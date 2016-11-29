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10 تصميمات للحصول على دُش أنيق

ريم عوض ريم عوض
Bagno con mosaico, RenderLab RenderLab حمام
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قد لا يهتم البعض بتصميم الحمام كباقي أجزاء المنزل بالرغم من كونه مكان مهم جدًا ليس فقط لاستخدامه المعروف ولكن لأنه يعكس شخصية باقي منزلك ويتكامل معها. هل يبدو الكلام غريبًا؟ خذ كمثال المطاعم المشهورة، ينظر المصممون للحمام كجزء من تجربة العميل فيقومون بتصميمها ومن بعدهم يقوم العاملين في المكان بالاهتمام بنظافتها. الأمر نفسه ينطبق على حمام المنزل. لذلك اليوم نركز في هذا المقال على عنصر مهم في الحمام ألا وهو الدُش. نقدم لكم 10 تصميمات للحصول على دُش أنيق.

1- مواد طبيعية

Rifacimento bagni, Group FIVE Group FIVE حمام
Group FIVE

Group FIVE
Group FIVE
Group FIVE

 الحمام العصري يمكنه أن يحتوي على مواد طبيعية من ديكور أو طبقة خارجية للحوائط تضفي إحساسًا بالطبيعة على الحمام. في هذا التصميم تم تغليف حائط الدُش بأحجار طبيعية فاتحة اللون لتتباين مع لون الأرضية البني الداكن.

2- حائط موزاييك

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta حمام
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

إذا كنت تريد إضافة شيء جديد للدُش فحائط الموزاييك اختيار جيد لذلك حيث يمكنك الاستعانة بمتخصص ليصمم لوحة فريدة من نوعها تعطي حياةً للحمام.

3- أرضية اسمنتية

Piatti Doccia su misura , SILVERPLAT SILVERPLAT حمام
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

الحائط المصنوع من الموزاييك في هذا الدُش ليس الشيء الوحيد المختلف والفريد نم نوعه في هذا التصميم، فالأرض الاسمنتية الممتدة حتى داخل الدُش كبديل عن البانيو السيراميك وبدون حدود تعمل كسور يحيط بالدش فكرة جديدة ولكن يجب أن تتأكد من قوة عزل الزجاج وجودة تركيبه حتى لا تحدث مشكلة.

4- كابينة دش

Bagno con mosaico, RenderLab RenderLab حمام
RenderLab

RenderLab
RenderLab
RenderLab

شكل آخر لحائط مصنوع من الموزاييك ولكن كحاجز نصفي فقط والباقي من الزجاج الشفاف الذي يحيط بالدش ليجعلك تستمتع بضوء الشمس الذي يملأ الحمام.

5- دُش مينيمالي

Box doccia scorrevole , SILVERPLAT SILVERPLAT حمام
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

دش أنيق وبتصميم تبسيطي (مينيمالي) ما يميزه هو باب الكابينة الزجاجيّ الجرّار العملي، حيث يوفر مساحة الحمام ومناسب للحمامات الصغيرة.

6- دُش كبير

Ristrutturazione di villa privata, Zenith-Studio Architetti Associati Zenith-Studio Architetti Associati حمام
Zenith-Studio Architetti Associati

Zenith-Studio Architetti Associati
Zenith-Studio Architetti Associati
Zenith-Studio Architetti Associati

هذا الدش مصمم على مساحة كبيرة من الحمام لهذا لم يحتاج إلى حاجز مقفول بباب جرّار على طوله أو باب عادي. فقط تم غلق جزء صغير منه والذي سيصل له الماء.

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7- زجاج معالج

COLLEZIONE I BORDI DI TEUCO, Teuco Teuco حمام
Teuco

Teuco
Teuco
Teuco

حاجز هذا الدش مصمم بزجاج معالج ليتخلص من نقاط المياة الجارية عليه بشكل أسرع ليكون نظيف دائمًا. هذا الدش مساحته كبيرة أيضًا فلم يكن ضروري غلق مساحته بالكامل كالصورة السابقة.

8- دُش كالمنتجعات الصحية

Progetto residenziale | Roma | Appio Latino – 2015, ar architetto roma ar architetto roma حمام
ar architetto roma

ar architetto roma
ar architetto roma
ar architetto roma

ننهي هذا المقال بثلاثة تصميمات فريدة من نوعها. هذا التصميم ليس بسيطًا بل يبدو مثل دش في منتجع صحي ويناسب كبار السن أيضًا بسبب وجود مقعد في

9- دش من المستقبل

immagini prodotto , Perphorma Srl Perphorma Srl حمام
Perphorma Srl

Perphorma Srl
Perphorma Srl
Perphorma Srl

ترى هل سيكون هذا شكل الدش في المستقبل؟ كما ترون تصميمه مفتوح بلا حواجز بأرضية خشبية مانعة للانزلاق.

10- دش معلّق

Piatto doccia sospeso, SILVERPLAT SILVERPLAT حمام دوش وأحواض إستحمام
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

هل رأيت شيئا مثل هذا من قبل؟ دش معلق تستطيع الوضول له عن طريق درجة سلم معلقة أيضا، شكاله أنيق جدا ومناسب للحمامات الصغيرة ولكن لابد من التأكد من تركيبه بواسطة متخصص لضمان الأمن والسلامة ولتنتهي فقرة الاستحمام على خير وبدون حوادث!

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