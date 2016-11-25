الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد: تحول مذهل لستوديو سيبهرك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Purple Rain, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy
Loading admin actions …

أحيانا تجعلك المساحة الصغيرة تقف عاجزا عن التفكير في كيفية ترتيب أثاث الغرف، والأمر قد يصل أنك قد تستغنى عن الكثير من الأثاث لأنك تعتقد أنه ليس لديك المساحة الكافية له، هذا ما حدث مع قاطني ذلك الأستوديو بإيطاليا، لكنهما استعانا بمتخصص في الترتيب المنزلي ليساعدهما على وجود حلول بديلة، ويختار لهما الأثاث المناسب.

الغرفة القديمة

Purple Rain, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

الصورة هنا للغرفة القديمة، الغرفة من هنا تبدو باهتة للغاية وخالية من التفاصيل، حتى الطريقة التي وزع بها السريرين أفقدت الغرفة التوازن، وهناك قدر كبير من المساحة الغير مستغلة.

مزيد من الخزانات

Purple Rain, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

اختيار تصميم الخزانة كان موفقا للغاية، فالخزانات الغير مغلقة بالكامل تتناسب تماما مع المساحات الصغيرة كتلك الغرفة، ويمكن استغلال المكعبات الغير مغلقة في تخزين الكتب أو تعليق بعض الأكسسوارات المميزة.

غرفة متكاملة

Purple Rain, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

الشقة الأستوديو تحتوي على غرفة واحدة تجتمع فيها كل النشاطات سواء النوم أو العمل أو مشاهدة التلفاز أو حتى تحضير الطعام، اللطيف هنا أن هذه الغرفة منفصلة عن الحمام والمطبخ من خلال ممر صغير.

تمكن المصمم من جمع كل الأثاث الذي قد تحتاجه في يومك في مكان واحد، فستجد مثلا طاولة لتناول الطعام تتسع من اثنين لأربع أشخاص، كما اهتم المصمم بجودة المنسوجات على السرير لمزيد من الراحة لقاطني المنزل.

من زاوية أخرى

Purple Rain, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

إذا تحركت إلى اليسار قليلا ستجد غرفة المعيشة المتمثلة في الكنبة السوداء، لون الكنبة مع الدرجة البيج للوسائد يتكامل بسلاسة مع المنسوجات على السرير في الجانب المقابل، ولاستغلال أمثل للمساحات وضع المصمم دولاب كبير ألحق بستارة على الجانب يمكن فردها لتغطي الدولاب بالكامل في وقت استقبال الضيوف.

بعد

Purple Rain, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

الفرق شاسع بين الحالتين، رغم أنه لم يحدث أي تغير للجدران أو الأرضيات، لكن السر هنا يكمن في توزيع الأثاث.

استبدل المصمم السريرين الصغيرين بآخر كبير يتسع لشخصين، وزود الغرفة بوحدات تخزين أنيقة وعملية للغاية، ومع تنوع وحدات الإضاءة والضوء الطبيعي أصبحت الغرفة بهذا القدر من الإشراق

الممر

Purple Rain, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

كما ترى في الممر الأرضيات باهتة رغم عتاقة وجمال تصميمها كما أن الإضاءة سيئة للغاية، تعالى لنرى كيف تغير الممر.

بعد التجديد

Purple Rain, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

أحيا المصمم الأرضيات عتيقة التصميم بتلميعها، وهو ما أبرز جمال شكل الزجزاج الأسود بالبلاط، أما على الجدران فعُلقت عدد من المرايا الصغيرة بإطارات خشبية يقترب لونها من اللون الأسود بالأرضيات، كما ستلاحظ أيضا الفرق الواضح في الإضاءة هنا.

اقرأ أيضا: صغيرة ولكن أنيقة.. شقة بمساحة 35 متر

منزل عصري بروما ستدهشك تصميماته
ما رأيك في شكل الشقة بعد التجديد؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً