رخيصة وشيك: تحويل حاوية مهجورة إلي بيت مبهر

ترى في ماذا يممكنا اعادة استخدام حاويات الشحن القديمة؟ تخيل منظر الحاويات القديمة والمهجورة منذ زمن لتصبح في النهاية حاوية نفايات، منظر ليس جميلا؛ أليس كذلك؟!
لكن مؤخرا قام فريق من أحد المعاهد الأمريكية المهتمة بشؤون البيئة بتحويل تلك الحاويات القديمة لأشياء جميلة للغاية يمكن إعادة استخدامها، فمع بعض لبراعة في التصميم نجح الفريق في صناعة منازل معجزة من الحاويات القديمة، الأمر لا ينطوي على توفير المال فقط، بل لإيجاد بديل صديق للبيئة لبناء المنازل.
بالطبع هو أمر يصعب التصديق أن يتم بناء منزل من الحاويات، لكن الصورة هنا خير دليل. قاعدة المنزل بُنيت من الحجر، بينما تم إعادة طلاء المنزل بلون أخضر هادئ ولمسات بسيطة من البني ليتناغم مع الحديقة الصغيرة أمامه، أما السقف فقد زود بألواح للتوليد الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة للإضاءة والكهرباء والتدفئة، هذا البناء يعد مثالا رائعا عن البناء قليل التكلفة، قليل الاحتياج للصيانة الدورية، وعالي الأداء من كل الجوانب. تعال لنرى كيف الحال بالداخل!
في قطاع غرفة النوم والحمام أعطى المصممون اهتماما بالغا بالنوافذ وحجمها الكبير ليسمح لدخول كم أكبر من الضوء، وهو ما زاد من رحابة الغرفة واتساعها. طلاء الجدران باللون الأبيض كان اختيارا موفقا حيث تفاعل الأبيض مع الإضاءة الطبيعية وزاد من إشراق الغرفة، أما تلك الستائر الناعمة فقد زادت من الشعور بالدفء والراحة بالغرفة.
من هذه الزاية يتضح لك اتساع المسحة من الداخل، فطاولة الطعام مثلا تسع من 6 لـ 8 أشخاص، وعلى الجانب امتدت النوافذ على مساحة كبيرة ليكسو الضوء الطبيعي المكان بالكامل من الداخل، الأرضيات تم تصميمها بألوان هادئة، بينما غُطت أرضية غرفة المعيشة بسجاد من الصوف لتزيد من الشعور بالدفء.
تناغمت ألوان الأثاث الرمادي واللمسات الحمراء البسيطة مع اللون الأخضر الهادئ لجدران الحاوية، فجعلت المكان نابضا بالحياة.
تصميم المطبخ بالكامل يستحق التقدير، بداية من تصميم الخزانات بالأسفل وبالأعلى واختيار اللون الدافئ والناعم لخشب الخزانات، مرورا بالجدار أعلى الحوض والذي تم تغطيته ببلاط من السيراميك الفضي اللامع فمنح المطبخ مظهر عصري، نهاية بالإضاءة المميزة للمطبخ وانعكاساتها على الأرضيات.
صورة أوضح لغرفة المعيشة من هنا، يظهر فيها أناقة تصميم وحدة الإضاءة التي بدل من أن تدلى من السقف وقفت مائلة ليكون مكانها بالمنتصف تماما، ولمزيد من الراحة زودت الغرفة بكرسي مريح للغاية مع وحدة إضاءة خاصة إذا أردت الاسترخاء أثناء القراءة مثلا، أما السقف فقد بني على ارتفاع متوسط ليوفر مساحة بالأعلى لاستغلالها لأغراض أخرى.
اقرأ ايضا: أروع بيت كونتينر ستقابله