10 أفكار لغرفة استحمام ستجعلك تستغنى عن البانيو

من حوض الاستحمام إلى غرفة متكاملة، أهم ما يميز الحمام الحديث هي مجموعة عناصر مختلفة عن الحمام الكلاسيكي ومن ضمنها غرفة الاستحمام، وقد تظن في البداية ان حوض الاستحمام مريح أكثر ولكن عليك التجربة فقط وستقع في غرام دولاب الحمام وبالأساليب الحديثة قد تخلق لك عالم خاص لمدة دقائق أثناء استحمامك، بالإضافة إلى الأناقة التى يضيفها إلى التصميم، 10 نماذج ستراها اليوم قد تغير فكرتك كثيرا عن غرفة الاستحمام ..
غرفة الاستحمام هنا عبارة عن مجموعة من خامات مختلفة تصنع لك لوحة تلفت نظرك ، جدران من الحجر من لونين مختلفين يتسببان في تباين رائع مع لمسة من الأخشاب مختلفة في أرضية الغرفة تجعلك تتساءل ما أهميتها!! . قد تستخدمه كبالوعة أو مصفاة وما يميز استخدام الخشب في الأرضيات هو قوة الثبات التى تحميك من الانزلاق أثناء الاستحمام..
مع ازدياد الاهتمام من جانب المصممين بالحمام، وتصميمها كغرفة مخصصة للعناية بالجسم، كما أنها تأخذ في بعض الأحيان لمسات من غرفة المعيشة مثل قطع أثاث بسيطة وعملية واكسسوارات صغيرة ولكنها أنيقة للغاية، حتى تظن في لحظة أنك بداخل غرفة أنيقة وليست حمام حتى مع وجود غرفة للاستحمام بسيطة ..
عليك اختيار دش خاص لغرفة الاستحمام، وبطبيعة الحال هذا سيحدث ولكن مع الاهتمام قليلا بذلك قد تجعله إضافة بسيطة تغير من شكل الحمام ككل، فالتغيير ليس فقط من حيث الهيكل التصميمي للحمام ولكن يمكن أن يكمن في الاكسسوارات أو الإضاءة وغيرهم الكثير من الإضافات التي تعد تغيير بالفعل فضلا عن وجود زخارف رائعة تلفت الأنظار..
بطل المشهد في هذا الحمام الحديث هو الفيسفساء كنجم ساطع يخطف قلبك، زجاج لامع وشفاف يساهم في المظهر البراق الذي يتميز به الحمام كله..
اللون الأحمر وحده يكفي لجعل حمامك مختلفا ولكن مع زخارف رائعة فهما قوة حقيقية معا، تصميم انتقائي مختلف وجرئ ليجعل لغرفة الاستحمام خصوصية بداخل الفراغ نفسه ..
حمام ريفي هنا غاية فى الروعة والأناقة، سطح مائل من عروق الخشب الضخمة، ويأتي تصميم غرفة الاستحمام ذو سقف مائل مع نافذة طويلة تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية بشكل متميز..
حمام على الطراز المينيمال أنيق وهادئ، يتوفر به كل احتياجاتك ووسائل الراحة، وغرفة استحمام في منتصف الحمام على شكل نصف دائرة من الزجاج تضيف كم هائل من الأناقة والروعة إلى التصميم ..
في حمام حديث جدا تم تصميم غرفة استحمام في ركن خاص كما نرى أمامنا، استخدام الحجر يجعلك تشعر بأجواء الطبيعة بداخل الفراغ ..
تكرار وحدة كلاسيكية في الجدران يجعل الحمام مريح للأعصاب وخصوصا مع اللون الأبيض والذي يضيف مساحة بصرية ..
يمكنك خلق غرفة استحمام بأقل التكاليف، ستارة أنيقة من الأبيض والأسود وحوض قدم خشبي بسيطة جعل من غرفة استحمامك إضافة رائعة للحمام ..
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