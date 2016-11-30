7 خطوات لتصميم شقة صغيرة

مهما كانت المساحة صغيرة فالمكان يجب أن يكون مضاء بشكل جيد، سواء بإضاءة طبيعية أو صناعية، فالإضاءة عنصر لا غنى عنه لتصميم مكان مريح.

تصميم الإضاءة بالمطبخ هنا ذكي ومميز للغاية، إذ جاء على شكل شريط معلق به كشافات (سبوتات) يسهل تحريكها للاتجاه المراد إضاءته أكثر، الأمر الذي ساعد على توزيع الإضاءة بفاعلية أعلى.