الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة كلاسيكية رائعة ستبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة نوم
Loading admin actions …

تلك الشقة الرائعة صممت في شبه جزيرة القرم الروسية بأيدي محلية عن طريق مصممي مكتب Versal Project و تتميز بأنها كلاسيكية بكل ما فيها و روحها مستمدة من التقاء الفن الشرقي و الغربي المنتشر في تلك المنطقة من أوروبا ، التصميم بسيط و مثالي و سهل الاقتباس و سيلهمك في شقتك المقبلة كيف يكون التصميم كلاسيكياً على أكمل وجه و يعتبر تجربة جديدة لتأثير الضوء في الحمامات و في بعض الممرات و الغرف بشكل مبدع سنتعرف عليه سوياً في جولتنا بهذه الشقة الجميلة . 

جمال لا يصدق

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة المعيشة
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

الفخامة و الجمال و الرقي من أسس الطراز الكلاسيكي المستخدم في هذا المنزل الجميل ، الستائر و البراقع الحمراء من أجمل ما في المشهد و السفرة القطيفة الحمراء و الكنبة المنفوخة أعطوا للجلسة بريقاً خاصاً ، لاحظ جلسة متكاملة تماماً من الناحية العملية كذلك ، سفرة بجوار انترية بجوار المدخل مباشرة و كلهم بجوار النافذة ، تنسيق مثالي

السفرة عن قرب

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ مطبخ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

الشكل في السفرة به مفرش من أساسيات الكلاسيكية كذلك، و الكراسي المبطنة من روح التصميم الشرقي في السفرة أيضاً ، و اللون الأحمر يتلاقى مع الضوء بكل جمال و تفاعل ساحر 

النجف الملكي

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة نومديكورات واكسسوارات
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

الطراز الغني في نجف و المصابيح بشكل عام هو الطراز الكلاسيكي فهو يهتم بشكل النجفة قبل الضوء الخارج منها و تتسم النجفات دائماً بأنها معدنية و بها كريستالات كثيرة مع شمعدانات مضيئة و تعطي شكل رائع و انعكاس فريد للضوء الخارج منها 

بدرجة أكثر قرباً نلاحظ كيف أن الشمعدانات منتشرة في معظم النجفات و التحف المضيئة تقريباً في محيط غرفة الاستقبال و السفرة مما ساهم في زيادة جمالهما

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة نومديكورات واكسسوارات
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

ممر مثالي

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

للتغلب على أي شعور بالتكرار و لزيادة الغموض و التألق لهذا الممر تم تصميم جداراً زجاجياً بمرآة شفافة تماماً لتعكس كل الجهة الأخرى أمام أعين المارة في هذا الممر الأسطوري الذي تزينه اللمبات الدائرية حول النجفة الكبيرة الكريستالية ، و هي حيلة كذلك لإزالة أي شعور بالضيق في تلك المساحة تحديداً التي يلتقي فيها الممر مع الغرف الداخلية و مدخل المنزل و طريق الريسبشن

المطبخ عصري

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ مطبخ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

بالرغم من كلاسيكيته يندرج هذا المطبخ تحت وصف العصرية بكل جدارة حيث يوجد أماكن لكل شيء حديث كالأفران الكهربائية و البوتوجاز و المدخنة و حتى أرفف تسمح بوضع غسالة أطباق بجوار الحوض ، أما عن تصميم الخزانات فهو مثالي في التدرج من استخدام الزجاج الشفاف و و الأرفف و الضلف الأخرى المغلقة و كالعادة النجف ذو الشمعدانات في السقف

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الشكل من بعيد رائع للغاية و منسق للغاية و توزيع الضوء ما أكدنا عليه في المقدمة حيث أن تلك النقطة تحديداً لجأ فيها المصمم لبعض التكتيك من الطراز الحداثي المتشكل في بيوت النور و مصابيح الليد الدائرية في السقف

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ مطبخ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

و من بعيد آكثر نلاحظ تقسيم المدخل بعمودين إغريقيين جعلا للمطبخ هيبة و جمالاً

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ مطبخ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

