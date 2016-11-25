منزل عصري بروما ستدهشك تصميماته

منزل اليوم جوهرة حقيقة إن جاز التعبير، مساحات واسعة وأثاث فخم بتصميمات فريدة تنتمي إلى الطراز الحديث مع لمسات تبسيطية، وستجد اللون الأبيض يكسو كل الأركان كالثلج وهو ما خلق بيئة مريحة ومنعشة لقاطني المنزل.

المنزل يقع في روما وقد تكلف بناؤه 100,377.00 يورو ويعتبر مثالًا يحتذى في احترام البيئة المحيطة مع المثالية في الأداء الحراري والإضاءة داخل المنزل، هل أثرت فضولك لنبدأ الجولة!