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منزل أنيق في لشبونة سيبهرك بألوانه الزاهية

ريم عوض ريم عوض
Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
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لشبونة، مدينة جميلة يتميز معمارها بالأناقة والألوان الزاهية. اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل أزرق أنيق كل تفصيلة به مصممة بتركيز واهتمام. المنزل كله بنمط واحد وتتكرر طريقة اختيار الألوان في كل الغرف والتفاصيل الصغيرة مثل التطعيم باللون الذهبي ليبدو المنزل متكاملًا تمامًا ومتناسق. لمحبي اللون الأزرق، إليكم صور مفصلة للمنزل من الداخل. 

غرفة المعيشة

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

غرفة المعيشة عصرية بسقف أبيض ليقوم بخداع بصرك لتشعر أن السقف عالي كنوع من الفخامة وإضافة اتساع أكبر للغرفة. تم تعليق التليفزيون على الحائط المقابل للكنبة لنفس السبب، لتوفير مكان للمرور بدلًا من وضع طاولة تليفزيون. ولكن لم ينسى المصمم وضع بعض الأرفف على الحائط المجاور للنافذة لوضع بعض قطع الديكور أو الكتب أو مقتنياتك عمومًا. هل لاحظت تلك اللمسات الذهبية في أركان طاولة القهوة؟ لتتباين وتتكامل مع اللون الأزرق الفخم وقطع الديكور الصفراء الرائعة التي كسرت من حدة اللون الأزرق الطاغي.

مدخل المنزل

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

هذه المنطقة من المنزل تخبرنا أنه لا يجب تجاهل أي مساحة من مساحات المنزل وإهدارها دون استفادة منها. المرآة هي القطعة الفريدة من نوعها في فوق الكونسول الذي اكتفى ببعض الفراغات الديكورية في جانبيه التي تتلاءم مع الأشكال المرسومة على السجادة. وأيضًا بعض اللمسات من اللون الأصفر النابض بالحياة ليخرج لنا مساحة مبهرة وحيوية.

مساحة مفتوحة

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في الدور العلوي نرى مساحة مفتوحة مقسمة بين غرفة معيشة صغيرة ومنطقة عمل سنراها عن قرب في الصورة القادمة. المطتبة البيضاء بالمقابض الذهبية أنيقة للغاية ولكن تحتاج للاهتمام والتنظيف الدوري كباقي الأثاث الأبيض في المنزل حتى لا يتغير لونها. ما نلاحظه إدخال اللون الذهبي في أرجل الطاولة المبطنة وبعض العناصر الطبيعية الممثلة في النباتات لتضفي دفئًا على المكان.

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مساحة العمل

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

صورة قريبة ومفصّلة من مساحة العمل والتي تبدو رائعة وفخمة وتساعد على التركيز لترتيبها وألوانها المريحة. وبها أيضًا زوج من المقاعد الذهبية. الستائر البيضاء تمتد من السقف للأرضية لتعطي شعورًا باتساع الغرفة وعلو السقف. من القطع الفريدة من نوعها في الغرفة الكرسي الكحلي والأبيض بزركشة الحمار الوحشي الذي يضفي حيوية وأناقة على الغرفة.

غرفة السفرة

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة السفرة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

غرفة السفرة بطاولة خشبية كلاسيكية بأرجل ذهبية ووضعت مجاورة للنافذة لإطلالة رائعة عند تناول الوجبات. ربما السجادة البيضاء كان من الممكن أن تكون عملية أكثر إذا تم اختيار لون داكن ولكن التصميم اضطر لذلك ليتكامل الأرزق مع الأبيض.

غرفة النوم

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

غرفة النوم تبدو مريحة جدًا بسبب اللون الأخضر الهادئ المستخدم في ورق الحائط بشكل تجريدي ثابت ومحدد وديناميكي. باقي الغرفة يدخل فيها تفاصيل من الأصفر والذهبي والأبيض تزيد من حيوية الغرفة وجمالها. من القطع الفريدة من نوعها في الغرفة المرآة على شكل شمس المعلفة فوق ظهر السرير لتعطي إحساسًا باختلاف الغرفة وتفردها.

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