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أفضل 8 حلول للحمامات الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta حمام
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الحمامات الصغيرة ربما تسبب أزعاج لأصحابها، أو بمعنى أوضح المساحات الصغيرة بشكل عام تتسبب فى أزعاج، ولكن فى الحقيقة أن المساحات الصغيرة ليست مصدر أزعاج كما يعتقد البعض ويراها، المساحات الصغيرة اذا استغلت بطريقة صحيحة وبذكاء يمكنها أن تصبح رائعة جداً ومميزة، والأمر كذلك فيما يخص الحمامات صغيرة المساحة اذا استغلت بشكل صحيح وبذكاء فى ديكوراتها وطريقة تصميمها لن تشعرك بالضيق بسبب مساحتها الصغيرة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 8 تصميمات للحمامات الصغيرة مع الحلول المناسبة لأستغلال المساحة بداخلها.

1- الألوان

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık حمام
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

الحل المثالى دائماً من وجهة نظرى للمساحات الصغيرة هى الألوان المبهجة، فالأعتماد على الألوان المبهجة فى تصميم يصنع بدوره مساحات أضافية، وهنا كما نرى مساحة الحمام صغيرة جداً، وقد استغل المصمم ذلك وترك العنان للألوان المبهجة لتقوم بدورها السحرى، اعتمد على تفاصيل الحمام ولمسات من الديكور بألوان وعلى الرغم من أن الحمام بالكامل مصمم من الرخام الرمادى الداكن ألا أنه امتزج بطريقة مميزة جداً مع تفاصيل الحمام الملونة، لذلك نصحية اذا كانت مساحة الحمام لديك صغيرة اطلق العنان للألوان الفاتحة وستدهشك بجمالها.

2- الحوض الصغير

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

اعتمد فى الحمامات صغيرة المساحة على الأحواض الصغيرة التى تحتوى على حواف جانبيها، فهى أفضل للحمامات ذات المساحات الصغيرة، فوجود حافة جانبية للحوض من جانبه تعطيك مساحة معقولة فى حمامك الصغير بدلاً من استهلاك المساحة بلا فائدة

3- الأضاءة

تشطيب شقة 6 اكتوبر, YAS interior designs YAS interior designs حمام
YAS interior designs

تشطيب شقة 6 اكتوبر

YAS interior designs
YAS interior designs
YAS interior designs

لا تنسى أن للأضاءة دوراً كبيراً فى أضافة مساحات أضافية، لذلك اهتم بوجود أضاءة جيدة ومناسبة داخل حمامك الصغير.

4- مساحات التخزين

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

الحمامات الصغيرة مشكلتها أن المساحات بداخلها محدودة، لهذا يتوجب دائماً استغلال كل ركن بها بطريقة جيدة، ولذلك يجب ايجاد مساحات للتخزين وتكون مساحات لا تستهلك مساحة كبيرة من مساحة الحمام  الصغيرة، فعلى سبيل المثال هذا الحمام مساحته صغيرة قام المصمم بأستغلال المنطقة أسفل الحوض للتخزين، وهذا يعتبر من الحلول المثالية جداً فى التصميم.

5- ستاند شاور

ÁTICO LOFT TK, RM arquitectura RM arquitectura حمام
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

اذا كان حمامك صغير المساحة يمكنك الأستعانة بالستاند شاور بدلاً من حوض الأستحمام، فحوض الأستحمام الكامل سيحتاج حائطاً كبيراً وكاملاً وبالتالى سيستهلك من مساحة الحمام بطريقة كبيرة، لذلك الحل الأمثل هوالستاند شاور فلن يستهلك كثر من المساحات فى حمامك الصغير.

6- التقسيم الجيد

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

فى الحمامات الصغيرة يجب عمل حساب كل شئ فى تصميمها،  فيجب أن يكون التقسيم داخلها بطريقة مناسبة ومحسوبة، بذلك عليك بعمل تقسيم أولاً للحمام لديك، حتى تضع كل قطعة فى مكانها ومساحتها الصحيحة، وابتعد نهائياً عن قطع الأثاث الكبيرة فى الحمام أو الديكورات ذات الأحجام الكبيرة لأنها ستعطيك شعوراً بالضيق داخل الحمام.

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7- الديكورات

WC homify حمام
homify

WC

homify
homify
homify

ليس بالضرورة لأن حمامك صغير فلن تستطيع أضافة لمسات من الديكور، بلى يمكنك ذلك ولكن بالأستعانة بالديكورات البسيطة، فالديكورات البسيطة هى أنسب طريقة لأستغلال المساحات بطريقة جيدة فى حمامك الصغير، بالأضافة إلى المرايات فمن المعروف أن للمرايات قدرة عظيمة على خلق مساحات أضافية للمساحات الصغيرة.

8- الأرفف والجدران

Kontrastowo i oryginalnie, MONOstudio MONOstudio حمام
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

وأخيراً من الخدع التى يمكنك الأستعانة بها فى تصميم حمامك الصغير، وستجعلك تحصل على أفضل استغلال للمساحات داخل حمامك صغير المساحةـ عى الأرفف النثبتة على الجدران، فتلك اللمسة ستتيح لك أفضل استغلال لمساحات الحمام لديك.

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