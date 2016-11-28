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منزل أكثر من رائع ملئ بالتفاصيل الجميلة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة السفرةطاولات
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للتفاصيل عشق لا يدركه إلا محبيها، لذلك اذا كنت من عشاق التفاصيل فهذا المقال بالتأكيد سيثير أعجابك، وأن لم تكن مدرج أهمية التفاصيل من قبل فهذا المقال سيجعلك تدرك أهمية التفاصيل فى أضافة لمسات من الجمال على أى تصميم بشكل واضح، فهناك الكثير من الأشخاص الذين ينظرون للصورة الكاملة فقط ويغفلون تفاصيلها على الرغم من أن التفاصيل هى من تستطيع ابراز جمال الصورة بالكامل، واليوم نحن فى هوميفاى سنلقى الضوء على بعض التفاصيل التى ساهمت فى ابداع تصميم هذا المنزل الذى تميز بالجمال بشكل واضح.

نظرة على غرفة السفرة

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات خشب
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

والبداية هنا مع غرفة السفرة ونظرة من الخارج على تفاصيل تصميمها المميزة بطريقة واضحة، البداية مع هذا الباب الزجاجى داخل برواز من الخشب الأبيض الذى يطل من بعد على غرفة السفرة وتصميمها المميز.

غرفة السفرة

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة السفرةطاولات
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وهنا نظرة عامة على غرفة السفرة بالكامل لنجد تصميم مميز جداً، أرضيات من الخشب الباركيه، طاولى مستطيلة فى وسط الغرفة من اللون البنى الداكن تحاوطها بعض الكراسى البسيطة.

تفاصيل غرفة السفرة

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وهنا نظرة مميزة جداًَ على تفاصيل غرفة السفرة وتصميمها، هذا التصميم لتلك المكتبة بأرففها البسيطة وسط هذا الجدار لتضمن أفضل استغلال لمساحة الغرفة بالكامل ، تلك المكتبة الصغيرة الخشبية ضمت الكثير من القطع البسيطة فى الديكور كما نرى.

نظرة أكثر فرب على المكتبة

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وبنظرة أكثر قرباً من المكتبة لا حظنا كيف اعتمد المصمم على لمسات وقطع بسيطة من الديكور أضافت مزيد من الجمال والجاذبية.

الأضاءة

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة السفرةإضاءة
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وهنا نرى كيف كانت الأضاءة مميزة جداً فى غرفة السفرة، الأعتماد على تلك اللمبات المتدلية من السقف بشكل مميز، جعلت تصميم الغرفة متألق جداً ومثال واضح على الأناقة.

نظرة على غرفة المعيشة

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وهنا نظرة على غرفة المعيشة وتصميمها المفعم بالأناقة والتفاصيل المميزة، من النظرة العامة على غرفة المعيشة نجد أن غاية المصمم الأساسية هى فرض الأناقة المفرطة على تصميم غرفة المعيشة بالكامل، مساحة غرفة السفرة وغرفة المعيشة مساحة واحدة، لذلك جاء تصميم غرفة المعيشة مماثلاً لتصميم غرفة السفرة.

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تفاصيل غرفة المعيشة

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وهنا نظرة على تفاصيل غرفة المعيشة التى بدت أناقتها واضحة جداً، الأرضيات من الباركيه الخشبى الأنيق، الأثاث كان متميز جداً فى تصميمه والمزج بين لمسات التصميم البسيطة والمميزة، خاصةً الألوان جاءت جاءت بمزيج رائع بين الأصفر والرمادى الداكن.

نظرة على غرفة النوم

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة نومأسرة نوم
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وهنا نظرة على غرفة النوم وتصميمها المثالى أيضاً مثل باقى المنزل، بدت غرفة النوم أنيقة من الوهلة الأولى أرضيات من الخشب الباركيه ولمسة متميزة من الجدران التى بطنت بالجلد الرمادى الداكن لتتجانس مع اختيار الستائر المميز.

