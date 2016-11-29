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10 أفكار لغرفة استحمام ستجعلك تستغنى عن البانيو

آية منير آية منير
Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
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من حوض الاستحمام إلى غرفة متكاملة، أهم ما يميز الحمام الحديث هي مجموعة عناصر مختلفة عن الحمام الكلاسيكي ومن ضمنها غرفة الاستحمام، وقد تظن في البداية ان حوض الاستحمام مريح أكثر ولكن عليك التجربة فقط وستقع في غرام دولاب الحمام وبالأساليب الحديثة قد تخلق لك عالم خاص لمدة دقائق أثناء استحمامك، بالإضافة إلى الأناقة التى يضيفها إلى التصميم، 10 نماذج ستراها اليوم قد تغير فكرتك كثيرا عن غرفة الاستحمام ..

1 – الأحجار والأخشاب روعة تخطف قلبك

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة الاستحمام هنا عبارة عن مجموعة من خامات مختلفة تصنع لك لوحة تلفت نظرك ، جدران من الحجر من لونين مختلفين يتسببان في تباين رائع مع لمسة من الأخشاب مختلفة في أرضية الغرفة تجعلك تتساءل ما أهميتها!! . قد تستخدمه كبالوعة أو مصفاة وما يميز استخدام الخشب في الأرضيات هو قوة الثبات التى تحميك من الانزلاق أثناء الاستحمام..

2 – حمام أم غرفة معيشة

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture حمام
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

مع ازدياد الاهتمام من جانب المصممين بالحمام، وتصميمها كغرفة مخصصة للعناية بالجسم، كما أنها تأخذ في بعض الأحيان لمسات من غرفة المعيشة مثل قطع أثاث بسيطة وعملية واكسسوارات صغيرة ولكنها أنيقة للغاية، حتى تظن في لحظة أنك بداخل غرفة أنيقة وليست حمام حتى مع وجود غرفة للاستحمام بسيطة ..

3 – دش خاص

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

عليك اختيار دش خاص لغرفة الاستحمام، وبطبيعة الحال هذا سيحدث ولكن مع الاهتمام قليلا بذلك قد تجعله إضافة بسيطة تغير من شكل الحمام ككل، فالتغيير ليس فقط من حيث الهيكل التصميمي للحمام ولكن يمكن أن يكمن في الاكسسوارات أو الإضاءة وغيرهم الكثير من الإضافات التي تعد تغيير بالفعل فضلا عن وجود زخارف رائعة تلفت الأنظار..

4 – الفيسفساء وروعته

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO الغرف
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

بطل المشهد في هذا الحمام الحديث هو الفيسفساء كنجم ساطع يخطف قلبك، زجاج لامع وشفاف يساهم في المظهر البراق الذي يتميز به الحمام كله..

5 – الأحمر مع الزخارف عالم آخر

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio حمام
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

اللون الأحمر وحده يكفي لجعل حمامك مختلفا ولكن مع زخارف رائعة  فهما قوة حقيقية معا، تصميم انتقائي مختلف وجرئ ليجعل لغرفة الاستحمام خصوصية بداخل الفراغ نفسه ..

6 – حمام ريفي

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli حمام
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

حمام ريفي هنا غاية فى الروعة والأناقة، سطح مائل من عروق الخشب الضخمة، ويأتي تصميم غرفة الاستحمام ذو سقف مائل مع نافذة طويلة تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية بشكل متميز..

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7 – نصف دائرة.

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT حمام دوش وأحواض إستحمام
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

حمام على الطراز المينيمال أنيق وهادئ، يتوفر به كل احتياجاتك ووسائل الراحة، وغرفة استحمام في منتصف الحمام على شكل نصف دائرة من الزجاج تضيف كم هائل من الأناقة والروعة إلى التصميم ..

8 – حمام حديث جدا

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 حمام رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

في حمام حديث جدا تم تصميم غرفة استحمام في ركن خاص كما نرى أمامنا، استخدام الحجر يجعلك تشعر بأجواء الطبيعة بداخل الفراغ ..

9 – وحدة كلاسيكية

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN حمام
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

تكرار وحدة كلاسيكية في الجدران يجعل الحمام مريح للأعصاب وخصوصا مع اللون الأبيض والذي يضيف مساحة بصرية ..

10 – ستارة أنيقة

Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN حمام
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

يمكنك خلق غرفة استحمام بأقل التكاليف، ستارة أنيقة من الأبيض والأسود وحوض قدم خشبي بسيطة جعل من غرفة استحمامك إضافة رائعة للحمام ..

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