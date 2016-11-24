قطع أثاث فريدة من نوعها قد تود امتلاكها

كل تفصيلة صغيرة تصنع فارق في منزلك، على عكس ما نعتقده جميعا وما يتم في الأساس وهو الاهتمام بالتصميم ككل ونهمل التفاصيل الصغيرة مما يجعل دائما التصميم في النهاية يفتقر للمسات تظهر جماله وأناقته كي تصبح الصورة كاملة، لذا من الضروري الاعتناء بكل عنصر في المنزل واختيار قطع الأثاث بعناية، ولا تتردد في ترك لمستك الخاصة لتعكس جوانب شخصيتك في المنزل..
ومع تطور عالم الديكور ظهرت قطع من الأثاث المختلف والمصمم بطريقة مبتكرة، احرص دائما على تجيد منزلك واقتناء قطعة مميزة لتضفى لمسة جمالية وتغير من الشكل العام تمام، وابعد عن التقليدية قليلا، سنستعرض معكم اليوم مجموعة من قطع الأثاث الفريدة والمتميزة من كل أنحاء العالم والتى قد تود في امتلاك أحدهم..
كرسي كلاسيكي ذو نقوش وردية، من قال أن الكلاسيكية غير مبهجة، ها هو الدليل كرسي كلاسيكي بسيط جدا يدخل البهجة والسعادة إلى قلبك بمجرد النظر إليه..
في بداية الأمر قد تعتقد أنها نقوش غير متناسقة ولكن حين تقترب أكثر منه ستقع في غرامه بالتأكيد، كرسي على النمط الريفي ويمكنك صعنه بنفسك، غير مكلف ويصلح لغرفة المعيشة أو ركن القراءة الخاص بك ..
إن كنت تعاني من الفوضى بسبب الأشياء الصغيرة والتى قد تفقدها وسط الأدراج الكبيرة، فإليك حل عملي وبسيط وحدة أدراج صغيرة تجمع كل احتياجات صغيرة الحجم في مكان واحد، ذات لون رائع ومتصميم مرتب، تصلح للغرفة المعيشة أو الأطفال أو المكتب أو في المدخل، ويمكن ان تستخدمها لوضع قطع ديكورية لتزيين المنزل..
هل تتخيل أنك تستطيع تحويل شكل هندسي بسيط إلى قطعة أثاث عملية، هذا ما فعله المصمم في مثلث من الخشب ذو لون عصري جعل منه وحدة لحمل معطفك وأدواتك وحذائك أيضا… بساطة وعملية لا مثيل لها..
لا تتردد في اختيار ألوان جريئة لأثاث منزلك فهى قادرة على تحويل أي ثطعة تقليدية إلى إضافة رائعة لمنزلك، ولوحة فنية مليئة بالتفاصيل المتميزة..
كرسي ذو تصميم خاص عشوائي بزوايا حادة وغريبة، نجح في تحقيق وظيفته مع الجانب الجمالى له ، فأصبح كقطعة ديكور توفر الراحة وتضيف لمسة مختلفة لمنزلك..
هل لديك القدرة على استبدال مقاعد طاولة الطعام كهذا التصميم؟!..
هل سمعت يوما عن أثاث ذكي، يوفر مساحة ويؤدي الغرض المطلوب منه، عملي وذو تصميم قوي، يمكنك استخدامه كخزانية صغيرة في غرفة معيشتك، وبخطوات قليلة يتحول إلى مكتب عملي..
المرايا من أهم العناصر التى تصلح لكل المنازل وخصوصا الصغيرة، تُضيف مساحة بصرية لها . ولكن بدلا من ان تكن مجرد مرآة بسيطة يمكنك إضافة بعض الرفوف لها وتشكيل هندسي مختلف للمرآة نفسها ..
كرسي من الخشب على شكل نصف كرة، يمكن تطويع الخشب لهذا التصميم بتقنيات خاصة، من منا لا يتمنى أن يمتلك مثل هذا الكرسي في الركن الخاص به للقراءة او للاسترخاء قليلا من يوم عمل مرهق.. لمسة مختلفة ستجعلك تشعر أنك امتلكت قطعة فنية بمنزلك
هل أنت من محبى القراءة واقتناء الكتب، هنا حرص الصممم على اختيار طاولة تسااعد على تنظيم الكتب الخاصة بك، مع ألوان مبهجة ونقوش مختلفة ..
لو كنت تحلم بمنزل مختلفا لا تمل منه أبدا فلا تتردد في اختيار قطع أثاث تليق به، طاولة بألوان مبهجة ومقاعد ذات نقوش وردية، ما أجمل من هذه الإضافة في منزلك..
وفي النهاية يمكنك قراءة أيضا ترتيب الأثاث على طريقة فينج شوى