تفاصيل غرفة النوم

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة نومخزانة الملابس
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

تفاصيل تصميم الغرفة واختيار الاضاءة كان أكثر من رائع، اعتمدت الأضاءة على سبوتات السقف البسيطة لتنير الغرفة بالكامل وتعطى لمسة مميزة على تصميم الغرفة بالكامل، فالأضاءة لها دور كبير فى ابراز جمال التصميم.

الحمام

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji حماممغاسل
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

تصميم الحمام أيضاً كان مفعم بالأناقة مثل باقى المنزل،  اعتمد المصمم على لمسة الرخام الجذابة لتكون اللمسة الأساسية فى تصميم الحمام وخاصةً اختيار اللون البنى الداكن ومزجه مع اللون الأبيض كان اختياراً مثالياً ، أعتمد المصمم على الأضاءة بشكل جذاب فأضاف تلك السبوتات المتناثرة فى سقف الحمام، ولم ينسى المصمم لمسة المرايات ليضيف لمسة من الجمال وتكتمل أناقة تصميم الحمام، وقد كان فحقاً عندما تنظر لتصميم الحمام تشعر وكأنك امام حمام صنع بتمييز وأناقة واضحة.

المطبخ

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji مطبخرفوف وأدراج
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

المطبخ وتصميمه داخل المنزل كان عبقرياً جداً وملئ بالتفاصيل التى تميزت بالجمال والأناقة، الأرضيات وتصميم أثاث المطبخ صمم من الخشب بالكامل، اختار المصمم لتصميم السقف تصميماً ديناميكياً بشكل واضح وقام بتزويده بالأضاءة بشكل جذاب مع  لمسة من السبوتات المتناثرة فى سقف المطبخ حتى يضئ جمال المطبخ وتصميمه.

تفاصيل المطبخ

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji مطبخمخزن
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وجاء تصميم هذا الدولاب الخاص بالثلاجة داخل المطبخ ليثبت حقاً أن المصمم اعتمد بشكل مميز على التفاصيل فى تصميم هذا المنزل، وجود طاولة فى منتصف المطبخ من اللمسات التى اعتمد عليها المصمم لتسمح لك بجلسة متميزة اثناء تناول الطعام، فعادةً ما يفضل البعض وجود طاولة فى المطبخ خاصةً اذا كانت مساحة المطبخ تسمح بذلك.

الأبواب الزجاجية

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji حمامديكورات
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

اعتمد المصمم فى تصميمه على وجود الأبواب الزجاجية داخل المنزل، وهى لمسة ذكية منه فى ابراز جمال تصميم المنزل بالكامل فالأبواب الزجاجية تعكس أناقة التصميمات من خلفها وتخلق مساحات أضافية فى التصميم بالأضافة إلى كونها لمسة جذابة على تصميم المنزل.

الممرات

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات خشب
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وهنا نظرة على ممرات المنزل وتصميمه التى امتازت بالرقى الواضح جداً.

درج

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji سلالم وأروقة سلالم خشب
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وختاماً مع تصميم الدرج الذى جاء متميز ومختلف، اعتمد المصمم فيه على الخشب، تصميم الدرجات كان مختلف واعتمد على وجود مسافات واسعة بين درجاته بشكل واضح، بالأضافة إلى اللمسة الفنية للديكورات على الدرج، لتشعر وكأنك صاعد على درج لأتيليه فنى وليس مجرد درج تقليدى .

تفاصيل الديكورات

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji سلالم وأروقة سلالم حجر
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

وهنا نظرة على تفاصيل ديكورات الدرج التى بدت متميزة بشكل واضح بذوقها الرفيع والمميز ، الأعتماد على لمسة التابلوهات الصغيرة على الجدار الواقع بجانب الدرج كسر رتابة تصميمه وأعطاه روحاً فنية مميزة.

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