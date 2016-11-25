الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميمات جميلة لرفوف مودرن ستغير بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores مكتب عمل أو دراسة Orange
Loading admin actions …

اليوم موعدنا مع استخدام الرفوف في المنازل، سنقدم تشكيلات مودرن ليس لها حدود في جمالها، بداية من المعيشة و نهاية بالمطبخ و الحمام ، و من حسن الحظ أن التصميمات العصرية منها تجتمع في كونها ذات تعددية كبيرة في أوجه الاستفادة منها مثل حفظ الكتب و حمل التحف والأواني في المطبخ و الاغراض حول الحوض في الحمام أو حتى أصص الزرع في البلكونة أو الحديقة، كلها استخدامات مؤثرة و يمكنك الاستفادة منها بفضل التشكيلة الواسعة من الخامات و الألوان التي تصلح لعمل رفوف مودرن عصرية ستغير تماماً من نظرتك لديكور بيتك

رفوف في غرفة المعيشة

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة المعيشة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

يعد استخدام الرفوف في غرفة المعيشة من استخدامات الديكور الجمالية فنركز فيها على الجانب الجمالي بشكل يفوق طابعها العملي ، بمعنى أنها سوف تحمل تحفاً و كتب للزينة و لن تستخدم لحمل أغراض ششخصية ذات استخدام يومي مثلاً ،  و يراعى فيها الشكل الذي ينم عن براعة في التصميم مثل الزجزاج و التطابق و التوازي كما يظهر لنا في تلك الغرفة

و هذا نموذج أكثر تحرراً وجرأة في استخدام الرفوف ذات الأشكال المختلفة مثل الشكل الهرمي المقسم من الداخل لحفظ الكتب و التحف و كان يشكله مثالياً في ديكور غرفة متحررة كتلك

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة المعيشة
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

أرفف جانبية

Апартаменты на берегу Черного моря, Оксана Мухина Оксана Мухина غرفة المعيشة
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

يمكن استخدام الأرفف في إحدى الزوايا الميتة التي لا تستخدم في أي شيء ول و تركناها ستكون مهملة تماماً و بذلك نكون قد أهدرنا مساحة يمكن استغلالها في عرض التحف الجميلة أو زرع مصابيح الإضاءة التي تعطي شكلاً رائعاً خصوصاً مع الرفوف

اقرأ :شقة صغيرة عنوان للبساطة والجمال

رفوف طويلة

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ غرفة المعيشة
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

من الاستخدامات العملية للرفوف هي حفظ الأغراض كحمل أكواب الشاي و القهوة و الأطباق الصغيرة أثناء تناول الحلوى في الشرفات أو من خلال النظر في النوافذ، و تكون كالجلسات غير المنتظمة ، فيمكن نقل كرسي متحرك لو كنا في غرفة المكتب مثلاً و بذلك نكون صنعنا جلستنا اللحظية بكل نجاح، كما يمكن عمل الرفوف كحامل للكمبيوتر أو كالمكتب أثناء المذاكرة ، لذا فالرفوف الطويلة التي في المتناول من أكثر الأنواع عملية 

أرفف مودرن لغرف الملابس

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım غرفة الملابس
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

من أكثر الاحتياجات في غرفة الملابس هو الرف المناسب لحمل الأغراض و الصناديق و الاحذية و عدم و جوده يخلق حالة من الفوضى، لذا لابد أن تحرص على تصميم الرف الطويل و المناسب لمساحة غرفة ملابسك و لحجم أغراضك ، فهنا مثلاً تم تصميم أكثر من نوع من الرفوف منها المثبت في الحائط لحمل الشنط و منها المنفصل عن الحائط و الذي ثبت بواسطة حديد و وظيفتها حمل الملابس المعلقة ، كما أن هناك رفوفاً ملتصقة بالأرض لحمل الأحذية 

