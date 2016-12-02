10 ممرات ومداخل مميزة يمكنك تقليدها

مدخل المنزل هو أول طريقة يمكنك أن ترحب بيها بضيفك، ربما ترحب به بحفاوة وربما بهدوء، وقد ترغب في شيء من المرح، كما أن مدخلك هو صاحب الانطباع الأول للمنزل، لذا عليك أن تقرر ما هو الانطباع الذي تريد إثارته لدى زائريك، أضف إلى ذلك شعورك بمجرد الدخول إلى منزلك لدى عودتك من يوم طويل ومرهق، كيف تريد أن تبدأ لحظاتك داخل المنزل؟!

كذلك لا تقل الممرات أهمية في تصميم المنزل، فهي قادرة على نقلك من حالة مزاجية إلى أخرى داخل المنزل، فضلًا عن كونها حلقة الوصل بين الغرف وبعضها ولابد وأن تتناسق في تصميمها مع تصميم تلك الغرف.

في مقال اليوم، سوف نستعرض معكم 10 تصميمات مُلهمة لـ ممرات ومداخل أنيقة ومميزة، والوقوف على التفاصيل الصغيرة، وأفكار الإضاءة، والتي يمكنكم اتباعها في تصميم منازلكم..