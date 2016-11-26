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منزل إيطالي بتصاميم عالميه و ميزانية صغيره!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
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المنازل الإيطاليه مشهوره برونقها الخاص الذي يبهر كافة الأذواق ، و نحن دائماً نجد الإلهام في هذا البلد العريق الذي يقود دفة الفن و الإبداع في جميع المجالات. و اليوم نأخذكم في جوله مشوقه بداخل منزل إيطالي صغير المساحه يناسب الأزواج في بداية حياتهم ، و لكنه مفعم بالأناقة و التصاميم الفريده بالرغم من ميزانيته الصغيره مقارنة بالمنازل الأخرى…

غرفة المعيشه

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تجتمع في غرفة المعيشه الخطوط العريضه لكل من النمط الريفي التقليدي و النمط العصري فنلاحظ أرضيات و أسقف خشبيه تتميز بالدفء الرائع ، و في المقابل مرآه بإطار معدني باللون السيلفر اللامع و أثاث باللون الموف الفاتح و هو من الألوان البارده مع طاولة قهوه من الحجر بتصميم عصري.

إضافة ثريا من الكريستال البراق لهذه الغرفه أكسبها فخامة و رقي بدون أي عناء ، كما يجب ألا نغفل اللمسات الشخصيه في اللوحات بالأبيض و الأسود على جدران الغرفه وهو ما يشعرنا بالنوستالجيا و يزيد من الألفه في المكان.

الجهة الأخرى من الغرفه

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

يطل علينا من الجهه الأخرى كرسي من الجلد الفضي اللامع و هو تصميم لافت للنظر و مناسب لإكسسوار المرآه و الإضاءه ، كما يتابع المصمم تعزيز اللمسات الشخصيه في المكان من خلال المزيد من اللوحات و رفوف حائط عمليه يضع عليها الزوجان أغراضهما لمنع حدوث الفوضى.

غرفة النوم

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

اكتست حوائط غرفة النوم الرئيسيه باللون الرمادي الفاتح مثل بقية جدران المنزل مع البقاء على السقف و الأرضيه من الخشب، و لكن الألوان الدافئه بدأت تدخل إلى الديكور من خلال أغطية السرير باللون الأصفر و درجات البرتقالي الحيويه في ستائر الغرفه الشفافه.

أما عن التصميم الذكي لدولاب الغرفه فقد  أكسب الغرفه المزيد من الإتساع على عكس المتوقع بفضل المرايا الكبيره التى عكست الإضاءه و أوحت باتساع الفراغ.

الحمام

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

من الملاحظ أن مصمم هذا المنزل شديد الإهتمام بالحوائط و هو ما نلحظه في اللوحات المستخدمه في غرف هذا البيت ،  وفي الحمام أيضاً نجد الإهتمام بالحوائط واضح من خلال الفسيفساء الأنيقه باللونين البني و البيج مع مرايا و بعض الرفوف ، و التركيز على هذه الديكورات بإضاءه مميزه تبرز جمال التفاصيل.

نظرة أخرى

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

و من أهم الأمور المستفاده من إسلوب هذا المصمم الذكي هو الإهتمام بثراء التفاصيل في بعض الأركان و الحفاظ على بساطتها و ندرتها في أركان اخرى بالمكان ، حتى لا نشعر بالمبالغه و الإزدحام ، و هو ما يتضح في بساطة الأرضية بالبيج الفاتح مع التصميم المينيمالي للأحواض و خزانات الحمام.

مطبخ مفتوح

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

المطبخ أنيق باللون الرمادي الداكن و تجهيزات معدنيه أدت دور وظيفي و ديكوري رائع ،  و تصميم دولاب المطبخ جاء بطول و عرض الحائط لإستغلال أمثل للمساحات ، و تم عمل فصل غير مباشر بين المطبخ و السفره من خلال فصل السقف إلى جزئين أحدهما بالخرسانه المدهونه بالأبيض و إضاءه عصريه للمطبخ، و الآخر بالأخشاب البنيه للسفره.

السفره

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تظهر طاولة السفره باللون الأخضر الزيتوني مثل كراسي البار ولكن بتصميم دائري يتناسب مع صغر مساحة المكان، و ازدانت الجدران بلوحات باللون البرتقالي بأحجام مختلفه .

و في النهايه نجد أن السر وراء جمال هذا المنزل من تصميم ef_archidesign يكمن في تنوع الخامات الذي أثرى الديكور و ربط بين التقليدي و المعاصر مما جعله ملائماً لكافة الأذواق.

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