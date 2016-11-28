أفضل 8 حلول للحمامات الصغيرة

وأخيراً من الخدع التى يمكنك الأستعانة بها فى تصميم حمامك الصغير، وستجعلك تحصل على أفضل استغلال للمساحات داخل حمامك صغير المساحةـ عى الأرفف النثبتة على الجدران، فتلك اللمسة ستتيح لك أفضل استغلال لمساحات الحمام لديك.

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