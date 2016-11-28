فيلا الأحلام ستبهرك بجمالها

تعتمد غرفة المعيشة على البساطة والرقي في اختيار تفاصيل أثاثها، بالإضافة إلى العصرية الواضحة في انتقاء قطع الأثاث كالأريكة الكبيرة المصنوعة من القماش الرمادي السادة والوسائد السوداء التي تزينها وتمنحك جلسة مريحة.

كما أن الغرفة ليست كبيرة وضخمة فهي تكفي لأخذ قسطًا من الراحة والاستمتاع بمشاهدة التلفزيون، وذلك لأنها تتميز بحسن ترتيبها ونظامها الجميل.

أقرأ أيضًا عن فيلا فخمة ستخطف أنفاسك من الجمال