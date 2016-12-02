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10 أخطاء لا تغتفر في تصميم المطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
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تصميم المطبخ لا يعتمد فقط على اختيار ألوان السيراميك، ومادة تصنيع الخزائن أو لونها، بل إنه هناك عدة معايير يجب مراعاتها عند تصميمه، وفي مقدمتها التهوئة، والإضاءة، والمساحة، وارتفاع السقف، وأيضًا إضفاء بعض من الطابع الشخصي على التصميم، بما يجعله عمليًا وأيضًا مميزًا من حيث الجانب الشكلي.

إذا كانت هناك اعتبارات يجب مراعتها عند التصميم، فهناك أيضًا أخطاء يجب تجنب الوقوع فيها، لذا نستعرض معكم اليوم في هذا المقال، لائحة بـ 10 من أهم هذه الأخطاء، تابعوها معنا..

1. عدم استغلال المساحة المتاحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عندما تتوفر لديك غرفة واسعة لتصميم المطبخ، تجد نفسك تقوم بتصميمه على شكل حرف L صغير، بل صغير جدًا، وتضيف إليه الثلاجة، التي يتم وضعها بعيدًا عن منضدة الإعداد، وهذا بالطبع إلى جانب مائدة الإفطار التي تغريك المساحة لوضعها، على الرغم من انك لن تستخدمها كثيرًا، وستصبح مجرد إشغال آخر للمطبخ الذي يتحول إلى فوضى، بعد تراكم أدوات الطبخ فوق طاولة الإعداد الصغيرة.

لتجنب كل ذلك، عليك باستغلال المساحة من خلال تصميم مطبخ حرف U، لإظهار اتساع المكان وإشراقته، مع دمج االموقد والشواية إن وجدت، وأيضًا الثلاجة، داخل وحدات الخزانة، وبذلك يُصبح لديك مطبخ واسع يمكنك التحرك فيه بأريحية، إلى جانب طاولة أعداد كبيرة تتيح لك الطهي دون الدخول في دوامة الفوضى.

2. أين الألوان؟

Project Vlismas, Cape Kitchen Designs Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs

Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs

إذا كنت تحب الأخشاب، وبكافة أشكالها وتشطيباتها، فهذا لا يعني أن تجعل من مطبخك معرضًا خشبيًا خالي من الألوان، وأن تملأه بكل هذه الأخشاب والتشطيبات، فهذا المطبخ كارثة، حيث الأثاث من الخشب الأحمر، والأرضية من الخشب الداكن، وطاولة الطعام أيضًا من خشب ذو درجة لونية مقاربة.

للوصول إلى تصميم جيد، عليك بتحديد الأسلوب أولًا، ريفيًا أو منيمال، أو كلاسيكي، وربما عصري، ومن ثم اختيار لونًا أساسيًا، وبعد ذلك تحديد الألوان الثانوية التي سوف تتداخل معه، على سبيل المثال لمحبي الأخشاب، يمكن اختيار اللون البني الداكن للأرضية، مع استخدام اللون العسلي، وأحد الدرجات الفاتحة المحايدة.

3. عدم الاهتمام بالإضاءة الطبيعية

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الإضاءة هي أحد العناصر الأساسية في التصميم، والتي لا يمكن إغفالها بأي شكل من الأشكال، خاصة في المطبخ، لذا يجب الاهتمام بتوظيف الضوء عند وضع التصميم، وتحديد مكان الخزائن بحيث تستقبل الضوء النافذ عبر الزجاج، بما يساعد على رؤية أوضح، وإبراز جمال التصميم، واختيار أسطح من الفولاذ اللامع، أو الرخام المصقول، للتمتع ببريقها مع انعكاس الضوء.

