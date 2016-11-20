أفكار بسيطة لمدخل مبهر

بالفعل المدخل هو أول ما يراه ضيوفك من المنزل، لكن لا يبقون فيه طويلا أيضا، لذا كن جريئا في استخدام الألوان التي ستمنح المدخل مظهر لافتا ونابضا بالحياة.

في التصميم الحالي مثلا تجد الجدار باللون الأخضر المائل للزرقة (الفيروزي) وهو من أكثر الألوان المهدئة للنفس وتساعد على الاسترخاء خاصة الدرجات الفاتحة منه، أما السجادة فقد جمعت كل ببراعة بين كل الألوان المستخدمة في المدخل (الأسود، البني، الفضي، والبرتقالي، والفيروزي). أما الطاولة فجاءت بتصميم أنيق وناعم ليخفف من صخب الألوان بالجدار والسجادة.

هذا المقال سيساعدك على اختيار الألوان المناسبة لمنزلك