10 أخطاء لا تغتفر في تصميم المطبخ

تصميم المطبخ لا يعتمد فقط على اختيار ألوان السيراميك، ومادة تصنيع الخزائن أو لونها، بل إنه هناك عدة معايير يجب مراعاتها عند تصميمه، وفي مقدمتها التهوئة، والإضاءة، والمساحة، وارتفاع السقف، وأيضًا إضفاء بعض من الطابع الشخصي على التصميم، بما يجعله عمليًا وأيضًا مميزًا من حيث الجانب الشكلي.
إذا كانت هناك اعتبارات يجب مراعتها عند التصميم، فهناك أيضًا أخطاء يجب تجنب الوقوع فيها، لذا نستعرض معكم اليوم في هذا المقال، لائحة بـ 10 من أهم هذه الأخطاء، تابعوها معنا..
عندما تتوفر لديك غرفة واسعة لتصميم المطبخ، تجد نفسك تقوم بتصميمه على شكل حرف L صغير، بل صغير جدًا، وتضيف إليه الثلاجة، التي يتم وضعها بعيدًا عن منضدة الإعداد، وهذا بالطبع إلى جانب مائدة الإفطار التي تغريك المساحة لوضعها، على الرغم من انك لن تستخدمها كثيرًا، وستصبح مجرد إشغال آخر للمطبخ الذي يتحول إلى فوضى، بعد تراكم أدوات الطبخ فوق طاولة الإعداد الصغيرة.
لتجنب كل ذلك، عليك باستغلال المساحة من خلال تصميم مطبخ حرف U، لإظهار اتساع المكان وإشراقته، مع دمج االموقد والشواية إن وجدت، وأيضًا الثلاجة، داخل وحدات الخزانة، وبذلك يُصبح لديك مطبخ واسع يمكنك التحرك فيه بأريحية، إلى جانب طاولة أعداد كبيرة تتيح لك الطهي دون الدخول في دوامة الفوضى.
إذا كنت تحب الأخشاب، وبكافة أشكالها وتشطيباتها، فهذا لا يعني أن تجعل من مطبخك معرضًا خشبيًا خالي من الألوان، وأن تملأه بكل هذه الأخشاب والتشطيبات، فهذا المطبخ كارثة، حيث الأثاث من الخشب الأحمر، والأرضية من الخشب الداكن، وطاولة الطعام أيضًا من خشب ذو درجة لونية مقاربة.
للوصول إلى تصميم جيد، عليك بتحديد الأسلوب أولًا، ريفيًا أو منيمال، أو كلاسيكي، وربما عصري، ومن ثم اختيار لونًا أساسيًا، وبعد ذلك تحديد الألوان الثانوية التي سوف تتداخل معه، على سبيل المثال لمحبي الأخشاب، يمكن اختيار اللون البني الداكن للأرضية، مع استخدام اللون العسلي، وأحد الدرجات الفاتحة المحايدة.
الإضاءة هي أحد العناصر الأساسية في التصميم، والتي لا يمكن إغفالها بأي شكل من الأشكال، خاصة في المطبخ، لذا يجب الاهتمام بتوظيف الضوء عند وضع التصميم، وتحديد مكان الخزائن بحيث تستقبل الضوء النافذ عبر الزجاج، بما يساعد على رؤية أوضح، وإبراز جمال التصميم، واختيار أسطح من الفولاذ اللامع، أو الرخام المصقول، للتمتع ببريقها مع انعكاس الضوء.
اختيار الألوان والأرضيات وترتيب الأثاث بدون تحديد أسلوب قد يقودنا إلى مساحة من الفوضى، لذا يجب تحديد نمط لاتباعه، كأسلوب الحد الادنى على سبيل المثال، واختيار ألوان محايدة، مع أرضية لامعة، وبعض الأرفف لترتيب حافظات التوابل وأدوات الطهي، مع لمسات خشبية في الخزانات، واختيار تصميم يوفر قدر كبير من الفضاء للتحرك بأريحية، وبالطبع عدم إغفال الإضاءة الجيدة وستائر ناعمة للسماح للضوء بالنفاذ، وأيضًا بضعة ورود أو مزروعات خضراء للمسة نابضة بالحياة.
ادخال الألوان والتفاصيل البسيطة في تزيين الجدران شيء، وتشبعه بتلك التفاصيل شيء آخر، فالأمر لا يتعلق بالفسيفساء، وإنما اختيار القدر المناسب من تلك التفاصيل، كالاكتفاء بتزيين جدار واحد بالفسيفساء، مع اختيار لون للجدران يتناغم معها، مع لون محايد للخزائن، وذلك لتصميم مشهد جمالي بسيط غير مبالغ فيه.
أن تملأ المطبخ بالخزائن والأرفف على الرغم من مساحته الصغيرة، لا يعني أنه يتمتع بتصميم وظيفي، خاصة وإن تحول الوضع إلى عدم القدرة على التحرك بداخله، لذا في بعض الأحيان يكون من الأفضل اللجوء إلى عدد قليل من قطع الأثاث خاصة القابلة للتحول والطي، لتحقيق اقصى استفادة مع الإبقاء على مساحة تتيح التحرك بأريحية.
في بعض الأحيان لا يقتصر المطبخ على نشاط الطبخ فقط، بل يتم استخدامه للغسيل وتناول الطعام أيضًا، لذا يجب تحديد كافة الأنشطة التي تقوم بها الأسرة داخل المطبخ، وتحديد توزيع الأثاث مع مراعاة مكان الغسالة وطاولة الطعام، حتى لا نجد أنفسنا غارقين في مساحة من الفوضى.
أسوأ ما يمكن أن يصل إليه مطبخك، هو أن يصبح بلا روح، فتلك المساحة صغرت أو كبرت هي قلب المنزل وملتقى العائلة، لذا عليك أن تبذل جهدك في تصميمها لتصبح مُشرقة ومليئة بالحياة، بالتدقيق في اختيار الألوان، وتوفير الإضاءة الجيدة، والتوزيع الأمثل للأثاث.
تصميم المطبخ لا يعتمد فقط على المساحة المتاحة، بل أيضًا الذوق الخاص للعائلة وتفضيلاتها من حيث الخامات والألوان، وهو ما يمنحه تصميمًا مميزًا ويُضفي عليه طابعًا خاصًا، بل ويُشعر أفراد المنزل بالألفة بداخله لأنه ينطوي على شيء من شخصياتهم.
في بعض الأحيان تظهر موضة جديدة، فنرغب في تطبيقها في تصميم المطبخ الخاص بنا، دون التفكير في أنها قد تكون مؤقتة، تمامًا كموضة المطابخ الخشبية التي سرعان ما غطت عليها المطابخ الأكريلك فأصبح أصحابا يرغبون في التجديد مرة أخرى. لذا من الأفضل ادخال لمسات بسيطة من الموضة حتى يمكن تغييرها بسهولة دون هدم المطبخ وإعادة بناءه من جديد.
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