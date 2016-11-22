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10 تصميمات لكراسى مريحة وأنيقة

هنادى موسى هنادى موسى
Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة المعيشة
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لا يخلو منزل من الكراسى كعنصر أساسى فى أثاث الغرف وتتمتع تصميمات الكراسى بأذواق متنوعة ومختلفة لتدل على العصر الذى صممت فيه والمكان، وعندما نخطط لشراء كرسى نبحث عن تصميم يوفرلنا الراحة كما يتمتع بتصميم أنيق يضفى روح مميزة للتصميم الداخلى للغرف.

لذلك جمعنا لكم اليوم 10 تصميمات مميزة لكراسى جميلة وشائعة.

1- كرسى بيضاوي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعد تصميم الكرسى البيضاوي واحد من أفضل التصميمات التى صنعت لما يتمتع به من الأناقة والراحة  فيتسم بمسند عالِ للظهركما يميز ديكور الغرفة الداخلى بشكله البيضاوي الغير نمطى المستلهم من النمط العثماني.

2- كرسى ويشبون Wishbone

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قد تكون رأيت هذا النمط من الكرسى بالمقاهي والمطاعم وكذلك تصميمات غرف العشاء فى أى مكان بالعالم لما تتمتع به هذه الكراسي من
مرونة تمكنك من استخدامها فى أى مساحة بالمنزل وتتسم بظهر منحنى  يوفر لك الراحة أثناء استخدامها.

3- كرسى بابا بير The Papa-Bear Chair

Greene Street Loft, Slade Architecture Slade Architecture مكتب عمل أو دراسة
Slade Architecture

Greene Street Loft

Slade Architecture
Slade Architecture
Slade Architecture

كرسى أنيق للغاية ويضفى لمسة شيك على التصميم الداخلى للغرفة ويتمتع بوجود مسند يعزز راحة يدك أثناء استخدامه بجانب مسند الظهر المبطن.

4- كرسى برشلونة

CASA 505 , Esquiliano Arqs Esquiliano Arqs غرفة المعيشة
Esquiliano Arqs

Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs

أنيق وعصري يتمتع بالروح الكلاسيكية فى نفس الوقت يتسق مع ألوان التصميم الداخلى للغرفة لنحصل على تصميم متكامل ومتوازن يتسم بالعصرية والأناقة ويسمى بكرسى برشلونه لأنه عرض بعد تصميمه فى معرض أقيم بمدينة برشلونة.

5- مزج بين أنماط تصميم متباينة

Leather Acapulco chair Ocho Workshop غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Ocho Workshop

Leather Acapulco chair

Ocho Workshop
Ocho Workshop
Ocho Workshop

كرسى Acapulco يدمج بين التصميم الفلكلورى والعصري فى نفس الوقت يناسب الأماكن المفتوحة وكذلك المغلقة فجرى استخدامه بكثرة على الشواطيء ويصمم من أرجل معدنية ثابتة وطويلة.

6- ركن الاستجمام

Apartamento Itaim, Lore Arquitetura Lore Arquitetura غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

كرسى مودرن ومريح جدًا يجمع بين الاسترخاء وتصميمات الكراسى العثمانية الأنيقة والمبطنة بالجلد ما يجعله ركن خاص بك فى أوقات الراحة والاستجمام.

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7- تصميمات كلاسيكية

Chesterfield Armchair from LOCUS HABITAT Locus Habitat غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Locus Habitat

Chesterfield Armchair from LOCUS HABITAT

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

The Chesterfield Chair واحد من أكثر تصميمات الكراسى الشائع استخدامها فى غرف المعيشة وإضافتها لغرفة المعيشة ممتعة للغاية حيث توفر جلسة مريحة وتساعد على الاسترخاء، صُمم لاول مرة فى القرن الثامن عشر ويغطى الكرسى بالجلد.

8- كرسى الفراشة

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة المعيشة
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

كرسى محمول يمكن طويه عملى وجذاب مغطى بالجلد وشائع جدًا وصمم لأول مرة بالأرجنتين.

9- ألوان باهية

OUTONO E INVERNO, Entre Led e Design Entre Led e Design غرفة المعيشةكراسي ومقاعد خشب Multicolored
Entre Led e Design

Entre Led e Design
Entre Led e Design
Entre Led e Design

من الكراسى الشائعة أيضًا كرسى  DAW فتتميز أسعاره بأنها تناسب الأسر متوسطة الدخل كما يتمتع بالعصرية والألوان الباهية وأرجل معدنية طويلة .

10- لمحبى العملية والألوان الباهية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يناسب كرسى كل منزل مهما اختلف نمط التصميم المتبع لما يتمتع به من ألوان زاهية وعملى كما يسهل تنظيفه وصنع لأول مرة فى فرنسا.

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