أفضل 8 حلول للحمامات الصغيرة

الحمامات الصغيرة ربما تسبب أزعاج لأصحابها، أو بمعنى أوضح المساحات الصغيرة بشكل عام تتسبب فى أزعاج، ولكن فى الحقيقة أن المساحات الصغيرة ليست مصدر أزعاج كما يعتقد البعض ويراها، المساحات الصغيرة اذا استغلت بطريقة صحيحة وبذكاء يمكنها أن تصبح رائعة جداً ومميزة، والأمر كذلك فيما يخص الحمامات صغيرة المساحة اذا استغلت بشكل صحيح وبذكاء فى ديكوراتها وطريقة تصميمها لن تشعرك بالضيق بسبب مساحتها الصغيرة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 8 تصميمات للحمامات الصغيرة مع الحلول المناسبة لأستغلال المساحة بداخلها.
الحل المثالى دائماً من وجهة نظرى للمساحات الصغيرة هى الألوان المبهجة، فالأعتماد على الألوان المبهجة فى تصميم يصنع بدوره مساحات أضافية، وهنا كما نرى مساحة الحمام صغيرة جداً، وقد استغل المصمم ذلك وترك العنان للألوان المبهجة لتقوم بدورها السحرى، اعتمد على تفاصيل الحمام ولمسات من الديكور بألوان وعلى الرغم من أن الحمام بالكامل مصمم من الرخام الرمادى الداكن ألا أنه امتزج بطريقة مميزة جداً مع تفاصيل الحمام الملونة، لذلك نصحية اذا كانت مساحة الحمام لديك صغيرة اطلق العنان للألوان الفاتحة وستدهشك بجمالها.
اعتمد فى الحمامات صغيرة المساحة على الأحواض الصغيرة التى تحتوى على حواف جانبيها، فهى أفضل للحمامات ذات المساحات الصغيرة، فوجود حافة جانبية للحوض من جانبه تعطيك مساحة معقولة فى حمامك الصغير بدلاً من استهلاك المساحة بلا فائدة
لا تنسى أن للأضاءة دوراً كبيراً فى أضافة مساحات أضافية، لذلك اهتم بوجود أضاءة جيدة ومناسبة داخل حمامك الصغير.
الحمامات الصغيرة مشكلتها أن المساحات بداخلها محدودة، لهذا يتوجب دائماً استغلال كل ركن بها بطريقة جيدة، ولذلك يجب ايجاد مساحات للتخزين وتكون مساحات لا تستهلك مساحة كبيرة من مساحة الحمام الصغيرة، فعلى سبيل المثال هذا الحمام مساحته صغيرة قام المصمم بأستغلال المنطقة أسفل الحوض للتخزين، وهذا يعتبر من الحلول المثالية جداً فى التصميم.
اذا كان حمامك صغير المساحة يمكنك الأستعانة بالستاند شاور بدلاً من حوض الأستحمام، فحوض الأستحمام الكامل سيحتاج حائطاً كبيراً وكاملاً وبالتالى سيستهلك من مساحة الحمام بطريقة كبيرة، لذلك الحل الأمثل هوالستاند شاور فلن يستهلك كثر من المساحات فى حمامك الصغير.
فى الحمامات الصغيرة يجب عمل حساب كل شئ فى تصميمها، فيجب أن يكون التقسيم داخلها بطريقة مناسبة ومحسوبة، بذلك عليك بعمل تقسيم أولاً للحمام لديك، حتى تضع كل قطعة فى مكانها ومساحتها الصحيحة، وابتعد نهائياً عن قطع الأثاث الكبيرة فى الحمام أو الديكورات ذات الأحجام الكبيرة لأنها ستعطيك شعوراً بالضيق داخل الحمام.
ليس بالضرورة لأن حمامك صغير فلن تستطيع أضافة لمسات من الديكور، بلى يمكنك ذلك ولكن بالأستعانة بالديكورات البسيطة، فالديكورات البسيطة هى أنسب طريقة لأستغلال المساحات بطريقة جيدة فى حمامك الصغير، بالأضافة إلى المرايات فمن المعروف أن للمرايات قدرة عظيمة على خلق مساحات أضافية للمساحات الصغيرة.
وأخيراً من الخدع التى يمكنك الأستعانة بها فى تصميم حمامك الصغير، وستجعلك تحصل على أفضل استغلال للمساحات داخل حمامك صغير المساحةـ عى الأرفف النثبتة على الجدران، فتلك اللمسة ستتيح لك أفضل استغلال لمساحات الحمام لديك.
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