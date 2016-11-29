8 أفكار مذهلة لتستمتع بمساحة منزلك الصغيرة

إذا كنت من محبى القراءة، فهناك شئ لا يمكن الاستغناء عنه أبدا في منزلك وهو المكتبة، وأحيانا من شدة حبنا للقراءة نحتاج مخزن صغيرة للكتب، أمامنا حل سحري واختيار جدار لاحد ممرات المنزل و وتصميمها على هيئة أرفف منظمة، يمكنك في هذه الحالة استخدامها كمكتبة أو حتى كحامل لقطع ديكورية رائعة، أو حتى دولاب عملي للمناشف وأغطية السرير أو خزانة أحذية ..