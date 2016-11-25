9 تصميمات مميزة لدولاب عصري

في السابق اعتدنا أن نرى تصميم خزانة غرفة النوم (الدولاب) متشابة بالكامل مع تصميم السرير في اللون والزخارف، وهو ما كان يجبر البعض على اقتناء قطع غير مفضلة لمجرد أن الغرفة يتم تصميمها بالكامل بشكل واحد.

لكن مع الأسلوب المودرن هناك بعض القواعد تم اختراقها ومنها التماثل التام بين الدولاب والسرير، وأصبح الأهم أن يكون تصميم الدولاب متناغم مع تصميم باقي أثاث الغرفة، اليوم جمعنا لكم مجموعة من التصميمات العصرية التي ستلهمك وأنت تختار دولاب غرفة النوم.