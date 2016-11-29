منزل كلاسيكي في سانت بيترسبيرج سيبهرك

في بعض الأحيان تحتاج لمن يوجهك لما تفعله في منزلك قبل البدأ في تصميمه وإنشاؤه، لذلك في هوميفاي نهتم أن نعرض لكم تصميمات مختلفة من كل مكان في العالم لتختاروا منها ما تشائون. نقدم لكم تصميم مرسوم ثلاثي الأبعاد لمنزل في سانت بيترسبيرج نتمنى أن يكون دليلك لتصميم منزلك بسهولة.