عشناها سوياً

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