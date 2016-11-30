شقة مساحتها 48 متر ستدهشك

اليوم رحلتنا داخل شقة صغيرة في مدينة سان بيترسبرغ الروسية تتميز بجمال التصميم و بساطته بالرغم من صغر مساحتها و ضيقها البالغ 48 متراً فقط، دعونا نلاحظ كيف تم استغلال كل تلك الصعوبات في توفير و تنفيذ معظم الغرف الضرورية بجانب بعض الإضافات الجمالية ذات المغزى و الاهمية في الجانب العملي أيضاً، الاسلوب الأساسي الذي تم الاعتماد عليه في تلك الشقة هو التخلي عن أي شيء غير ضروري جمالياً و وظيفياً فكانت النتيجة مبهرة على المستويين .. اليكم التفاصيل
الشقة عبارة عن غرفتين هما النوم و المعيشة التي قسمت لتكون مدخلاً و انترية للاستقبال و شرفة جميلة و لكن صغيرة، كل شيء من المكونات في تلك الشقة صغير، لاحظ شكل الكنبة الصغير و الباب ذو الضلفة الواحدة و الذي يفتح للداخل ، و قد تمت مراعاة تدفق اللون الأبيض اللازم في تلك الحالات الضيقة و النور القوي من السقف و الجوانب
الانتقال للغرفة الأخرى يتم بسهولة شديدة من خلال ممر ينقسم لطريق لمطبخ و آخر لحمام و أخير لغرفة النوم و تم تزيينه باللوحات و البورتريهات مع عدم تدخل في إضافة أي مكون سوى ترك الحرية للتنقل و عدم خنق المساحة بأي لمسة زخرفية أخرى توضع في الأرض مثل الكونسول أو البوف الصغير
في أقصى الممر نلاحظ وجود كرسي لقياس الملابس يعمل كغرفة ملابس صغيرة لأن يحتوي على معلقات للملابس و يمكن استغلال أسفل الكرسي ليكون خزانة للملابس
المطبخ صغير و جميل و به كل المزايا المطلوبة في المطبخ من أماكن للفرن و المايكروويف و تم استبعاد المشعل – البوتوجاز- من المطبخ و الاعتماد عليهما فقط لتقليل المساحة، و توفرت الخزانات بكل الاحجام حتى تستوعب كل شيء من الاغراض و الاواني و أن تترك المساحة الخارجية فقط لما سيتم تحضيره فقط
تلك هي غرفة النوم، فعلاً جميلة و لكنها تكفي لشخص واحد فقط، استغل ظهر السرير و الحائط بأكمله ليكون رفوف مكتبية لحفظ الأغراض و الكتب و تسليط الأضواء على الجدار بشكل جميل، استخدمت مصابيح حديثة الطراز في الجدار الملاصق لجانب السرير كما أن
الكومدينو الصغير بجوار السرير به أماكن لتخزين الأغراض و أضاف الشكل الجمالي كذلك
غرفة النوم من هنا تظهر مدى قربها من المسطح الخارجي و تقرب لخيالنا كيف أن تلك الشقة صغيرة بالفعل و ما تم فيها من تصميم يعتبر إعجاز
تلك الكنبة في مصر تعرف باسم ركنة L وهي تستخدم في المساحات الصغيرة لاستغلال نهايات الغرف من الاهدار و هنا نظراً للحالة العامة للشقة فإن تلك الركنة شيء مثالي في مسطح كهذا لأنها ستسوعب جلوس ما يزيد عن 4 اشخاص في تلك المساحة
تلك الشرفة صممت بذكاء كبير حيث تم تقفيلها لتساعد في مساحة غرفة المعيشة و لم يحرم المصمم ساكني البيت من جلسة لتناول الشاي تنظر للشرفة مباشرة دون فواصل مع تخصيص المكان بأكمله باللون الأبيض لعدم خنق المساحة هنا أيضاً
تم تخصيص جلسة الشرفة بستائر سوداء حتى تفصل المسطح تماماً عن الخارج فتشعر أنك تنتقل لخارج الغرفة و لكن الحقيقة أن الشرفة مغلقة و تعتبر مجرد امتداد لتلك الغرفة الصغيرة
الحمام متكامل تماماً بالرغم من صغر مساحتها حيث يوجد به مساحة للاستحمام و مسيجة بالزجاج و كابينية صغير و حوض و كذلك شناكل لحمل الفوط والبشكير
نلاحظ استخدام المرآة بعرض الحائط تماماً حيث تعكس تماماً شكل الجدار و المساحة التي أمامها مباشرة بما فيها من مصابيح و نجف مما اعطى مساحة اضافية للحمام بأكمله بتلك اللمسة البسيطة