قد لا يهتم البعض بتصميم الحمام كباقي أجزاء المنزل بالرغم من كونه مكان مهم جدًا ليس فقط لاستخدامه المعروف ولكن لأنه يعكس شخصية باقي منزلك ويتكامل معها. هل يبدو الكلام غريبًا؟ خذ كمثال المطاعم المشهورة، ينظر المصممون للحمام كجزء من تجربة العميل فيقومون بتصميمها ومن بعدهم يقوم العاملين في المكان بالاهتمام بنظافتها. الأمر نفسه ينطبق على حمام المنزل. لذلك اليوم نركز في هذا المقال على عنصر مهم في الحمام ألا وهو الدُش. نقدم لكم 10 تصميمات للحصول على دُش أنيق.