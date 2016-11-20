أفكار بسيطة لمدخل مبهر

بالطبع تعلم ما يقولونه عن الانطباعات الأولى، هذا هو الدور الذي يلعبه مدخل منزلك ليعبر عن كامل ذوق المنزل وقاطنيه، لكن لسبب ما كثير من المداخل بمنازلنا إما مزدحمة بالأشياء أو مملة وخالية من أي تفاصيل وذلك على عكس ما يجب أن تكون عليه من مظهر مرتب ونظيف ونابض بالحياة سواء بألوان الجدران أو بقطع الأثاث أو الأكسسوارات المستخدمة، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك مجموعة من التصميمات الملهمة والبسيطة في نفس الوقت والتي ستترك أثرا مبهرا ومرحبا بضيوفك.
بالفعل المدخل هو أول ما يراه ضيوفك من المنزل، لكن لا يبقون فيه طويلا أيضا، لذا كن جريئا في استخدام الألوان التي ستمنح المدخل مظهر لافتا ونابضا بالحياة.
في التصميم الحالي مثلا تجد الجدار باللون الأخضر المائل للزرقة (الفيروزي) وهو من أكثر الألوان المهدئة للنفس وتساعد على الاسترخاء خاصة الدرجات الفاتحة منه، أما السجادة فقد جمعت كل ببراعة بين كل الألوان المستخدمة في المدخل (الأسود، البني، الفضي، والبرتقالي، والفيروزي). أما الطاولة فجاءت بتصميم أنيق وناعم ليخفف من صخب الألوان بالجدار والسجادة.
هذا المقال سيساعدك على اختيار الألوان المناسبة لمنزلك
الفت انتباه ضيوفك على الفور بقطع ديكور غير تقليدية بالمدخل، يمكنك الاستعانة بإطار مميز للصور أو مرآة أنيقة، ربما لوحة أو قطعة فنية لتعلق على الجدار كالتي بالصورة.
آخر شيء تريده لمدخل منزلك هو إضاءة ضعيفة أو مظهر مظلم، فهو أمر يدعو للكآبة يمنح ضيوفك شعورا بأنهم غير مرحب بهم، لذا امنح إضاءة المدخل اهتماما خاصا، سواء بإضاءات الأسقف أو وحدات الإضاءة على جانبي المرآة. في الصورة استعان المصمم بإضاءة الشموع على جانبي المرآة ليتناغم مع التصميم الرومانسي للمدخل والذي يظهر من خلال طبيعة وألوان الأكسسوارات المستخدمة.
اخرج عن المألوف واستقبل ضيوفك بمزيد من المرح، في التصميم الحالي تجد الجمع بين الأصفر والأسود، وهما من الألوان قوية التأثير على النفس بالإيجابية والمرح والانطلاق، خاصة مع الجملة الترحابية المكتوبة بالطباشير. تصميم وحدة الإضاءة المتدلية من السقف أكد على المظهر العصري والأنيق للمدخل.
لتصميم مدخل مبهر الأمر لا يتطلب مبالغ طائلة، التصميم الحالي مثلا، ماذا احتاج المدخل ليحصل في النهاية على هذا المظهر الدافئ والراقي؟ طاولة جانبية بسيطة التصميم، مزهريتان صغيرتان، ومرآة لترحب بضيوفك، وعلى الجانبين وحدتين إضاءة بلون مبهج تناغم مع ألوان الجدار في الخلفية لتحصل في النهاية على مدخل فخم وساحر كهذا.
الأزرق من الألوان التي تدعو للسلام والاسترخاء، وهذا هو ما تحتاجه في مدخل منزلك، مزيد من الهدوء بعيدا عن صخب الحياة بالخارج، ولمزيد من التأمل وضع قاطنو المنزل مجموعة من الصور العامة وصور للعائلة، وهى فرصة رائعة للحظات ممتعة مع ضيوفك في تأملها.
من الجيد أن يكون هناك مقعد بالمدخل، لتتمكن من الجلوس خلال ارتداء الحذاء مثلا، الأثاث والأكسسوارات المميزة كالمقعد الزهري هذا بالتأكيد ستنعش المدخل.
وأخيرا، النظافة والترتيب الأنيق يلعبان دورا حيويا في مظهر المدخل، حافظ على نظافته دائما، وتخلص من أي زحام يقضي على انتعاش وأناقة مدخل منزلك.