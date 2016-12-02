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10 ممرات ومداخل مميزة يمكنك تقليدها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل المنزل هو أول طريقة يمكنك أن ترحب بيها بضيفك، ربما ترحب به بحفاوة وربما بهدوء، وقد ترغب في شيء من المرح، كما أن مدخلك هو صاحب الانطباع الأول للمنزل، لذا عليك أن تقرر ما هو الانطباع الذي تريد إثارته لدى زائريك، أضف إلى ذلك شعورك بمجرد الدخول إلى منزلك لدى عودتك من يوم طويل ومرهق، كيف تريد أن تبدأ لحظاتك داخل المنزل؟!

كذلك لا تقل الممرات أهمية في تصميم المنزل، فهي قادرة على نقلك من حالة مزاجية إلى أخرى داخل المنزل، فضلًا عن كونها حلقة الوصل بين الغرف وبعضها ولابد وأن تتناسق في تصميمها مع تصميم تلك الغرف.

في مقال اليوم، سوف نستعرض معكم 10 تصميمات مُلهمة لـ ممرات ومداخل أنيقة ومميزة، والوقوف على التفاصيل الصغيرة، وأفكار الإضاءة، والتي يمكنكم اتباعها في تصميم منازلكم..

1. استقبال فاخر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

صمم هذا المدخل مغلفًا بالفخامة لإبهار الزائرين، والجمع بين عدة مواد تحمل في مظهرها سمات فاخرة، كالأرضيات اللامعة، والجدران الحجرية وأيضًا الخشبية.

وإذا ما تطرقنا إلى الإضاءة، سنجد أن الإضاءات ذات المستويات المنخفضة القريبة من الارض، لها تأثير ساحر، حيث استطاعت في هذا التصميم أن تُبرز جمال درجات السلم التي تلألأت تحت ضوئها.

2. ترحيب دافيء

Vintage Resort House, 株式会社グランデザイン一級建築士事務所 株式会社グランデザイン一級建築士事務所 إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب نقي Wood effect
株式会社グランデザイン一級建築士事務所

株式会社グランデザイン一級建築士事務所
株式会社グランデザイン一級建築士事務所
株式会社グランデザイン一級建築士事務所

هذا التصميم بكل تأكيد يحمل عنوان الدفء، حيث الجدران الخشبية بالكامل، والأرضية المتواضعة ولكن نظيفة في الوقت ذاته، مع لمسة من الطبيعة في أغصان الشجر العارية من الأوراق والتي تتناغم تمامًا مع الجدران الخشبية. وبالطبع لا يمكن إغفال دور الفضاء في خلق أجواء مريحة،لاستقبال مفعم بالدفء والراحة.

3. الكثير من الألوان ولكن مازال أنيقًا

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

يتمتع هذا الممر بالكثير من الألوان المبهجة، التي يغلب اللون الأزرق عليها، مع تداخل بعض اللمسات من الأصفر والأخضر، وعلى الرغم من تعدد الألوان واعتماد عدة قطع ديكورية لتزيين الممر، إلا أنه مازال يحتفظ بقدر كاف من الفضاء الذي يسمح بالتحرك بحرية.

4. لمسات فنية

Interior Rendering, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
SolidART Digital Architecture

SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture

اللمسات الفنية لها تأثيرها الخاص في مدخل المنزل، حيث تخطف أبصار الزائرين منذ اللحظة الأولى لدخولهم بيتك، ويمكن اتباع مثل هذا التصميم الذي اعتمد على الألوان القوية جنبًا إلى جنب مع الأبيض والبيج المحايدان، والأسود الفاخر، مع إضافة قطعة أثاث مختلفة وفريدة في تصميمها، وفي الوقت ذاته، مازال المدخل يتمتع بقدر من الفضاء المريح والنظيف.

5. بعض من قطع الأثاث

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

عندما تكون مساحة المدخل كبيرة، يمكن اللجوء إلى وضع بعض من قطع الأثاث، كخزانة أو عدد من الأرفف لعرض قطع التحف الصغيرة، ويمكن أيضًا وضع طاولة تعلوها مرآة كبيرة، مع مراعاة الابقاء على قدر مناسب من الفراغ بما يسمح لزائريك بالتحرك بحرية.

6. ممر برائحة الزهور

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

إضافة إلى الأرضية اللامعة والجدران الخشبية وما يتميزان به من أناقة، أضيفت الزهور الملونة لتزيين الممر وإضفاء لمسات جمالية ذات روائح عطرة. ويزيده جمالًا إنعكاس تلك الورود في الجدار الزجاجي المقابل للخشبي، ليحقق تنوع متوازن في المواد.

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7. التماثل والتوازن

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

التوازن اللوني والتناغم بين قطع الأثاث في المدخل، يخلق أجواء مريحة وملفتة للأنظار، ليس بالضرورة أن تكون الألوان موحدة لعدم الوقوع في شرك الملل، ولكن يمكن استخدام ألوان متقاربة مع وضع لون واحد مختلف لكسر الرتابة، كما في هذا التصميم الذي استخدم اللون الأصفر الذهبي لكسر حدة الألوان الهادئة.

8. الدرج بطل الرواية

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

عندما يكون المنزل ذو طابقين، ويتخذ الدرج موقعًا في المدخل، يمكن استغلاله لتصميم قطعة فنية تخطف أنفاس الزائرين، وتركيز أنظارهم عليه، كهذا التصميم الفريد الذي جعل من المدخل مساحة أنيقة ومثيرة للإعجاب.

9. الأرفف المزينة بالكتب

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach درجات وأروقة
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

الأرفف الممتلئة بالكتب هي الأكثر ملائمة للمرات الطويلة، فيمكننا التماس الجانب الجمالي في هذا التصميم الذي أحسن فيه استغلال المساحة، والاستفادة من المظهر الرائع لألوان الكتب المتعددة.

10. قطع ديكورية فريدة

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

يجسد هذا التصميم معنى الإبهار حرفيًا، بدءًا من الباب الزجاجي ذو الإطار الأسود الأنيق والمقبض المعدني البراق، وأيضًا الأرضية النظيفة، والفضاء المريح، وحتى الجدار الحجري الفريد، إلا أن الأكثر إبهارًا هو قطعتي الديكور البراقتين، اللتان تستقبلان الزائرين استقبالاً مبهرًا، وهو ما يمكنك تطبيقه في مدخلك الخاص، بوضع قطع ديكورية فريدة تخطف أبصار الزائرين وتثير إعجابهم.

لمزيد من المداخل والممرات المبهرة، تفضلوا بقراءة المقال التالي مدخل منزلك يرحب بضيوفك.

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