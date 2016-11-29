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8 أفكار مذهلة لتستمتع بمساحة منزلك الصغيرة

آية منير آية منير
CASA VACANZE A BOLOGNA, federica basalti home staging federica basalti home staging غرفة نوم
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في العمارة الحديثة، وجُدت حلول كثيرة لمشكلة صغر مساحة المنازل وتنظيمها بشكل مريح لمستخدميها، ظهر اتجاه جديد لاستخدام أثاث متعدد الاستخدمات والمساحات المعدة مسبقا لتناسب أكثر من وظيفة ، حيث ستجد الكثير من الحلول المبتكرة والخيارات المختلفة رغم ضيق المساحة وقلة التكاليف، لذا سنقدم لك 8 أفكار عملية ومبتكرة ستلهمك بحلول رائعة للمسااحات الضيقة 

1 – مكتبة متكاملة

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

إذا كنت من محبى القراءة، فهناك شئ لا يمكن الاستغناء عنه أبدا في منزلك وهو المكتبة، وأحيانا من شدة حبنا للقراءة نحتاج مخزن صغيرة للكتب، أمامنا حل سحري واختيار جدار لاحد ممرات المنزل و وتصميمها على هيئة أرفف منظمة، يمكنك في هذه الحالة استخدامها كمكتبة أو حتى كحامل لقطع ديكورية رائعة، أو حتى دولاب عملي للمناشف وأغطية السرير أو خزانة أحذية ..

2 – مستويات مختلفة

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مكتب عمل أو دراسة حديد White
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

مهما كانت مساحة شقتك، فمن الممكن تنفيذ كل ما تتمناه، فقط اطلق لخيالك العنان ولا تقيد عقلك واتركه يبتكر ويجد حلولا، فمثلا هنا تم رفع مستوى غرفة المكتب وخلق مساحة تصلح لأدراج عملية قد تحتاجها لتخزين ملابسك الشتوية أو أحذيتك أو كتبك وأدواتك ..

3 – جدار أم سرير متحرك

Abitazione LDS, INSIDESIGN STUDIOSTORE - MELMAN GROUP SRL INSIDESIGN STUDIOSTORE - MELMAN GROUP SRL غرفة المعيشة
INSIDESIGN STUDIOSTORE – MELMAN GROUP SRL

INSIDESIGN STUDIOSTORE - MELMAN GROUP SRL
INSIDESIGN STUDIOSTORE – MELMAN GROUP SRL
INSIDESIGN STUDIOSTORE - MELMAN GROUP SRL

مفاجأة بداخل جدارغرفتك، وتطبيقا لمفهوم المساحات ذات الوظائف المتعددة، يمكنك تصميم سرير عملى للطوارئ يتحول إلى جدار ثابت، وهو نموذج مبسط لما طرحناه من قبل وهي استخدام متعدد لكل عنصر بداخل منزلك وبشكل أكثر عملية ..

4 – تصميم يتناسب مع المنزل..

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing منازل
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

أحيانا قد تلجأ لتصميم مطبخ مفتوح في شقتك الصغيرة محاولة منك لحل أزمة المساحة البصرية في الفراغ ولتشعر بالراحة أكثر بداخل منزلك الصغير ولكن قد تقع في فخ أن هذا لا يناسب التصميم الهندسي لمنزلك، فيمكنك كما ترى أن يتماشى تصميم مطبخك مع الخطوط العامة للمنزل، حتى لو كان ذلك سيكون على شكل هلالي أو منحنى لتستفيد من الزوايا المفتوحة والتى قد تهملها لصعوبة دمجها في الديكور الداخلى للمنزل..

5 – الاستغلال الأمثل

ASILE POPINCOURT 75011 PARIS , cristina velani cristina velani غرفة السفرة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

كما ذكرنا في المساحات الصغيرة يجب أن تهتم بتصميم كل سنتيمتر مربع ولا تهمل أي ركن بمنزلك، وخاصة المطبخ فهو أكثر الأماكن التى ستحتاج أن تصممه بعناية شديد وأن تقوم بالاستغلال الأمثل لمساحته، وكما نرى فقد خصصنا للميكرويف رف بداخل الجدار نفسه ..

6 – دور علوي

Bilocale Pigneto - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

الاستفادة القصوى من مساحة منزلك الصغيرة، مثلا أن تصنع بنفسك دور علوي صغيرة لجلسة فردية مريحة تلجأ لها مع كتابك المفضل هاربا من يوم مرهق، أمامنا مثال جيد لذلك على الطراز الصناعي ..

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7 – استغلال أمثل لزوايا غرفتك..

CASA VACANZE A BOLOGNA, federica basalti home staging federica basalti home staging غرفة نوم
federica basalti home staging

federica basalti home staging
federica basalti home staging
federica basalti home staging

إن كنت ترغب في تنظيم غرفتك بشكل جيد ولا تجد مكانا مناسبا لخزانتك فما رأيك في هذا الحل ..فما رأيك في تصميم خزانة تلائم زاويا بغرفتك وهذا هو أفضل حل لاستغلال أمثل لكل ركن في غرفتك..

8 – المساحات المفتوحة

4 amici | 4 lofts, roberto murgia architetto roberto murgia architetto الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
roberto murgia architetto

roberto murgia architetto
roberto murgia architetto
roberto murgia architetto

إن كان منزلك من طابقين فهذا لا يعني بالضرورة تقسيم إلى فراغات صغيرة ومنفصلة عن بعضها البعض، ولكن احتفظ دائما بمساحات واسعة مفتوحة أمامك واختيار الألوان الفاتحة واستغلال كل سنتيمتر في المنزل..

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