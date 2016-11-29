10 أفكار لغرفة استحمام ستجعلك تستغنى عن البانيو

من حوض الاستحمام إلى غرفة متكاملة، أهم ما يميز الحمام الحديث هي مجموعة عناصر مختلفة عن الحمام الكلاسيكي ومن ضمنها غرفة الاستحمام، وقد تظن في البداية ان حوض الاستحمام مريح أكثر ولكن عليك التجربة فقط وستقع في غرام دولاب الحمام وبالأساليب الحديثة قد تخلق لك عالم خاص لمدة دقائق أثناء استحمامك، بالإضافة إلى الأناقة التى يضيفها إلى التصميم، 10 نماذج ستراها اليوم قد تغير فكرتك كثيرا عن غرفة الاستحمام ..