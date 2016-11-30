شقة مساحتها 48 متر ستدهشك

اليوم رحلتنا داخل شقة صغيرة في مدينة سان بيترسبرغ الروسية تتميز بجمال التصميم و بساطته بالرغم من صغر مساحتها و ضيقها البالغ 48 متراً فقط، دعونا نلاحظ كيف تم استغلال كل تلك الصعوبات في توفير و تنفيذ معظم الغرف الضرورية بجانب بعض الإضافات الجمالية ذات المغزى و الاهمية في الجانب العملي أيضاً، الاسلوب الأساسي الذي تم الاعتماد عليه في تلك الشقة هو التخلي عن أي شيء غير ضروري جمالياً و وظيفياً فكانت النتيجة مبهرة على المستويين .. اليكم التفاصيل