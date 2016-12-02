10 ممرات ومداخل مميزة يمكنك تقليدها

مدخل المنزل هو أول طريقة يمكنك أن ترحب بيها بضيفك، ربما ترحب به بحفاوة وربما بهدوء، وقد ترغب في شيء من المرح، كما أن مدخلك هو صاحب الانطباع الأول للمنزل، لذا عليك أن تقرر ما هو الانطباع الذي تريد إثارته لدى زائريك، أضف إلى ذلك شعورك بمجرد الدخول إلى منزلك لدى عودتك من يوم طويل ومرهق، كيف تريد أن تبدأ لحظاتك داخل المنزل؟!
كذلك لا تقل الممرات أهمية في تصميم المنزل، فهي قادرة على نقلك من حالة مزاجية إلى أخرى داخل المنزل، فضلًا عن كونها حلقة الوصل بين الغرف وبعضها ولابد وأن تتناسق في تصميمها مع تصميم تلك الغرف.
في مقال اليوم، سوف نستعرض معكم 10 تصميمات مُلهمة لـ ممرات ومداخل أنيقة ومميزة، والوقوف على التفاصيل الصغيرة، وأفكار الإضاءة، والتي يمكنكم اتباعها في تصميم منازلكم..
صمم هذا المدخل مغلفًا بالفخامة لإبهار الزائرين، والجمع بين عدة مواد تحمل في مظهرها سمات فاخرة، كالأرضيات اللامعة، والجدران الحجرية وأيضًا الخشبية.
وإذا ما تطرقنا إلى الإضاءة، سنجد أن الإضاءات ذات المستويات المنخفضة القريبة من الارض، لها تأثير ساحر، حيث استطاعت في هذا التصميم أن تُبرز جمال درجات السلم التي تلألأت تحت ضوئها.
هذا التصميم بكل تأكيد يحمل عنوان الدفء، حيث الجدران الخشبية بالكامل، والأرضية المتواضعة ولكن نظيفة في الوقت ذاته، مع لمسة من الطبيعة في أغصان الشجر العارية من الأوراق والتي تتناغم تمامًا مع الجدران الخشبية. وبالطبع لا يمكن إغفال دور الفضاء في خلق أجواء مريحة،لاستقبال مفعم بالدفء والراحة.
يتمتع هذا الممر بالكثير من الألوان المبهجة، التي يغلب اللون الأزرق عليها، مع تداخل بعض اللمسات من الأصفر والأخضر، وعلى الرغم من تعدد الألوان واعتماد عدة قطع ديكورية لتزيين الممر، إلا أنه مازال يحتفظ بقدر كاف من الفضاء الذي يسمح بالتحرك بحرية.
اللمسات الفنية لها تأثيرها الخاص في مدخل المنزل، حيث تخطف أبصار الزائرين منذ اللحظة الأولى لدخولهم بيتك، ويمكن اتباع مثل هذا التصميم الذي اعتمد على الألوان القوية جنبًا إلى جنب مع الأبيض والبيج المحايدان، والأسود الفاخر، مع إضافة قطعة أثاث مختلفة وفريدة في تصميمها، وفي الوقت ذاته، مازال المدخل يتمتع بقدر من الفضاء المريح والنظيف.
عندما تكون مساحة المدخل كبيرة، يمكن اللجوء إلى وضع بعض من قطع الأثاث، كخزانة أو عدد من الأرفف لعرض قطع التحف الصغيرة، ويمكن أيضًا وضع طاولة تعلوها مرآة كبيرة، مع مراعاة الابقاء على قدر مناسب من الفراغ بما يسمح لزائريك بالتحرك بحرية.
إضافة إلى الأرضية اللامعة والجدران الخشبية وما يتميزان به من أناقة، أضيفت الزهور الملونة لتزيين الممر وإضفاء لمسات جمالية ذات روائح عطرة. ويزيده جمالًا إنعكاس تلك الورود في الجدار الزجاجي المقابل للخشبي، ليحقق تنوع متوازن في المواد.
التوازن اللوني والتناغم بين قطع الأثاث في المدخل، يخلق أجواء مريحة وملفتة للأنظار، ليس بالضرورة أن تكون الألوان موحدة لعدم الوقوع في شرك الملل، ولكن يمكن استخدام ألوان متقاربة مع وضع لون واحد مختلف لكسر الرتابة، كما في هذا التصميم الذي استخدم اللون الأصفر الذهبي لكسر حدة الألوان الهادئة.
عندما يكون المنزل ذو طابقين، ويتخذ الدرج موقعًا في المدخل، يمكن استغلاله لتصميم قطعة فنية تخطف أنفاس الزائرين، وتركيز أنظارهم عليه، كهذا التصميم الفريد الذي جعل من المدخل مساحة أنيقة ومثيرة للإعجاب.
الأرفف الممتلئة بالكتب هي الأكثر ملائمة للمرات الطويلة، فيمكننا التماس الجانب الجمالي في هذا التصميم الذي أحسن فيه استغلال المساحة، والاستفادة من المظهر الرائع لألوان الكتب المتعددة.
يجسد هذا التصميم معنى الإبهار حرفيًا، بدءًا من الباب الزجاجي ذو الإطار الأسود الأنيق والمقبض المعدني البراق، وأيضًا الأرضية النظيفة، والفضاء المريح، وحتى الجدار الحجري الفريد، إلا أن الأكثر إبهارًا هو قطعتي الديكور البراقتين، اللتان تستقبلان الزائرين استقبالاً مبهرًا، وهو ما يمكنك تطبيقه في مدخلك الخاص، بوضع قطع ديكورية فريدة تخطف أبصار الزائرين وتثير إعجابهم.
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