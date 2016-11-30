10 سراير معدنية أنيقة

تعد الأسرة من الحديد المطاوع من أثاث غرف النوم الذي لا يمر عليه الزمن، فأجيال وأجيال من تمر لكن هذه الأسرة تظل محتفظة بمكانتها وأناقتها، وربما يعود سر بقاءها إلى جمال زخارفها وتنوع مظهرها الذي لم يعد يقتصر على الأسلوب الكلاسيكي في التصميم فحسب، بل أصبح كثير من المصممين الذين يميلون للطابع الحداثي يلجأون إليه لإضافة لمسة رومانسية وأناقة ل تضاهى للغرفة، واليوم قمنا بجمع تصميمات متنوعة لنأخذك في جولة بين أسرة أنيقة من الحديد المطاوع.