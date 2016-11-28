إن كنت تريد الحصول على غرفة نوم مريحة وهادئة عليك اختيار تفاصيلها بدقة وعناية، لكي تحصل على قسط من الراحة بعد يومٍ طويل، أو جلسة مسائية لقراءة كتاب، أو حتى صباح مُشرق ومُبهج تستمتع فيه بوجبة الإفطار بالسرير.. كل هذه الأشياء باتت في متناول يدك من خلال قراءتك لموضوعات هوميفاي المميزة التي تعطيك أفكار مُلهمة لتصميم غرفة نومك، وبالأخص هذا المقال الذي يمنحك 6 حيل بسيطة لغرفة نوم مُريحة ومثالية.
للحصول على الهدوء والراحة فسيكون من الحكمة اختيار الألوان البسيطة الحيادية، والمفروشات الناعمة، والمواد اللينة، فعلى سبيل المثال تدرجات اللون الرمادي والبيدج هنا يخلق أجواء من الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى استخدام سجادة ناعمة تجلب الدفء تحت قدميك بفصل الشتاء بدلًا من لمس الأرض الباردة.
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إذا كنت تفضل التصاميم الحديثة ولا ترغب في تراكم الوسائد على السرير، فعليك اختيار التصميم المُريح الذي يمنحك جلسة هادئة ودافئة على السرير، وتستطع الاستلقاء عليه بطريقة مريحة لقراءة كتاب أو أخذ قسطًا من الراحة.
بالإضافة إلى أن اللوح الأمامية للسرير هي عنصر جذب الأناقة للسرير والغرفة، والدقة في اختيارها تساعدك على جلب التصميم الحديث للغرفة والشعور بالراحة.
بالطبع السرير هو قطعة الأثاث الأكثر أهمية في غرفة نومك، ويجب عليك اختيار تلك القطعة بعناية.. سواء كان مستدير، مربع، منخفض، أو عاليًا فالأهم هو أن يكون مُريح للحصول على قيلولة سوية وهادئة.
ويمكنك أن تُدلل نفسك بسرير بسيط كهذا بمظلة رائعة يمكنك إغلاقها للاستمتاع بنومٍ هادىء.
الجميع يعرف الشعور بالراحة عندما نستلقي على وسائد مريحة وناعمة، خاصة إن كان اليوم مرهق وطويل، ويمكن الحصول عليها بألوان وأشكال وأحجام مختلفة، فهي العناصر الزخرفية المميزة على السرير، فالوسائد هي حليفتك للاستمتاع بنوم هادىء ودافىء ومُريح، عليك اختيارها بألوان وأشكال تناسب ديكور غرفتك وأثاثها.
اختيار أغطية السرير أمرًا ضروريًا لجعل غرفة النوم لطيفة ومريحة في نفس الوقت، فاستخدام الأغطية القطنية تبدو مريحة، أما الكتانية تعطيك دفء أكثر، بالإضافة إلى الاهتمام بالألوان التي تناسب غرفتك لتكون أنيقة وجميلة.
تنوع مصادر الإضاءة بالغرفة يبدو أمرًا ضروريًا للغاية، فإن كنت ترغب في قراءة كتاب سوف تحتاج إلى إضاءة عالية، وفي حالة الاستلقاء على السرير وحصولك على قسط من الراحة ربما تحتاج إلى وحدة إضاءة بسيطة تمنحك ضوء خافت يمنحك هدوء الأعصاب، ولذلك يجب العناية باختيار وحدات إضاءة مختلفة لممارسة الأنشطة المختلفة بحرية في غرفة نومك.