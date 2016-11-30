قبل و بعد : كيف جددنا منزلنا القديم ؟

منزلنا قد مر عليه وقت طويل بنفس الحالة و هناك بعض الصيحات الجديدة التي نحتاج أن ندخلها على حياتنا من باب كسر الملل و البعد عن الإحراج أمام ضيوفنا، الأثاث و الالوان ، الأضواء و ديكور الارضيات و الحوائط كلها تحتاج للتجديد بين فترة و أخرى .

هذه حقيقة و لكن الأهم في كل تلك التساؤلات هو كيفية هذا التجديد (ألميزانية – الشكل المناسب – الاشياء التي سنتخلص منها – والاشياء التي سنعيد تدويرها ) ، فقبل أن نبدأ يجب أن ندرك أننا كنا مخطئين حين ظننا أن التغيير الكبير يتطلب مجهود و ميزانية كبيرة و لكن جئنا اليوم لنثبت لكم أن التجديد بأشياء بسيطة قد يحمل معه كماً هائلاً من التأثير الإيجابي على منازلنا التي تحتاج للتطوير و للمسة تصميم داخلي أكثر حداثة ..