الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 ديكورات بالجبس لسقف المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Living room, dining room, EL Mazen For Finishes and Trims EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
Loading admin actions …

من أهم اللمسات المميزة فى أى تصميم للمنازل هو السقف، فالسقف فى مفهومه هو العنصر الأساسى الذى يستطيع أن يكمل الصورة داخل المنزل لذلك كان لابد من الألتفات إلى تصميم السقف وتطويره بعيداً عن مفهوم تصميم السقف التقليدى المتعارف عليه وأضافة لمسات مبتكرة فى تصميمه والأبداع فى خلق ديكورات مختلفة وغير مألوفة على تصميمه بالكامل، ومن هذة الأفكار وأشهرها الديكورات الجبس، فالأسقف وتصميمات وديكورات الجبس لديها قدرة على جعل منزلك مختلف ومميز جداً، خاصةً أن هناك العديد من التصميمات المختلفة والمبهرة وبمؤثرات مميزة لتصميمات الجبس ستجعلك تحصل على تصميم مختلف لمنزلك، خاصةً أن الميزة فى الديكورات الجبس أنها تستطيع التشكل بأكثر من نمط فى تصميمها على حسب نمط التصميم الخاص بمنزلك، سواء كان كلاسيكى، عصرى أو أياً كان النمط، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنعرض لك مجموعة من الأفكار لتصميمات الجبس المختلفة والمميزة لمزيد من الجمال والأناقة داخل منزلك.

1- الأضاءة

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

استغلال الأضاءة بطريقة جيدة فى تصميمات الجبس يمنحك تصميم جذاب ومختلف فى منزلك بطريقة واضحة جداً.

2- مميزات الجبس

dining room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

dining room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

لماذا الجبس فى الديكور والتصميمات لعدة اسباب ومميزات، فديكورات الجبس تمتاز بالسهولة المفرطة فى التركيب، كما انها متنوعة بأنماط وارتفاعات مختلفة تناسب أى نمط وتصميم داخل منزلك لذلك هى من اللمسات التى حتماً ستثير أعجابك، لأنها ستوفر لك ادخال مؤثرات من الأضاءة، كما انه سيمكنك أضافة أى مواد أخرى فى التصميم معها بمنتهى السهولة كالمرايا، الزجاج والخشب مثلاً، وهنا تصميم مميز للسقف بأضافة لمسة من الجبس بتصميم مميز أعطت لسقف المنزل اختلاف، فتشعر انها تصميم لوردة برية خلقت فى سقف منزل ولكن بالأسمنت التدرج اللونى أيضاً خلق للتصميم مزيد من الجمال كما نرى.

3- لمسة درامية

sample, triangle triangle غرفة المعيشة White
triangle

sample

triangle
triangle
triangle

اذا كنت تفضل اللمسات المختلفة فى التصميم، تصميمات اسقف الجبسات تستطيع أن تحقق لك ما تسعى إليه بمنتهى البساطة، فهى تستطيع أن تضيف على تصميم منزلك لمسة درامية مميزة، فهنا كما نرى قام المصمم بأستغلال الجبس فى التصميم وزين السقف بلمسات درامية جذابة وأنيقة بشكل واضح كما نرى، ساعدته على ذلك لمسة الأضاءة فى المنزل.

4- اسطح بارزة

Living room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

Living room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

تصميمات الجبس تستطيع أن تعطيك سقف بلمسات بارزة مميزة ستعجبك فى التصميم، فيمكنك على سبيل مثال عمل بروزات وتضليعات بطريقة عشوائية ولكن ستعطيك لمسة فنية متألقة وبسيطة فى التكلفة، فكما نرى هنا تم تصميم هذا السقف بطريقة تمويجات بارزة من الجبس أعطى للغرفة لمسة درامية وجمالية بسيطة خاصةً مع أضافة تلك سبوتات الأضاءة التى زينت السقف بالكامل وأعطتة تصميم مميز.

5- ورق الحائط

homify جدران
homify

homify
homify
homify

تصميمات الجبس لم تقتصر فقط على تصميمات السقف بل يمكنها أن تصبح تصميمات مميزة وعبقرية جداً لجدران منزلك، وتصمع منها تصميمات جذابة لورق الحائط.

6- التدرج اللونى

bedroom EL Mazen For Finishes and Trims غرفة نوم خشب معالج Pink
EL Mazen For Finishes and Trims

bedroom

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

تدريج الالوان فى تصميمات الجبس يمكنه أظهار الطبقات المختلفة فى تصميم السقف، وبالتالى أظهار التصميم الفنى للغرفة بالكامل والنمط الخاص بها، لذلك من الأفكار المجدية جداً فى تصميمات الأسقف الجبس هى تلك التصميمات التى تتميز بتدرج لونى بسيط، لأنه يستطيع ابراز التصميم بشكل جيد وابراز  جمالياته.

7- كلاسيكية

sample, triangle triangle غرفة السفرة
triangle

sample

triangle
triangle
triangle

عشاق الكلاسيكية المفرطة والتصميمات المختلفة والمتميزة للنمط الكلاسيكى يمكنهم الحصول على ما يريدون بمنتهى السهولة، فالنمط الكلاسيكى لن يكتمل إلأ بتصميمات من الجبس بطريقة مختلفة للسقف كما نرى فى تلك الصورة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: قبل و بعد : 5 مطابخ تعود للحياة بعد التجديد

6 أفكار عملية لتوفير الراحة في المطبخ
شاركنا برأيك هل أعجبتك تصميمات الجبس؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً