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أفكار بسيطة لمدخل مبهر

أميرة قاسم أميرة قاسم
Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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بالطبع تعلم ما يقولونه عن الانطباعات الأولى، هذا هو الدور الذي يلعبه مدخل منزلك ليعبر عن كامل ذوق المنزل وقاطنيه، لكن لسبب ما كثير من المداخل بمنازلنا إما مزدحمة بالأشياء أو مملة وخالية من أي تفاصيل وذلك على عكس ما يجب أن تكون عليه من مظهر مرتب ونظيف ونابض بالحياة سواء بألوان الجدران أو بقطع الأثاث أو الأكسسوارات المستخدمة، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك مجموعة من التصميمات الملهمة والبسيطة في نفس الوقت والتي ستترك أثرا مبهرا ومرحبا بضيوفك.

كن جريئا مع الألوان

HALLS DE ENTRADA CHEIOS DE PERSONALIDADE, ANTARTE ANTARTE سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
ANTARTE

ANTARTE
ANTARTE
ANTARTE

بالفعل المدخل هو أول ما يراه ضيوفك من المنزل، لكن لا يبقون فيه طويلا أيضا، لذا كن جريئا في استخدام الألوان التي ستمنح المدخل مظهر لافتا ونابضا بالحياة.

في التصميم الحالي مثلا تجد الجدار باللون الأخضر المائل للزرقة (الفيروزي) وهو من أكثر الألوان المهدئة للنفس وتساعد على الاسترخاء خاصة الدرجات الفاتحة منه، أما السجادة فقد جمعت كل ببراعة بين كل الألوان المستخدمة في المدخل (الأسود، البني، الفضي، والبرتقالي، والفيروزي). أما الطاولة فجاءت بتصميم أنيق وناعم ليخفف من صخب الألوان بالجدار والسجادة.

هذا المقال سيساعدك على اختيار الألوان المناسبة لمنزلك

ديكورات مميزة

Квартира в ЖК Янтарный Город, MARION STUDIO MARION STUDIO إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

الفت انتباه ضيوفك على الفور بقطع ديكور غير تقليدية بالمدخل، يمكنك الاستعانة بإطار مميز للصور أو مرآة أنيقة، ربما لوحة أو قطعة فنية لتعلق على الجدار كالتي بالصورة.

إضاءة قوية

Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

آخر شيء تريده لمدخل منزلك هو إضاءة ضعيفة أو مظهر مظلم، فهو أمر يدعو للكآبة يمنح ضيوفك شعورا بأنهم غير مرحب بهم، لذا امنح إضاءة المدخل اهتماما خاصا، سواء بإضاءات الأسقف أو وحدات الإضاءة على جانبي المرآة. في الصورة استعان المصمم بإضاءة الشموع على جانبي المرآة ليتناغم مع التصميم الرومانسي للمدخل والذي يظهر من خلال طبيعة وألوان الأكسسوارات المستخدمة.

مزيد من المرح

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

اخرج عن المألوف واستقبل ضيوفك بمزيد من المرح، في التصميم الحالي تجد الجمع بين الأصفر والأسود، وهما من الألوان قوية التأثير على النفس بالإيجابية والمرح والانطلاق، خاصة مع الجملة الترحابية المكتوبة بالطباشير. تصميم وحدة الإضاءة المتدلية من السقف أكد على المظهر العصري والأنيق للمدخل.

تفاصيل صغيرة

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

لتصميم مدخل مبهر الأمر لا يتطلب مبالغ طائلة، التصميم الحالي مثلا، ماذا احتاج المدخل ليحصل في النهاية على هذا المظهر الدافئ والراقي؟ طاولة جانبية بسيطة التصميم، مزهريتان صغيرتان، ومرآة لترحب بضيوفك، وعلى الجانبين وحدتين إضاءة بلون مبهج تناغم مع ألوان الجدار في الخلفية لتحصل في النهاية على مدخل فخم وساحر كهذا.

مجموعة من الصور

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

الأزرق من الألوان التي تدعو للسلام والاسترخاء، وهذا هو ما تحتاجه في مدخل منزلك، مزيد من الهدوء بعيدا عن صخب الحياة بالخارج، ولمزيد من التأمل وضع قاطنو المنزل مجموعة من الصور العامة وصور للعائلة، وهى فرصة رائعة للحظات ممتعة مع ضيوفك في تأملها.

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مقعد مريح

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

من الجيد أن يكون هناك مقعد بالمدخل، لتتمكن من الجلوس خلال ارتداء الحذاء مثلا، الأثاث والأكسسوارات المميزة كالمقعد الزهري هذا بالتأكيد ستنعش المدخل.

النظافة والترتيب

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

وأخيرا، النظافة والترتيب الأنيق يلعبان دورا حيويا في مظهر المدخل، حافظ على نظافته دائما، وتخلص من أي زحام يقضي على انتعاش وأناقة مدخل منزلك.

15 مدخل عصري وأنيق للاقتباس
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