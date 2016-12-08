منزل عملى لأسرة صغيرة

نصحبكم اليوم فى جولة داخل منزل لأسرة صغيرة من زوجين وطفليهما قرروا تجديد منزلهم ليضيف إليه لمسات أكثر عصرية وعملية.

في منزلهم القديم صمم على نمط وديكور قديم بجانب تقسيم مساحات الغرف لم يكن عمليًا، وبعد التجديد أصبح المنزل عصرى للغاية ويبدأ حياة جديدة للأسرة لما قمنا به من تعديلات فى الألوان والخامات وتوزيع المساحات ليصبح مناسب لعدد أفراد الأسرة فيحصل كلًا منهما على مكان خاص به يتمتع بالراحة والهدوء.

فهيا بنا نشاهد التصميمات الداخلة للمنزل بعد التجديد.