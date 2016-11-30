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قبل و بعد : كيف جددنا منزلنا القديم ؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio
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منزلنا قد مر عليه وقت طويل بنفس الحالة و هناك بعض الصيحات الجديدة التي نحتاج أن ندخلها على حياتنا من باب كسر الملل و البعد عن الإحراج أمام ضيوفنا، الأثاث و الالوان ، الأضواء و ديكور الارضيات و الحوائط كلها تحتاج للتجديد بين فترة و أخرى .

هذه حقيقة و لكن الأهم في كل تلك التساؤلات هو كيفية هذا التجديد (ألميزانية – الشكل المناسب – الاشياء التي سنتخلص منها – والاشياء التي سنعيد تدويرها ) ، فقبل أن نبدأ يجب أن ندرك أننا كنا مخطئين حين ظننا أن التغيير الكبير يتطلب مجهود و ميزانية كبيرة و لكن جئنا اليوم لنثبت لكم أن التجديد بأشياء بسيطة قد يحمل معه كماً هائلاً من التأثير الإيجابي على منازلنا التي تحتاج للتطوير و للمسة تصميم داخلي أكثر حداثة ..

قبل : حاجة ماسة للتجديد

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

في غرفة المعيشة تحديداً تجتمع معظم استخداماتنا اليومية من جلسة لمشاهدة التلفاز و تناول الشاي و تبادل الحديث مع العائلة و كثرة الاستهلاك تلك على مدار اليوم تجعل الحاجة ماسة للتجديد لغرفة المعيشة بوتيرة أسرع من باقي غرف المنزل ، و يتضح في تلك الصورة المعاناة الكبيرة في قدم طراز التلفزيون و المكتبة الموضوع فيها ، و كذلك شكل النوافذ و النيش العتيق من طراز الخمسينيات الذي يقع خلف الكرسي المنتهي من كثرة الاستخدام

بعد : تغيير شامل

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة المعيشة
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

التغيير هنا جاء في كل شيء، تغيير العفش القديم تماماً و شراء جديد متمثل في قطعتين فقط عبارة عن كنبة و منضدة صغيرة فقط و هذا كل شيء بدلاً من مهرجان الاثاث الذي كان في الماضي، و شمل التغيير كذلك ألوان الطلاء في كل الغرفة و تبديل البلاط في الارضية القديمة بخشب باركية لامع مع فتح مساحة النافذة أكبر بكثير من الماضي مما اعطى براحاً و انطلاقة و بهجة كانت مفتقده تماماً في التصميم القديم

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة المعيشة
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

التلفاز أيضاً تم تغييره لشاشة ليد عصرية مع تقسيم المساحة لتشمل أكثر من استخدام و تعميم الأرضيات الخشبية في كل المنزل تقريباً كاشارة لتغيير كبير و ميزانية متوسطة انفقت هنا بالمقارنة بقطع الاثاث  الأقل عدداً و حجماً التي تم شرائها 

مطبخ كان يعاني أصبح مطبخاً حقيقياً

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

المطبخ على اليسار لم يكن مطبخاً و لكن كان أنقاض مطبخ حيث البوتوجاز العتيق و الإضاءة المنعدمة تقريباً و هو السبب في الشعور بالانقباض الذي يصيبنا كلما نظرنا إليه ..

و على النقيض تماماً في النموذج الأيمن نلاحظ كيف أن التجديد مثل غرفة المعيشة تماماً قد شمل الأرضيات و الجدران بجانب اللجوء لتنفيذ مشغولات خشبية في الأرفف و في المائدة، حتى لون المصباح قريب من لون الخشب في توازن كبير بين الديكور السفلي و العلوي ، و بالطبع تمت مراعاة أهم النقاط الغائبة عن المطبخ القديم في توفير الضوء الطبيعي و الهواء النقي في كل ارجاءه حديثاً

غرفة النوم تبدلت تماماً

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

غرفة النوم تبدلت تماماً عن ذي قبل ، اللون الأبيض و زيادة مساحة النافذة قليلاً كان له أثر كبير في إحداث الفارق و مجرد تحريك السرير بعيداً عن اتجاه الضوء سمح له بالانتشار في سائر الغرفة دون عوائق مع بعض اللمسات البسيطة في إضافة لمعة بيضاء  بسيطة و تكاد تكون غير ملحوظة في كل الجدران و السقف لتزيد من الشعور بالاتساع و النور

هكذا أيضاً

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

السرير قديماً كان عتيق في طرازه و عفا عليه الزمن و الغرفة كما كان المنزل السابق تعاني من فقدان الإضاءة القوية في الغرف الداخلية و غياب اللمعان و التألق للجدران و السقف و هو ما تم تلافيه في التجديد و فتحت النوافذ و وضعت ستائر بيضاء تساعد على انارة الغرفة مع الضوء و كذلك تم تغيير الارضيات من سيراميك لباركية و تم تغيير ستايل السرير تماماً لأكثر حداثة مع لمسة مودرن في النجفة الجديدة فأصبح الشكل جميلاً و مختلف بشكل جذري عما مضى

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لدينا غرفة للملابس

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة الملابس
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

بعد التجديد رأينا أننا أصبح لدينا مساحة كافية لعمل غرفة ملابس متكاملة بالاماكن المخصصة للملابس و أرفف للأحذية و خزانات للأغراض القماشية الاخرى على هيئة أدراج، و لم يغيب عن تلك الغرفة الصغيرة الضوء الكافي لجعلها منعشة و جميلة رغم صغرها و أضواء بلوكات قوية في السقف لتناسب فترات الليل 

الحمام بقليل من الضوء فقط

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

الحمام لم يتغير منه شيء تقريباً سوى تغيير الأرضيات و نظام الإضاءة و المراية نفسها مع بعض أعمال التلميع و التكبير للنافذة لتسمح بدخول أكبر كمية ممكنة من الضوء و الهواء النقي و تعطي براحاً و مجالاً أوسع للرؤية بعيداً عن مساحة الحمام ، و هذا دليل كافي على لمسة صغيرة أحدثت تغييراً كبيراً بميزانية لا تذكر ..فقط بضع أمتار السيراميك و تنظيف للجدران فقط و مرآة قليلة التكلفة… فما أجمل النتائج بتلك اللمسات البسيطة

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