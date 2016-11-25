منزل مبهر من الداخل يشبه القصور

يبدو أن السحر الآتي إلينا من البرازيل لن يتوقف و تلك المرة يأتينا بأفكار مثالية ليكيفية تصميم منزل عظيم على الطراز الريفي في قلب مزرعة كبيرة يكفي عائلة كبيرة في عددها و يليق باستقبال الضيوف و على أعلى مستويات استخدام التحف و التماثيل و تداخل الألوان، و قد أبدع فيه مكتب GISLENE LOPES بتعدد غرفه و مساحته العظيمة و غرفه الداخلية الراقية، اليوم سنأخذكم في جولة من الجولات الاسثنائية في هوميفاي لنرى سوياً الإبداع في التصميم الداخلي لهذا المنزل الفريد من نوعه و لا يليق إلا بالعظماء
من القواعد في تصميم بيت على الطراز الريفي الاعتماد على توفير المساحات بشكل مريح في كل الغرف و في كل الأركان، حرية الحركة أمر مقدس في هذا النمط الذي يعتمد على تدفق الضوء و الهواء النقي الطبيعي للبيت دون قيود، لاحظ كذلك تعدد الألوان الحية الطبيعية في النباتات و الاخشاب و منها استمد لون الجدران
غرفة السفرة و الترحاب بالضيوف من أهم السمات المتوفرة في طراز الروستيك الريفي و قد توفر هنا كل ذلك في تلك السفرة أيضاً ، حيث النمط العظيم للخشب و الفن الظاهر في نحته و تنفيذه كما أن دخول ألوان كالأحمر في المصابيح و في بعض السجاد زاد من درجة حرارة الغرفة الواسعة و هذا مطلوب للتغلب على سريان المساحة بشكل كبير و مع غلق الستار يكون دورها أقوى بالطبع
عندما أزلنا الستار أصبح المكان بالكامل مشرقاً و جميلاً و هو ما يوضح فائدة تغطية المكان بالستائر الثقيلة للتحكم في الاضاءة في الوقت الليلي و في ساعات النهار و لمزيد من الدفيء و الرومانسية في الأيام المشمسة
لو نلاحظ أن المسطح كبير بما يكفي لتتوه فيه التفاصيل و لكن المصمم أصر على إبراز كل ركن و كل تقسيمه بشكل قوي فاستخدام المصابيح الحمراء قد ظهر جلياً هنا سببه و فائدته الكبرى في تخصيص المكان بصرياً للسفرة حتى لو رأيتها من مسافة بعيدة
انتقل هنا فن التصميم الداخلي ليأخذ مزايا استخدام الورود الطبيعية – البلدي – في جدران تلك الغرفة بعدما اعتمد في الغرفة السابقة على التحف و النحاسيات بشكل أكبر
و من زاوية أخرى نلاحظ أن ذلك الكرسي و الورود تسلم المشهد لممر السلم الخشبي العظيم المؤدي للدور العلوي و الكبير في درجاته و المصمم بنفس نوع الخشب الذي على الجدار ليوضح السحر الكامن في الخشب المنتشر في جميع غرف المنزل تقريباً
عند الصعود لأعلى يتغير النمط تماماً بحيث تقل الحالة المكتظة بالتحف لتصبح أقل كثيراً و أبسط ، و هذا يرجع لأن المساحة في الاعلى تبدو أقل كثيراً من الأسفل و لربما خصص المصمم المساحة المتوفرة لبناء أكثر من غرفة على حساب الممرات
الحمام صمم بطريقة أنيقة سواء في اختيار الألوان الهادئة المحايدة أو بإدخال عنصر النبات بشكل بسيط ليضع لمسة رقة و جمال على سائر التصميم ، و شكل المرآة المحاطة بالبوص بلون الخشب أضفى احساساص ريفياً فريداً ، و هو ما أحدثه كذلك الشكل البيضاوي للأحواض
و هنا في جزء الاستحمام قد تم استخدام الموزاييك لمزيد من التخصيص لهذا الجزء تحديداً، و هو مناسب جداً لمثل هذا الحمام كبير المساحة ليصنع فيه المصمم ما يشاء من تبديل للتصميم و تغيير للطراز في بعض الأركان المنفصلة مثل ركن الاستحمام المختلف عن باقي الحمام ربما في الحداثة التي يسببها الموزاييك بلمعانه
تم استخدام الديكور اليدوي بشكل كبير على الجدران سواء باللوحات المرسومة أو بالاقمشة المنسوجة ، و هو ما جعل الحوائط في هذا المنزل كالمتحف الجميل الشاهد على الإبداع الانساني الفني
في هذا الركن ظهر الكم الكبير من التحف المستخدمة في هذا البيت من التحف و الاواني المرمرية و الطينية المصنوعة و اليدوية في تكدس كبير للذوق و الفن على أرفف هذا المنزل كما أن تنوع الحقبة الزمنية للتحف يحسب للمصمم كذلك تماثل الألوان في الاركان المستخدمة فيها بشكل متناسق تماماً بدون نشاذ
