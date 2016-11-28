فيلا الأحلام ستبهرك بجمالها

إن كنت تملك فيلا صغيرة وتريد إعادة ترتيبها، أو حتى بناء واحدة من البداية، فإنك حتمًا بحاجة إلى الإطلاع على نماذج عديدة ومختلفة والكثير من التصميمات لكي تجد فكرة مُلهمة تُناسبك وتقوم بتنفيذها، ولذلك نقدم لك في هذا المقال ألبوم صور لـ فيلا الأحلام من هوميفاي، قد تكون تفاصيلها المميزة والعصرية وأثاثها الأنيق مصدر إلهام لك أثناء اختيارك للتصاميم.
مدخل هذه الفيلا مميز وبسيط أسفل السلم الداخلي لها، مُصمم من بابٍ خشبي بُني متين، مع فازات الزهور البيضاء على الأرضية، فلا أفضل من الزهور لاستقبال ضيوف منزلك.
يبدو أن ديكور هذه الفيلا يعتمد أكثر على النباتات والزهور الطبيعية المختلفة في أشكالها وأحجامها، والتي تعطي لمسات راقية ومميزة للفيلا، إلى جانب المرايا التي تزيد الديكور جمالًا وتزين المكان، وتبدأ هذه الأشياء من المدخل الجميل الذي يحمل عدد من المرايا المربعة بجانب بعضها في شكلٍ أنيق.
تعتمد غرفة المعيشة على البساطة والرقي في اختيار تفاصيل أثاثها، بالإضافة إلى العصرية الواضحة في انتقاء قطع الأثاث كالأريكة الكبيرة المصنوعة من القماش الرمادي السادة والوسائد السوداء التي تزينها وتمنحك جلسة مريحة.
كما أن الغرفة ليست كبيرة وضخمة فهي تكفي لأخذ قسطًا من الراحة والاستمتاع بمشاهدة التلفزيون، وذلك لأنها تتميز بحسن ترتيبها ونظامها الجميل.
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بعيدًا عن تقليدية الطاولة الكبيرة والعديد من الكراسي، تأتي هذه الغرفة البسيطة في مساحة صغيرة بمنضدة زجاجية مربعة وثمانية كراسي أنيقة من الخشب والقماش البيج، فألوانها الفاتحة هي ما تعطيها أناقة وبساطة وجمال.
أهم ما تحتاجه في المطبخ هو المساحة المناسبة والترتيب والتنظيم الجيد لكي تكون كل الأشياء في متناول يدك وواضحة أمام عينيك، وهو ما يتوفر في هذا المطبخ الأمريكي البسيط، والذي يتميز بوجود البار الرخامي الأبيض على شكل نصف دائرة في مقدمته مع الكراسي الجلدية السوداء بأرجلها المعدنية الأنيقة.
العديد من الأرفف التخزينة المميزة بطرق عصرية ساحرة حيث السرير الصغير بالوسائد الملونة، والسجادة البسيطة على الأرضية لجلب الدفء بالغرفة، مع الأناقة والعصرية في تصميم السقف ووحدات الإضاءة المميزة به.
تأخذ غرفة النوم درجات اللون البيج لتصميم تفاصيلها وأثاثها الأنيق، مع الإضاءة الهادئة، والأثاث الخشبي الذي يعطيها الدفء والهدوء، واستخدام ستائر قماشية بسيطة من نفس ألوان الغرفة.