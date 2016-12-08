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منزل عملى لأسرة صغيرة

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة السفرة
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نصحبكم اليوم فى جولة داخل منزل لأسرة صغيرة من زوجين وطفليهما قرروا تجديد منزلهم ليضيف إليه لمسات أكثر عصرية وعملية.

في منزلهم القديم صمم على نمط وديكور قديم بجانب تقسيم مساحات الغرف لم يكن عمليًا، وبعد التجديد أصبح المنزل عصرى للغاية ويبدأ حياة جديدة للأسرة لما قمنا به من تعديلات فى الألوان والخامات وتوزيع المساحات ليصبح مناسب لعدد أفراد الأسرة فيحصل كلًا منهما على مكان خاص به يتمتع بالراحة والهدوء.
فهيا بنا نشاهد التصميمات الداخلة للمنزل بعد التجديد.

مطبخ عصرى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قبل تجديد الخبراء للمطبخ كان التصميم قديم ولكنه أصبح الآن عصري وعملي، يعتمد على اللون الأبيض كلون رئيسي للجدران والأثاث بمزج اللون الأسود فى سيراميك الأرضية لينشأ تباين لطيف بالتصميم ويحدد أبعاد واضحة للغرفة.

إضاءة وفيرة وعملية تامة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ومصمم بالمطبخ نافذة كبيرة تملأ الغرفة بإضاءة طبيعية وافرة ومشرقة تجدد من حيوية وطاقة المكان، ويتسم المطبخ بالمساحة الطولية لذلك حدد المصممون المساحة الجانبية لترتيب وحدات التخزين  ليوفر مساحة مناسبة للحركة وفي نفس الوقت يجهز المطبخ بكل احتياجاته بطريقة منظمة.

واستخدمنا رفوف بسيطة من الخشب أعلى الحوض لتوفر مساحة تخزينية أيضًا.

غرفة معيشة عصرية ومبهجة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز بالعصرية والإشراق بعد تجديد الغرفة يملأها بالحياة والمتعة، فالأرضية الخشبية تتمتع بلمسة دافئة مميزة وتتناغم مع الألوان الداكنة للأثاث.

وبديكور أنيق ومميز جدًا تشغل وسط الغرفة حقيبة جلدية تعمل كطاولة قهوة بجانب تزيين الجدارن ببعض اللوحات الفنية تضفي لمسات فريدة لتصميم الغرفة الداخلى.

غرفة عشاء فى منتهى البساطة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الآن ننتقل لركن آخر بالمنزل وهو غرفة العشاء على النمط الاسكندنافى تتمتع بالبساطة والعملية ومناسبة لوجود أطفال صغار فى المنزل بتخصيص كراسى ملائمه لهم تسهل من انضمامهم للأسرة على طاولة العشاء.

ركن التلفاز

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يقع مكان التلفاز فى مساحة بين غرفة العشاء والمعيشة فيحتل الركن الأوسط بين نافذتى كبيرتين ليوفر مشاهدة مريحة لأفراد الأسرة من جوانب متعددة بالغرفة.

وصُمم بأسفله مكتبة بسيطة وصغيرة تتماشى مع نمط الغرفة الكلى وتوفر مكان لتخزين مستلزمات المالتيمديا.

مدخل المنزل

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

وبنفس بساطة المنزل صُمم المدخل ويزين بدولاب خشبى أنيق يملأ المكان بجو دافىء وحميمى.

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غرفة نوم الزوجين

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تتمتع غرفة النوم فى منتهى البساطة وذوق خاص وتعمل الإضاءة الطبيعة على توفير جو من الانتعاش والدفء بالغرفة.

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يتمتع الحمام بتصميم أنيق للغاية يملأ الغرفة بجو مريح خاصة مع استخدام الخشب واللون الأبيض فى تصميم الحمام واستغلال مناسب لكل المساحات المتاحة تمكنا من تنظيم أثاث وأدوات الحمام بسهولة.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بمنتهى البساطة صممنا غرفة للأطفال وبألوان فاتحة حيوية تزود المكان بالطاقة والهدوء مع تصميم رفوف وأماكن خاصة بترتيب ألعابهم ومستلزماتهم بطريقة مثالية منظمة.

ركن المذاكرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا فى نفس المنزل نجد غرفة مخصصة للمذاكرة توفر للأطفال جو هادىء وملهم.

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