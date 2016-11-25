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9 تصميمات مميزة لدولاب عصري

أميرة قاسم أميرة قاسم
MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرف نوم صغيرة
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في السابق اعتدنا أن نرى تصميم خزانة غرفة النوم (الدولاب) متشابة بالكامل مع تصميم السرير في اللون والزخارف، وهو ما كان يجبر البعض على اقتناء قطع غير مفضلة لمجرد أن الغرفة يتم تصميمها بالكامل بشكل واحد.

لكن مع الأسلوب المودرن هناك بعض القواعد تم اختراقها ومنها التماثل التام بين الدولاب والسرير، وأصبح الأهم أن يكون تصميم الدولاب متناغم مع تصميم باقي أثاث الغرفة، اليوم جمعنا لكم مجموعة من التصميمات العصرية التي ستلهمك وأنت تختار دولاب غرفة النوم.

تصميم عصري أنيق

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الفخامة لا تقتصر على التصميمات الكلاسيكية فقط، هنا مثلا تصميم عصري للغاية من الزجاج لدولاب الملابس، الزجاج هنا بلون الثلج أو (مصنفر) ليخفي أي فوضى بالداخل، وفي الوقت نفسه يسمح بمرور الضوء لرؤية أفضل. التصميم الداخلي للدولاب مقسم بعناية، وملحق بسلال بلاستيكية قابلة للسحب.

ألوان نابضة بالحياة

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

لسنوات طويلة اعتدنا على رؤية الدولاب الخشبي الذي تتراوح ألوانه بين درجات البني، لماذا لا تخرج عن المألوف وتختار دولاب بالوان نابضة الحياة ستضيف الكثير لديكور غرفة النوم.

في التصميم الحالي استعان المصمم بالأصفر ودرجات الرمادي ليغير من شكل الدولاب التقليدي، ولمزيد من التناغم اختار للسجاد لون مماثل.

مظهر غامض

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

للوهلة الأولى إذا نظرت للغرفة لن تلاحظ الدولاب، ربما تعقده مثل جدارا رماديا، لكنك إذا دققت النظر سترى الأبواب الجرارة. التصميم عملي للغاية للمساحات الصغيرة، ويتناسب كليا مع من يقدرون أناقة التصميمات التبسيطية.

فكرة مبتكرة

TAG camerette, Siloma srl Siloma srl غرفة نومخزانة الملابس
Siloma srl

Siloma srl
Siloma srl
Siloma srl

فكرة غير تقليدية لاستغلال الدولاب لأكثر من مكان لتخزين الملابس، في التصميم الحالي استغل المصمم جانبي الدولاب وزودهما برفوف لتخزين الكتب أيضا، محبي القراءة سيعجبون كثيرا بهذا التصميم.

تصميم مرن

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube غرفة نومخزانة الملابس
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

لا تجعل المساحة تقف عائقا أمام اقتناءك للأثاث الأساسي بالغرفة، هنا مثل تجاوب المصمم مع اسقف المائل للعلية وقام بتصميم دولاب بجانب منحدر، تفكير عملي واستغلال مثالي للمساحات.

دولاب غير مغلق بالكامل

Poturzyńska | Lublin, H+ Architektura H+ Architektura غرفة نوم
H+ Architektura

H+ Architektura
H+ Architektura
H+ Architektura

تصميم أنيق يناسب المساحات الصغيرة، خاصة وأن عمق الدولاب صغير كما يظهر بالصورة، ليوفر مساحة أكبر بجوار السرير. تباين الألوان (الأبيض والبني) كسرا هدوء اللون الأبيض ومنحا الغرفة حيوية أكثر.

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قضبان خشبية

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرف نوم صغيرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تصميم اقتصادي، للتقليل من كم الخشب المستخدم في الدولاب، كما أن الفراغات بين القضبان تسمح بمرور الضوء وتوفر إضاءة مناسبة على الجانب الآخر من الدولاب.

عملي واقتصادي

Casa con estilo en Sant Iscle, fuusta fuusta غرفة نومخزانة الملابس
fuusta

fuusta
fuusta
fuusta

استبدل المصمم هنا أبواب الدولاب بستائر قطنية ناعمة، وهى فكرة اقتصادية أخرى، كما أنها تتناسب مع المساحات الصغيرة

إضاءة بالداخل

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

توفير إضاءة داخلية بالدولاب أمر يغفل عنه الكثير، وتتسب عدم رؤيتك الواضحة للملابس بتراكمها وعدم استخدامها، يمكنك تثبيت شرائط الليد بالداخل كما هو الحال هنا في هذا التصميم وستفي بالغرض.

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