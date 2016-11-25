قبل وبعد: تحول مذهل لستوديو سيبهرك

أحيانا تجعلك المساحة الصغيرة تقف عاجزا عن التفكير في كيفية ترتيب أثاث الغرف، والأمر قد يصل أنك قد تستغنى عن الكثير من الأثاث لأنك تعتقد أنه ليس لديك المساحة الكافية له، هذا ما حدث مع قاطني ذلك الأستوديو بإيطاليا، لكنهما استعانا بمتخصص في الترتيب المنزلي ليساعدهما على وجود حلول بديلة، ويختار لهما الأثاث المناسب.
الصورة هنا للغرفة القديمة، الغرفة من هنا تبدو باهتة للغاية وخالية من التفاصيل، حتى الطريقة التي وزع بها السريرين أفقدت الغرفة التوازن، وهناك قدر كبير من المساحة الغير مستغلة.
اختيار تصميم الخزانة كان موفقا للغاية، فالخزانات الغير مغلقة بالكامل تتناسب تماما مع المساحات الصغيرة كتلك الغرفة، ويمكن استغلال المكعبات الغير مغلقة في تخزين الكتب أو تعليق بعض الأكسسوارات المميزة.
الشقة الأستوديو تحتوي على غرفة واحدة تجتمع فيها كل النشاطات سواء النوم أو العمل أو مشاهدة التلفاز أو حتى تحضير الطعام، اللطيف هنا أن هذه الغرفة منفصلة عن الحمام والمطبخ من خلال ممر صغير.
تمكن المصمم من جمع كل الأثاث الذي قد تحتاجه في يومك في مكان واحد، فستجد مثلا طاولة لتناول الطعام تتسع من اثنين لأربع أشخاص، كما اهتم المصمم بجودة المنسوجات على السرير لمزيد من الراحة لقاطني المنزل.
إذا تحركت إلى اليسار قليلا ستجد غرفة المعيشة المتمثلة في الكنبة السوداء، لون الكنبة مع الدرجة البيج للوسائد يتكامل بسلاسة مع المنسوجات على السرير في الجانب المقابل، ولاستغلال أمثل للمساحات وضع المصمم دولاب كبير ألحق بستارة على الجانب يمكن فردها لتغطي الدولاب بالكامل في وقت استقبال الضيوف.
الفرق شاسع بين الحالتين، رغم أنه لم يحدث أي تغير للجدران أو الأرضيات، لكن السر هنا يكمن في توزيع الأثاث.
استبدل المصمم السريرين الصغيرين بآخر كبير يتسع لشخصين، وزود الغرفة بوحدات تخزين أنيقة وعملية للغاية، ومع تنوع وحدات الإضاءة والضوء الطبيعي أصبحت الغرفة بهذا القدر من الإشراق
كما ترى في الممر الأرضيات باهتة رغم عتاقة وجمال تصميمها كما أن الإضاءة سيئة للغاية، تعالى لنرى كيف تغير الممر.
أحيا المصمم الأرضيات عتيقة التصميم بتلميعها، وهو ما أبرز جمال شكل الزجزاج الأسود بالبلاط، أما على الجدران فعُلقت عدد من المرايا الصغيرة بإطارات خشبية يقترب لونها من اللون الأسود بالأرضيات، كما ستلاحظ أيضا الفرق الواضح في الإضاءة هنا.
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