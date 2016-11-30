شقة كلاسيكية رائعة ستبهرك

تلك الشقة الرائعة صممت في شبه جزيرة القرم الروسية بأيدي محلية عن طريق مصممي مكتب Versal Project و تتميز بأنها كلاسيكية بكل ما فيها و روحها مستمدة من التقاء الفن الشرقي و الغربي المنتشر في تلك المنطقة من أوروبا ، التصميم بسيط و مثالي و سهل الاقتباس و سيلهمك في شقتك المقبلة كيف يكون التصميم كلاسيكياً على أكمل وجه و يعتبر تجربة جديدة لتأثير الضوء في الحمامات و في بعض الممرات و الغرف بشكل مبدع سنتعرف عليه سوياً في جولتنا بهذه الشقة الجميلة .
الفخامة و الجمال و الرقي من أسس الطراز الكلاسيكي المستخدم في هذا المنزل الجميل ، الستائر و
البراقع الحمراء من أجمل ما في المشهد و السفرة القطيفة الحمراء و الكنبة المنفوخة أعطوا للجلسة بريقاً خاصاً ، لاحظ جلسة متكاملة تماماً من الناحية العملية كذلك ، سفرة بجوار انترية بجوار المدخل مباشرة و كلهم بجوار النافذة ، تنسيق مثالي
الشكل في السفرة به مفرش من أساسيات الكلاسيكية كذلك، و الكراسي المبطنة من روح التصميم الشرقي في السفرة أيضاً ، و اللون الأحمر يتلاقى مع الضوء بكل جمال و تفاعل ساحر
الطراز الغني في نجف و المصابيح بشكل عام هو الطراز الكلاسيكي فهو يهتم بشكل النجفة قبل الضوء الخارج منها و تتسم النجفات دائماً بأنها معدنية و بها كريستالات كثيرة مع شمعدانات مضيئة و تعطي شكل رائع و انعكاس فريد للضوء الخارج منها
للتغلب على أي شعور بالتكرار و لزيادة الغموض و التألق لهذا الممر تم تصميم جداراً زجاجياً بمرآة شفافة تماماً لتعكس كل الجهة الأخرى أمام أعين المارة في هذا الممر الأسطوري الذي تزينه اللمبات الدائرية حول النجفة الكبيرة الكريستالية ، و هي حيلة كذلك لإزالة أي شعور بالضيق في تلك المساحة تحديداً التي يلتقي فيها الممر مع الغرف الداخلية و مدخل المنزل و طريق الريسبشن
بالرغم من كلاسيكيته يندرج هذا المطبخ تحت وصف العصرية بكل جدارة حيث يوجد أماكن لكل شيء حديث كالأفران الكهربائية و البوتوجاز و المدخنة و حتى أرفف تسمح بوضع غسالة أطباق بجوار الحوض ، أما عن تصميم الخزانات فهو مثالي في التدرج من استخدام الزجاج الشفاف و و الأرفف و الضلف الأخرى المغلقة و كالعادة النجف ذو الشمعدانات في السقف
في تلك الصورة نلاحظ تصميم غرفة للمكتب بها رفوف و تلفاز و مكتب و لكن الحقيقة أنها غرفة معيشة متكاملة و ليست مكتب فقط
و هنا يظهر الشكل الجميل لباقي الغرفة حيث يوجد أريكة تشبه السرير و هي مريحة للغاية و موقعها أمام التلفاز مناسب و حجم التلفاز كذلك في الصورة السابقة مناسب لقربها منه حتى لا يؤذي المتفرج، و كذلك النجفة المعدنية حاضرة
النافذة موجودة في تلك الغرفة كمصدر رئيسي لا غنى عنه للضوء و الهواء مما ساهم في زيادة الشعور بتألق الغرفة في كل زواياها
ألوانها رقيقة و الورود المنقوشة في الطلاء رقيقة و المفروشات و تصميم السرير أنيق للغاية و يشجع على الراحة وا لاسترخاء ، الاباجورات ستايل كلاسيكي لا يعوض و كذلك الخطوط المتوازية على الجدران خلفها جاءت في نفس طولها تماماً فقسمت الجدار إلى نصفين سحريين ( ورود – خطوط هندسية )
البساطة متوفرة هنا تماماً فهذا الحمام ملحق بالغرفة السابقة و تصميمه رقيق مثلها لأنه يعتبر جزءاً منها و من تنسيقها ، لذا لم يخرج المصمم عن اللون الحيادي الأبيض والرصاصي
هذا الحمام ساحر بالوانه و أضواءه و قطع أدواته الصحية ، جميل بكبينة الاستحمام و بانيو القدم الذي يأخذ زاوية مثل البيت كله و السيراميك المختار بين الأبيض و الأزرق كموج البحر، أما التناسق و التكامل جاء من الترتيب المنطقي لاستخداماته و شدة الضوء المتدرجة من فوقها ، فسنلاحظ انتشار الضوء في الداخل بشكل أكبر من الخارج و تنوع لون الضوء في الخارج و اتجاهه نحو البياض في الخارج
الحوض المنفوخ البيضاوي مثالي لهذا الحمام البيضاوي ، و الرف الموجود فيه صغير و يحافظ على المساحة و الصنبور كلاسيكي تماماً و مناسب لعمق الحوض مما يسهل من استخدامه
هذا الحمام أجمل ما في المنزل حيث انتشار الأضواء و تلاقيها مع اللون الأزرق و الأبيض و تدرج السلم نحو البانيو في سلاسة ولد لدينا شعوراً بالترقي و الفخامة بمجرد النظر لكل أركان هذا الجزء الاستثنائي من الحمام الذي يتميز بالتكامل و هو من أهم العناصر التي قد تبطل مفعول أي تصميم لو غابت عنه ، فهذا المنزل في المجمل متكامل لأقصى درجة من الناحية الفنية و التنسيق .