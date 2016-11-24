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8 نماذج متميزة لفواصل عملية بمنزلك

آية منير آية منير
AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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معظمنا يحتاج أحيانا لفصل الفراغات بحوائط سهلة التصميم ولا تحتاج لمواد بناء ( طوب ورمل وأسمنت)، ومن هنا جاءت فكرة قواطع الجدران والتى تساعدك على تقسيم الفراغات الكبيرة، على سبيل المثال فراغ واسع مخصص للاستقبال في منزلك فقد تحتاج إلى تقسيمه إلى غرفة طعام ومعيشة، قواطع الجدران توفر لك شكل حديث غير معتاد ومبتكر ومتعدد التصميمات، ويساعدك في خلق مساحات مرنة سهل تغييرها وتشكيلها كما تحب، بدلا من الجدران الثابتة التى قد تصبح في المستقبل عائق لتغيير بسيط مطلوب في منزلك، سنقدم لك 8 نماذج رائعة لقواطع جدران سهلة التنفيذ في منزلك ..

1 – غرفة نومك

BI's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign غرفة نوم
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

إذا كانت غرفة نومك ذات مساحة كبيرة فيمكنك تخصيص جزء منها للسرير وفصل جزء أخر عن طريق فاصل من الجيبسوم بورد وهى عبارة ألواح جبسية خفيفة سهلة التشكيل والتقطيع تستخدم في الأسقف المعلقة والقواطع وتخصيصه للمرآة الخاصة بك مع تسريحة بسيطة ودولاب عملى..

2 – خزانة ملابس

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أو استغلال الجزء الآخر كغرفة ملابس أو خزانة مفتوحة بتصميم بسيط ولون مختلف عن الغرفة ليكون مميزا ..

3 – فكرة مبتكرة

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

ما رأيك أن نستبدل الأرفف الكلاسيكية المعتادة بتصميم مبتكر على شكل دوامة رائعة مقسمة بشكل متزن لأرفف خشبية كفاصل بين غرفة المعيشة ومكتبك الخاص، قد تظن في البداية أنه مجرد شكل ديكوري وغير مستخدم ولكن ناجح وظيفيا بشكل كبير .. 

4 – مكتبة خاصة

​HAUS DR. LEVY-FRÖHLICH, ZOLLIKON - ZÜRICH, PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH غرفة المعيشةرفوف
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

يمكنك تحويل الفاصل بين فراغاتك إلى أرفف عملية وبسيطة يأخذ شكل منحني بسيط، هذا النموذج على سبيل المثال، قام الفاصل بتخصيص فراغ للقراءة وصمم حيث يحتضن مساحتك الخاصة بك لتشعر بخصوصيتك ومن بين الأرفف يمر قدر كافى من الإضاءة الطبيعة التى قد تحتاجها لرؤية مناسبة ..

5 – حائط للتلفاز

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

في بداية حياتك قد تظن أن أفضل مكان للتلفاز على طاولة مخصصة له ولكن قد تحتاج فجأة لحائط مخصص للتلفاز سواء كان في غرفة النوم أو المعيشة على هيئة مكتبة بسيطة لتوفر مساحة في منزلك ..

6 – طابع اسلامي

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos غرفة نوم
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

إن كنت من محبى الزخارف الإسلامية فلا تتردد أن تضيف لمنزل فاصل أو قاطع على هيئة زخارف مفرغة اسلامية من الخشب، لن تتخيل مدى الجمال والأناقة الذي سيضيفه مثل هذا الفاصل حتى وإن كان في غرفة نومك..

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7 – امتداد لمنزلك..

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

قد تحتاج لتصميم غرفة نوم خاصة لابنك أو للطوارئ، فالقواطع تتيح ذلك دون الحاجة للبناء..

8 – باب منزلق

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة نوم
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

أو يمكنك تصميم باب منزلق زجاجي مع دعامات خشبية لتصمم غرفة نوم للضيوف…

مثل هذه الأفكار قد تعجبك ولكن ستقلق من تكلفتها ولكن إليك خبرا سارا وهو أن يمكن بأقل الخامات تكلفة تصميم ما تريده وبنفسك في بعض الأوقات إذا كان التصميم بسيط ..

يمكنك قراءة شاهد كيف تجعل سلالم منزلك آمنه لأطفالك

منزل عصري وكأنه متحف للفنون
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