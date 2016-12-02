الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

23 تصميم لمطابخ خشبية حديثة ورائعة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli مطبخألواح المطبخ
Loading admin actions …

هناك الكثير من الأساليب لتزيين مطابخنا، فهناك تصاميم لجميع الأذواق والمساحات وأيضًا الاحتياجات، وفي كل الأحوال، يمكننا أن توفر شخصية فريدة من نوعها لمطابخنا، من خلال اختيار المواد والألوان التي تناسبنا، الأمر الذي سيجعل من مطبخنا مساحة ساحرة لاستخدامها والاستمتاع بها على أكمل وجه. وفي مقال اليوم، سوف نقدم لكم أفكار رائعة لتصميم مطبخ خشبي حديث، وتزويده بكل الدفء والاهتمام.

انضموا إلينا لرؤيتها معًا..

1. تصميم على شكل حرف U لتوفير الفضاء

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

يمكن تصميم المطبخ من الخشب، ابتداءًا من الأثاث وحتى الأرضية، وجعله وحدة متكاملة من الدفء الذي يُغلف المكان، بغض النظر عن مساحته، الأمر الذي يجعلها حديثًا وأنيقًا، بل وأيضًا مميزًا.

2. الخشب في مطبخ دافئ

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli مطبخألواح المطبخ
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

الخشب هو المادة التي تتوافق مع كافة التصميمات الداخلية، لذا نراها هنا في جميع أرجاء المنزل.

3. الخشب في كل مكان! والدمج مع غيره من المواد

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

عندما تم تضمين الأثاث الخشبي في المطبخ، حصلنا على مساحة دافئة ومريحة، بل وأيضًا مساحة مثالية لتصبح مكانًا للاجتماع مع العائلة والأصدقاء.

4. المطبخ الخشبي مع الخزانة

COCINAS EN NOGAL, Kuche Haus Kuche Haus مطبخ
Kuche Haus

Kuche Haus
Kuche Haus
Kuche Haus

بغض النظر عن حجم المطبخ، فإن الأثاث الخشبي المدمج، لم يوفر حل لمشاكل التنظيم والتخزين، بل إنه قد وفر أيضًا قطعة أثاث خشبية الخزانة، سوف أتستمر لفترة طويلة.

5. مشرق ومثالي!

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

الخشب الفاتح يضيء ويعطي مساحة متسعة إضافة إلى الهواء النقي، فإذا كان مطبخك صغير، يُفضل استخدم الخشب الفاتح اللون جنبًا إلى جنب مع اللون الأبيض.

6. حديث وعصري

Casa Palmeral, FR ARQUITECTURA S.A.S. FR ARQUITECTURA S.A.S. مطبخ خشب
FR ARQUITECTURA S.A.S.

FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.

الخشب هو المادة التي تتكيف مع أي ديكور، بدءًا من الريفي، والحد الأدنى، وحتى العتيق وأيضًا الأكثر عصرية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. أناقة طبيعية

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects مطبخ
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

الخشب هو مادة عضوية قابلة لإعادة التدوير وقابلة للتحلل، حيث أنها جميلة جدًا بطبيعتها، لذلك فإنها لطيفة لجمالها وقوامها على حد سواء، إضافة إلى رائحتها المميزة.

8. الخشب في النغمة المظلمة.. قمة الأناقة

Casa Temozón 17, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos مطبخ
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

الخشب هو مادة عضوية قابلة لإعادة التدوير وقابلة للتحلل، حيث أنها جميلة جدًا بطبيعتها، لذلك فإنها لطيفة لجمالها وقوامها على حد سواء، إضافة إلى رائحتها المميزة.

من بين مزايا تصميم مطبخ حديث من الخشب، هو أنه بإمكاننا تغيير اللون وفقا لأذواقنا أو تركه في لونه الطبيعي. وذلك يتوقف على باقي الديكور المتواجد في المكان.

9. أثاث عملي وجميل

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

هناك العديد من الخيارات لتضمين الخشب في المطبخ الحديث. واحد منها هو وضع خزانات معلقة في الحائط حتى السقف أو إلى ارتفاع كبير، حتى يمكن تنظيم جميع أدوات المطبخ والأطباق.

10. تحقيق التناسق والتناغم

Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

يمكنك أيضًا وضع الأثاث تحت أسطح العمل، والحفاظ على الأسلوب الموحد والتناغم بين جميع العناصر في المطبخ.

11. الهياكل المكشوفة

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP مطبخ
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

الهياكل المكشوفة في المطبخ، مثل الأعمدة وأطر النوافذ، يمكن أن تبدو مذهلة في الحالة الطبيعية للخشب، مع بقائها محتفظة بالطراز الحديث مع الاكسسوارات والأثاث.

