8 نماذج متميزة لفواصل عملية بمنزلك

معظمنا يحتاج أحيانا لفصل الفراغات بحوائط سهلة التصميم ولا تحتاج لمواد بناء ( طوب ورمل وأسمنت)، ومن هنا جاءت فكرة قواطع الجدران والتى تساعدك على تقسيم الفراغات الكبيرة، على سبيل المثال فراغ واسع مخصص للاستقبال في منزلك فقد تحتاج إلى تقسيمه إلى غرفة طعام ومعيشة، قواطع الجدران توفر لك شكل حديث غير معتاد ومبتكر ومتعدد التصميمات، ويساعدك في خلق مساحات مرنة سهل تغييرها وتشكيلها كما تحب، بدلا من الجدران الثابتة التى قد تصبح في المستقبل عائق لتغيير بسيط مطلوب في منزلك، سنقدم لك 8 نماذج رائعة لقواطع جدران سهلة التنفيذ في منزلك ..
إذا كانت غرفة نومك ذات مساحة كبيرة فيمكنك تخصيص جزء منها للسرير وفصل جزء أخر عن طريق فاصل من الجيبسوم بورد
وهى عبارة ألواح جبسية خفيفة سهلة التشكيل والتقطيع تستخدم في الأسقف المعلقة والقواطع وتخصيصه للمرآة الخاصة بك مع تسريحة بسيطة ودولاب عملى..
أو استغلال الجزء الآخر كغرفة ملابس أو خزانة مفتوحة بتصميم بسيط ولون مختلف عن الغرفة ليكون مميزا ..
ما رأيك أن نستبدل الأرفف الكلاسيكية المعتادة بتصميم مبتكر على شكل دوامة رائعة مقسمة بشكل متزن لأرفف خشبية كفاصل بين غرفة المعيشة ومكتبك الخاص، قد تظن في البداية أنه مجرد شكل ديكوري وغير مستخدم ولكن ناجح وظيفيا بشكل كبير ..
يمكنك تحويل الفاصل بين فراغاتك إلى أرفف عملية وبسيطة يأخذ شكل منحني بسيط، هذا النموذج على سبيل المثال، قام الفاصل بتخصيص فراغ للقراءة وصمم حيث يحتضن مساحتك الخاصة بك لتشعر بخصوصيتك ومن بين الأرفف يمر قدر كافى من الإضاءة الطبيعة التى قد تحتاجها لرؤية مناسبة ..
في بداية حياتك قد تظن أن أفضل مكان للتلفاز على طاولة مخصصة له ولكن قد تحتاج فجأة لحائط مخصص للتلفاز سواء كان في غرفة النوم أو المعيشة على هيئة مكتبة بسيطة لتوفر مساحة في منزلك ..
إن كنت من محبى الزخارف الإسلامية فلا تتردد أن تضيف لمنزل فاصل أو قاطع على هيئة زخارف مفرغة اسلامية من الخشب، لن تتخيل مدى الجمال والأناقة الذي سيضيفه مثل هذا الفاصل حتى وإن كان في غرفة نومك..
قد تحتاج لتصميم غرفة نوم خاصة لابنك أو للطوارئ، فالقواطع تتيح ذلك دون الحاجة للبناء..
أو يمكنك تصميم باب منزلق زجاجي مع دعامات خشبية لتصمم غرفة نوم للضيوف…
مثل هذه الأفكار قد تعجبك ولكن ستقلق من تكلفتها ولكن إليك خبرا سارا وهو أن يمكن بأقل الخامات تكلفة تصميم ما تريده وبنفسك في بعض الأوقات إذا كان التصميم بسيط ..
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