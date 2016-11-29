منزل كلاسيكي في سانت بيترسبيرج سيبهرك

في بعض الأحيان تحتاج لمن يوجهك لما تفعله في منزلك قبل البدأ في تصميمه وإنشاؤه، لذلك في هوميفاي نهتم أن نعرض لكم تصميمات مختلفة من كل مكان في العالم لتختاروا منها ما تشائون. نقدم لكم تصميم مرسوم ثلاثي الأبعاد لمنزل في سانت بيترسبيرج نتمنى أن يكون دليلك لتصميم منزلك بسهولة.
غرفة معيشة كلاسيكية بلمسات من اللون الأزرق النابض بالحياة وبعض اللمسات الطبيعية من النباتات على ألوان محايدة في لون الكنبة العاجي ولون الحائط الرمادي الفاتح.
غرفة سفرة بسيطة، الطاولة مصنوعة من الخشب واختار المصمم أن ينوّع بين أقمشة الكرسي كنوع من التجديد وملائمة للألوان المحادية المستخدمة في باقي الغرفة من البيج والرمادي في المكتبة ولون الحائط. المدفأة قطعة فريدة من نوعها تضفي ديكورًا رائعًا بجانب دفئها العادي.
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تصميم المطبخ يبدو وكأنه مطبخ في قصر ما. استخدم المصمم اللون الأبيض المزخرف بإطارات ذهبية وقام بتثبيت إضاءة أسفل الخزانات العلةيو لتعطي منظرًا جميلًا وتشارك في إضاءة منطقة العمل. مما يميز المطبخ الحائط الرخامي بين الخزانات السفلية والعلوية والنجفة الذهبية الكلاسيكية الأنيقة.
منظور آخر للمطبخ يظهر استغلال المساحة الرأسية في وضع الأفران فوق بعضها البعض مثبتة داخل خزانات المطبخ.
نافذة المطبخ كبيرة وتعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول ولذلك كان مكان طاولة المطبخ مناسب جدًا لتناول وجبة الإفطار بجانب هذه الإطلالة الرائعة.
غرفة الأطفال مليئة بالحيوية والنشاط بسبب كثرة الألوان المستخدمة في الستائر واللون الأزرق الهادئ على الجدران والسجادة. الغرفة واسعة ومنتصفها فارغ ليعطي الفرصة للطفل باللعب في غرفته بأريحية.
دولاب غرفة الأطفال ووحدات التخزين كثيرة وهو شيء مهم خاصة في غرف الأطفال لمنع التدكس والفوضى. يوجد مساحة كافية لتخزين الألعاب والأدوات المدرسية وكما رأينا في الصورة السابقة مكان المكتب مناسب جدًا أمام النافذة للمساعدة على التركيز والإبداع أثناء المذاكرة.
الطرقة المؤدية لغرف النوم تم استخدامها لوضع كونسول بمرآة ودولاب للتخزين وشكله متلائم مع الكونسول ليكتمل الديكور.
غرفة النوم بنمط كلاسيكي رائع وورق حائط ملكيّ وأنيق. اللون الأزرق النابض بالحياة يضفي حيوية على التصميم الأبيض الكلاسيكي ويكسر لونه الطاغي حتى لا يكون التصميم مملًا.
غرفة الملابس واسعة ومرتبة بشكل منظم للغاية وهي فكرة أنيقة بدلًا من الدولاب التقليدي وبدأ كثير من الناس في الاتجاه لهذا النمط وإنشاء غرفة خاصة بالملابس منفصلة عن غرفة النوم، خاصة إذا كانت مساحة غرفة النوم كبيرة عندئذٍ يمكن إنشاء جدار فاصل لذلك.
الحمام يغلب عليه الخشب بشكل واضح في الأرضية ووحدات التخزين وحتى إطار المرآة مما يضفي دفئًا على الحمام بجانب الألوان المحايدة المستخدمة في الحائط والباب الرمادي الداكن. مما نلاحظه في إضاءة الحمام الكشافات المثبتة بالسقف والأباليك على جانبي المرآة.