منزل أنيق في لشبونة سيبهرك بألوانه الزاهية

لشبونة، مدينة جميلة يتميز معمارها بالأناقة والألوان الزاهية. اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل أزرق أنيق كل تفصيلة به مصممة بتركيز واهتمام. المنزل كله بنمط واحد وتتكرر طريقة اختيار الألوان في كل الغرف والتفاصيل الصغيرة مثل التطعيم باللون الذهبي ليبدو المنزل متكاملًا تمامًا ومتناسق. لمحبي اللون الأزرق، إليكم صور مفصلة للمنزل من الداخل.
غرفة المعيشة عصرية بسقف أبيض ليقوم بخداع بصرك لتشعر أن السقف عالي كنوع من الفخامة وإضافة اتساع أكبر للغرفة. تم تعليق التليفزيون على الحائط المقابل للكنبة لنفس السبب، لتوفير مكان للمرور بدلًا من وضع طاولة تليفزيون. ولكن لم ينسى المصمم وضع بعض الأرفف على الحائط المجاور للنافذة لوضع بعض قطع الديكور أو الكتب أو مقتنياتك عمومًا. هل لاحظت تلك اللمسات الذهبية في أركان طاولة القهوة؟ لتتباين وتتكامل مع اللون الأزرق الفخم وقطع الديكور الصفراء الرائعة التي كسرت من حدة اللون الأزرق الطاغي.
هذه المنطقة من المنزل تخبرنا أنه لا يجب تجاهل أي مساحة من مساحات المنزل وإهدارها دون استفادة منها. المرآة هي القطعة الفريدة من نوعها في فوق الكونسول الذي اكتفى ببعض الفراغات الديكورية في جانبيه التي تتلاءم مع الأشكال المرسومة على السجادة. وأيضًا بعض اللمسات من اللون الأصفر النابض بالحياة ليخرج لنا مساحة مبهرة وحيوية.
في الدور العلوي نرى مساحة مفتوحة مقسمة بين غرفة معيشة صغيرة ومنطقة عمل سنراها عن قرب في الصورة القادمة. المطتبة البيضاء بالمقابض الذهبية أنيقة للغاية ولكن تحتاج للاهتمام والتنظيف الدوري كباقي الأثاث الأبيض في المنزل حتى لا يتغير لونها. ما نلاحظه إدخال اللون الذهبي في أرجل الطاولة المبطنة وبعض العناصر الطبيعية الممثلة في النباتات لتضفي دفئًا على المكان.
صورة قريبة ومفصّلة من مساحة العمل والتي تبدو رائعة وفخمة وتساعد على التركيز لترتيبها وألوانها المريحة. وبها أيضًا زوج من المقاعد الذهبية. الستائر البيضاء تمتد من السقف للأرضية لتعطي شعورًا باتساع الغرفة وعلو السقف. من القطع الفريدة من نوعها في الغرفة الكرسي الكحلي والأبيض بزركشة الحمار الوحشي الذي يضفي حيوية وأناقة على الغرفة.
غرفة السفرة بطاولة خشبية كلاسيكية بأرجل ذهبية ووضعت مجاورة للنافذة لإطلالة رائعة عند تناول الوجبات. ربما السجادة البيضاء كان من الممكن أن تكون عملية أكثر إذا تم اختيار لون داكن ولكن التصميم اضطر لذلك ليتكامل الأرزق مع الأبيض.
غرفة النوم تبدو مريحة جدًا بسبب اللون الأخضر الهادئ المستخدم في ورق الحائط بشكل تجريدي ثابت ومحدد وديناميكي. باقي الغرفة يدخل فيها تفاصيل من الأصفر والذهبي والأبيض تزيد من حيوية الغرفة وجمالها. من القطع الفريدة من نوعها في الغرفة المرآة على شكل شمس المعلفة فوق ظهر السرير لتعطي إحساسًا باختلاف الغرفة وتفردها.