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6 أكواخ تركية يمكنك بناء مثلها بسهولة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow مساحات تجارية
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إن امتلاك منزل مُريح بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه وأينما نذهب أو نكون، يجب أن يتمتع بسبل العيش الملائمة، وفي الغالب نتسائل دومًا عن عدد الغرف والمربع أو المحيط الموجود البيت فيه، والمطبخ والحمام، والقاع والارتفاع في الحقيقة كل هذه الأشياء مهمة للغاية، ولكن بالطبع هي ليست أهم من أن نحصل على مكان أكثر تأثيرًا وراحة على حياتنا.

فلا أجمل من الحصول على شعور الراحة في بيوتنا، هذا الشعور الذي لا يُقدر بثمن، فإذا كنت تبحث عن منزل تشعر فيه بالتقدير للذات، نحن بالتأكيد نساعدك للحصول على بناء بسيط بدون جهد كثير ويكون وظيفي للغاية، فقد قمنا بإعداد مجموعة مميزة من 6 أكواخ تركية يمكنك الحصول على مثلهم.

المواد الأساسية من خشب

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow مساحات تجارية فنادق
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

يعد الخشب من أفضل المواد المتاحة لبناء منزل من طابق واحد، وأحيانًا لا يقتصر على طابق واحد ولكنه مناسب لمثل هذا الهيكل المبني وسط الطبيعة، فعندما نقوم ببناء كوخ كهذا وسط أجواء طبيعية يجب أن يكون المكون الرئيسي للمواد المستخدمة في البناء من الطبيعة المطلقة.

فالمواد الطبيعية هي الأسهل والأسرع لتجهيز منزل خشبي من هذا القبيل.

منزل خرساني بعيدًا عن حياة المدينة

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ منازل
SAKLI GÖL EVLERİ

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

إن العيش في بيت بعيد عن الحياة المدنية ليس بأمرٍ صعب كما تعتقد، خاصة وإن كان يتوفر به الاحتياجات الأساسية الخاصة بك، فالحقيقة أنت بحاجة فقط إلى إعادة التفكير في الأمر، بالرغم من الحياة العملية بالمدينة، إلا أن بيتٍ بعيد تحتاج فيه على الأقل للاحتياجات الأساسية فقط، فأنت لن تحتاج لأشياء كثير لقضاء وقت هادئ بعيدًا عن ضوضاء المدينة، فقط تستمتع بمنظر الطبيعة وتبتعد قليلًا عن ضغوط الحياة

منزل بسيط من طابق واحد

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti منازل
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

هنا نرى منزل من طابق واحد خشبي بسيطًا جدًا، على الرغم من أنه مربع، إلا أنك تجد فيه كل ما تحتاجه بما في ذلك وجود فناء صغير. وهذا كوخ صغير ولكن عملي وتفاصيلة وظيفية جدًا، وتتوفر فيه غرف مُريحة، ويمكن أن يكون مقصد كبيرة لأولئك الذين يريدون الشعور بالراحة كما في غرف الفنادق.

لتجربة الفصول الأربعة

BİLECİK OSMANELİ AHŞAP EV, AZRA AHŞAP EVLER AZRA AHŞAP EVLER منازل
AZRA AHŞAP EVLER

AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER

إذا كنت تريد منزل من طابق واحد يناسب لكل فصول السنة، فإن هذا الكوخ مميز ومناسب لقضاء بضعة أسابيع في عطلة مُريحة في أي وقت بالسنة، كما يعتبر مثاليًا للغاية ليعيش بجميع الفصول الأربعة، حيث بُني في أسلوب الطابق الواحد الخشبي في وئام مع الطبيعة.

لأولئك الذين يريدون أكثر

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri منازل
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

 إذا كان أربعة جدران وسقف للمعيشة ليست كافية بالنسبة لك، وتبحث عن شيء أكثر احترافية، وأيضا أكثر راحة بين أحضان الطبيعة، فإن هذا المنزل المُصمم من طابق واحد مضمون ومناسب بالنسبة لك. هذا الهيكل مُصمم من مواد فاخرة، ليُلبي احتياجاتك في عطلة بالطبيعة وسط هذه الأجواء

اجتماع الخشب والقش

homify منازل
homify

homify
homify
homify

 ذكرنا قبل ذلك في مقالات معدودة أن العمارة المُصممة من القش هي أمثلة على الطموح، فمنزل أو كوخ من طابق واحد ومن نوعية هذه الهياكل مناسبة جدًا للشركات الصغيرة. فهي سريعة جدًا في بنائها، وتلك المصنوعة من الخشب والقش ويمكن أن تستخدم حتى في أبرد الأجواء مع مواد العزل الحراري.

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منزل أكثر من رائع ملئ بالتفاصيل الجميلة
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