4. إغفال الأسلوب

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN مطبخ
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

اختيار الألوان والأرضيات وترتيب الأثاث بدون تحديد أسلوب قد يقودنا إلى مساحة من الفوضى، لذا يجب تحديد نمط لاتباعه، كأسلوب الحد الادنى على سبيل المثال، واختيار ألوان محايدة، مع أرضية لامعة، وبعض الأرفف لترتيب حافظات التوابل وأدوات الطهي، مع لمسات خشبية في الخزانات، واختيار تصميم يوفر قدر كبير من الفضاء للتحرك بأريحية، وبالطبع عدم إغفال الإضاءة الجيدة وستائر ناعمة للسماح للضوء بالنفاذ، وأيضًا بضعة ورود أو مزروعات خضراء للمسة نابضة بالحياة.

5. التشبع بالتفاصيل

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

ادخال الألوان والتفاصيل البسيطة في تزيين الجدران شيء، وتشبعه بتلك التفاصيل شيء آخر، فالأمر لا يتعلق بالفسيفساء، وإنما اختيار القدر المناسب من تلك التفاصيل، كالاكتفاء بتزيين جدار واحد بالفسيفساء، مع اختيار لون للجدران يتناغم معها، مع لون محايد للخزائن، وذلك لتصميم مشهد جمالي بسيط غير مبالغ فيه.

6. ازدحام المساحات الصغيرة

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

أن تملأ المطبخ بالخزائن والأرفف على الرغم من مساحته الصغيرة، لا يعني أنه يتمتع بتصميم وظيفي، خاصة وإن تحول الوضع إلى عدم القدرة على التحرك بداخله، لذا في بعض الأحيان يكون من الأفضل اللجوء إلى عدد قليل من قطع الأثاث خاصة القابلة للتحول والطي، لتحقيق اقصى استفادة مع الإبقاء على مساحة تتيح التحرك بأريحية.

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7. المطبخ ليس للطبخ فقط!

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

في بعض الأحيان لا يقتصر المطبخ على نشاط الطبخ فقط، بل يتم استخدامه للغسيل وتناول الطعام أيضًا، لذا يجب تحديد كافة الأنشطة التي تقوم بها الأسرة داخل المطبخ، وتحديد توزيع الأثاث مع مراعاة مكان الغسالة وطاولة الطعام، حتى لا نجد أنفسنا غارقين في مساحة من الفوضى.

8. تصميم يخلو من الروح

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

أسوأ ما يمكن أن يصل إليه مطبخك، هو أن يصبح بلا روح، فتلك المساحة صغرت أو كبرت هي قلب المنزل وملتقى العائلة، لذا عليك أن تبذل جهدك في تصميمها لتصبح مُشرقة ومليئة بالحياة، بالتدقيق في اختيار الألوان، وتوفير الإضاءة الجيدة، والتوزيع الأمثل للأثاث.

9. غياب الشخصية

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

تصميم المطبخ لا يعتمد فقط على المساحة المتاحة، بل أيضًا الذوق الخاص للعائلة وتفضيلاتها من حيث الخامات والألوان، وهو ما يمنحه تصميمًا مميزًا ويُضفي عليه طابعًا خاصًا، بل ويُشعر أفراد المنزل بالألفة بداخله لأنه ينطوي على شيء من شخصياتهم.

10. اتباع الموضة

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

في بعض الأحيان تظهر موضة جديدة، فنرغب في تطبيقها في تصميم المطبخ الخاص بنا، دون التفكير في أنها قد تكون مؤقتة، تمامًا كموضة المطابخ الخشبية التي سرعان ما غطت عليها المطابخ الأكريلك فأصبح أصحابا يرغبون في التجديد مرة أخرى. لذا من الأفضل ادخال لمسات بسيطة من الموضة حتى يمكن تغييرها بسهولة دون هدم المطبخ وإعادة بناءه من جديد.

لمزيد من النصائح لتصميم المطبخ، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 أفكار رائعة لتصاميم الفرن في مطبخك

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هل ارتكبت أي من تلك الأخطاء في تصميم مطبخك؟

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