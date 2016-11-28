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6 حيل بسيطة لغرفة نوم مُريحة ومثالية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة نوم
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إن كنت تريد الحصول على غرفة نوم مريحة وهادئة عليك اختيار تفاصيلها بدقة وعناية، لكي تحصل على قسط من الراحة بعد يومٍ طويل، أو جلسة مسائية لقراءة كتاب، أو حتى صباح مُشرق ومُبهج تستمتع فيه بوجبة الإفطار بالسرير.. كل هذه الأشياء باتت في متناول يدك من خلال قراءتك لموضوعات هوميفاي المميزة التي تعطيك أفكار مُلهمة لتصميم غرفة نومك، وبالأخص هذا المقال الذي يمنحك 6 حيل بسيطة لغرفة نوم مُريحة ومثالية.

1- غرفة للراحة

Project Glasshouse, Proest Interior Proest Interior غرفة نومأسرة نوم
Proest Interior

Proest Interior
Proest Interior
Proest Interior

للحصول على الهدوء والراحة فسيكون من الحكمة اختيار الألوان البسيطة الحيادية، والمفروشات الناعمة، والمواد اللينة، فعلى سبيل المثال تدرجات اللون الرمادي والبيدج هنا يخلق أجواء من الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى استخدام سجادة ناعمة تجلب الدفء تحت قدميك بفصل الشتاء بدلًا من لمس الأرض الباردة.

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2- الألواح الأمامية للسرير

Wibautstraat, Amsterdam, Hamers Meubel & Interieur Hamers Meubel & Interieur غرفة نومأسرة نوم
Hamers Meubel &amp; Interieur

Hamers Meubel & Interieur
Hamers Meubel &amp; Interieur
Hamers Meubel & Interieur

إذا كنت تفضل التصاميم الحديثة ولا ترغب في تراكم الوسائد على السرير، فعليك اختيار التصميم المُريح الذي يمنحك جلسة هادئة ودافئة على السرير، وتستطع الاستلقاء عليه بطريقة مريحة لقراءة كتاب أو أخذ قسطًا من الراحة.

بالإضافة إلى أن اللوح الأمامية للسرير هي عنصر جذب الأناقة للسرير والغرفة، والدقة في اختيارها تساعدك على جلب التصميم الحديث للغرفة والشعور بالراحة.

3- اختيار السرير بعناية

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

بالطبع السرير هو قطعة الأثاث الأكثر أهمية في غرفة نومك، ويجب عليك اختيار تلك القطعة بعناية.. سواء كان مستدير، مربع، منخفض، أو عاليًا فالأهم هو أن يكون مُريح للحصول على قيلولة سوية وهادئة.

ويمكنك أن تُدلل نفسك بسرير بسيط كهذا بمظلة رائعة يمكنك إغلاقها للاستمتاع بنومٍ هادىء.

4- الاختيار السليم للوسائد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الجميع يعرف الشعور بالراحة عندما نستلقي على وسائد مريحة وناعمة، خاصة إن كان اليوم مرهق وطويل، ويمكن الحصول عليها بألوان وأشكال وأحجام مختلفة، فهي العناصر الزخرفية المميزة على السرير، فالوسائد هي حليفتك للاستمتاع بنوم هادىء ودافىء ومُريح، عليك اختيارها بألوان وأشكال تناسب ديكور غرفتك وأثاثها.

5- أغطية السرير المناسبة

Teak meubels, Teak & Wood Teak & Wood غرفة نومأسرة نوم
Teak &amp; Wood

Teak & Wood
Teak &amp; Wood
Teak & Wood

اختيار أغطية السرير أمرًا ضروريًا لجعل غرفة النوم لطيفة ومريحة في نفس الوقت، فاستخدام الأغطية القطنية تبدو مريحة، أما الكتانية تعطيك دفء أكثر، بالإضافة إلى الاهتمام بالألوان التي تناسب غرفتك لتكون أنيقة وجميلة.

6- الإضاءة المناسبة

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer غرفة نوم
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

تنوع مصادر الإضاءة بالغرفة يبدو أمرًا ضروريًا للغاية، فإن كنت ترغب في قراءة كتاب سوف تحتاج إلى إضاءة عالية، وفي حالة الاستلقاء على السرير وحصولك على قسط من الراحة ربما تحتاج إلى وحدة إضاءة بسيطة تمنحك ضوء خافت يمنحك هدوء الأعصاب، ولذلك يجب العناية باختيار وحدات إضاءة مختلفة لممارسة الأنشطة المختلفة بحرية في غرفة نومك.

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