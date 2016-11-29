قد لا يهتم البعض بتصميم الحمام كباقي أجزاء المنزل بالرغم من كونه مكان مهم جدًا ليس فقط لاستخدامه المعروف ولكن لأنه يعكس شخصية باقي منزلك ويتكامل معها. هل يبدو الكلام غريبًا؟ خذ كمثال المطاعم المشهورة، ينظر المصممون للحمام كجزء من تجربة العميل فيقومون بتصميمها ومن بعدهم يقوم العاملين في المكان بالاهتمام بنظافتها. الأمر نفسه ينطبق على حمام المنزل. لذلك اليوم نركز في هذا المقال على عنصر مهم في الحمام ألا وهو الدُش. نقدم لكم 10 تصميمات للحصول على دُش أنيق.
الحمام العصري يمكنه أن يحتوي على مواد طبيعية من ديكور أو طبقة خارجية للحوائط تضفي إحساسًا بالطبيعة على الحمام. في هذا التصميم تم تغليف حائط الدُش بأحجار طبيعية فاتحة اللون لتتباين مع لون الأرضية البني الداكن.
إذا كنت تريد إضافة شيء جديد للدُش فحائط الموزاييك اختيار جيد لذلك حيث يمكنك الاستعانة بمتخصص ليصمم لوحة فريدة من نوعها تعطي حياةً للحمام.
الحائط المصنوع من الموزاييك في هذا الدُش ليس الشيء الوحيد المختلف والفريد نم نوعه في هذا التصميم، فالأرض الاسمنتية الممتدة حتى داخل الدُش كبديل عن البانيو السيراميك وبدون حدود تعمل كسور يحيط بالدش فكرة جديدة ولكن يجب أن تتأكد من قوة عزل الزجاج وجودة تركيبه حتى لا تحدث مشكلة.
شكل آخر لحائط مصنوع من الموزاييك ولكن كحاجز نصفي فقط والباقي من الزجاج الشفاف الذي يحيط بالدش ليجعلك تستمتع بضوء الشمس الذي يملأ الحمام.
دش أنيق وبتصميم تبسيطي (مينيمالي) ما يميزه هو باب الكابينة الزجاجيّ الجرّار العملي، حيث يوفر مساحة الحمام ومناسب للحمامات الصغيرة.
هذا الدش مصمم على مساحة كبيرة من الحمام لهذا لم يحتاج إلى حاجز مقفول بباب جرّار على طوله أو باب عادي. فقط تم غلق جزء صغير منه والذي سيصل له الماء.
حاجز هذا الدش مصمم بزجاج معالج ليتخلص من نقاط المياة الجارية عليه بشكل أسرع ليكون نظيف دائمًا. هذا الدش مساحته كبيرة أيضًا فلم يكن ضروري غلق مساحته بالكامل كالصورة السابقة.
ننهي هذا المقال بثلاثة تصميمات فريدة من نوعها. هذا التصميم ليس بسيطًا بل يبدو مثل دش في منتجع صحي ويناسب كبار السن أيضًا بسبب وجود مقعد في
ترى هل سيكون هذا شكل الدش في المستقبل؟ كما ترون تصميمه مفتوح بلا حواجز بأرضية خشبية مانعة للانزلاق.
هل رأيت شيئا مثل هذا من قبل؟ دش معلق تستطيع الوضول له عن طريق درجة سلم معلقة أيضا، شكاله أنيق جدا ومناسب للحمامات الصغيرة ولكن لابد من التأكد من تركيبه بواسطة متخصص لضمان الأمن والسلامة ولتنتهي فقرة الاستحمام على خير وبدون حوادث!