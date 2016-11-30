رخيصة وشيك: تحويل حاوية مهجورة إلي بيت مبهر

ترى في ماذا يممكنا اعادة استخدام حاويات الشحن القديمة؟ تخيل منظر الحاويات القديمة والمهجورة منذ زمن لتصبح في النهاية حاوية نفايات، منظر ليس جميلا؛ أليس كذلك؟!

لكن مؤخرا قام فريق من أحد المعاهد الأمريكية المهتمة بشؤون البيئة بتحويل تلك الحاويات القديمة لأشياء جميلة للغاية يمكن إعادة استخدامها، فمع بعض لبراعة في التصميم نجح الفريق في صناعة منازل معجزة من الحاويات القديمة، الأمر لا ينطوي على توفير المال فقط، بل لإيجاد بديل صديق للبيئة لبناء المنازل.