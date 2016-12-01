11 فكره لممرات و مداخل ترحب بالضيوف !

أصبح تجميل الأروقة و الممرات الموجوده عند مدخل المنزفنأً قائماً بذاته ، نظراُ لأنها مناطق ذات طبيعه خاصة و لا تتحمل أي أخطاء ديكوريه، فهي تتأثر بكل التفاصيل بالسلب أو بالإيجاب و خاصة إذا كانت ضيقه ولا تحتوى على وسائل للإضاءه الطبيعيه.

و هناك من يهمل هذه المداخل و يعتبر تزيينها أمراً ثانوياُ ، و لكننا نرفض هذا السلوك لأنه يمنع اكتمال الصورة العامه لأناقة المنزل ، و يعطي انطباعاً سيئاّ في نفوس الزائرين عن أصحاب المنزل.

و نحن اليوم نقدم لكم مجموعة أفكار رائعه تساعدك في الإهتمام بمدخل منزلك أياً كانت مساحته ، بطرق و أنماط مختلفه…