عن قرب فإن تلك الاواني المستمدة من الفن العتيق مناسبة تماماً لتصميم السجاد البسيط و لشكل المنضدة التي تأتي على هيئة صندوق بالي في تناغم رهيب بين القديم و الأقدم
استخدم هنا المصمم الضوء بتدرج ملحوظ سواء بالقوة عند الجدران و الزوايا و بالخفوت قليلاً في المسافة بين الوسط و الجدران و بالقوة مرة أخرى في الوسط ليظهر كل تلك المكونات و التفاصيل الغزيرة
الحمام بديع في كل مافيه، الكابينة الزجاجية و المرآة المحاطة بالخشب و التي تماثل الخزانة المفردة و الأرضيات ، باختصار المصمم اختزل الإبداع في استغلال المساحة الكبيرة في هذا الحمام بشكل ذكي مع مراعاة ترك المساحة اللازمة لحرية الحركة مع زيادة اللون الأبيض و الضوء الطبيعي عن طريق فتح نوافذ في أعلى الجدران
غرفة الملابس بطلتها هي المرآة الكبيرة في وسطها التي أعطت خداعاً بصرياً لكل من لم يلاحظها تفيد بكبر مساحتها و لكنها في الحقيقة غرفة صغيرة بها جانبين من الرفوف الصغيرة
أهم ما يميز تلك الغرفة هو وجود النوافذ و الشرفات الكبيرة حولها ، و هي كذلك من ضوابط التصميم الريفي الذي يحب الالتزام بالتمازج مع الطبيعة المحيطة، شكل الخشب كذلك في الباب الجرار بحوار السرير من ضوابط ذلك الطراز الذي يفضل استخدام الخشب في الابواب على اي مكون آخر
في هذا الجانب العلوي من المنزل نلاحظ وجود المراوح بكثرة الملحق بها مصباح كبير و هذا لمزيد من الجمال بالإضافة لمزيد من الحرارة الرطبة لأن تلك المناطق في البرازيل عموماً تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة على مدار العام تقريباً
في تلك الغرفة الإضافية للنوم يظهر استخدام السرائر الحديدية العتيقة كجزء من الديكور الريفي المتبع في هذا المنزل بالكامل، الستائر الثقيلة لمزيد من الهدوء و الإظلام في ساعات النهار و مزيد من الخصوصية في سائر اليوم و كذلك من الناحية الجمالية هي تتماشى مع الجدران و مع المروحة الخشبية و البراويز الخشبية أيضاً
مع انتشار الغرف يأتي التنوع في تصميم الحمامات وفقاً لمستوى رسميتها المتوقع، فسنجد هذا التصميم المثالي لحمام الاستحمام الداخلي له هدف محدد واضح في شكل و مساحة الجزء المخصص للاستحمام على باقي الأجزاء الأخرى، و لكن تم تخصيص الجزء المخصص للاستحمام باللون الأخضر من الموزاييك و هو نفس اللون و الخامة المستخدمة في المكان المخصص للاستحمام في الحمام الاول
هذه ثالث غرفة نوم نتجول بها اليوم و لكن العامل المشترك بينهم جميعاً هي المروحة المضيئة في السقف و الألوان القريبة من اللون الرئيسي (الأبيض – البني الخشبي ) و لكن هنا الستائر أخف قليلاً ربما لمستوى حب الخصوصية الذي يتمتع به ساكنها
هذا الحمام الداخلي أيضاً أقل في مساحته و في رسميته و هو ما يؤكده اللون الأحمر و المساحة الكبرى التي تخصصت لمكان الاستحمام و بالفعل لم يغيب عنه التنسيق كذلك
غرفة النوم الرئيسية تلك يزينها التاج على السرير و سنتناولها بمفردها في صورة أخرى و لكن الغرفة مريحة في تصميمها مريحة لأبعد الحدود سواء في اللون و مستوى ثقل الستائر و السجاد الذي أعطى احساس الدفء في هذا المكان
ابلاكاربالمصري ، و قدرتها الاستيعابية هائلة و شكله رائع يشعرك أنك أمام حائط و ليس دولاب
يمكن أن يكون المصمم قد خصص جزءاً يشعر فيه المستوطن لهذا البيت الراقي ببعض الخصوصية و التفكر و الانتهاء من الأعمال في مكان هاديء يتمتع بالقدرة على الإنجاز و هذا يظهر في الديكور البسيط الهاديء المستخدم في تلك الغرفة أو الركن إن صح التعبير الذي لم يخرج عن لونين فقط
الشكل الأسطوري الملكي لهذا السرير المنفصل في ظهره على جسده يعتبر الاروع و الأكثر فخامة في هذا المنزل رغم بساطة فكرته لكنه رائع في فن تصميمه و في نقشته و في تصنيعه و تنفيذه و في اختياره ليكون السرير الرئيسي في غرفة النوم الرئيسية لهذا المنزل الذي قلما يتكرر بتفاصيله التي عشناها سوياً