كيف تجعل حمامك الصغير يبدو أكبر بكثير ؟

اليوم لدينا 5 حمامات صغيرة الحجم و أنت لن تلاحظ ذلك بسبب وجود أسرار من الديكور توجد بها ، سنحاول أن نتعرف سوياً على تلك الأفكار الخفية فيها و سنتطرق للأسباب التي تجعل من حمام يبدو أكبر مما هو عليه في الواقع هل الأثر القوي يكون للتكتيك المعروف لدى الناس فقط من استخدام اللون الابيض و المرايات و التطبيقات الهندسية التي تعمل على تشتيت الانتباه من التركيز في المساحة أم هناك شيء حقيقي خفي يمكن في سر مهنة هندسة الديكور ، النماذج الخمسة بين أيدينا ربما تكون الطريق الأقصر لتمدك بمعلومات مفيدة في حال أردت التخلص من الشعور بالضيق داخل حمامك ..