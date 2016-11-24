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7 غرف نوم رائعة

ريم عوض ريم عوض
NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
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جودة نومك تعتمد بشكل كبير على المكان الذي تخلد للنوم فيه، على التصميم والألوان والأثاث وراحته. وكما هو معهود عن الأتراك في الذوق الرفيع والفخامة بالطبع يهتمون بجمال غرفة النوم. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من  غرف النوم تركية التصميم بأنماط مختلفة تناسب جميع الأذواق ولكن مع اختلاف أنماطها وتصميماتها وحتى إذا كنت تفضل نمط معين نعتقد أنك ستتمنى لو كانت جميعها لك!

1- غرفة أميرة

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

تصميم هذه الغرفة الرائعة مستخدم فيه لون البونبون المبهر. لون الحائط كوحد وحيادي مع اختلاف الحائط وراء السرير المكسي بورق حائط به زهور بنفس لون ظهر السرير. مع إضافة تفصيلة الستارة المنسدلة فوق ظهر السرير التي تعكس ذوق كذوق الأميرات الكلاسيكي والذي يظهر في اللمسات الذهبية في أرجل المقعد والأباجورات الجانبية وزخرفة ظهر السرير وأيضًا السجادة الحريرية الأنيقة.

2- غرفة كلاسيكية

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

غرفة كلاسيكية فخمة ويظهر الحرير في الكراسي وظهر السرير ذا الإطار الذهبي، ومن المعروف أن اللون الذهبي من أكثر ما يميز التصميمات الكلاسيكية ونجده دائمًا خاصة مع النجف الكريستالي والأباليك وفي أطُرالأثاث والمقابض.

3- غرفة من الطبيعة

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses غرفة نوم
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

الخشب البني يدخل لأي غرفة فيضفي لها دفئًا وحرارة غير طبيعية ويشارك في هذا الإحساس الألوان الحمراء الداكنة المستخدمة في زركشة السجادة والقماش المقعد، وبالطبع أهم ما يميز الغرفة الحائط الحجري وراء السرير. ما يميز هذا النمط للبحر الأبيض المتوسط استخدام عناصر كثيرة من الطبيعة تضفي دفئ وحيوية على التصميم.

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4- غرفة ملكية

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

هذه الغرفة تبدو مثل الغرف الملكية في عصر قديم بسبب السرير الخشبي بالظهر المصنوع من الخيش ذا الإطار المربع حيث ستائر الناموس المنسدلة بنعومة على جميع الجوانب.

5- تباين أنيق

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

غرفة نوم بألوان متباينة أنيقة جدًا، حيث اللون الكحلي البارد لظهر السرير وفي المفرش المخطط والسجادة وباقي الغرفة باللون الأبيض بداية من السرير وحتى الحوائط والستائر الشيفون الشفافة التي تعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول. من العناصر التي تميز هذه الغرفة الكومودينو الخشبي الفريد من نوعه. تعليق الستارة بشكل مرتفع يصل من السقف إلى الأرض يجعل الغرفة تبدو أوسع.

6- غرفة ملابس

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek غرفة نوم
fatih beserek

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

تصميم عملي ورائع بدلًا من وضع دولاب للملابس، اقتطاع جزء من الغرفة وإنشاء فاصل خشبي مثل هذا لإنشاء مساحة للملابس والأحذية لتحل محل الدولاب بتصميم أنيق. غرفة النوم مصممة بألوان أرضية هادئة ولمسة من اللون الكحلي في كرسي التسريحة. مزيج رائع بين الألوان يتلائم كثيرًا مع خشب السرير والفاصل بين غرفة الملابس وغرفة النوم. وكل ذلك يتباين مع لون الأرضية البيج الفاتح ولون الكومودينو والتسريحة.

7- غرفة مطلة على البحر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ننهي مقالنا بهذه الغرفة الساحرة المريحة للأعصاب بشكل مذهل. تخيل أن تستيقظ من النون كل يوم أمام هذا المنظر الطبيعي الخلاب للبحر، خاصة مع وجود كون حوائط الغرفة زجاجية تكشف البحر من جميع الجوانب ولكن هذا سيكون متاح أكثر في حالة وجودك في دور علوي ولا يجاورك أحد على مسافة قريبة حفاظًا على الخصوصية.

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