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منزل كلاسيكي في سانت بيترسبيرج سيبهرك

ريم عوض ريم عوض
Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
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في بعض الأحيان تحتاج لمن يوجهك لما تفعله في منزلك قبل البدأ في تصميمه وإنشاؤه، لذلك في هوميفاي نهتم أن نعرض لكم تصميمات مختلفة من كل مكان في العالم لتختاروا منها ما تشائون. نقدم لكم تصميم مرسوم ثلاثي الأبعاد لمنزل في سانت بيترسبيرج نتمنى أن يكون دليلك لتصميم منزلك بسهولة.

غرفة المعيشة

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة معيشة كلاسيكية بلمسات من اللون الأزرق النابض بالحياة وبعض اللمسات الطبيعية من النباتات على ألوان محايدة في لون الكنبة العاجي ولون الحائط الرمادي الفاتح.

غرفة السفرة

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة سفرة بسيطة، الطاولة مصنوعة من الخشب واختار المصمم أن ينوّع بين أقمشة الكرسي كنوع من التجديد وملائمة للألوان المحادية المستخدمة في باقي الغرفة من البيج والرمادي في المكتبة ولون الحائط. المدفأة قطعة فريدة من نوعها تضفي ديكورًا رائعًا بجانب دفئها العادي.

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مطبخ كلاسيكي

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تصميم المطبخ يبدو وكأنه مطبخ في قصر ما. استخدم المصمم اللون الأبيض المزخرف بإطارات ذهبية وقام بتثبيت إضاءة أسفل الخزانات العلةيو لتعطي منظرًا جميلًا وتشارك في إضاءة منطقة العمل. مما يميز المطبخ الحائط الرخامي بين الخزانات السفلية والعلوية والنجفة الذهبية الكلاسيكية الأنيقة.

منظور آخر

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

منظور آخر للمطبخ يظهر استغلال المساحة الرأسية في وضع الأفران فوق بعضها البعض مثبتة داخل خزانات المطبخ.

نافذة المطبخ

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

نافذة المطبخ كبيرة وتعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول ولذلك كان مكان طاولة المطبخ مناسب جدًا لتناول وجبة الإفطار بجانب هذه الإطلالة الرائعة.

غرفة الأطفال

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة الأطفال مليئة بالحيوية والنشاط بسبب كثرة الألوان المستخدمة في الستائر واللون الأزرق الهادئ على الجدران والسجادة. الغرفة واسعة ومنتصفها فارغ ليعطي الفرصة للطفل باللعب في غرفته بأريحية.

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وحدات تخزين

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

دولاب غرفة الأطفال ووحدات التخزين كثيرة وهو شيء مهم خاصة في غرف الأطفال لمنع التدكس والفوضى. يوجد مساحة كافية لتخزين الألعاب والأدوات المدرسية وكما رأينا في الصورة السابقة مكان المكتب مناسب جدًا أمام النافذة للمساعدة على التركيز والإبداع أثناء المذاكرة.

طُرقة المنزل

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الطرقة المؤدية لغرف النوم تم استخدامها لوضع كونسول بمرآة ودولاب للتخزين وشكله متلائم مع الكونسول ليكتمل الديكور.

غرفة النوم

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة النوم بنمط كلاسيكي رائع وورق حائط ملكيّ وأنيق. اللون الأزرق النابض بالحياة يضفي حيوية على التصميم الأبيض الكلاسيكي ويكسر لونه الطاغي حتى لا يكون التصميم مملًا.

غرفة الملابس

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة الملابس واسعة ومرتبة بشكل منظم للغاية وهي فكرة أنيقة بدلًا من الدولاب التقليدي وبدأ كثير من الناس في الاتجاه لهذا النمط وإنشاء غرفة خاصة بالملابس منفصلة عن غرفة النوم، خاصة إذا كانت مساحة غرفة النوم كبيرة عندئذٍ يمكن إنشاء جدار فاصل لذلك.

الحمام

Квартира на пр.Маршала Жукова, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الحمام يغلب عليه الخشب بشكل واضح في الأرضية ووحدات التخزين وحتى إطار المرآة مما يضفي دفئًا على الحمام بجانب الألوان المحايدة المستخدمة في الحائط والباب الرمادي الداكن. مما نلاحظه في إضاءة الحمام الكشافات المثبتة بالسقف والأباليك على جانبي المرآة.

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