منزل إيطالي بتصاميم عالميه و ميزانية صغيره!

تجتمع في غرفة المعيشه الخطوط العريضه لكل من النمط الريفي التقليدي و النمط العصري فنلاحظ أرضيات و أسقف خشبيه تتميز بالدفء الرائع ، و في المقابل مرآه بإطار معدني باللون السيلفر اللامع و أثاث باللون الموف الفاتح و هو من الألوان البارده مع طاولة قهوه من الحجر بتصميم عصري.

إضافة ثريا من الكريستال البراق لهذه الغرفه أكسبها فخامة و رقي بدون أي عناء ، كما يجب ألا نغفل اللمسات الشخصيه في اللوحات بالأبيض و الأسود على جدران الغرفه وهو ما يشعرنا بالنوستالجيا و يزيد من الألفه في المكان.