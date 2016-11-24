8 نماذج متميزة لفواصل عملية بمنزلك

معظمنا يحتاج أحيانا لفصل الفراغات بحوائط سهلة التصميم ولا تحتاج لمواد بناء ( طوب ورمل وأسمنت)، ومن هنا جاءت فكرة قواطع الجدران والتى تساعدك على تقسيم الفراغات الكبيرة، على سبيل المثال فراغ واسع مخصص للاستقبال في منزلك فقد تحتاج إلى تقسيمه إلى غرفة طعام ومعيشة، قواطع الجدران توفر لك شكل حديث غير معتاد ومبتكر ومتعدد التصميمات، ويساعدك في خلق مساحات مرنة سهل تغييرها وتشكيلها كما تحب، بدلا من الجدران الثابتة التى قد تصبح في المستقبل عائق لتغيير بسيط مطلوب في منزلك، سنقدم لك 8 نماذج رائعة لقواطع جدران سهلة التنفيذ في منزلك ..