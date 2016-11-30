10 سراير معدنية أنيقة

تعد الأسرة من الحديد المطاوع من أثاث غرف النوم الذي لا يمر عليه الزمن، فأجيال وأجيال من تمر لكن هذه الأسرة تظل محتفظة بمكانتها وأناقتها، وربما يعود سر بقاءها إلى جمال زخارفها وتنوع مظهرها الذي لم يعد يقتصر على الأسلوب الكلاسيكي في التصميم فحسب، بل أصبح كثير من المصممين الذين يميلون للطابع الحداثي يلجأون إليه لإضافة لمسة رومانسية وأناقة ل تضاهى للغرفة، واليوم قمنا بجمع تصميمات متنوعة لنأخذك في جولة بين أسرة أنيقة من الحديد المطاوع.
كنا نتحدث عن جو رومانسي ومثير للعواطف، وها هو نموذج يجسد ما كنا نتحدث عنه بالضبط، خاصة مع الطلاء الأبيض الزاهي والتعريجات المتداخلة التي صنعت سريرا بمظهر أنيق ورمانسي.
تعد الأسرة من الحديد المطاوع من الاختيارات المثالية للغرف الصغيرة، لأن هيكلها نحيل ولا يشغل حيز كبير على عكس هيكل الأسرة الخشبية، وهو ما يجعلها مثالية للغرف الصغيرة.
في العادة يكون لون الأسرة المعدنية أسود أو البني الغامق أو نحاسي، لكن لمن يرغبون في مظهر جرئ بعيد عن التصميمات التقليدية يمكنهم طلاء السرير بلون قوي وناصع مثل هذا السرير باللون الذهبي، الذي لعب اللون دورا كبيرا في إثراء جماله.
تصميم فريد وساحر بخامات فاخرة منتقاة بعناية، فقد غُطت الدوائر المتداخلة باللؤلؤ، ولمزيد من الفخامة زينت الدائرة الأكبر على اليمين بأربع كريستالات براقة.
الأسرة المعدنية لا تقتصر على الأسلوب الكلاسيكي، فمع اختلاف شكل التصميم يتغير انتماء السرير لأي أسلوب، هنا مثلا سرير معدني مانيمالي يتميز بديكوارت خفيفة وأشكال هندسية وخطوط مستقيمة بسيطة مع طلاء فضي يميل للسواد.
تصميم فريد وغير تقليدي كما اعتدنا على شكل الأسرة المعدنية المليئة بالزخارف والمنحيات المتداخلة، لكنه على العكس من ذلك مكون من أضلاع مستقيمة كونت مثلثات متتالية، حتى اللون خرج عن مجموعة الألوان النموذجية لهذا النوع من الأسرة وجاء باللون الأزرق الهادئ (اللبني).
حتى أسرة الأطفال يمكن تصميمها من الحديد المطاوع، والذي بسهولة ستتوفر فيه دعامات أمان على جانبي السرير مثل التصميم الحالي، الميزة الكبري للأسرة المعدنية بغرف الأطفال أنها من خامة قوية للغاية تتحمل الصدمات والقفز الذي يقوم به الصغار.
عندما يأتي ذكر الأسرة المعدنية أول ما يخطر ببال الكثير هو ذلك السرير القديم بقبة معدنية ليعلق عليها ستاير شفافة (الناموسية) الذي كان يراه في غرفة الجد والجدة، تماما كالذي تراه في الصورة، سرير كبير وفخم يتلاءم مع البيئات الريفية خاصة مع اللون الأسود أو النحاسي.
إذا لم يقنعك شكل الأسرة من الحديد المطاوع، يمكنك مزجها بخامة أخرى تبرز جمالها مثل الخشب مثلا، الحديد والخشب من الخامات اللتان إن اجتمعتا يعززا من جمال الأثاث، ويضيفا للمكان جوا دافئا ومرحبا كما ترى في التصميم الحالي.
تتنوع ديكورات وزخارف الأسرة المعدنية بين دوائر متداخلة أو محنيات أو ديكورات الفورفورجية، لكن في التصميم الحالي الديكورات مميزة وفريدة، إذ جاءت على شكل شمس تخرج منها أشعة منحنية.
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