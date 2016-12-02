23 تصميم لمطابخ خشبية حديثة ورائعة

الخشب هو مادة عضوية قابلة لإعادة التدوير وقابلة للتحلل، حيث أنها جميلة جدًا بطبيعتها، لذلك فإنها لطيفة لجمالها وقوامها على حد سواء، إضافة إلى رائحتها المميزة.

من بين مزايا تصميم مطبخ حديث من الخشب، هو أنه بإمكاننا تغيير اللون وفقا لأذواقنا أو تركه في لونه الطبيعي. وذلك يتوقف على باقي الديكور المتواجد في المكان.