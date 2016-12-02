الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 طرق ذكية لإضاءة غرفة النوم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer غرفة نوم
Loading admin actions …

نحن في هوميفاي، دائمًا ما نُشير إلى أهمية الإضاءة كعامل أساسي ومؤثر في التصميم، واليوم نؤكد على أهميتها في غرفة نومك، فالإضاءة الدافئة والهادئة، هي الطريقة الفعالة  لمساعدتك على الشعور بالاسترخاء والراحة في غرفتك، والغرق في نوم عميق دون قلق أو أرق، وهناك الكثير والكثير من الطرق المميزة والمبتكرة لإضاءة غرفة النوم بطريقة أنيقة ورومانسية، وفي الوقت ذاته لا تؤثر على قدرتك على النوم.

في هذا المقال، نقدم لكم 10 طرق  ذكية لإضاءة غرفة النوم وتأثيرات الإضاءة فيها، فتابعوهم معنا..

1. الإضاءة الهادئة

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة نوم
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

عندما يتعلق الأمر بالإضاءة الهادئة، والرغبة في الاحتفاظ بالجدران نظيفة، فإن الحل الأمثل هو الإضاءة الخفية في السقف المعلق، حيث تمنحك الهدوء والسلام، والأجواء التي تساعد على الاسترخاء للخلود إلى النوم سريعًا.

2. خلق العمق

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام الإضاءة كعامل أساسي في خلق العمق في غرفتك، حيث القيام بتسليط الضوء على التناقضات في الغرفة، بما يمنحك تأطير وهمي لأبعادها، تمامًا كهذا التصميم، الذي استعان بالأضواء الخفية في السقف المعلق لتحديد أبعاد الجدار والسقف، مع إضافة مصباح أخر في طرف الغرفة لمنحها الضوء القوي المُشرق.

3. الحصول على التوازن

House LP, d2w studio d2w studio غرفة نوم
d2w studio

d2w studio
d2w studio
d2w studio

استخدام المصابيح المستديرة، جنبًا إلى جنب مع المصابيح الأفقية والعمودية، يمنحك  التوازن في إضاءة غرفة نومك، كما أن تعدد المصابيح واختلاف مواضعها، تمنحك ميزة إمكانية اختيار مصدر الضوء.

4. أجواء تبعث على الاسترخاء

Loft O, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke غرفة نوم
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

استخدام مصابيح الـ LED الصغيرة في أطراف السقف، يمكنك من منح غرفة نومك، أجواء متناغمة تبعث على الاسترخاء، كما أنه يمكنك تحديد مكانها فوق الخزانة، بما يمنحك رؤية أوضح.

5. ضوء قوي غير مزعج

Shining Globe , 8 seasons design GmbH 8 seasons design GmbH حدائقإضاءة
8 seasons design GmbH

8 seasons design GmbH
8 seasons design GmbH
8 seasons design GmbH

الخروج عن دائرة المألوف هو ما يصل بك إلى التميز، والإضاءة الأرضية هي أحد الطرق المبتكرة لتوفير ضوء قويدون إزعاج العين، كما إنه يبرز الجوانب الجمالية لغرفتك، ويضيء لك السقف أثناء نومك لتسبح بين أفكارك وتأملاتك قبل الغرق في النوم.

6. إضاءة جيدة غير مباشرة

oriental vintage, ample design co ltd ample design co ltd غرفة نوم
ample design co ltd

ample design co ltd
ample design co ltd
ample design co ltd

ساتر شبكي لهؤلاء الذين يبحثون عن إضاءة جيدة ولكن غير مباشرة، يمكن تطبيق هذا الحل الإبداعي، حيث تصميم ساتر شبكي، تمثل هنا في الزجاج الشبكي، الذي اختبئت خلفه الضواء، لتتسلل في نعومة وهدوءدون إعاقة قدرتك على النوم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. القراءة قبل النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عندما يتعلق الأمر بعادة القراءة قبل النوم، فإنه يتطلب إضاءة جيدة ولكن غير مباشرة، فيصبح الحل الأمثل هو الإضاءة الخفية في الأرفف أو الخزانات، وهي أيضًا تساعدك على رؤية كتبك بوضوح، كما أنها تمنح غرفتك مظهرًا أنيقًا وراقيًا.

8. ضوء خفيف للتغلب على الظلام

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

إن كنت ممن يصعب عليهم النوم في الظلام، وترغب في بعض الضوء الخفيف لمساعدتك على النوم، يمكنك استخدام هذه الحيلة، بإضاءة قطعة ديكور بسيطة فوق السرير، لتمنحك الضوء الهادئ والمناخ المناسب للنوم.

9. أجواء رومانسية

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer غرفة نوم
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

الأضواء المنعكسة في السقف، هي حل أخر للحصول على أجواء رومانسية في غرفة النوم، وإضاءة غير مباشرة، حتى لا تؤثر على قدرتك على النوم، وكلما كان السقف مرتفعًا، كلما حصلت على نتيجة أفضل.

10. نوم هادئ

아늑한 느낌의 신혼집 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 غرفة نوم
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

إذا لم يكن لديك سقف معلق، يمكنك دائمًا اللجوء إلى إخفاء الأضواء في اللوح الأمامي للسرير، بل إنك ستحصل هلى ميزة وجود الضوء خلف رأسك، حتى تنعم بنوم هادئ دون التأثر بالضوء.

لمزيد من الأفكار لإضاءة غرف المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 9 تصميمات لإضاءة أرضية تميز ديكور منزلك

10 أخطاء لا تغتفر في تصميم المطبخ
هل أهجبتك الإضاءة الخفية في السقف المعلق؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً