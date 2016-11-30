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7 خطوات لتصميم شقة صغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة السفرة
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إذا كان لديك شقة صغيرة المساحة وتشعر بالحيرة بشأن تأثيثها بشكل فعال ومستغل للمساحات فعليك أن تشاهد صور هذا المشروع، في المشروع الحالي الشقة تقع على مساحة حوالي 82 متر مربع، لكنك رغم ذلك تشعر بالبراح وإمكانية الحركة بسهولة، والسر في هذا هو الأثاث المفصل خصيصا وفقا للمساحة المتاحة، فخلق مكانا غنيا بالأفكار والحيل المميزة لتصميم الشقق الصغيرة، متشوق لتشاهد الصور؟ تعال لنبدأ الجولة!

1- تصميم الإضاءة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مهما كانت المساحة صغيرة فالمكان يجب أن يكون مضاء بشكل جيد، سواء بإضاءة طبيعية أو صناعية، فالإضاءة عنصر لا غنى عنه لتصميم مكان مريح.

تصميم الإضاءة بالمطبخ هنا ذكي ومميز للغاية، إذ جاء على شكل شريط معلق به كشافات (سبوتات) يسهل تحريكها للاتجاه المراد إضاءته أكثر، الأمر الذي ساعد على توزيع الإضاءة بفاعلية أعلى.

2- دمج للغرف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المساحات الصغيرة لا يفضل معها الجدران الكثيرة، لذا من أفضل الحيل التي يستعين بها المصممون للتغلب على المساحات الصغيرة هي إزالة الجدران ودمج الغرف، لتحصل في النهاية على مكان أكثر مرونة واتساعا.

هنا مثلا تجد أكثر من قطاع متصل ببعضه، مثل المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة، لكن المصمم لم يغفل وجود فواصل بينهم، فتجد مثلا أن بار المطبخ قام بهذا الدور كما السجادة البنفسجية لغرفة المعيشة التي صنعت حدا لنهاية الغرفة.

3- وحدات موديولية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأثاث الموديولي هو أثاث مكون من وحدات متشابهة أو متراكبة، يمكنك فكها وتركيبها كيفما تشاء وحسب حاجتك وتصميمك الخاص للحصول على أفضل النتائج.

في الصورة نجد وحدة موديولية مثبتة بالجدار أسفل التلفزيون، وبفضل التصميم المانيمال واللون الأبيض بعثت مزيد من الإشراق للمكان.

4- الاستفادة من المساحات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

في المساحات الصغيرة لا تترك متر مربع واحد دون تحقيق أقصى استفادة منه حسب احتياجاتك، هنا مثلا استغل المصمم الشرفة وقام بتقفيلها بنوافذ زجاجية ليزيد من اتساع غرفة المعيشة، خالقا بذلك ركنا جديدا بالصالة للاستمتاع أو للقراءة، والميزة الكبرى هنا هو أن النوافذ كبيرة بالقدر الذي يمكنك إذا أزلت الستائر ستتمتع بالمشهد بالخارج بشكل كامل.

اللافت للنظر هنا أيضا هو اختيار التصميمات الأنيقة والبسيطة للشرفة حتى تتناسب مع مساحتها الصغيرة.

5- كل شئ له مكان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استعان المصمم بالوحدات الموديولة أيضا في تكوين وحدات المطبخ، مستغلا كل مساحة متاحة لتوفير مكان لتخزين أدوات المطبخ، كما أن الجمع بين أكثر من لون وحجم للخزانات أعطى المطبخ شخصية مميزة.

تصميم بار المطبخ أيضا جاء مانيمالي، حيث صمم على شكل حرف ’L” مقلوب ليجد مكانا مناسب للكراسي ذات التصميم الأنيق.

6- الألوان وتأثيرها

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الألوان التي تختارها لشقتك ستحدد ستايل المكان كما أنها تؤثر بقوة في اتساعه أو ضيقه، لذا في المساحات الصغيرة يفضل أن تنسى ألوانك المفضلة الداكنة لأنها ستخنق المكان، وربما تستعين بها في لمسات بسيطة.

هنا مثلا تجد الأبيض يكسو الجدران والأرضيات وبعض الأثاث أيضا كما هو الحال في الكنبة وكراسي طاولة الطعام، لكن في الوقت نفسه استعان المصمم لمسة لونية جرئية متمثلة في السجادة البنفسجية.

7- تفاصيل مميزة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في النهاية أي منزل يجب أن يكون به تفاصيل تميزه وتمنحه مظهر وشخصية فريدة، في المشروع الحالي ستجد جدار الطوب بدرجات لونية متنوعة وأنيقة تتناغم مع اللمسات البينة في الأثاث، كما أنه قادم بدور نقطة الأرتكاز للصالة من هذه الزاوية، لذا انتقي أفكار مميزة لتضيف تفاصيل فريدة تخص منزلك بها.

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