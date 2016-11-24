7 غرف نوم رائعة

جودة نومك تعتمد بشكل كبير على المكان الذي تخلد للنوم فيه، على التصميم والألوان والأثاث وراحته. وكما هو معهود عن الأتراك في الذوق الرفيع والفخامة بالطبع يهتمون بجمال غرفة النوم. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من غرف النوم تركية التصميم بأنماط مختلفة تناسب جميع الأذواق ولكن مع اختلاف أنماطها وتصميماتها وحتى إذا كنت تفضل نمط معين نعتقد أنك ستتمنى لو كانت جميعها لك!
تصميم هذه الغرفة الرائعة مستخدم فيه لون البونبون المبهر. لون الحائط كوحد وحيادي مع اختلاف الحائط وراء السرير المكسي بورق حائط به زهور بنفس لون ظهر السرير. مع إضافة تفصيلة الستارة المنسدلة فوق ظهر السرير التي تعكس ذوق كذوق الأميرات الكلاسيكي والذي يظهر في اللمسات الذهبية في أرجل المقعد والأباجورات الجانبية وزخرفة ظهر السرير وأيضًا السجادة الحريرية الأنيقة.
غرفة كلاسيكية فخمة ويظهر الحرير في الكراسي وظهر السرير ذا الإطار الذهبي، ومن المعروف أن اللون الذهبي من أكثر ما يميز التصميمات الكلاسيكية ونجده دائمًا خاصة مع النجف الكريستالي والأباليك وفي أطُرالأثاث والمقابض.
الخشب البني يدخل لأي غرفة فيضفي لها دفئًا وحرارة غير طبيعية ويشارك في هذا الإحساس الألوان الحمراء الداكنة المستخدمة في زركشة السجادة والقماش المقعد، وبالطبع أهم ما يميز الغرفة الحائط الحجري وراء السرير. ما يميز هذا النمط للبحر الأبيض المتوسط استخدام عناصر كثيرة من الطبيعة تضفي دفئ وحيوية على التصميم.
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هذه الغرفة تبدو مثل الغرف الملكية في عصر قديم بسبب السرير الخشبي بالظهر المصنوع من الخيش ذا الإطار المربع حيث ستائر الناموس المنسدلة بنعومة على جميع الجوانب.
غرفة نوم بألوان متباينة أنيقة جدًا، حيث اللون الكحلي البارد لظهر السرير وفي المفرش المخطط والسجادة وباقي الغرفة باللون الأبيض بداية من السرير وحتى الحوائط والستائر الشيفون الشفافة التي تعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول. من العناصر التي تميز هذه الغرفة الكومودينو الخشبي الفريد من نوعه. تعليق الستارة بشكل مرتفع يصل من السقف إلى الأرض يجعل الغرفة تبدو أوسع.
تصميم عملي ورائع بدلًا من وضع دولاب للملابس، اقتطاع جزء من الغرفة وإنشاء فاصل خشبي مثل هذا لإنشاء مساحة للملابس والأحذية لتحل محل الدولاب بتصميم أنيق. غرفة النوم مصممة بألوان أرضية هادئة ولمسة من اللون الكحلي في كرسي التسريحة. مزيج رائع بين الألوان يتلائم كثيرًا مع خشب السرير والفاصل بين غرفة الملابس وغرفة النوم. وكل ذلك يتباين مع لون الأرضية البيج الفاتح ولون الكومودينو والتسريحة.
ننهي مقالنا بهذه الغرفة الساحرة المريحة للأعصاب بشكل مذهل. تخيل أن تستيقظ من النون كل يوم أمام هذا المنظر الطبيعي الخلاب للبحر، خاصة مع وجود كون حوائط الغرفة زجاجية تكشف البحر من جميع الجوانب ولكن هذا سيكون متاح أكثر في حالة وجودك في دور علوي ولا يجاورك أحد على مسافة قريبة حفاظًا على الخصوصية.