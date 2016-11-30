9 أفكار لدواليب الزوايا: الاستغلال الأمثل للمساحة

زوايا الخزانة هنا تتبع زوايا الجدران، ففي هذا الركن تتعد الزوايا وتتوالي في شكل هندسي بارز، غطى المصمم البابين بمنتصف الخزانة بالمرايا لتعكس صورة باقي الغرفة وهو ما منح تلك الزواية عمق إضافي.

تصميم الخزانة في المجمل غير تقليدي، سواء من حيث تخصيص مكان بها للتلفزيون، أو المزج السلس والراقي بين اللون الأبيض والبني.