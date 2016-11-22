7 ديكورات بالجبس لسقف المنزل

عشاق الكلاسيكية المفرطة والتصميمات المختلفة والمتميزة للنمط الكلاسيكى يمكنهم الحصول على ما يريدون بمنتهى السهولة، فالنمط الكلاسيكى لن يكتمل إلأ بتصميمات من الجبس بطريقة مختلفة للسقف كما نرى فى تلك الصورة.

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