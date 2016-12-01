11 فكره لممرات و مداخل ترحب بالضيوف !

أصبح تجميل الأروقة و الممرات الموجوده عند مدخل المنزفنأً قائماً بذاته ، نظراُ لأنها مناطق ذات طبيعه خاصة و لا تتحمل أي أخطاء ديكوريه، فهي تتأثر بكل التفاصيل بالسلب أو بالإيجاب و خاصة إذا كانت ضيقه ولا تحتوى على وسائل للإضاءه الطبيعيه.
و هناك من يهمل هذه المداخل و يعتبر تزيينها أمراً ثانوياُ ، و لكننا نرفض هذا السلوك لأنه يمنع اكتمال الصورة العامه لأناقة المنزل ، و يعطي انطباعاً سيئاّ في نفوس الزائرين عن أصحاب المنزل.
و نحن اليوم نقدم لكم مجموعة أفكار رائعه تساعدك في الإهتمام بمدخل منزلك أياً كانت مساحته ، بطرق و أنماط مختلفه…
الترحيب بالزوار يبدأ من عتبة المنزل ، و المدخل النظيف و الرائق ذو التجهيزات المناسبه يجعل الضيف على سجيته ، حيث يستطيع ترك حذاؤه و معطفه في خزانه خاصه ليشعر بأنه في منزله.
و هذا المدخل الأنيق يتمتع بخزانة حائط اتسعت لجميع الأحذيه و المعاطف التى يمكن أن تؤثر على جمال المدخل إن تركت في الخارج ، كما تمت الإستعانه برخام لامع للأرضيات و مرايا كبيره في أبواب الغرفه المقابله للمدخل ليعكسوا الإضاءه و يعززوا من إتساع المكان.
نرى هنا ممر صغير على النمط الصناعي ، بتفاصيل قليله نعم ! لكنها جعلته مثير للإهتمام ، بفضل اختيار الجدار من قوالب الطوب بمظهرها الطبيعي بدون تكسيه أو طلاء ، و اللمسات الشخصيه من صاحب المنزل عن طريق تعليق مجموعة صور التقطها بنفسه .
بالرغم من كون خزانات الحائط هي المفضله لدينا للإحتفاظ بأغراض الضيوف ، إلا أن الشماعات هي الوسيلة الأشهر في تنظيم المداخل ، و لكننا ننصح باختيار التصاميم الفريده و المختلفه منها مثل هذه الشماعه على شكل فروع الشجرة التى ستساعدك في ترتيب المكان و ستعجب الجميع بالتأكيد!
يُعد النموذج المكون من الكونسول الصغير مع لوحة فنية و و أبليك حائط ، علامة مميزة للمداخل الراقية التى تشبه الفنادق ، و تتمتع بمرونة التطبيق .
فهنا المدخل اكتسب شخصية رسمية فاخره بفضل الكونسول مع مزهرية صغيرة و اكسسوارات رقيقه مع لوحة فنيه هادئه و مصباح عصري يتدلى من السقف يعكس حب قاطني المنزل للفخامه الملائمه للذوق العصري .
يعتبر الممر عند مدخل المنزل مهم لعمل منطقة فاصله بين خارج المنزل و داخله تمهد نفسية الزائرين لدخول المنزل ، في بعض المنازل الصغيرة يكون باب المنزل مفتوح مباشرة على إحدى الغرف مثل الإستقبال أو المعيشه ، و هناك طرق عديدة لخلق ممر صغير من بعض القطع القليلة المختاره بحرص.
و في هذا المنزل نجد المصمم في artema-pracowania-architektury-wnetrz قد استعان بمرايا و كونسول صغير و إكسسوار معدني لخلق فاصل صغير يعطي انطباع ترحيبي.
بعض الممرات تكون ضيقة للغايه و لا تحتوى على نوافذ نستمد منها الإتساع من الخارج وتسمح بدخول الإضاءه الطبيعيه ، لذا فاستخدام المرايا و الإضاءه الصناعيه الجيده يكون ضرورياُ للتغلب على المساحه الضيقه، و في هذه الحاله يتم الإكتفاء بمقعد صغير عملي يمكن فتحه لتخزين الأحذيه بدون أن تشغل حيز في الخارج.
في الممرات الواسعه تكون الخيارات متعدده ، و من ضمن هذه الخيارات الحدائق الداخليه . حيث يمكنك وضع بعض أصص النباتات أو تصنع حدائق بأرضية حجريه داخل أوعية زجاجيه شفافه لتصنع مساحة مبهجه في مدخل منزل، فلا شيء أكثر ترحيباً من تأثيرالنباتات .
تستطيع الألوان المميزه أن تسبغ المداخل شخصيه منفرده ، و نجد هنا مدخل صغير بتصميم لافت بفضل مزيج الألوان الرائع ، بين الوردي الجريء و الأسود الدرامي ، و هو ثنائي غير تقليدي يثير فضولك لرؤية بقية أجزاء المنزل.
و كما ذكرنا من قبل حيلة الكونسول مع لوحة الحائط و الأباليك لمدخل مبهر ، نخبرك الآن بحيلة أخرى مشابهه ، و هي المرآه بطول الحائط مع كونسول و اباليك أيضاً بالإضافه إلى ورود رقيقه تجعل المشهد متكامل.
إذا كنت محباً لفلسفة الشرق الأقصى و التصاميم الآسيويه فهذا هو التصميم المناسب لذوقك ، فنرى هنا بركة ماء داخليه بأرضية من الأحجار الصغيره ، مما يجعل المياه أكثر تألقاً و يجعل المدخل فاخراً و مختلفاً.
في حالة المداخل الصغيره يمكنك الإعتماد على قطعه واحده ذات تصميم مبتكر لتلفت الإنتباه عند مدخل منزلك ، و تعبر عن ذوقك بسلاسه كما نرى هنا مرآه بأشكال سداسيه تشبه خلية النحل مما جعل المدخل مميزاّ دون عناء.
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