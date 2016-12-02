10 أخطاء لا تغتفر في تصميم المطبخ

تصميم المطبخ لا يعتمد فقط على اختيار ألوان السيراميك، ومادة تصنيع الخزائن أو لونها، بل إنه هناك عدة معايير يجب مراعاتها عند تصميمه، وفي مقدمتها التهوئة، والإضاءة، والمساحة، وارتفاع السقف، وأيضًا إضفاء بعض من الطابع الشخصي على التصميم، بما يجعله عمليًا وأيضًا مميزًا من حيث الجانب الشكلي.

إذا كانت هناك اعتبارات يجب مراعتها عند التصميم، فهناك أيضًا أخطاء يجب تجنب الوقوع فيها، لذا نستعرض معكم اليوم في هذا المقال، لائحة بـ 10 من أهم هذه الأخطاء، تابعوها معنا..