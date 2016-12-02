23 تصميم لمطابخ خشبية حديثة ورائعة

هناك الكثير من الأساليب لتزيين مطابخنا، فهناك تصاميم لجميع الأذواق والمساحات وأيضًا الاحتياجات، وفي كل الأحوال، يمكننا أن توفر شخصية فريدة من نوعها لمطابخنا، من خلال اختيار المواد والألوان التي تناسبنا، الأمر الذي سيجعل من مطبخنا مساحة ساحرة لاستخدامها والاستمتاع بها على أكمل وجه. وفي مقال اليوم، سوف نقدم لكم أفكار رائعة لتصميم مطبخ خشبي حديث، وتزويده بكل الدفء والاهتمام.
انضموا إلينا لرؤيتها معًا..
يمكن تصميم المطبخ من الخشب، ابتداءًا من الأثاث وحتى الأرضية، وجعله وحدة متكاملة من الدفء الذي يُغلف المكان، بغض النظر عن مساحته، الأمر الذي يجعلها حديثًا وأنيقًا، بل وأيضًا مميزًا.
الخشب هو المادة التي تتوافق مع كافة التصميمات الداخلية، لذا نراها هنا في جميع أرجاء المنزل.
والدمج مع غيره من المواد
عندما تم تضمين الأثاث الخشبي في المطبخ، حصلنا على مساحة دافئة ومريحة، بل وأيضًا مساحة مثالية لتصبح مكانًا للاجتماع مع العائلة والأصدقاء.
بغض النظر عن حجم المطبخ، فإن الأثاث الخشبي المدمج، لم يوفر حل لمشاكل التنظيم والتخزين، بل إنه قد وفر أيضًا قطعة أثاث خشبية
الخزانة، سوف أتستمر لفترة طويلة.
الخشب الفاتح يضيء ويعطي مساحة متسعة إضافة إلى الهواء النقي، فإذا كان مطبخك صغير، يُفضل استخدم الخشب الفاتح اللون جنبًا إلى جنب مع اللون الأبيض.
الخشب هو المادة التي تتكيف مع أي ديكور، بدءًا من الريفي، والحد الأدنى، وحتى العتيق وأيضًا الأكثر عصرية.
الخشب هو مادة عضوية قابلة لإعادة التدوير وقابلة للتحلل، حيث أنها جميلة جدًا بطبيعتها، لذلك فإنها لطيفة لجمالها وقوامها على حد سواء، إضافة إلى رائحتها المميزة.
الخشب هو مادة عضوية قابلة لإعادة التدوير وقابلة للتحلل، حيث أنها جميلة جدًا بطبيعتها، لذلك فإنها لطيفة لجمالها وقوامها على حد سواء، إضافة إلى رائحتها المميزة.
من بين مزايا تصميم مطبخ حديث من الخشب، هو أنه بإمكاننا تغيير اللون وفقا لأذواقنا أو تركه في لونه الطبيعي. وذلك يتوقف على باقي الديكور المتواجد في المكان.
هناك العديد من الخيارات لتضمين الخشب في المطبخ الحديث. واحد منها هو وضع خزانات معلقة في الحائط حتى السقف أو إلى ارتفاع كبير، حتى يمكن تنظيم جميع أدوات المطبخ والأطباق.
يمكنك أيضًا وضع الأثاث تحت أسطح العمل، والحفاظ على الأسلوب الموحد والتناغم بين جميع العناصر في المطبخ.
الهياكل المكشوفة في المطبخ، مثل الأعمدة وأطر النوافذ، يمكن أن تبدو مذهلة في الحالة الطبيعية للخشب، مع بقائها محتفظة بالطراز الحديث مع الاكسسوارات والأثاث.
إذا كنت تمتلك مساحة في مطبخك لغرفة الطعام، يمكنك تضمين طاولة خشبية، مثل البلوط أو الصنوبر أو الكرز، كل منها لديه طابع خاص وشكل مختلف، كما تقدم مجموعة متنوعة للديكور.
الجمع بين الخشب مع الأجهزة الحديثة، بما في ذلك االمصنوعة من لفولاذ المقاوم للصدأ ، سيجعل بريقها يبدو مذهلًا، خاصة أمام أناقة الخشب.
وجود طاولة مركزية في المطبخ لم يكن أسهل مما هو عليه الآن، وللوصول بنمط المطبخ الخاص بك إلى إلى مستوى مختلف من الفن، لا يمكنك أن تخطئ في الديكور. وسواء كانت الطاولة المركزية محترفة أو قطعة أثاث قمت بدمجها في المطبخ، فإن االطاولة الخشبية يسوف تمثل اللمسة الراقية المتطورة.
عند دمج الخشب مع كل الأساليب، وأيضًا جمعه مع كل الألوان. فإن فكرة وجود مطبخ حديث مع لمسات عتيقة، يبدو مثيرًا كما نرى في هذا المثال.
المطابخ البيضاء لها سحر خاص، لأنها تنقل إلينا على الفور، الشعور بالنظافة والانتعاش والإشراق، وهذه الخصائص قد تكسبها شيء من البرودة، لذا فإن تضمين الأخشاب هو الحل الأمثل لإضفاء الدفئ.
يحتاج الأثاث الخشبي للمطبخ، لمعالجة خاصة لجعله مقاومًا للرطوبة والحرارة وأيضًا التصبغ، لذلك من الممكن أن يكون مكلفًا، لذا فإن الأثاث الخشبي الرقائقي يكون الخيار الأمثل للحصول على هذا المظهر في المطبخ
18. الأرفف الرائعة عندما لا نملك مساحات كافية للتخزين في المطبخ، يمكننا الاستعانة بالأرفف لمساعدتنا على الترتيب والتنظيم، وأفضل شيء هو أنه يمكننا تصميمهم من الأخشاب، حتى يمكن أيضًا استخدامهم في تزيين المطبخ.
تغليف جدران المطبخ بالأخشاب، بالطبع سوف يمنحك مظهرًا خاصًا، وإذا كانت تلك الجدران تضمن أيضًا أجهزة مخفية في البناء، فسوف يسلب التصميم أنفاسك.
الخشب هو واحد من أكثر المواد شعبية في اتجاهات الحد الأدنى، ولذلك فإن مطبخ بمثل هذه الشخصية سوف يكون مثاليًا، مع ألوان أحادية وأنيقة، فيما يُزين هذا المطبخ بساطة الأثاث والملمس الخشبي.
الخرسانة المكشوفة، واحدة من المواد المناسبة لكل الأوقات، ولكنها مؤخرًا تم دمجها جنبًا إلى جنب مع الخشب، وهي تبدو جميلة.
المطابخ الخشبية ليس بالضرورة أن تبقى بلونها الطبيعي، حيث يمكن صقلها أو تلوينها بالألوان المفضلة لديك. وقد أصبحت المطابخ المفتوحة العتيقة هي الخيار الحالي، بما أن التصميمات العتيقة والرجعية قد عادت مرة أخرى من أجل البقاء، فهي تبدو رائعة وحقيقية.
المظهر الطبيعي والمريح والدافئ للأخشاب في المطبخ، سوف يتم تعزيزه بالنباتات والزهور الجميلة، كما نرى في هذا المثال، حيث نغمات الخشب الأحمر، المتناقضة بأناقة مع المعلقات البيضاء المتدلية من سقف العريشة.
ما هو التصميم المفضل لديك؟
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