منزل أنيق في لشبونة سيبهرك بألوانه الزاهية

هذه المنطقة من المنزل تخبرنا أنه لا يجب تجاهل أي مساحة من مساحات المنزل وإهدارها دون استفادة منها. المرآة هي القطعة الفريدة من نوعها في فوق الكونسول الذي اكتفى ببعض الفراغات الديكورية في جانبيه التي تتلاءم مع الأشكال المرسومة على السجادة. وأيضًا بعض اللمسات من اللون الأصفر النابض بالحياة ليخرج لنا مساحة مبهرة وحيوية.