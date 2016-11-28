6 حيل بسيطة لغرفة نوم مُريحة ومثالية

إذا كنت تفضل التصاميم الحديثة ولا ترغب في تراكم الوسائد على السرير، فعليك اختيار التصميم المُريح الذي يمنحك جلسة هادئة ودافئة على السرير، وتستطع الاستلقاء عليه بطريقة مريحة لقراءة كتاب أو أخذ قسطًا من الراحة.

بالإضافة إلى أن اللوح الأمامية للسرير هي عنصر جذب الأناقة للسرير والغرفة، والدقة في اختيارها تساعدك على جلب التصميم الحديث للغرفة والشعور بالراحة.