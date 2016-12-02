نحن في هوميفاي، دائمًا ما نُشير إلى أهمية الإضاءة كعامل أساسي ومؤثر في التصميم، واليوم نؤكد على أهميتها في غرفة نومك، فالإضاءة الدافئة والهادئة، هي الطريقة الفعالة لمساعدتك على الشعور بالاسترخاء والراحة في غرفتك، والغرق في نوم عميق دون قلق أو أرق، وهناك الكثير والكثير من الطرق المميزة والمبتكرة لإضاءة غرفة النوم بطريقة أنيقة ورومانسية، وفي الوقت ذاته لا تؤثر على قدرتك على النوم.
في هذا المقال، نقدم لكم 10 طرق ذكية لإضاءة غرفة النوم وتأثيرات الإضاءة فيها، فتابعوهم معنا..
عندما يتعلق الأمر بالإضاءة الهادئة، والرغبة في الاحتفاظ بالجدران نظيفة، فإن الحل الأمثل هو الإضاءة الخفية في السقف المعلق، حيث تمنحك الهدوء والسلام، والأجواء التي تساعد على الاسترخاء للخلود إلى النوم سريعًا.
يمكنك استخدام الإضاءة كعامل أساسي في خلق العمق في غرفتك، حيث القيام بتسليط الضوء على التناقضات في الغرفة، بما يمنحك تأطير وهمي لأبعادها، تمامًا كهذا التصميم، الذي استعان بالأضواء الخفية في السقف المعلق لتحديد أبعاد الجدار والسقف، مع إضافة مصباح أخر في طرف الغرفة لمنحها الضوء القوي المُشرق.
استخدام المصابيح المستديرة، جنبًا إلى جنب مع المصابيح الأفقية والعمودية، يمنحك التوازن في إضاءة غرفة نومك، كما أن تعدد المصابيح واختلاف مواضعها، تمنحك ميزة إمكانية اختيار مصدر الضوء.
استخدام مصابيح الـ LED الصغيرة في أطراف السقف، يمكنك من منح غرفة نومك، أجواء متناغمة تبعث على الاسترخاء، كما أنه يمكنك تحديد مكانها فوق الخزانة، بما يمنحك رؤية أوضح.
الخروج عن دائرة المألوف هو ما يصل بك إلى التميز، والإضاءة الأرضية هي أحد الطرق المبتكرة لتوفير ضوء قويدون إزعاج العين، كما إنه يبرز الجوانب الجمالية لغرفتك، ويضيء لك السقف أثناء نومك لتسبح بين أفكارك وتأملاتك قبل الغرق في النوم.
ساتر شبكي لهؤلاء الذين يبحثون عن إضاءة جيدة ولكن غير مباشرة، يمكن تطبيق هذا الحل الإبداعي، حيث تصميم ساتر شبكي، تمثل هنا في الزجاج الشبكي، الذي اختبئت خلفه الضواء، لتتسلل في نعومة وهدوءدون إعاقة قدرتك على النوم.
عندما يتعلق الأمر بعادة القراءة قبل النوم، فإنه يتطلب إضاءة جيدة ولكن غير مباشرة، فيصبح الحل الأمثل هو الإضاءة الخفية في الأرفف أو الخزانات، وهي أيضًا تساعدك على رؤية كتبك بوضوح، كما أنها تمنح غرفتك مظهرًا أنيقًا وراقيًا.
إن كنت ممن يصعب عليهم النوم في الظلام، وترغب في بعض الضوء الخفيف لمساعدتك على النوم، يمكنك استخدام هذه الحيلة، بإضاءة قطعة ديكور بسيطة فوق السرير، لتمنحك الضوء الهادئ والمناخ المناسب للنوم.
الأضواء المنعكسة في السقف، هي حل أخر للحصول على أجواء رومانسية في غرفة النوم، وإضاءة غير مباشرة، حتى لا تؤثر على قدرتك على النوم، وكلما كان السقف مرتفعًا، كلما حصلت على نتيجة أفضل.
إذا لم يكن لديك سقف معلق، يمكنك دائمًا اللجوء إلى إخفاء الأضواء في اللوح الأمامي للسرير، بل إنك ستحصل هلى ميزة وجود الضوء خلف رأسك، حتى تنعم بنوم هادئ دون التأثر بالضوء.
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