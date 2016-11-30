18 حنفية رائعة لحمامك المتألق

الصنابير فوق الأحواض داخل الحمامات تلعب دوراً كبيراً في إكمال الرونق و الجمال لتصميم الحمام بشكل عام مثلها كقطعة التحف الفنية أو اللوحة التي تكمل المشهد في أي غرفة أخرى مع اختلاف بسيط يكمن في أن الصنبور في الحمام هو الجزء الوحيد من بين كل المكونات الذي يستخدم في كل مرة تقريباً عند استخدام الحمام ،

لذا جولتنا اليوم ستتنقل بين العديد من الصنابير الرائعة ( حنفيات ) المؤثرة للغاية في شكل الحمامات التي وضعت بها بجانب عمليتها الشديدة و احترافية اختيارها من الأساس بجانب شكلها الجذاب في الأساس .