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قطع أثاث فريدة من نوعها قد تود امتلاكها

آية منير آية منير
JOHN & RICHARD'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
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كل تفصيلة صغيرة تصنع فارق في منزلك، على عكس ما نعتقده جميعا وما يتم في الأساس وهو الاهتمام بالتصميم ككل ونهمل التفاصيل الصغيرة مما يجعل دائما التصميم في النهاية يفتقر للمسات تظهر جماله وأناقته كي تصبح الصورة كاملة، لذا من الضروري الاعتناء بكل عنصر في المنزل واختيار قطع الأثاث بعناية، ولا تتردد في ترك لمستك الخاصة لتعكس جوانب شخصيتك في المنزل..

ومع تطور عالم الديكور ظهرت قطع من الأثاث المختلف والمصمم بطريقة مبتكرة، احرص دائما على تجيد منزلك واقتناء قطعة مميزة لتضفى لمسة جمالية وتغير من الشكل العام تمام، وابعد عن التقليدية قليلا، سنستعرض معكم اليوم مجموعة من قطع الأثاث الفريدة والمتميزة من كل أنحاء العالم والتى قد تود في امتلاك أحدهم..

الكلاسيكية المطلقة

كقطعة أثاث فريدة D.G المنزلديكورات واكسسوارات أثاث,أفكار_بسيطة
D.G

كقطعة أثاث فريدة

D.G
D.G
D.G

كرسي كلاسيكي ذو نقوش وردية، من قال أن الكلاسيكية غير مبهجة، ها هو الدليل كرسي كلاسيكي بسيط جدا يدخل البهجة والسعادة إلى قلبك بمجرد النظر إليه..

كرسي مبهج..

غرفة معيشة حيوية بأقل التكاليف D.G المنزلديكورات واكسسوارات غرفة_المعيشة,أثاث,كراسي_ملونة
D.G

غرفة معيشة حيوية بأقل التكاليف

D.G
D.G
D.G

في بداية الأمر قد تعتقد أنها نقوش غير متناسقة ولكن حين تقترب أكثر منه ستقع في غرامه بالتأكيد، كرسي على النمط الريفي ويمكنك صعنه بنفسك، غير مكلف ويصلح لغرفة المعيشة أو ركن القراءة الخاص بك ..

أدراج صغيرة

Floor Lamps II, Herstal A/S Herstal A/S غرفة السفرةإضاءة
Herstal A/S

Floor Lamps II

Herstal A/S
Herstal A/S
Herstal A/S

إن كنت تعاني من الفوضى بسبب الأشياء الصغيرة والتى قد تفقدها وسط الأدراج الكبيرة، فإليك حل عملي وبسيط وحدة أدراج صغيرة تجمع كل احتياجات صغيرة الحجم في مكان واحد، ذات لون رائع ومتصميم مرتب، تصلح للغرفة المعيشة أو الأطفال أو المكتب أو في المدخل، ويمكن ان تستخدمها لوضع قطع ديكورية لتزيين المنزل..

مثلث أم شماعة

Pendura Coat Stand - Red homify غرفة المعيشةمخزن
homify

Pendura Coat Stand – Red

homify
homify
homify

هل تتخيل أنك تستطيع تحويل شكل هندسي بسيط إلى قطعة أثاث عملية، هذا ما فعله المصمم في مثلث من الخشب ذو لون عصري جعل منه وحدة لحمل معطفك وأدواتك وحذائك أيضا… بساطة وعملية لا مثيل لها..

ألوان جريئة

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

لا تتردد في اختيار ألوان جريئة لأثاث منزلك فهى قادرة على تحويل أي ثطعة تقليدية إلى إضافة رائعة لمنزلك، ولوحة فنية مليئة بالتفاصيل المتميزة..

كرسي ذو تصميم خاص

Kaluza, Outdoorz Gallery Outdoorz Gallery غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Outdoorz Gallery

Outdoorz Gallery
Outdoorz Gallery
Outdoorz Gallery

كرسي ذو تصميم خاص عشوائي بزوايا حادة وغريبة، نجح في تحقيق وظيفته مع الجانب الجمالى له ، فأصبح كقطعة ديكور توفر الراحة وتضيف لمسة مختلفة لمنزلك..

هل لديك القدرة على استبدال مقاعد طاولة الطعام كهذا التصميم؟!..

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مكتب يوفر مساحة..

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

هل سمعت يوما عن أثاث ذكي، يوفر مساحة ويؤدي الغرض المطلوب منه، عملي وذو تصميم قوي، يمكنك استخدامه كخزانية صغيرة في غرفة معيشتك، وبخطوات قليلة يتحول إلى مكتب عملي..

مرايا

Collectie 2015, Deknudt Mirrors Deknudt Mirrors حماممرايا
Deknudt Mirrors

Deknudt Mirrors
Deknudt Mirrors
Deknudt Mirrors

المرايا من أهم العناصر التى تصلح لكل المنازل وخصوصا الصغيرة، تُضيف مساحة بصرية لها . ولكن بدلا من ان تكن مجرد مرآة بسيطة يمكنك إضافة بعض الرفوف لها وتشكيل هندسي مختلف للمرآة نفسها ..

كرة من الخشب..

Cradle, Richard Clarkson Studio Richard Clarkson Studio غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Richard Clarkson Studio

Cradle

Richard Clarkson Studio
Richard Clarkson Studio
Richard Clarkson Studio

كرسي من الخشب على شكل نصف كرة، يمكن تطويع الخشب لهذا التصميم بتقنيات خاصة، من منا لا يتمنى أن يمتلك مثل هذا الكرسي في الركن الخاص به للقراءة او للاسترخاء قليلا من يوم عمل مرهق.. لمسة مختلفة ستجعلك تشعر أنك امتلكت قطعة فنية بمنزلك

مكتبة وطاولة في آن واحد

Detalles Inesperados, Küpu Muebles Inesperados Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados

Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados

هل أنت من محبى القراءة واقتناء الكتب، هنا حرص الصممم على اختيار طاولة تسااعد على تنظيم الكتب الخاصة بك، مع ألوان مبهجة ونقوش مختلفة ..

منزل الأحلام..

Kitchen, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors مطبخ
Crow&#39;s Nest Interiors

Kitchen, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

لو كنت تحلم بمنزل مختلفا لا تمل منه أبدا فلا تتردد في اختيار قطع أثاث تليق به، طاولة بألوان مبهجة ومقاعد ذات نقوش وردية، ما أجمل من هذه الإضافة في منزلك..

وفي النهاية يمكنك قراءة أيضا ترتيب الأثاث على طريقة فينج شوى

غرفة نوم مليئة بالأفكار سترغب في اقتنائها
شاركنا بقطع أثاث مختلفة بمنزلك..

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