منزل إيطالي بتصاميم عالميه و ميزانية صغيره!

المنازل الإيطاليه مشهوره برونقها الخاص الذي يبهر كافة الأذواق ، و نحن دائماً نجد الإلهام في هذا البلد العريق الذي يقود دفة الفن و الإبداع في جميع المجالات. و اليوم نأخذكم في جوله مشوقه بداخل منزل إيطالي صغير المساحه يناسب الأزواج في بداية حياتهم ، و لكنه مفعم بالأناقة و التصاميم الفريده بالرغم من ميزانيته الصغيره مقارنة بالمنازل الأخرى…
تجتمع في غرفة المعيشه الخطوط العريضه لكل من النمط الريفي التقليدي و النمط العصري فنلاحظ أرضيات و أسقف خشبيه تتميز بالدفء الرائع ، و في المقابل مرآه بإطار معدني باللون السيلفر اللامع و أثاث باللون الموف الفاتح و هو من الألوان البارده مع طاولة قهوه من الحجر بتصميم عصري.
إضافة ثريا من الكريستال البراق لهذه الغرفه أكسبها فخامة و رقي بدون أي عناء ، كما يجب ألا نغفل اللمسات الشخصيه في اللوحات بالأبيض و الأسود على جدران الغرفه وهو ما يشعرنا بالنوستالجيا و يزيد من الألفه في المكان.
يطل علينا من الجهه الأخرى كرسي من الجلد الفضي اللامع و هو تصميم لافت للنظر و مناسب لإكسسوار المرآه و الإضاءه ، كما يتابع المصمم تعزيز اللمسات الشخصيه في المكان من خلال المزيد من اللوحات و رفوف حائط عمليه يضع عليها الزوجان أغراضهما لمنع حدوث الفوضى.
اكتست حوائط غرفة النوم الرئيسيه باللون الرمادي الفاتح مثل بقية جدران المنزل مع البقاء على السقف و الأرضيه من الخشب، و لكن الألوان الدافئه بدأت تدخل إلى الديكور من خلال أغطية السرير باللون الأصفر و درجات البرتقالي الحيويه في ستائر الغرفه الشفافه.
أما عن التصميم الذكي لدولاب الغرفه فقد أكسب الغرفه المزيد من الإتساع على عكس المتوقع بفضل المرايا الكبيره التى عكست الإضاءه و أوحت باتساع الفراغ.
من الملاحظ أن مصمم هذا المنزل شديد الإهتمام بالحوائط و هو ما نلحظه في اللوحات المستخدمه في غرف هذا البيت ، وفي الحمام أيضاً نجد الإهتمام بالحوائط واضح من خلال الفسيفساء الأنيقه باللونين البني و البيج مع مرايا و بعض الرفوف ، و التركيز على هذه الديكورات بإضاءه مميزه تبرز جمال التفاصيل.
و من أهم الأمور المستفاده من إسلوب هذا المصمم الذكي هو الإهتمام بثراء التفاصيل في بعض الأركان و الحفاظ على بساطتها و ندرتها في أركان اخرى بالمكان ، حتى لا نشعر بالمبالغه و الإزدحام ، و هو ما يتضح في بساطة الأرضية بالبيج الفاتح مع التصميم المينيمالي للأحواض و خزانات الحمام.
المطبخ أنيق باللون الرمادي الداكن و تجهيزات معدنيه أدت دور وظيفي و ديكوري رائع ، و تصميم دولاب المطبخ جاء بطول و عرض الحائط لإستغلال أمثل للمساحات ، و تم عمل فصل غير مباشر بين المطبخ و السفره من خلال فصل السقف إلى جزئين أحدهما بالخرسانه المدهونه بالأبيض و إضاءه عصريه للمطبخ، و الآخر بالأخشاب البنيه للسفره.
تظهر طاولة السفره باللون الأخضر الزيتوني مثل كراسي البار ولكن بتصميم دائري يتناسب مع صغر مساحة المكان، و ازدانت الجدران بلوحات باللون البرتقالي بأحجام مختلفه .
و في النهايه نجد أن السر وراء جمال هذا المنزل من تصميم ef_archidesign يكمن في تنوع الخامات الذي أثرى الديكور و ربط بين التقليدي و المعاصر مما جعله ملائماً لكافة الأذواق.