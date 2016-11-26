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كيف تزيين غرفة النوم بطريقة غير تقليدية؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Bolton letto , Giuseppe Viganò Giuseppe Viganò غرفة نومأسرة نوم
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إن كنا سنفكر في الاحتياجات الأساسية لأي فرد فيبدو أن أهمهما النوم، ولكن بالتأكيد ليست أي طريقة للنوم.. فالنوم الهادىء والمُريح يحتاج إلى غرفة منظمة ومرتبة ومُريحة.

وفي أي منزل فإن أساسيات غرفة النوم تدور حول السرير والدولاب والعديد من الأدراج ووحدات التخزين، وفي العديد من المقالات التي يقدمها لك هوميفاي عرضنا أكثر من شكل وأكثر من قطعة أثاث وألوان ومفروشات عديدة لتصميم مميز بغرفة نومك، للحصول في النهاية على نوم مريح وغرفة رائعة.. ولحرصنا على تقديم كل ما هو جديد في عالم الديكور نقدم لك اليوم أحدث الديكورات الغير تقليدية لغرفة نوم مذهلة.

تابع التفاصيل للخروج بفكرة ملهمة ومذهلة لم تراها من قبل..

(الإضاءة)

Casa BT, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة نوم
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

تعد الإضاءة من مُكملات الديكور التي تعطي الروح للمكان، فماذا لو استخدمت في غرفة النوم وخاصة لديكور السرير؟، في هذا التصميم تم الاعتماد على وحدات الإضاءة لخلق أجواء مميزة في مقدمة السرير بتعليقها في الجدار وسقوط شعاع الضوء على اللوح الأمامي للسرير.

في حين أن السرير نفسه مرفوعًا عن الأرضية ومُثبت في أسفله وحدة إضاءة تُعطي إنارة مميزة في نهايته.

هل ترى كيف أن وجود وحدات إضاءة مُثبته بالسرير يُعطي أجواء فارقة؟

Mr.Javed, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة نوم
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

سحر الإضاءة بسرير هذه الغرفة هو ما يعطيها الأناقة والاختلاف

Yatak Odası Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon غرفة نوم
Akdeniz Dekorasyon

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

(الخشب الفاخر)

NAHOOR collaborated with FERRETTI GROUP, Nahoor limelight Nahoor limelight
Nahoor limelight

Nahoor limelight
Nahoor limelight
Nahoor limelight

في هذه الغرفة التي تبدو في تصميمها أنها تشبه النظام الفندقي، تتناسب الألوان وتتناغم التفاصيل معًا لإكمال ديكور هذه الغرفة، فتصميمات الأسِرة المرتفعة عن الأرض تمكنك من الاستفادة بالمساحة تحتها بأكثر من طريقة .. إما أن تضع وحدات إضاءة لخلق أجواء لطيفة بالغرفة، أو ان تستخدمها كوحدة تخزينية كبيرة، أو أن تضم الشيئين معًا، فتصميم السرير من الخشب يوفر لك الفرصة والمساحة المناسبة لهذه الأشياء، بالإضافة إلى أن الأخشاب تعطيك الشعور بالدفء.

لا يمكن لمادة غير الخشب أن تعطيك فرصة لتشكل وحدات تخزينية بالسرير كهذه

D.A Evi Kemerburgaz, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. غرفة نوم
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

سرير خشبي يبعد تمامًا عن النمطية ويجعل الغرفة مذهلة

homify غرفة نومأسرة نوم خشب معالج Beige
homify

homify
homify
homify

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(تصميم مخصوص)

WELLNESS ROOM, Studio Stefano Pediconi Studio Stefano Pediconi غرفة نوم
Studio Stefano Pediconi

Studio Stefano Pediconi
Studio Stefano Pediconi
Studio Stefano Pediconi

 الاعتماد على تدرج الألوان واختلافها في الجدار الخلفي للسرير هو ما يعطيه التميز ويمنحه عنصر الإبهار، بالإضافة إلى تصميم جدار السرير من عدة ألواح خشبية مختلفة في النوع والألوان، مع اللمسات المميزة التي تعطيها وحدات الإضاءة للغرفة فتشكل تناغم رائع وغير تقليدي بالمكان.

تصميم يشبه الطاووس ينسجم مع الإضاءة على الجدار الخلفي للسرير

3D render, jyotsnarawool jyotsnarawool غرفة نوم
jyotsnarawool

jyotsnarawool
jyotsnarawool
jyotsnarawool

الخداع البصري يعطيك شعور بأنه جدار متصدع ولكن جماله يأتي من كونه غير مألوف

Czarna sypialnia, OES architekci OES architekci غرفة نوم
OES architekci

OES architekci
OES architekci
OES architekci

(البساطة والحداثة)

CASA B.1, STUDIO STOCCO STUDIO STOCCO غرفة نومأسرة نوم
STUDIO STOCCO

STUDIO STOCCO
STUDIO STOCCO
STUDIO STOCCO

الاعتماد على التصميمات البسيطة والحديثة هو ما يجعل غرفتك مميزة وأنيقة، ويبدو أن الخروج عن المألوف في هذه الغرفة يأتي من استخدام أثاث غير مرئي فيبدو كأسطح ملساء في حين إنها فالأصل مجموعة من الأدراج ووحدات التخزين المخفية، بالإضافة إلى الجرأة في تصميم الحمام الذي لا يفصله عن الغرفة سوى جدار زجاجي شفاف.

(بعض البنود الهامة لحداثة المظهر)

Bolton letto , Giuseppe Viganò Giuseppe Viganò غرفة نومأسرة نوم
Giuseppe Viganò

Giuseppe Viganò
Giuseppe Viganò
Giuseppe Viganò

حداثة المظهر.. تبدو الغرفة في تصميمها حديثة وأنيقة وعصرية، تخفي خزانة خشبية مميزة خلف اللوح الأمامي للسرير، مما يوفر مساحة تخزينية مناسبة للاحتفاظ بالكتب وبعض الأغراض.

بالإضافة إلى وجود طاولة مستديرة بجانب السرير تحمل وحدة إضاءة مميزة كالبنورة، تعطي إضاءة خافتة وهادئة للغرفة، كما أن اختيار السجادة المناسبة لقاعدة السرير وأرضية الغرفة أمر لا يجب الاستهانة به، فهي ما تعطي الاختلاف وتُكمل المشهد والديكور بالغرفة، وحسن اختيارها يعطي نسيج بصري مميز وجميل.

(عناصر مختلفة)

Agata, Officina41 Design Group Officina41 Design Group غرفة نوممنضدة جانبية
Officina41 Design Group

Officina41 Design Group
Officina41 Design Group
Officina41 Design Group

فتح المجال لدمج العناصر المختلفة مع بعضها يعطي تميز وتفرد لهذه الغرفة عن غيرها من التصميمات، فقد تم الاعتماد على رقائق معدنية رفيعة وبسيطة لتلتف حول القالب الخشبي الذي يشكل الدرج بجانب السرير، والذي يعطي شكلًا جميلًا وأنيقًا على الرغم من اختلاف المواد.

(الإبداع والخيال)

​ComoLight-Book, XYZ FACTORY XYZ FACTORY المنزلمخزن
XYZ FACTORY

XYZ FACTORY
XYZ FACTORY
XYZ FACTORY

في هذا التصميم نرى كيف يتجسد خيال المُصمم في قطعة أثاث مميزة إلى جانب السرير، حيث تم الاعتماد على نوعين مختلفين من الخشب لصناعة الأرجل وصناعة الصندوق، بالإضافة إلى الإبداع في تصميم وحدة الإضاءة أعلاه على شكل كتاب.

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