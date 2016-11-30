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شقة مساحتها 48 متر ستدهشك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الاطفال
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اليوم رحلتنا داخل شقة صغيرة في مدينة سان بيترسبرغ الروسية تتميز بجمال التصميم و بساطته بالرغم من صغر مساحتها و ضيقها البالغ 48 متراً فقط، دعونا نلاحظ كيف تم استغلال كل تلك الصعوبات في توفير و تنفيذ معظم الغرف الضرورية بجانب بعض الإضافات الجمالية ذات المغزى و الاهمية في الجانب العملي أيضاً، الاسلوب الأساسي الذي تم الاعتماد عليه في تلك الشقة هو التخلي عن أي شيء غير ضروري جمالياً و وظيفياً فكانت النتيجة مبهرة على المستويين .. اليكم التفاصيل

الغرفة الرئيسية

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الشقة عبارة عن غرفتين هما النوم و المعيشة التي قسمت لتكون مدخلاً و انترية للاستقبال و شرفة جميلة و لكن صغيرة، كل شيء من المكونات في تلك الشقة صغير، لاحظ شكل الكنبة الصغير و الباب ذو الضلفة الواحدة و الذي يفتح للداخل ، و قد تمت مراعاة تدفق اللون الأبيض اللازم في تلك الحالات الضيقة و النور القوي من السقف و الجوانب 

الانتقال للغرفة الاخرى

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الانتقال للغرفة الأخرى يتم بسهولة شديدة من خلال ممر ينقسم لطريق لمطبخ و آخر لحمام و أخير لغرفة النوم و تم تزيينه باللوحات و البورتريهات مع عدم تدخل في إضافة أي مكون سوى ترك الحرية للتنقل و عدم خنق المساحة بأي لمسة زخرفية أخرى توضع في الأرض مثل الكونسول أو البوف الصغير 

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في أقصى الممر نلاحظ وجود كرسي لقياس الملابس يعمل كغرفة ملابس صغيرة لأن يحتوي على معلقات للملابس و يمكن استغلال أسفل الكرسي ليكون خزانة للملابس 

المطبخ

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ صغير و جميل و به كل المزايا المطلوبة في المطبخ من أماكن للفرن و المايكروويف و تم استبعاد المشعل – البوتوجاز- من المطبخ و الاعتماد عليهما فقط لتقليل المساحة، و توفرت الخزانات بكل الاحجام حتى تستوعب كل شيء من الاغراض و الاواني و أن تترك المساحة الخارجية فقط لما سيتم تحضيره فقط 

تلك السفرة الدائرية الصغيرة رومانسية لأبعد الحدود و بها شعور خفي بالدفء خصوصاً مع وجود عنصر النبات الأخضر في قلبها

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ من زاوية أخرى يظهر على حقيقته الصغيرة و كذلك يبرز الإبداع في التنسيق

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

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غرفة النوم

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تلك هي غرفة النوم، فعلاً جميلة و لكنها تكفي لشخص واحد فقط، استغل ظهر السرير و الحائط بأكمله ليكون رفوف مكتبية لحفظ الأغراض و الكتب و تسليط الأضواء على الجدار بشكل جميل، استخدمت مصابيح حديثة الطراز في الجدار الملاصق لجانب السرير كما أن الكومدينو الصغير بجوار السرير به أماكن لتخزين الأغراض و أضاف الشكل الجمالي كذلك

هناك مكتبة جميلة في نهاية السرير كما في ظهره و لكنها هنا تعتمد على الخداع البصري في زيادة المساحة قدر الإمكان ، و هذا عن طريق مواربة الرفوف الوسطى و استقامة الرفوف الجانبية لتستوعب أكثر بكثير من الرفوف العادية

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة النوم من هنا تظهر مدى قربها من المسطح الخارجي و تقرب لخيالنا كيف أن تلك الشقة صغيرة بالفعل و ما تم فيها من تصميم يعتبر إعجاز

كنبة المعيشة

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تلك الكنبة في مصر تعرف باسم ركنة L وهي تستخدم في المساحات الصغيرة لاستغلال نهايات الغرف من الاهدار و هنا نظراً للحالة العامة للشقة فإن تلك الركنة شيء مثالي في مسطح كهذا لأنها ستسوعب جلوس ما يزيد عن 4 اشخاص في تلك المساحة

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الجهة المقابلة للجلسة (الركنة ) تعتبر مليئة بالخزانات و هي مناسبة لتستوعب كميات أكبر من الاغراض و الملابس عوضاً عن عدم وجود دولاب في غرفة النوم و موقع التلفاز مثالي بالنسبة لوسط الغرفة تماماً و وسط الجدار أيضاً

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الشرفة

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко بلكونة أو شرفة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تلك الشرفة صممت بذكاء كبير حيث تم تقفيلها لتساعد في مساحة غرفة المعيشة و لم يحرم المصمم ساكني البيت من جلسة لتناول الشاي تنظر للشرفة مباشرة دون فواصل مع تخصيص المكان بأكمله باللون الأبيض لعدم خنق المساحة هنا أيضاً 

من زاوية أخرى

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تم تخصيص جلسة الشرفة بستائر سوداء حتى تفصل المسطح تماماً عن الخارج فتشعر أنك تنتقل لخارج الغرفة و لكن الحقيقة أن الشرفة مغلقة و تعتبر مجرد امتداد لتلك الغرفة الصغيرة 

الحمام المتكامل

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الحمام متكامل تماماً بالرغم من صغر مساحتها حيث يوجد به مساحة للاستحمام و مسيجة بالزجاج و كابينية صغير و حوض و كذلك شناكل لحمل الفوط والبشكير  

و يوجد أيضاً خزانات مريحة و مساحتها تمكنها من استيعاب أغراض متعددة

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

نلاحظ استخدام المرآة بعرض الحائط تماماً حيث تعكس تماماً شكل الجدار و المساحة التي أمامها مباشرة بما فيها من مصابيح و نجف مما اعطى مساحة اضافية للحمام بأكمله بتلك اللمسة البسيطة 

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