شقة كلاسيكية رائعة ستبهرك

تلك الشقة الرائعة صممت في شبه جزيرة القرم الروسية بأيدي محلية عن طريق مصممي مكتب Versal Project و تتميز بأنها كلاسيكية بكل ما فيها و روحها مستمدة من التقاء الفن الشرقي و الغربي المنتشر في تلك المنطقة من أوروبا ، التصميم بسيط و مثالي و سهل الاقتباس و سيلهمك في شقتك المقبلة كيف يكون التصميم كلاسيكياً على أكمل وجه و يعتبر تجربة جديدة لتأثير الضوء في الحمامات و في بعض الممرات و الغرف بشكل مبدع سنتعرف عليه سوياً في جولتنا بهذه الشقة الجميلة .