و المساحة المتروكة في وسط المطبخ لحرية الحركة و سهولة التعامل مع كل المكونات المنتشرة بالمطبخ بالاعلى و بالأسفل

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ مطبخ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

غرفة مكتبة أم ركن

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة نوم
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

في تلك الصورة نلاحظ تصميم غرفة للمكتب بها رفوف و تلفاز و مكتب و لكن الحقيقة أنها غرفة معيشة متكاملة و ليست مكتب فقط 

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة نوم
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

و هنا يظهر الشكل الجميل لباقي الغرفة حيث يوجد أريكة تشبه السرير و هي مريحة للغاية و موقعها أمام التلفاز مناسب و حجم التلفاز كذلك في الصورة السابقة مناسب لقربها منه حتى لا يؤذي المتفرج، و كذلك النجفة المعدنية حاضرة 

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة نوم
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

النافذة موجودة في تلك الغرفة كمصدر رئيسي لا غنى عنه للضوء و الهواء مما ساهم في زيادة الشعور بتألق الغرفة في كل زواياها 

اقرأ : منزل مساحته 140م² يجمع بين العملية والأناقة

غرفة نوم رقيقة

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة نوم
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

ألوانها رقيقة و الورود المنقوشة في الطلاء رقيقة و المفروشات و تصميم السرير أنيق للغاية و يشجع على الراحة وا لاسترخاء ، الاباجورات ستايل كلاسيكي لا يعوض و كذلك الخطوط المتوازية على الجدران خلفها جاءت في نفس طولها تماماً فقسمت الجدار إلى نصفين سحريين ( ورود – خطوط هندسية )

استخدم الضوء بشاعرية شديدة على جانبي التسريحة و بفخامة معتادة في النجف و في براقع الستائر

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة نوم
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

حمام فرعي

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ حمام
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

البساطة متوفرة هنا تماماً  فهذا الحمام ملحق بالغرفة السابقة و تصميمه رقيق مثلها لأنه يعتبر جزءاً منها و من تنسيقها ، لذا لم يخرج المصمم عن اللون الحيادي الأبيض والرصاصي 

حمام رئيسي يستحق التأمل

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ حمام
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

هذا الحمام ساحر بالوانه و أضواءه و قطع أدواته الصحية ، جميل بكبينة الاستحمام و بانيو القدم الذي يأخذ زاوية مثل البيت كله و السيراميك المختار بين الأبيض و الأزرق كموج البحر، أما التناسق و التكامل جاء من الترتيب المنطقي لاستخداماته و شدة الضوء المتدرجة من فوقها ، فسنلاحظ انتشار الضوء في الداخل بشكل أكبر من الخارج و تنوع لون الضوء في الخارج و اتجاهه نحو البياض في الخارج 

الحوض

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ حماممغاسل
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

الحوض المنفوخ البيضاوي مثالي لهذا الحمام البيضاوي ، و الرف الموجود فيه صغير و يحافظ على المساحة و الصنبور كلاسيكي تماماً و مناسب لعمق الحوض مما يسهل من استخدامه 

السقف بمجرد النظر إليه ينقلك لعالم سحري جميل بعيداً عن الواقع ، لاحظ تسلسل الضوء و الأنوار و شكل المرآة و ما حولها من شمعدانات

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ حمام
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Шоу-рум, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ حمام
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

هذا الحمام أجمل ما في المنزل حيث انتشار الأضواء و تلاقيها مع اللون الأزرق و الأبيض و تدرج السلم نحو البانيو في سلاسة ولد لدينا شعوراً بالترقي و الفخامة بمجرد النظر لكل أركان هذا الجزء الاستثنائي من الحمام الذي يتميز بالتكامل و هو من أهم العناصر التي قد تبطل مفعول أي تصميم لو غابت عنه ، فهذا المنزل في المجمل متكامل لأقصى درجة من الناحية الفنية و التنسيق .

18 حنفية رائعة لحمامك المتألق
شقة كلاسيكية تناسبك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً