تصميمات جميلة لرفوف مودرن ستغير بيتك

اليوم موعدنا مع استخدام الرفوف في المنازل، سنقدم تشكيلات مودرن ليس لها حدود في جمالها، بداية من المعيشة و نهاية بالمطبخ و الحمام ، و من حسن الحظ أن التصميمات العصرية منها تجتمع في كونها ذات تعددية كبيرة في أوجه الاستفادة منها مثل حفظ الكتب و حمل التحف والأواني في المطبخ و الاغراض حول الحوض في الحمام أو حتى أصص الزرع في البلكونة أو الحديقة، كلها استخدامات مؤثرة و يمكنك الاستفادة منها بفضل التشكيلة الواسعة من الخامات و الألوان التي تصلح لعمل رفوف مودرن عصرية ستغير تماماً من نظرتك لديكور بيتك