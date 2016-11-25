منزل عصري بروما ستدهشك تصميماته

منزل اليوم جوهرة حقيقة إن جاز التعبير، مساحات واسعة وأثاث فخم بتصميمات فريدة تنتمي إلى الطراز الحديث مع لمسات تبسيطية، وستجد اللون الأبيض يكسو كل الأركان كالثلج وهو ما خلق بيئة مريحة ومنعشة لقاطني المنزل.
المنزل يقع في روما وقد تكلف بناؤه 100,377.00 يورو ويعتبر مثالًا يحتذى في احترام البيئة المحيطة مع المثالية في الأداء الحراري والإضاءة داخل المنزل، هل أثرت فضولك لنبدأ الجولة!
إدارة تلك المساحة الكبيرة بفاعلية هى نقطة القوة في هذا المشروع، فقد جمع هذا القطاع بين غرفة معيشة مفتوحة مع غرفة السفرة، ووزع الأثاث بحيث يتمكن الجالسون في المكانين من متابعة الحديقة بالخارج وذلك بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة.
كما ترى فإن الأبيض يسكو المكان بشكل مشرق، ورغم أن الطابع العام للتصميم حداثي، لكنك ستجد بعض قطع الأثاث التقليدية مثل تلك الطاولة الخشبية البنية اللون خلف الأريكة.
لفت انتباهي كثيرا لمبة الإضاءة بالتصميم المنحني كالقوس، يمكنك اعتبارها أيقونة هذه الغرفة.
الإضاءة هنا لعبت دورا رئيسيا في هذا المشهد، فالنوافذ المنزلقة الكبيرة التي تطل على الحديقة سمحت بدخول كم أكبر من الضوء الطبيعي، أما الإضاءة الصناعية فقد قامت بدورها على أكمل وجه، فتجد الأسبوتات بالسقف في المناطق الرئيسية (فوق الكنبة وفوق الطاولة) بالإضافة إلى الإضاءة المخفية في أعمال الجيبسوم بورد بالسقف.
رغم أن غرفة السفرة قد قُدمت بشكل عصري للغاية لكن لها مظهر تقليدي في نفس الوقت، وذلك بفضل تصميم الطاولة الخشبية، لكن المميز هنا أن هذا المزج لم يسبب إي ازعاج بصري بالغرفة، وهذه هى براعة التصميم.
غرفة النوم بسيطة، تسودها أجواء مريحة وترحابة، ويعود الفضل في ذلك إلى النسيج الناعم بالجودة العالية. بالتة الالوان التي جمعت بين الأزرق والأسود والرمادي والأبيض زاد من الشعور بالحميمة والرومانسية بالغرفة.
تصميم الحمام أنيق للغاية، خاصة مع بلاط الموزايك بالألوان الفاتحة والتصميم الغير تقليدي بالمرة للحوض البلوري من الزجاج. المرايا على الجانبين زادت من اتساع واشراق الحمام، وهى من الخدع الناجحة دائما لزيادة الاتساع البصري للأماكن الصغيرة.
التكنولوجيا الحديثة حاضرة بقوة في تصميم المطبخ سواء في الأجهزة أو حتى الأثاث، فتجد طاولة الطعام ذات الهيكل المعدني اللامع مع سطح أبيض ناعم، أما الكراسي المصنعة من الأكريليك الشفاف فهى تحفة في حد ذاتها.
وجود مكتب عمل بالمنزل أمر مميز للغاية، خاصة وأنه سيكون إلى جوارك حديقة يمكنك رؤيتها من مكتبك أو حتى الخروج لها بسهولة من خلال الباب الزجاجي، المميز هنا أنه منظم للغاية ومضاء بشكل جيد كما أنه حافظ على نغمة اللون الأبيض في الأكسسوارات ككامل المنزل.
أما الممر فقد ميزه السقف المقوس وأضاف جمالا كسر هدوء اللون الأبيض.