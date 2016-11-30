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10 سراير معدنية أنيقة

أميرة قاسم أميرة قاسم
CIACCI CLASSIC, Ciacci Ciacci غرفة نومأسرة نوم
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تعد الأسرة من الحديد المطاوع من أثاث غرف النوم الذي لا يمر عليه الزمن، فأجيال وأجيال من تمر لكن هذه الأسرة تظل محتفظة بمكانتها وأناقتها، وربما يعود سر بقاءها إلى جمال زخارفها وتنوع مظهرها الذي لم يعد يقتصر على الأسلوب الكلاسيكي في التصميم فحسب، بل أصبح كثير من المصممين الذين يميلون للطابع الحداثي يلجأون إليه لإضافة لمسة رومانسية وأناقة ل تضاهى للغرفة، واليوم قمنا بجمع تصميمات متنوعة لنأخذك في جولة بين أسرة أنيقة من الحديد المطاوع.

1. مظهر رومانسي

Letti classici, Cosatto Letti Cosatto Letti غرفة نومأسرة نوم
Cosatto Letti

Cosatto Letti
Cosatto Letti
Cosatto Letti

كنا نتحدث عن جو رومانسي ومثير للعواطف، وها هو نموذج يجسد ما كنا نتحدث عنه بالضبط، خاصة مع الطلاء الأبيض الزاهي والتعريجات المتداخلة التي صنعت سريرا بمظهر أنيق ورمانسي.

2. مثالي للغرف الصغيرة

Sealoft Nautilus, JWD Concept GmbH JWD Concept GmbH غرفة نومأسرة نوم
JWD Concept GmbH

JWD Concept GmbH
JWD Concept GmbH
JWD Concept GmbH

تعد الأسرة من الحديد المطاوع من الاختيارات المثالية للغرف الصغيرة، لأن هيكلها نحيل ولا يشغل حيز كبير على عكس هيكل الأسرة الخشبية، وهو ما يجعلها مثالية للغرف الصغيرة.

3. سهولة الطلاء

CIACCI CLASSIC, Ciacci Ciacci غرفة نومأسرة نوم
Ciacci

CIACCI CLASSIC

Ciacci
Ciacci
Ciacci

في العادة يكون لون الأسرة المعدنية أسود أو البني الغامق أو نحاسي، لكن لمن يرغبون في مظهر جرئ بعيد عن التصميمات التقليدية يمكنهم طلاء السرير بلون قوي وناصع مثل هذا السرير باللون الذهبي، الذي لعب اللون دورا كبيرا في إثراء جماله.

4. تصميم فاخر

Letti in ferro battuto, Ferrari Arredo & Design Ferrari Arredo & Design غرفة نومأسرة نوم
Ferrari Arredo &amp; Design

Ferrari Arredo & Design
Ferrari Arredo &amp; Design
Ferrari Arredo & Design

تصميم فريد وساحر بخامات فاخرة منتقاة بعناية، فقد غُطت الدوائر المتداخلة باللؤلؤ، ولمزيد من الفخامة زينت الدائرة الأكبر على اليمين بأربع كريستالات براقة.

5. تصميم مانيمالي

Letti in ferro battuto, Ferrari Arredo & Design Ferrari Arredo & Design غرفة نومأسرة نوم
Ferrari Arredo &amp; Design

Ferrari Arredo & Design
Ferrari Arredo &amp; Design
Ferrari Arredo & Design

الأسرة المعدنية لا تقتصر على الأسلوب الكلاسيكي، فمع اختلاف شكل التصميم يتغير انتماء السرير لأي أسلوب، هنا مثلا سرير معدني مانيمالي يتميز بديكوارت خفيفة وأشكال هندسية وخطوط مستقيمة بسيطة مع طلاء فضي يميل للسواد.

6. تصميم غير تقليدي

Letti Vintage, Cosatto Letti Cosatto Letti
Cosatto Letti

Cosatto Letti
Cosatto Letti
Cosatto Letti

تصميم فريد وغير تقليدي كما اعتدنا على شكل الأسرة المعدنية المليئة بالزخارف والمنحيات المتداخلة، لكنه على العكس من ذلك مكون من أضلاع مستقيمة كونت مثلثات متتالية، حتى اللون خرج عن مجموعة الألوان النموذجية لهذا النوع من الأسرة وجاء باللون الأزرق الهادئ (اللبني).

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7. سرير أطفال

Natural light in children bedroom Studio Prospettiva غرفة الاطفال
Studio Prospettiva

Natural light in children bedroom

Studio Prospettiva
Studio Prospettiva
Studio Prospettiva

حتى أسرة الأطفال يمكن تصميمها من الحديد المطاوع، والذي بسهولة ستتوفر فيه دعامات أمان على جانبي السرير مثل التصميم الحالي، الميزة الكبري للأسرة المعدنية بغرف الأطفال أنها من خامة قوية للغاية تتحمل الصدمات والقفز الذي يقوم به الصغار.

8. مع قبة معدنية

Castello di Casole - Italia - Porte Itaila Interiors, PORTE ITALIA INTERIORS PORTE ITALIA INTERIORS غرفة نومأسرة نوم
PORTE ITALIA INTERIORS

PORTE ITALIA INTERIORS
PORTE ITALIA INTERIORS
PORTE ITALIA INTERIORS

عندما يأتي ذكر الأسرة المعدنية أول ما يخطر ببال الكثير هو ذلك السرير القديم بقبة معدنية ليعلق عليها ستاير شفافة (الناموسية) الذي كان يراه في غرفة الجد والجدة، تماما كالذي تراه في الصورة، سرير كبير وفخم يتلاءم مع البيئات الريفية خاصة مع اللون الأسود أو النحاسي.

9. حديد مطاوع مع الخشب

Casa de Isi, Capital Conceptual Capital Conceptual غرفة نومأسرة نوم
Capital Conceptual

Capital Conceptual
Capital Conceptual
Capital Conceptual

إذا لم يقنعك شكل الأسرة من الحديد المطاوع، يمكنك مزجها بخامة أخرى تبرز جمالها مثل الخشب مثلا، الحديد والخشب من الخامات اللتان إن اجتمعتا يعززا من جمال الأثاث، ويضيفا للمكان جوا دافئا ومرحبا كما ترى في التصميم الحالي.

10. ديكورات مميزة

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تتنوع ديكورات وزخارف الأسرة المعدنية بين دوائر متداخلة أو محنيات أو ديكورات الفورفورجية، لكن في التصميم الحالي الديكورات مميزة وفريدة، إذ جاءت على شكل شمس تخرج منها أشعة منحنية.

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