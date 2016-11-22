10 تصميمات لكراسى مريحة وأنيقة

لا يخلو منزل من الكراسى كعنصر أساسى فى أثاث الغرف وتتمتع تصميمات الكراسى بأذواق متنوعة ومختلفة لتدل على العصر الذى صممت فيه والمكان، وعندما نخطط لشراء كرسى نبحث عن تصميم يوفرلنا الراحة كما يتمتع بتصميم أنيق يضفى روح مميزة للتصميم الداخلى للغرف.
لذلك جمعنا لكم اليوم 10 تصميمات مميزة لكراسى جميلة وشائعة.
يعد تصميم الكرسى البيضاوي واحد من أفضل التصميمات التى صنعت لما يتمتع به من الأناقة والراحة فيتسم بمسند عالِ للظهركما يميز ديكور الغرفة الداخلى بشكله البيضاوي الغير نمطى المستلهم من النمط العثماني.
قد تكون رأيت هذا النمط من الكرسى بالمقاهي والمطاعم وكذلك تصميمات غرف العشاء فى أى مكان بالعالم لما تتمتع به هذه الكراسي من
مرونة تمكنك من استخدامها فى أى مساحة بالمنزل وتتسم بظهر منحنى يوفر لك الراحة أثناء استخدامها.
كرسى أنيق للغاية ويضفى لمسة شيك على التصميم الداخلى للغرفة ويتمتع بوجود مسند يعزز راحة يدك أثناء استخدامه بجانب مسند الظهر المبطن.
أنيق وعصري يتمتع بالروح الكلاسيكية فى نفس الوقت يتسق مع ألوان التصميم الداخلى للغرفة لنحصل على تصميم متكامل ومتوازن يتسم بالعصرية والأناقة ويسمى بكرسى برشلونه لأنه عرض بعد تصميمه فى معرض أقيم بمدينة برشلونة.
كرسى Acapulco يدمج بين التصميم الفلكلورى والعصري فى نفس الوقت يناسب الأماكن المفتوحة وكذلك المغلقة فجرى استخدامه بكثرة على الشواطيء ويصمم من أرجل معدنية ثابتة وطويلة.
كرسى مودرن ومريح جدًا يجمع بين الاسترخاء وتصميمات الكراسى العثمانية الأنيقة والمبطنة بالجلد ما يجعله ركن خاص بك فى أوقات الراحة والاستجمام.
The Chesterfield Chair واحد من أكثر تصميمات الكراسى الشائع استخدامها فى غرف المعيشة وإضافتها لغرفة المعيشة ممتعة للغاية حيث توفر جلسة مريحة وتساعد على الاسترخاء، صُمم لاول مرة فى القرن الثامن عشر ويغطى الكرسى بالجلد.
كرسى محمول يمكن طويه عملى وجذاب مغطى بالجلد وشائع جدًا وصمم لأول مرة بالأرجنتين.
من الكراسى الشائعة أيضًا كرسى DAW فتتميز أسعاره بأنها تناسب الأسر متوسطة الدخل كما يتمتع بالعصرية والألوان الباهية وأرجل معدنية طويلة .
يناسب كرسى كل منزل مهما اختلف نمط التصميم المتبع لما يتمتع به من ألوان زاهية وعملى كما يسهل تنظيفه وصنع لأول مرة فى فرنسا.
اقرأ أيضًا: 20 فكرة وتصميم لخزانات ملابس مناسبة للمساحات الصغيرة