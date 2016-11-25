بيت أنيق على الطراز الإسكندينافي

المطبخ المصمم هنا مفتوح من جهتين و به بار أنيق لتقديم الطعام و الشراب بجوار سفرة بيضاوية بسيطة ، و هو ما تحقق من بساطة و شعور بدفء فريد بسبب تماشي الألوان في المطبخ مع كل ما هو محيط من ستائر و أرضيات و سقف ، و قد نجح المصمم في تخصيص جزء المطبخ بشيء بسيط ألا و هو المصابيح المتدلية من السقف ، و كذلك البراعة في تقسيم الخزانات دون مقابض حتى لا تجرح المنظر العام للمسطح الذي يضم غرفة معيشة و استقبال أيضاً