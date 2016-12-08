منزل عملى لأسرة صغيرة

نصحبكم اليوم فى جولة داخل منزل لأسرة صغيرة من زوجين وطفليهما قرروا تجديد منزلهم ليضيف إليه لمسات أكثر عصرية وعملية.
في منزلهم القديم صمم على نمط وديكور قديم بجانب تقسيم مساحات الغرف لم يكن عمليًا، وبعد التجديد أصبح المنزل عصرى للغاية ويبدأ حياة جديدة للأسرة لما قمنا به من تعديلات فى الألوان والخامات وتوزيع المساحات ليصبح مناسب لعدد أفراد الأسرة فيحصل كلًا منهما على مكان خاص به يتمتع بالراحة والهدوء.
فهيا بنا نشاهد التصميمات الداخلة للمنزل بعد التجديد.
قبل تجديد الخبراء للمطبخ كان التصميم قديم ولكنه أصبح الآن عصري وعملي، يعتمد على اللون الأبيض كلون رئيسي للجدران والأثاث بمزج اللون الأسود فى سيراميك الأرضية لينشأ تباين لطيف بالتصميم ويحدد أبعاد واضحة للغرفة.
ومصمم بالمطبخ نافذة كبيرة تملأ الغرفة بإضاءة طبيعية وافرة ومشرقة تجدد من حيوية وطاقة المكان، ويتسم المطبخ بالمساحة الطولية لذلك حدد المصممون المساحة الجانبية لترتيب وحدات التخزين ليوفر مساحة مناسبة للحركة وفي نفس الوقت يجهز المطبخ بكل احتياجاته بطريقة منظمة.
واستخدمنا رفوف بسيطة من الخشب أعلى الحوض لتوفر مساحة تخزينية أيضًا.
تصميم مميز بالعصرية والإشراق بعد تجديد الغرفة يملأها بالحياة والمتعة، فالأرضية الخشبية تتمتع بلمسة دافئة مميزة وتتناغم مع الألوان الداكنة للأثاث.
وبديكور أنيق ومميز جدًا تشغل وسط الغرفة حقيبة جلدية تعمل كطاولة قهوة بجانب تزيين الجدارن ببعض اللوحات الفنية تضفي لمسات فريدة لتصميم الغرفة الداخلى.
الآن ننتقل لركن آخر بالمنزل وهو غرفة العشاء على النمط الاسكندنافى تتمتع بالبساطة والعملية ومناسبة لوجود أطفال صغار فى المنزل بتخصيص كراسى ملائمه لهم تسهل من انضمامهم للأسرة على طاولة العشاء.
يقع مكان التلفاز فى مساحة بين غرفة العشاء والمعيشة فيحتل الركن الأوسط بين نافذتى كبيرتين ليوفر مشاهدة مريحة لأفراد الأسرة من جوانب متعددة بالغرفة.
وصُمم بأسفله مكتبة بسيطة وصغيرة تتماشى مع نمط الغرفة الكلى وتوفر مكان لتخزين مستلزمات المالتيمديا.
وبنفس بساطة المنزل صُمم المدخل ويزين بدولاب خشبى أنيق يملأ المكان بجو دافىء وحميمى.
تتمتع غرفة النوم فى منتهى البساطة وذوق خاص وتعمل الإضاءة الطبيعة على توفير جو من الانتعاش والدفء بالغرفة.
يتمتع الحمام بتصميم أنيق للغاية يملأ الغرفة بجو مريح خاصة مع استخدام الخشب واللون الأبيض فى تصميم الحمام واستغلال مناسب لكل المساحات المتاحة تمكنا من تنظيم أثاث وأدوات الحمام بسهولة.
بمنتهى البساطة صممنا غرفة للأطفال وبألوان فاتحة حيوية تزود المكان بالطاقة والهدوء مع تصميم رفوف وأماكن خاصة بترتيب ألعابهم ومستلزماتهم بطريقة مثالية منظمة.
وأخيرًا فى نفس المنزل نجد غرفة مخصصة للمذاكرة توفر للأطفال جو هادىء وملهم.