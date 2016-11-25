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بيت أنيق على الطراز الإسكندينافي

Mohammed Awad Mohammed Awad
ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة خشب White
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يسرنا اليوم أن تكون رحلتنا إلى روسيا حيث التصميمات الراقية العريقة التي تعانق الثلوج، و التي تستمد فخامتها من تاريخ طويل من التميز في عالم الديكور، حيث سنبقى اليوم للحظات في منزل صمم على الطراز الاسكندنافي فوق مساحة متوسطة مما أظهر به بعض التحديات في التقسيم و التنسيق و سنرى كيف تعامل معها مصممي مكتب Studio Details بقدر كبير من الفطنة و المهارة و الذكاء ، خصوصاً الحمام ..

غرفة معيشة على المستوى

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة خشب White
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

غرفة المعيشة في هذا المنزل الروسي بها العديد من اللمسات الجمالية مع انتشار للون الأبيض في الجدران و الأرضيات الباركية HDF مع بعض الظهور المتقطع لنبات الزينة الضروري لكسر هذا البياض مع خلفية رخامية بنية اللون ساهمت في ذلك خلف التلفاز 

ممر عملي

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج Beige
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

الممر صمم بعملية كبيرة حيث استغل المصممون كل المساحة المتوفرة في هذا المنزل لتصميم  أغراض عملية و زخرفية في الوقت ذاته، نلاحظ كيف أن الممر استغل بأماكن لتعليق الملابس و الأغراض و أيضاً لونه الأبيض المضلع المتماشي مع الباب و حلقه و الأرضيات و الكرسي المستطيل كان ضرورياً ، لذا تحققت معادلة الجمال و العملية الصعبة بكل كفاءة هنا

و كذلك هنا يتضح كيف أن الممرات استغلت على أكمل وجه من الناحية الوظيفية و الزخرفية حيث تم تزيين الممر بتلك الأضواء من الاباجورات و كذلك تعتبر المنضدة أداة مهمة للتخزين في مكان يمكن أن يهمله الكثيرون

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج Beige
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

مطبخ مفتوح

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details مطبخ Grey
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

المطبخ المصمم هنا مفتوح من جهتين و به بار أنيق لتقديم الطعام و الشراب بجوار سفرة بيضاوية بسيطة ،  و هو ما تحقق من بساطة و شعور بدفء فريد بسبب تماشي الألوان في المطبخ مع كل ما هو محيط من ستائر و أرضيات و سقف ، و قد نجح المصمم في تخصيص جزء المطبخ بشيء بسيط ألا و هو المصابيح المتدلية من السقف ، و كذلك البراعة في تقسيم الخزانات دون مقابض حتى لا تجرح المنظر العام للمسطح الذي يضم غرفة معيشة و استقبال أيضاً

استقبال راقي

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة Beige
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

غرفة الاستقبال تعبر عن الراحة و الترحاب بكنب واسع و مريح من الإسفنج، و بنجف دائري كالقمر في السماء في قلب الجلسة لتشعر بمزيد من إزالة الحواجز الرسمية و القيود و تجعل الجلسة أكثر ألفة 

ابداعات صغيرة

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details مطبخ Brown
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

في بعض الأركان في المنزل حاول المصممون أن يتركوا بصمة صغيرة بواسطة اللعب بمهاراتهم في الضوئيات، حيث نلاحظ مثلاً التناسق الكبير في الحائط البني مع الثلاث مصابيح ذوات اللون الأصفر المنعكس بشكل ساحر مع البني ، و هذا الحائط و اختلافه من فوائد تصميمه هو الفصل بين المطبخ و الممر 

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غرفة نوم بروح المغامرة

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم Brown
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

الغرفة بها العديد من اللمسات الجميلة مثل الأضواء المعلقة لأسفل و النباتات البسيطة مع الاباجورة المنفردة ، و لكن الشيء الذي أريد التوقف أمامه هو السقف المقسم بمربعات متساوية كنوافذ علوية و صممت ببراعة كبيرة ، و الشيء الآخر هو اللوحة التي نقلت عالم المغامرة و الغموض و الدخول في عالم الأحلام إلى الغرفة باقتدار

انتشار الأباوجورات الطولية

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم Brown
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

كما لاحظنا في غرف المعيشة و النوم يركز المصمم على الضوء خصوصاً المنفرد منه (الفردي – الثلاثي و هكذا ) و هي من الخواص المفيدة في حالة المساحات المتوسطة لأنها تترك مسالة التوازن للشعور و الحالة النفسية أكثر من تخصيص عدد 2 أباجورة يمين و يسار الكنبة لأن ذلك سيضيق المكان كثيراً

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غرفة نوم ملكية

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details غرفة الاطفال White
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

الناموسية العلوية كالتاج فوق رأس السرير ، ظهر السرير من ابسط مايكون و السرير عموماً صغير الحجم و لكن الناموسية هي من أوحت لنا بالشكل الملكي للغرفة و هي في الأصل بسيطة و بمكونات متناسقة ليست مبهرجة

الحمام الرئيسي

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details حمام Beige
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

حينما قدمنا لكم هذا المنزل أكدنا أن الحمام فيه من أبرع الغرف تصميماً ، و هذا شيء يتضح من صغر المساحة التي توجد بالحمام بالمقارنة ببيوت اسكندنافية أخرى، و نلاحظ أن تعامل المصمم مع تلك المساحة كان رائعاً عن طريق تقسيم مساحة الاستحمام و مساحة الحمام العادية بجدار زجاجي و تم وضع المصابيح الليد بالتساوي بينهما ليوحي أنهما حمامين منفصلين 

استخدمت في هذا الحمام الخزانات الخشبية اللازمة لتخزين الأغراض لأنه يوجد حمام آخر مفاجأة ربما لن يسمح لنا بتخزين المزيد من الأغراض

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details حمام Beige
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

الحمام الآخر المذهل

ЖК "Престиж", Design Studio Details Design Studio Details حمام سيراميك Grey
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

تخيل أن تلك المساحة الصغيرة هي حمام متكامل به حوض و رخام و خزانات علوية و أسفل الحوض و كابينية ، ما هذا الابداع في التصميم ، توفرت كل مزايا التلاعب البصري بالمساحة من لون أبيض عاكس في السيراميك مع مراية طولية فوق الحوض ساعدت في مضاعفة المشهد الصغير ليصبح أكبر و لو معنوياً

منزل مبهر من الداخل يشبه القصور
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