12. مع غرفة سفرة أنيقة

Casa MV, ze|arquitectura ze|arquitectura مطبخ
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

إذا كنت تمتلك مساحة في مطبخك لغرفة الطعام، يمكنك تضمين طاولة خشبية، مثل البلوط أو الصنوبر أو الكرز، كل منها لديه طابع خاص وشكل مختلف، كما تقدم مجموعة متنوعة للديكور.

13. تألق الفولاذ المقاوم للصدأ

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz مطبخ
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

الجمع بين الخشب مع الأجهزة الحديثة، بما في ذلك االمصنوعة من لفولاذ المقاوم للصدأ ، سيجعل بريقها يبدو مذهلًا، خاصة أمام أناقة الخشب.

14. الطاولة المركزية بطل الرواية

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

وجود طاولة مركزية في المطبخ لم يكن أسهل مما هو عليه الآن، وللوصول بنمط المطبخ الخاص بك إلى إلى مستوى مختلف من الفن، لا يمكنك أن تخطئ في الديكور. وسواء كانت الطاولة المركزية محترفة أو قطعة أثاث قمت بدمجها في المطبخ، فإن االطاولة الخشبية يسوف تمثل اللمسة الراقية المتطورة.

15. لمسات عتيقة صغيرة

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

عند دمج الخشب مع كل الأساليب، وأيضًا جمعه مع كل الألوان. فإن فكرة وجود مطبخ حديث مع لمسات عتيقة، يبدو مثيرًا كما نرى في هذا المثال.

16. مطبخ أبيض مُشرق

k o l o r w e w n ę t r z u, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz مطبخ
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

المطابخ البيضاء لها سحر خاص، لأنها تنقل إلينا على الفور، الشعور بالنظافة والانتعاش والإشراق، وهذه الخصائص قد تكسبها شيء من البرودة، لذا فإن تضمين الأخشاب هو الحل الأمثل لإضفاء الدفئ.

17. مظهر طبيعي

homify مطبخ خشب
homify

homify
homify
homify

يحتاج الأثاث الخشبي للمطبخ، لمعالجة خاصة لجعله مقاومًا للرطوبة والحرارة وأيضًا التصبغ، لذلك من الممكن أن يكون مكلفًا، لذا فإن الأثاث الخشبي الرقائقي يكون الخيار الأمثل للحصول على هذا المظهر في المطبخ

18. الأرفف الرائعة

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design مطبخ
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

18. الأرفف الرائعة عندما لا نملك مساحات كافية للتخزين في المطبخ، يمكننا الاستعانة بالأرفف لمساعدتنا على الترتيب والتنظيم، وأفضل شيء هو أنه يمكننا تصميمهم من الأخشاب، حتى يمكن أيضًا استخدامهم في تزيين المطبخ.

19. الجدران الساحرة

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO مطبخ
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

تغليف جدران المطبخ بالأخشاب، بالطبع سوف يمنحك مظهرًا خاصًا، وإذا كانت تلك الجدران تضمن أيضًا أجهزة مخفية في البناء، فسوف يسلب التصميم أنفاسك.

20. البساطة والأناقة

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten مطبخ
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

الخشب هو واحد من أكثر المواد شعبية في اتجاهات الحد الأدنى، ولذلك فإن مطبخ بمثل هذه الشخصية سوف يكون مثاليًا، مع ألوان أحادية وأنيقة، فيما يُزين هذا المطبخ بساطة الأثاث والملمس الخشبي.

21. التقليدية والحداثة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الخرسانة المكشوفة، واحدة من المواد المناسبة لكل الأوقات، ولكنها مؤخرًا تم دمجها جنبًا إلى جنب مع الخشب، وهي تبدو جميلة.

22. الخشب المطلي

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

المطابخ الخشبية ليس بالضرورة أن تبقى بلونها الطبيعي، حيث يمكن صقلها أو تلوينها بالألوان المفضلة لديك. وقد أصبحت المطابخ المفتوحة العتيقة هي الخيار الحالي، بما أن التصميمات العتيقة والرجعية قد عادت مرة أخرى من أجل البقاء، فهي تبدو رائعة وحقيقية.

23. التأكيد على الدفء والمظهر الطبيعي

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

المظهر الطبيعي والمريح والدافئ للأخشاب في المطبخ، سوف يتم تعزيزه بالنباتات والزهور الجميلة، كما نرى في هذا المثال، حيث نغمات الخشب الأحمر، المتناقضة بأناقة مع المعلقات البيضاء المتدلية من سقف العريشة.

ما هو التصميم المفضل لديك؟

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من أفكار المطبخ الساحرة؟ انقر هنا!

قبل وبعد: رحلة حمام إيطالي من الموت إلى الحياة
ما هو التصميم المفضل لديك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً