7 ديكورات بالجبس لسقف المنزل

من أهم اللمسات المميزة فى أى تصميم للمنازل هو السقف، فالسقف فى مفهومه هو العنصر الأساسى الذى يستطيع أن يكمل الصورة داخل المنزل لذلك كان لابد من الألتفات إلى تصميم السقف وتطويره بعيداً عن مفهوم تصميم السقف التقليدى المتعارف عليه وأضافة لمسات مبتكرة فى تصميمه والأبداع فى خلق ديكورات مختلفة وغير مألوفة على تصميمه بالكامل، ومن هذة الأفكار وأشهرها الديكورات الجبس، فالأسقف وتصميمات وديكورات الجبس لديها قدرة على جعل منزلك مختلف ومميز جداً، خاصةً أن هناك العديد من التصميمات المختلفة والمبهرة وبمؤثرات مميزة لتصميمات الجبس ستجعلك تحصل على تصميم مختلف لمنزلك، خاصةً أن الميزة فى الديكورات الجبس أنها تستطيع التشكل بأكثر من نمط فى تصميمها على حسب نمط التصميم الخاص بمنزلك، سواء كان كلاسيكى، عصرى أو أياً كان النمط، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنعرض لك مجموعة من الأفكار لتصميمات الجبس المختلفة والمميزة لمزيد من الجمال والأناقة داخل منزلك.
استغلال الأضاءة بطريقة جيدة فى تصميمات الجبس يمنحك تصميم جذاب ومختلف فى منزلك بطريقة واضحة جداً.
لماذا الجبس فى الديكور والتصميمات لعدة اسباب ومميزات، فديكورات الجبس تمتاز بالسهولة المفرطة فى التركيب، كما انها متنوعة بأنماط وارتفاعات مختلفة تناسب أى نمط وتصميم داخل منزلك لذلك هى من اللمسات التى حتماً ستثير أعجابك، لأنها ستوفر لك ادخال مؤثرات من الأضاءة، كما انه سيمكنك أضافة أى مواد أخرى فى التصميم معها بمنتهى السهولة كالمرايا، الزجاج والخشب مثلاً، وهنا تصميم مميز للسقف بأضافة لمسة من الجبس بتصميم مميز أعطت لسقف المنزل اختلاف، فتشعر انها تصميم لوردة برية خلقت فى سقف منزل ولكن بالأسمنت التدرج اللونى أيضاً خلق للتصميم مزيد من الجمال كما نرى.
اذا كنت تفضل اللمسات المختلفة فى التصميم، تصميمات اسقف الجبسات تستطيع أن تحقق لك ما تسعى إليه بمنتهى البساطة، فهى تستطيع أن تضيف على تصميم منزلك لمسة درامية مميزة، فهنا كما نرى قام المصمم بأستغلال الجبس فى التصميم وزين السقف بلمسات درامية جذابة وأنيقة بشكل واضح كما نرى، ساعدته على ذلك لمسة الأضاءة فى المنزل.
تصميمات الجبس تستطيع أن تعطيك سقف بلمسات بارزة مميزة ستعجبك فى التصميم، فيمكنك على سبيل مثال عمل بروزات وتضليعات بطريقة عشوائية ولكن ستعطيك لمسة فنية متألقة وبسيطة فى التكلفة، فكما نرى هنا تم تصميم هذا السقف بطريقة تمويجات بارزة من الجبس أعطى للغرفة لمسة درامية وجمالية بسيطة خاصةً مع أضافة تلك سبوتات الأضاءة التى زينت السقف بالكامل وأعطتة تصميم مميز.
تصميمات الجبس لم تقتصر فقط على تصميمات السقف بل يمكنها أن تصبح تصميمات مميزة وعبقرية جداً لجدران منزلك، وتصمع منها تصميمات جذابة لورق الحائط.
تدريج الالوان فى تصميمات الجبس يمكنه أظهار الطبقات المختلفة فى تصميم السقف، وبالتالى أظهار التصميم الفنى للغرفة بالكامل والنمط الخاص بها، لذلك من الأفكار المجدية جداً فى تصميمات الأسقف الجبس هى تلك التصميمات التى تتميز بتدرج لونى بسيط، لأنه يستطيع ابراز التصميم بشكل جيد وابراز جمالياته.
عشاق الكلاسيكية المفرطة والتصميمات المختلفة والمتميزة للنمط الكلاسيكى يمكنهم الحصول على ما يريدون بمنتهى السهولة، فالنمط الكلاسيكى لن يكتمل إلأ بتصميمات من الجبس بطريقة مختلفة للسقف كما نرى فى تلك الصورة.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: قبل و بعد : 5 مطابخ تعود للحياة بعد التجديد