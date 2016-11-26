كيف تزيين غرفة النوم بطريقة غير تقليدية؟

إن كنا سنفكر في الاحتياجات الأساسية لأي فرد فيبدو أن أهمهما النوم، ولكن بالتأكيد ليست أي طريقة للنوم.. فالنوم الهادىء والمُريح يحتاج إلى غرفة منظمة ومرتبة ومُريحة.
وفي أي منزل فإن أساسيات غرفة النوم تدور حول السرير والدولاب والعديد من الأدراج ووحدات التخزين، وفي العديد من المقالات التي يقدمها لك هوميفاي عرضنا أكثر من شكل وأكثر من قطعة أثاث وألوان ومفروشات عديدة لتصميم مميز بغرفة نومك، للحصول في النهاية على نوم مريح وغرفة رائعة.. ولحرصنا على تقديم كل ما هو جديد في عالم الديكور نقدم لك اليوم أحدث الديكورات الغير تقليدية لغرفة نوم مذهلة.
تابع التفاصيل للخروج بفكرة ملهمة ومذهلة لم تراها من قبل..
تعد الإضاءة من مُكملات الديكور التي تعطي الروح للمكان، فماذا لو استخدمت في غرفة النوم وخاصة لديكور السرير؟، في هذا التصميم تم الاعتماد على وحدات الإضاءة لخلق أجواء مميزة في مقدمة السرير بتعليقها في الجدار وسقوط شعاع الضوء على اللوح الأمامي للسرير.
في حين أن السرير نفسه مرفوعًا عن الأرضية ومُثبت في أسفله وحدة إضاءة تُعطي إنارة مميزة في نهايته.
في هذه الغرفة التي تبدو في تصميمها أنها تشبه النظام الفندقي، تتناسب الألوان وتتناغم التفاصيل معًا لإكمال ديكور هذه الغرفة، فتصميمات الأسِرة المرتفعة عن الأرض تمكنك من الاستفادة بالمساحة تحتها بأكثر من طريقة .. إما أن تضع وحدات إضاءة لخلق أجواء لطيفة بالغرفة، أو ان تستخدمها كوحدة تخزينية كبيرة، أو أن تضم الشيئين معًا، فتصميم السرير من الخشب يوفر لك الفرصة والمساحة المناسبة لهذه الأشياء، بالإضافة إلى أن الأخشاب تعطيك الشعور بالدفء.
الاعتماد على تدرج الألوان واختلافها في الجدار الخلفي للسرير هو ما يعطيه التميز ويمنحه عنصر الإبهار، بالإضافة إلى تصميم جدار السرير من عدة ألواح خشبية مختلفة في النوع والألوان، مع اللمسات المميزة التي تعطيها وحدات الإضاءة للغرفة فتشكل تناغم رائع وغير تقليدي بالمكان.
الاعتماد على التصميمات البسيطة والحديثة هو ما يجعل غرفتك مميزة وأنيقة، ويبدو أن الخروج عن المألوف في هذه الغرفة يأتي من استخدام أثاث غير مرئي فيبدو كأسطح ملساء في حين إنها فالأصل مجموعة من الأدراج ووحدات التخزين المخفية، بالإضافة إلى الجرأة في تصميم الحمام الذي لا يفصله عن الغرفة سوى جدار زجاجي شفاف.
حداثة المظهر.. تبدو الغرفة في تصميمها حديثة وأنيقة وعصرية، تخفي خزانة خشبية مميزة خلف اللوح الأمامي للسرير، مما يوفر مساحة تخزينية مناسبة للاحتفاظ بالكتب وبعض الأغراض.
بالإضافة إلى وجود طاولة مستديرة بجانب السرير تحمل وحدة إضاءة مميزة كالبنورة، تعطي إضاءة خافتة وهادئة للغرفة، كما أن اختيار السجادة المناسبة لقاعدة السرير وأرضية الغرفة أمر لا يجب الاستهانة به، فهي ما تعطي الاختلاف وتُكمل المشهد والديكور بالغرفة، وحسن اختيارها يعطي نسيج بصري مميز وجميل.
فتح المجال لدمج العناصر المختلفة مع بعضها يعطي تميز وتفرد لهذه الغرفة عن غيرها من التصميمات، فقد تم الاعتماد على رقائق معدنية رفيعة وبسيطة لتلتف حول القالب الخشبي الذي يشكل الدرج بجانب السرير، والذي يعطي شكلًا جميلًا وأنيقًا على الرغم من اختلاف المواد.
في هذا التصميم نرى كيف يتجسد خيال المُصمم في قطعة أثاث مميزة إلى جانب السرير، حيث تم الاعتماد على نوعين مختلفين من الخشب لصناعة الأرجل وصناعة الصندوق، بالإضافة إلى الإبداع في تصميم وحدة الإضاءة أعلاه على شكل كتاب.
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