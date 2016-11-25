9 تصميمات مميزة لدولاب عصري

في السابق اعتدنا أن نرى تصميم خزانة غرفة النوم (الدولاب) متشابة بالكامل مع تصميم السرير في اللون والزخارف، وهو ما كان يجبر البعض على اقتناء قطع غير مفضلة لمجرد أن الغرفة يتم تصميمها بالكامل بشكل واحد.
لكن مع الأسلوب المودرن هناك بعض القواعد تم اختراقها ومنها التماثل التام بين الدولاب والسرير، وأصبح الأهم أن يكون تصميم الدولاب متناغم مع تصميم باقي أثاث الغرفة، اليوم جمعنا لكم مجموعة من التصميمات العصرية التي ستلهمك وأنت تختار دولاب غرفة النوم.
الفخامة لا تقتصر على التصميمات الكلاسيكية فقط، هنا مثلا تصميم عصري للغاية من الزجاج لدولاب الملابس، الزجاج هنا بلون الثلج أو (مصنفر) ليخفي أي فوضى بالداخل، وفي الوقت نفسه يسمح بمرور الضوء لرؤية أفضل. التصميم الداخلي للدولاب مقسم بعناية، وملحق بسلال بلاستيكية قابلة للسحب.
لسنوات طويلة اعتدنا على رؤية الدولاب الخشبي الذي تتراوح ألوانه بين درجات البني، لماذا لا تخرج عن المألوف وتختار دولاب بالوان نابضة الحياة ستضيف الكثير لديكور غرفة النوم.
في التصميم الحالي استعان المصمم بالأصفر ودرجات الرمادي ليغير من شكل الدولاب التقليدي، ولمزيد من التناغم اختار للسجاد لون مماثل.
للوهلة الأولى إذا نظرت للغرفة لن تلاحظ الدولاب، ربما تعقده مثل جدارا رماديا، لكنك إذا دققت النظر سترى الأبواب الجرارة. التصميم عملي للغاية للمساحات الصغيرة، ويتناسب كليا مع من يقدرون أناقة التصميمات التبسيطية.
فكرة غير تقليدية لاستغلال الدولاب لأكثر من مكان لتخزين الملابس، في التصميم الحالي استغل المصمم جانبي الدولاب وزودهما برفوف لتخزين الكتب أيضا، محبي القراءة سيعجبون كثيرا بهذا التصميم.
لا تجعل المساحة تقف عائقا أمام اقتناءك للأثاث الأساسي بالغرفة، هنا مثل تجاوب المصمم مع اسقف المائل للعلية وقام بتصميم دولاب بجانب منحدر، تفكير عملي واستغلال مثالي للمساحات.
تصميم أنيق يناسب المساحات الصغيرة، خاصة وأن عمق الدولاب صغير كما يظهر بالصورة، ليوفر مساحة أكبر بجوار السرير. تباين الألوان (الأبيض والبني) كسرا هدوء اللون الأبيض ومنحا الغرفة حيوية أكثر.
تصميم اقتصادي، للتقليل من كم الخشب المستخدم في الدولاب، كما أن الفراغات بين القضبان تسمح بمرور الضوء وتوفر إضاءة مناسبة على الجانب الآخر من الدولاب.
استبدل المصمم هنا أبواب الدولاب بستائر قطنية ناعمة، وهى فكرة اقتصادية أخرى، كما أنها تتناسب مع المساحات الصغيرة
توفير إضاءة داخلية بالدولاب أمر يغفل عنه الكثير، وتتسب عدم رؤيتك الواضحة للملابس بتراكمها وعدم استخدامها، يمكنك تثبيت شرائط الليد بالداخل كما هو الحال هنا في هذا التصميم وستفي بالغرض.
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