يمكن أيضاً أن تكون الرفوف منفردة و متباينة في المساحة و الحجم و الارتفاع مع عدم التقيد بأي تناسق مع الرفوف الأخرى، و لكن لحفظ و استغلال المساحة يفضل كثيراً أن تكون سيمترية الرفوف و توازنها و تكاملها هي الأساس حتى في وحدة لونها

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

رفوف رقيقة

Nordic folk - Mini Empire- Photowall Photowall جدران وأرضياتورق الحائط
Photowall

Nordic folk – Mini Empire- Photowall

Photowall
Photowall
Photowall

الرفوف المصممة في غرف الأطفال و خصوصاً على الطراز المودرن لابد أن تكمل الشكل الرقيق للتصميم بأكمله، و هنا تم عمل بعض الابداع في تصميم مربعين عاديين و مداخلتهما ببعضهما فأصبح الشكل رائعاً بالتوازن مع شكل و تداخل السرير كذلك، فضلاً عن أن الرف يحمل أغراضاً كسيارة الأطفال و بعض التحف و الملصقات الخفيفة ، فهو غير قادر على حمل أي اغراض ثقيلة أو عريضة و هو مناسب للغرفة تماماً

في الحمام

Dachloft, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke حمام
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

الرف في الحمام يفضل أن يكون من نوعية مخصصة من الأخشاب أو من المعدن أو من الرخام لأنه سيكون عرضة للتلف لو كان ليس ضد الماء، و في هذا النموذج رأينا كيف استغلت المساحة بوضع رفاً عملياً للغاية ليحمل فرشاة الأسنان مثلاً و بعض الاغراض الضرورية ذات الاستخدام اليومي 

و هنا أيضاً دليل آخر على أهمية الأرفف في الحمام بشرط توفر المساحة المناسبة لوضعها ، ونرى أن الأخشاب مستخدمة هنا و أن الزجاج قادر أيضاًَ على أن يصنع رفاً مثالياً في كابينة زجاجية للاستحمام

Teknesiz cam duşakabin uygulaması, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi حمام
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

رفوف غرف النوم مع الخزانات

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY غرفة نوم
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

تستخدم لتحقيق الناحية العملية و الناحية الجمالية و يوجد بتلك الأرفف حوامل للخزانات و تكون الخزانات في حد ذاتها من سطحها الخارجي أرفف رائعة فبذلك نستغل داخل و خارج الرف و تلك المساحة على أكمل وجه، خصوصاً لو تم وضع تلك الرفوف في متناول الاستخدام و في مسار الضوء الطبيعي ليزيدها بهاءاً و جمالاً بشرط التنظيف المستمر لها لأن الرفوف أكثر قابلية لتحميل الاتربة 

رف بانورامي

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores مكتب عمل أو دراسة Orange
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

هذا الرف يلف الغرفة كلها في كل أركانها و زواياها ، المساحة التخزينية الهائلة التي خلفها تعتبر مناسبة  تماماً لحمل أغراض صاحب تلك الغرفة الصغيرة  و هي من الحلول السحرية  التي يمكن اللجوء إليها في حالة ضيق مساحة غرفة داخلية كالنوم أو الاطفال أو الملابس

في المطبخ

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

رفوف المطبخ الأكثر عملية و الجميلة في الوقت ذاته هي التي تستطيع حمل الأغراض و كذلك أن تعطينا شكلاً جميلاً في حالة المتلائها بالأغراض المخزنة فوقها و هي مهارة في التنسيق من الدرجة الأولى

رف مطبخ مودرن رائع استخدم لحفظ الأواني و الأكواب مع وظيفة حفره لتركيب المصابيح الليد التي زادت من أناقة المطبخ بنسبة كبيرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الرفوف العملية

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects مكتب عمل أو دراسة
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

تستخدم في المكاتب كما نوهنا من قبل و تتسم بالرسمية الشديدة دون زخارف إضافية ، مجرد رف طويل عريض يحمل الأغراض و الكتب و لا يوجد به خروج عن الرسميات من أي الوجوة

16 فكرة عظيمة لتجديد حمامك
الرفوف العصرية بين يديك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً