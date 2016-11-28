منزل أكثر من رائع ملئ بالتفاصيل الجميلة

للتفاصيل عشق لا يدركه إلا محبيها، لذلك اذا كنت من عشاق التفاصيل فهذا المقال بالتأكيد سيثير أعجابك، وأن لم تكن مدرج أهمية التفاصيل من قبل فهذا المقال سيجعلك تدرك أهمية التفاصيل فى أضافة لمسات من الجمال على أى تصميم بشكل واضح، فهناك الكثير من الأشخاص الذين ينظرون للصورة الكاملة فقط ويغفلون تفاصيلها على الرغم من أن التفاصيل هى من تستطيع ابراز جمال الصورة بالكامل، واليوم نحن فى هوميفاى سنلقى الضوء على بعض التفاصيل التى ساهمت فى ابداع تصميم هذا المنزل الذى تميز بالجمال بشكل واضح.