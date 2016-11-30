9 أفكار لدواليب الزوايا: الاستغلال الأمثل للمساحة

أحيانا تكون زوايا وأركان الغرف تحدي كبير لاستغلالها بشكل أمثل، وخزانات (دواليب) الزوايا من الحلول البسيطة والذكية للاستفادة من الزوايا بشكل عملي ومريح. في كتاب الأفكار اليوم سترى كيف يمكن أن تحيي خزانات الزوايا الأركان الصعبة وتستغلت كامل المساحة المتاحة بذكاء من خلال خامات وتصميمات مختلفة، فجمعنا لك مجموعة مميزة من خزانات الزوايا التي تغلبت على الأركان بفاعلية.
زوايا الخزانة هنا تتبع زوايا الجدران، ففي هذا الركن تتعد الزوايا وتتوالي في شكل هندسي بارز، غطى المصمم البابين بمنتصف الخزانة بالمرايا لتعكس صورة باقي الغرفة وهو ما منح تلك الزواية عمق إضافي.
تصميم الخزانة في المجمل غير تقليدي، سواء من حيث تخصيص مكان بها للتلفزيون، أو المزج السلس والراقي بين اللون الأبيض والبني.
في التصميم الحالي أيضا توالت الأبواب الخشبية للدولاب مع زوايا الجدار، لكن مع خطوط منحنية ناعمة خففت من حدة الزاوية بالمنتصف، اختار المصمم أن تكون خزانة الركن في المنتصف ليتمكن من زيادة السعة التخزينية للوحدة، والحصول في النهاية على تصميم ملتف يحتضن الغرفة.
على الجانب الجمالي عززت الأسطح الناعمة للدولاب من تأثير ظلال ونغمات اللون البني، كما خلقت الخطوط الرأسية بتجزيعات الخشب إيقاعا متناغما مع مقابض الأبواب الطويلة.
تصميم عملي لخزانة غرفة النوم، حيث استغل الزاوية الـ90 بالجدار وتبعتها الوحدات الموديولية للخزانة، ميزة الخزانات الموديولية أنها يمكن فكها وتركيبها كيفما تشاء حسب اختياجاتك والمساحة المتاحة لك لتحصل في النهاية على أفضل نتيجة. الخزانة هنا يكسوها الأبيض من كل جانب، ولكي يكسر المصمم من هدوء التصميم قسم أبواب الخزانة بشكل مستطيلي متتالي.
لتعرف أكثر عن الخزانات الموديولية ..اقرأ هذا المقال
في الحالات السابقة كنا نرى الخزانات تتبع زوايا الجدران، لكن في هذا التصميم خلقت الخزانة زاوية جديدة للغرفة، وهو ما سيمكن من إعادة تشكيل الغرفة وتوزيع الأثاث فيها.
مزج المصمم بين اللونين الأخضر الهادئ والبيج في تصميم الخزانة، خالقا بذلك تناغم سلس مع الخريطة على الجدار في الخلفية.
على غير العادة جاء تصميم الخزانة هنا بزاوية منفرجة على شكل حرف ’L” مقلوب، مستغلا بذكاء المساحة المتوفرة في مدخل الغرفة. أما السطح اللامع والعاكس للخزانات فقد زاد من إشراق المكان.
الجزء البني الذي يتوسط الخزانة من الجانب الداخلي منها ساعد على تقسيم الخزانة بشكل منطقي، وتبع اتجاه حركة الخزانة.
خزانة الركن هنا ليست خزانة عادية، لكنها ملحقة برفوف مفتوحة لتخزين الكتب أيضا في خيلة ذكية لاستغلال الركن بفاعلية، أما اللون الأبيض للأبواب فقد زاد من إشراق الغرفة وتناغم مع الإطار الكبير والمقابض باللون البني الفاتح.
تصميم علمي ومرح للخزانة التي جمعت كل أثاث الغرفة في ركن واحد بفاعلية قصوى واستغلال أمثل للمساحات، حيث قسمت الوحدة لمكتب للدراسة وخزانة ملابس ومكتبة ووحدة أخرى تحتوي السرير أسفلها. المزج بين اللون الأبيض ودرجات الأزرق كان له بالغ الأثر في توفير جو هادئ ومشرق بالغرفة يتناسب مع غرف الأولاد، أما المقابض على شكل حرف ’X” فقد زادت من الجانب المرح بالغرفة.
تصميم الأثاث في العلية غالبا ما يكون تحدي أمام المصممين لكثرة الزوايا والارتفاعات المختلفة للسقف، في التصميم الحالي تجد أن أبواب الخزانة جاءت بشكل متتالي وفي حركة مستمرة بشكل أخفى الأركان تماما وجعل الخزانة تحتضن غرفة النوم بالكامل.
الأبواب هنا مغطاه بمرايا داكنة، إلا أن المرايا هنا لم يكن تأثيرها في زيادة الاتساع البصري للغرفة فقط، بل أنها أخفت الزاوية الضيقة تماما بفضل انعكاس كل جانب على الآخر، حيلة بسيطة وذكية للاستفادة من الأركان وخلق مساحة رحبة.