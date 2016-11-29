14 طريقة سهلة لمطبخ مودرن

ما رأيك أن نساعدك في تحديث مطبخك وأن تترك لمساتك العصرية في كل ركن فيه وتجعله أجمل، نحن نعلم ما هو أمامك من اختيارات عديدة التى تجعلك تترد كثيرا في اتخاذ القرار وخاصة إن كانت مساحة مطبخك صغيرة إلى حد ما.. 14 لمسة رائعة سنقدمها لك وبكل سهولة ستساعدك أن تجعل مطبخك أجمل..
الخرسانة المصقولة والجرانبت من أفضل الاختيارات وأكثرها اقتصادية وتناسب أغلب الأذواق..
دائما استخدم مواد سهلة التنظيف مثل السيراميك والرخام والخامات اللامعة لوحدات التخزين..
دعنا نودع الأجهزة الضخمة والتى تأخذ حيز كبير من مطبخك وابدأ في استخدام الأدوات المناسبة لاحتياجاتك ..
إذا كان مطبخك ذو مساحة صغيرة فعليك استغلال كل ركن فيه بطريقة مناسبة سواء كانت أرفف أو خزائن لتنظيم الأدوات والأجهزة الخاصة بك..
الأرفف تجعل من مطبخك عملى أكثر حيث أنك ترى كل احتياجاتك أمام عينيك دون الحاجة لإهدار المزيد من الوقت والمجهود لتصل إلى ما تريده..
من أفضل الاختيارات في مطبخك هو الزجاج المطلى لما يعطيه من فخامة وأناقة ويحافظ على خصوصية مطبخك في حالة إن كان مفتوحا، وهو سهل التنظيف أيضا ..
أحد أهم عوامل نجاح أي تصميم هي الإضاءة، سواء كانت مصابيح أو وحدات مثبتة في السقف (سبوتات) أو حتى إضاءة جانبية ..
العالم يتغير والوسائل الحديثة تغزو منازلنا، لذا كن دائما حريصا على أن تجعل مطبخك حديث ومجهز بأفضل الامكانيات ..
احرص دائما على امتلاك شفاط أو مدخنة كهربائية لمنع تراكم الأتربة والأبخرة التى قد تسبب تلف للمواد المستخدمة في مطبخك سواء كانت خشب أو غير ذلك..
ما رأيك أن تضيف لمطبخك مثل هذه الافكار والتى تجعل منه أكثر تنظيما وعملية وتهتم بالجانب الوظيفي له ..
أدراج مقسمة بعناية لتنظيم أدواتك لتقليل الوقت المستهلك في الحصول عليها ..
احرص دائما على أن تثقل مطبخك بالخامات الغنية مثل الجرانيت أو الرخام النقى واختار ألوانه بعناية ليتناسق مع تصميمك..
نرى هنا كيف كانت المساحة صغيرة ولكن ذكاء المصمم استغل كل ركن فيها بنجاح وتميز..
ولمطبخ أجمل اجعل اختياراتك جريئة حتى لو كانت مصابيح ذات تصميم مختلف يلفت الانتباه..
في النهاية يمكنك قراءة حمام راقى غير مكلف