تصميمات جميلة لرفوف مودرن ستغير بيتك

اليوم موعدنا مع استخدام الرفوف في المنازل، سنقدم تشكيلات مودرن ليس لها حدود في جمالها، بداية من المعيشة و نهاية بالمطبخ و الحمام ، و من حسن الحظ أن التصميمات العصرية منها تجتمع في كونها ذات تعددية كبيرة في أوجه الاستفادة منها مثل حفظ الكتب و حمل التحف والأواني في المطبخ و الاغراض حول الحوض في الحمام أو حتى أصص الزرع في البلكونة أو الحديقة، كلها استخدامات مؤثرة و يمكنك الاستفادة منها بفضل التشكيلة الواسعة من الخامات و الألوان التي تصلح لعمل رفوف مودرن عصرية ستغير تماماً من نظرتك لديكور بيتك
يعد استخدام الرفوف في غرفة المعيشة من استخدامات الديكور الجمالية فنركز فيها على الجانب الجمالي بشكل يفوق طابعها العملي ، بمعنى أنها سوف تحمل تحفاً و كتب للزينة و لن تستخدم لحمل أغراض ششخصية ذات استخدام يومي مثلاً ، و يراعى فيها الشكل الذي ينم عن براعة في التصميم مثل الزجزاج و التطابق و التوازي كما يظهر لنا في تلك الغرفة
يمكن استخدام الأرفف في إحدى الزوايا الميتة التي لا تستخدم في أي شيء ول و تركناها ستكون مهملة تماماً و بذلك نكون قد أهدرنا مساحة يمكن استغلالها في عرض التحف الجميلة أو زرع مصابيح الإضاءة التي تعطي شكلاً رائعاً خصوصاً مع الرفوف
من الاستخدامات العملية للرفوف هي حفظ الأغراض كحمل أكواب الشاي و القهوة و الأطباق الصغيرة أثناء تناول الحلوى في الشرفات أو من خلال النظر في النوافذ، و تكون كالجلسات غير المنتظمة ، فيمكن نقل كرسي متحرك لو كنا في غرفة المكتب مثلاً و بذلك نكون صنعنا جلستنا اللحظية بكل نجاح، كما يمكن عمل الرفوف كحامل للكمبيوتر أو كالمكتب أثناء المذاكرة ، لذا فالرفوف الطويلة التي في المتناول من أكثر الأنواع عملية
من أكثر الاحتياجات في غرفة الملابس هو الرف المناسب لحمل الأغراض و الصناديق و الاحذية و عدم و جوده يخلق حالة من الفوضى، لذا لابد أن تحرص على تصميم الرف الطويل و المناسب لمساحة غرفة ملابسك و لحجم أغراضك ، فهنا مثلاً تم تصميم أكثر من نوع من الرفوف منها المثبت في الحائط لحمل الشنط و منها المنفصل عن الحائط و الذي ثبت بواسطة حديد و وظيفتها حمل الملابس المعلقة ، كما أن هناك رفوفاً ملتصقة بالأرض لحمل الأحذية
الرفوف المصممة في غرف الأطفال و خصوصاً على الطراز المودرن لابد أن تكمل الشكل الرقيق للتصميم بأكمله، و هنا تم عمل بعض الابداع في تصميم مربعين عاديين و مداخلتهما ببعضهما فأصبح الشكل رائعاً بالتوازن مع شكل و تداخل السرير كذلك، فضلاً عن أن الرف يحمل أغراضاً كسيارة الأطفال و بعض التحف و الملصقات الخفيفة ، فهو غير قادر على حمل أي اغراض ثقيلة أو عريضة و هو مناسب للغرفة تماماً
الرف في الحمام يفضل أن يكون من نوعية مخصصة من الأخشاب أو من المعدن أو من الرخام لأنه سيكون عرضة للتلف لو كان ليس ضد الماء، و في هذا النموذج رأينا كيف استغلت المساحة بوضع رفاً عملياً للغاية ليحمل فرشاة الأسنان مثلاً و بعض الاغراض الضرورية ذات الاستخدام اليومي
تستخدم لتحقيق الناحية العملية و الناحية الجمالية و يوجد بتلك الأرفف حوامل للخزانات و تكون الخزانات في حد ذاتها من سطحها الخارجي أرفف رائعة فبذلك نستغل داخل و خارج الرف و تلك المساحة على أكمل وجه، خصوصاً لو تم وضع تلك الرفوف في متناول الاستخدام و في مسار الضوء الطبيعي ليزيدها بهاءاً و جمالاً بشرط التنظيف المستمر لها لأن الرفوف أكثر قابلية لتحميل الاتربة
هذا الرف يلف الغرفة كلها في كل أركانها و زواياها ، المساحة التخزينية الهائلة التي خلفها تعتبر مناسبة تماماً لحمل أغراض صاحب تلك الغرفة الصغيرة و هي من الحلول السحرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة ضيق مساحة غرفة داخلية كالنوم أو الاطفال أو الملابس
رفوف المطبخ الأكثر عملية و الجميلة في الوقت ذاته هي التي تستطيع حمل الأغراض و كذلك أن تعطينا شكلاً جميلاً في حالة المتلائها بالأغراض المخزنة فوقها و هي مهارة في التنسيق من الدرجة الأولى
تستخدم في المكاتب كما نوهنا من قبل و تتسم بالرسمية الشديدة دون زخارف إضافية ، مجرد رف طويل عريض يحمل الأغراض و الكتب و لا يوجد به خروج عن الرسميات من أي الوجوة