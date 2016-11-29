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14 طريقة سهلة لمطبخ مودرن

آية منير آية منير
homify مطبخ
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ما رأيك أن نساعدك في تحديث مطبخك وأن تترك لمساتك العصرية في كل ركن فيه وتجعله أجمل، نحن نعلم ما هو أمامك من اختيارات عديدة التى تجعلك تترد كثيرا في اتخاذ القرار وخاصة إن كانت مساحة مطبخك صغيرة إلى حد ما.. 14 لمسة رائعة سنقدمها لك وبكل سهولة ستساعدك أن تجعل مطبخك أجمل..

1 – مواد جيدة تتحمل درجات الحرارة العالية..

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle مطبخالأجهزة الكهربائية
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

الخرسانة المصقولة والجرانبت من أفضل الاختيارات وأكثرها اقتصادية وتناسب أغلب الأذواق..

2 – سهل التنظيف

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum مطبخ
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

دائما استخدم مواد سهلة التنظيف مثل السيراميك والرخام والخامات اللامعة لوحدات التخزين..

3 – الاجهزة الصغيرة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

دعنا نودع الأجهزة الضخمة والتى تأخذ حيز كبير من مطبخك وابدأ في استخدام الأدوات المناسبة لاحتياجاتك ..

4 – استغلال أمثل..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كان مطبخك ذو مساحة صغيرة فعليك استغلال كل ركن فيه بطريقة مناسبة سواء كانت أرفف أو خزائن لتنظيم الأدوات والأجهزة الخاصة بك..

5 – أرفف عملية

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

الأرفف تجعل من مطبخك عملى أكثر حيث أنك ترى كل احتياجاتك أمام عينيك دون الحاجة لإهدار المزيد من الوقت والمجهود لتصل إلى ما تريده..

6 – زجاج مطلى

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

من أفضل الاختيارات في مطبخك هو الزجاج المطلى لما يعطيه من فخامة وأناقة ويحافظ على خصوصية مطبخك في حالة إن كان مفتوحا، وهو سهل التنظيف أيضا ..

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7 – الإضاءة هلى الأهم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أحد أهم عوامل نجاح أي تصميم هي الإضاءة، سواء كانت مصابيح أو وحدات مثبتة في السقف (سبوتات) أو حتى إضاءة جانبية ..

8 – وسائل حديثة

the "andér-MATT" project (showroom 2015) , Archidé SA interior design Archidé SA interior design مطبخالأجهزة الكهربائية
Archidé SA interior design

Archidé SA interior design
Archidé SA interior design
Archidé SA interior design

العالم يتغير والوسائل الحديثة تغزو منازلنا، لذا كن دائما حريصا على أن تجعل مطبخك حديث ومجهز بأفضل الامكانيات ..

9 – شفاط كهربائي

Residência Londrina 3, Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes مطبخ
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

احرص دائما على امتلاك شفاط أو مدخنة كهربائية لمنع تراكم الأتربة والأبخرة التى قد تسبب تلف للمواد المستخدمة في مطبخك سواء كانت خشب أو غير ذلك..

10 – إذافات رائعة

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

ما رأيك أن تضيف لمطبخك مثل هذه الافكار والتى تجعل منه أكثر تنظيما وعملية وتهتم بالجانب الوظيفي له ..

11 – أدراج عملية

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® مطبخمخزن
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

أدراج مقسمة بعناية لتنظيم أدواتك لتقليل الوقت المستهلك في الحصول عليها ..

12 – خامات غنية

Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração مطبخ
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

احرص دائما على أن تثقل مطبخك بالخامات الغنية مثل الجرانيت أو الرخام النقى واختار ألوانه بعناية ليتناسق مع تصميمك..

13 – مساحة صغيرة

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura غرفة السفرة
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

نرى هنا كيف كانت المساحة صغيرة ولكن ذكاء المصمم استغل كل ركن فيها بنجاح وتميز..

14 – تصميم جرئ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ولمطبخ أجمل اجعل اختياراتك جريئة حتى لو كانت مصابيح ذات تصميم مختلف يلفت الانتباه..

في النهاية يمكنك قراءة حمام راقى غير مكلف

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