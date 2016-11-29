8 أفكار مذهلة لتستمتع بمساحة منزلك الصغيرة

في العمارة الحديثة، وجُدت حلول كثيرة لمشكلة صغر مساحة المنازل وتنظيمها بشكل مريح لمستخدميها، ظهر اتجاه جديد لاستخدام أثاث متعدد الاستخدمات والمساحات المعدة مسبقا لتناسب أكثر من وظيفة ، حيث ستجد الكثير من الحلول المبتكرة والخيارات المختلفة رغم ضيق المساحة وقلة التكاليف، لذا سنقدم لك 8 أفكار عملية ومبتكرة ستلهمك بحلول رائعة للمسااحات الضيقة
إذا كنت من محبى القراءة، فهناك شئ لا يمكن الاستغناء عنه أبدا في منزلك وهو المكتبة، وأحيانا من شدة حبنا للقراءة نحتاج مخزن صغيرة للكتب، أمامنا حل سحري واختيار جدار لاحد ممرات المنزل و وتصميمها على هيئة أرفف منظمة، يمكنك في هذه الحالة استخدامها كمكتبة أو حتى كحامل لقطع ديكورية رائعة، أو حتى دولاب عملي للمناشف وأغطية السرير أو خزانة أحذية ..
مهما كانت مساحة شقتك، فمن الممكن تنفيذ كل ما تتمناه، فقط اطلق لخيالك العنان ولا تقيد عقلك واتركه يبتكر ويجد حلولا، فمثلا هنا تم رفع مستوى غرفة المكتب وخلق مساحة تصلح لأدراج عملية قد تحتاجها لتخزين ملابسك الشتوية أو أحذيتك أو كتبك وأدواتك ..
مفاجأة بداخل جدارغرفتك، وتطبيقا لمفهوم المساحات ذات الوظائف المتعددة، يمكنك تصميم سرير عملى للطوارئ يتحول إلى جدار ثابت، وهو نموذج مبسط لما طرحناه من قبل وهي استخدام متعدد لكل عنصر بداخل منزلك وبشكل أكثر عملية ..
أحيانا قد تلجأ لتصميم مطبخ مفتوح في شقتك الصغيرة محاولة منك لحل أزمة المساحة البصرية في الفراغ ولتشعر بالراحة أكثر بداخل منزلك الصغير ولكن قد تقع في فخ أن هذا لا يناسب التصميم الهندسي لمنزلك، فيمكنك كما ترى أن يتماشى تصميم مطبخك مع الخطوط العامة للمنزل، حتى لو كان ذلك سيكون على شكل هلالي أو منحنى لتستفيد من الزوايا المفتوحة والتى قد تهملها لصعوبة دمجها في الديكور الداخلى للمنزل..
كما ذكرنا في المساحات الصغيرة يجب أن تهتم بتصميم كل سنتيمتر مربع ولا تهمل أي ركن بمنزلك، وخاصة المطبخ فهو أكثر الأماكن التى ستحتاج أن تصممه بعناية شديد وأن تقوم بالاستغلال الأمثل لمساحته، وكما نرى فقد خصصنا للميكرويف رف بداخل الجدار نفسه ..
الاستفادة القصوى من مساحة منزلك الصغيرة، مثلا أن تصنع بنفسك دور علوي صغيرة لجلسة فردية مريحة تلجأ لها مع كتابك المفضل هاربا من يوم مرهق، أمامنا مثال جيد لذلك على الطراز الصناعي ..
إن كنت ترغب في تنظيم غرفتك بشكل جيد ولا تجد مكانا مناسبا لخزانتك فما رأيك في هذا الحل ..فما رأيك في تصميم خزانة تلائم زاويا بغرفتك وهذا هو أفضل حل لاستغلال أمثل لكل ركن في غرفتك..
إن كان منزلك من طابقين فهذا لا يعني بالضرورة تقسيم إلى فراغات صغيرة ومنفصلة عن بعضها البعض، ولكن احتفظ دائما بمساحات واسعة مفتوحة أمامك واختيار الألوان الفاتحة واستغلال كل سنتيمتر في المنزل..
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