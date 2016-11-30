كيف تجعل حمامك الصغير يبدو أكبر بكثير ؟

اليوم لدينا 5 حمامات صغيرة الحجم و أنت لن تلاحظ ذلك بسبب وجود أسرار من الديكور توجد بها ، سنحاول أن نتعرف سوياً على تلك الأفكار الخفية فيها و سنتطرق للأسباب التي تجعل من حمام يبدو أكبر مما هو عليه في الواقع هل الأثر القوي يكون للتكتيك المعروف لدى الناس فقط من استخدام اللون الابيض و المرايات و التطبيقات الهندسية التي تعمل على تشتيت الانتباه من التركيز في المساحة أم هناك شيء حقيقي خفي يمكن في سر مهنة هندسة الديكور ، النماذج الخمسة بين أيدينا ربما تكون الطريق الأقصر لتمدك بمعلومات مفيدة في حال أردت التخلص من الشعور بالضيق داخل حمامك ..
من الأساليب النفسية المستخدمة في التغلب على الشعور بالمساحة هو الخروج بعمق في الجدار الرئيسي المستخدم فيه حوض الحمام لأنه الاكثر رؤية والأول انطباعاً لدى دخولنا للحمام أو أحد من ضيوفنا، ذلك العمق مع تسليط الضوء و الزركشة في الجدار كلها عوامل جعلت التركيز في نهاية الجدار و حدوده أمر صعب من مجرد نظرة ، لذا فهذا يعتبر نجاح للمصمم بانه جعلك تركز مع تفاصيل الجدار المتعددة بعيداً عن تركيزك مع ضيق المساحة للحمام بشكل عام
استخدام اللون الأبيض لا غنى عنه للشعور بحمام ليس بضيق، و لن يساعدك اللون الأبيض للحصول على تلك الميزة سوى ببعض الخطوات و العوامل المساعدة التي يجب أن تتوفر في الحمام ، مثل الضوء القوي سواء الصناعي أو الطبيعي و كذلك تعدد التفاصيل التي تأتي من نفس اللون مثل الأدوات الصحية( الحوض- البانيو ) و هناك شيء يحتاج للمسة فنان لتنفيذه ألا و هو اللون نقيض الأبيض يجب أن يكون هناك لمسة واحدة لنقيض الأبيض (الأسود – البني – الرمادي الغامق – الأخضر ..) لتجعل الرؤية منجذبة إليها و هنا مثلاً جعل المصمم نقيض الأبيض في قلب الضوء بالنافذة حتى لا يعطي أية تفاصيل و يترك انطباعا بالحاجة للمزيد من التأمل فيما هو خارج الحمام و ليس ما بداخله.
و يقصد بها الجدران الشفافة سواء من الزجاج أو من البلاستيك
الباغ و هي المسئولة عن تخصيص جزء الاستحمام أو كابينة البانيو و غيرها من الاستخدامات، لكن المهم ألا يكون هناك جدار معتم يقطع الرؤية بداخل الحمام لأن ذلك سينهي أي جهد للتغلب على المساحة الضيقة لأننا بذلك نزيد من ضيق الأفق بالنسبة لرؤيتنا و بالتالي زيادة الضيق بكل تأكيد
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لو كان الحمام صغيراً فلابد أن تقلل من استخدام أي إضافات يمكن الاستغناء عنها مثل الخزانات و الأرفف الزخرفية ، تخلي تماماً عن ذلك و ركز فقط على خلق مساحة حتى لو تتركها تماماً في حالة الحمامات الاكثر ضيقاً ، اترك اسفل الحوض دون اغلاق و حاول أن تبتعد عن مكان الحركة و الاستخدام قدر الامكان و لو كان لابد من وضع خزانه فيمكن وضعها في مكان بعيد عن متناول الحوض مثل هذا النموذج الرائع
هي أساسيات لا غنى عنها المرايا و معها الأضواء ، المرايات تعكس الرؤية و الأضواء تضاعفها و تزيد احساس البراح و الجمال في الحمام سواء الضوء الآتي من النوافذ أو الآتي من اللمض الليد أو الفلورسنت ، حاول أن تختار ألوان الأضواء فاتحة و يفضل الأبيض و ركزها على ما هو سوف ينعكس على المرآة بمعنى أكثر وضوحاً ، حاول أو تنظر للمرآة في هذا النموذج ستجدها تعكس شيئاً آخر مضاء ، و حاول أن تضع أكثر من مرآة لو كان حمامك أكثر ضيقاً سيساعد ذلك كثيراً في الشعور بمساحة معنوية كبيرة