قبل وبعد: تحول مذهل لستوديو سيبهرك

الشقة الأستوديو تحتوي على غرفة واحدة تجتمع فيها كل النشاطات سواء النوم أو العمل أو مشاهدة التلفاز أو حتى تحضير الطعام، اللطيف هنا أن هذه الغرفة منفصلة عن الحمام والمطبخ من خلال ممر صغير.

تمكن المصمم من جمع كل الأثاث الذي قد تحتاجه في يومك في مكان واحد، فستجد مثلا طاولة لتناول الطعام تتسع من اثنين لأربع أشخاص، كما اهتم المصمم بجودة المنسوجات على السرير لمزيد من الراحة لقاطني المنزل.