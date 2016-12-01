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11 فكره لممرات و مداخل ترحب بالضيوف !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Portfolio, Loft Factory Loft Factory الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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أصبح تجميل الأروقة و الممرات الموجوده عند مدخل المنزفنأً قائماً بذاته ، نظراُ لأنها مناطق ذات طبيعه خاصة و لا تتحمل أي أخطاء ديكوريه، فهي تتأثر بكل التفاصيل بالسلب أو بالإيجاب و خاصة إذا كانت ضيقه ولا تحتوى على وسائل للإضاءه الطبيعيه.

و هناك من يهمل هذه المداخل و يعتبر تزيينها أمراً ثانوياُ ، و لكننا نرفض هذا السلوك لأنه يمنع اكتمال الصورة العامه لأناقة المنزل ، و يعطي انطباعاً سيئاّ في نفوس الزائرين عن أصحاب المنزل.

و نحن اليوم نقدم لكم مجموعة أفكار رائعه تساعدك في الإهتمام بمدخل منزلك أياً كانت مساحته ، بطرق و أنماط مختلفه…

1- خزانة في الحائط

Meble do stylowej willi w małopolsce, Zirador - Meble tworzone z pasją Zirador - Meble tworzone z pasją سلالم وأروقة مخزن
Zirador – Meble tworzone z pasją

Zirador - Meble tworzone z pasją
Zirador – Meble tworzone z pasją
Zirador - Meble tworzone z pasją

الترحيب بالزوار يبدأ من عتبة المنزل ، و المدخل النظيف و الرائق ذو التجهيزات المناسبه يجعل الضيف على سجيته ، حيث يستطيع ترك حذاؤه و معطفه في خزانه خاصه ليشعر بأنه في منزله.

و هذا المدخل الأنيق يتمتع بخزانة حائط اتسعت لجميع الأحذيه و المعاطف التى يمكن أن تؤثر على جمال المدخل إن تركت في الخارج ، كما تمت الإستعانه برخام لامع للأرضيات و مرايا كبيره في أبواب الغرفه المقابله للمدخل ليعكسوا الإضاءه و يعززوا من إتساع المكان.

2- جدار من الطوب

Mieszkanie w kamienicy, Mint&Brisk Mint&Brisk الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Mint&amp;Brisk

Mint&Brisk
Mint&amp;Brisk
Mint&Brisk

نرى هنا ممر صغير على النمط الصناعي ، بتفاصيل قليله نعم ! لكنها جعلته مثير للإهتمام ، بفضل اختيار الجدار من قوالب الطوب بمظهرها الطبيعي بدون تكسيه أو طلاء ، و اللمسات الشخصيه من صاحب المنزل عن طريق تعليق مجموعة صور التقطها بنفسه .

3- شماعة بتصميم مختلف

44m2 dla dwójki!, idea projekt idea projekt الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
idea projekt

idea projekt
idea projekt
idea projekt

بالرغم من كون خزانات الحائط هي المفضله لدينا للإحتفاظ بأغراض الضيوف ، إلا أن الشماعات هي الوسيلة الأشهر في تنظيم المداخل ، و لكننا ننصح باختيار التصاميم الفريده و المختلفه منها مثل هذه الشماعه على شكل فروع الشجرة التى ستساعدك في ترتيب المكان و ستعجب الجميع بالتأكيد!

4- كونسول صغير

Mansarda, Tarna Design Studio Tarna Design Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tarna Design Studio

Tarna Design Studio
Tarna Design Studio
Tarna Design Studio

يُعد النموذج المكون من الكونسول الصغير مع لوحة فنية و و أبليك حائط ، علامة مميزة للمداخل الراقية التى تشبه الفنادق ، و تتمتع بمرونة التطبيق .

فهنا المدخل اكتسب شخصية رسمية فاخره بفضل الكونسول مع مزهرية صغيرة و اكسسوارات رقيقه مع لوحة فنيه هادئه و مصباح عصري يتدلى من السقف يعكس حب قاطني المنزل للفخامه الملائمه للذوق العصري . 

5- مرآه ساحرة

Beton udomowiony – czyli nowoczesne mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

يعتبر الممر عند مدخل المنزل مهم لعمل منطقة فاصله بين خارج المنزل و داخله تمهد نفسية الزائرين لدخول المنزل ، في بعض المنازل الصغيرة يكون باب المنزل مفتوح مباشرة على إحدى الغرف  مثل الإستقبال أو المعيشه ، و هناك طرق عديدة لخلق ممر صغير من بعض القطع القليلة المختاره بحرص.

و في هذا المنزل نجد المصمم في artema-pracowania-architektury-wnetrz قد استعان بمرايا و كونسول صغير و إكسسوار معدني لخلق فاصل صغير يعطي انطباع ترحيبي.

6- خداع بصري

Mieszkanie w stylu klasycznym, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

بعض الممرات تكون ضيقة للغايه و لا تحتوى على نوافذ نستمد منها الإتساع من الخارج وتسمح بدخول الإضاءه الطبيعيه ، لذا فاستخدام المرايا و الإضاءه الصناعيه الجيده يكون ضرورياُ للتغلب على المساحه الضيقه، و في هذه الحاله يتم الإكتفاء بمقعد صغير عملي يمكن فتحه لتخزين الأحذيه بدون أن تشغل حيز في الخارج.

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7- حديقة في الممر

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

في الممرات الواسعه تكون الخيارات متعدده ، و من ضمن هذه الخيارات الحدائق الداخليه . حيث يمكنك وضع بعض أصص النباتات أو تصنع حدائق بأرضية حجريه داخل أوعية زجاجيه شفافه لتصنع مساحة مبهجه في مدخل منزل، فلا شيء أكثر ترحيباً من تأثيرالنباتات .

8- اختيارات الألوان

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

تستطيع الألوان المميزه أن تسبغ المداخل شخصيه منفرده ، و نجد هنا مدخل صغير بتصميم لافت بفضل مزيج الألوان الرائع ، بين الوردي الجريء و الأسود الدرامي ، و هو ثنائي غير تقليدي يثير فضولك لرؤية بقية أجزاء المنزل.

9- ورود نضره و مرايا لامعه

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

و كما ذكرنا من قبل حيلة الكونسول مع لوحة الحائط و الأباليك لمدخل مبهر ، نخبرك الآن بحيلة أخرى مشابهه ، و هي المرآه بطول الحائط مع كونسول و اباليك أيضاً بالإضافه إلى ورود رقيقه تجعل المشهد متكامل.

10- بركة مياة داخليه

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

إذا كنت محباً لفلسفة الشرق الأقصى و التصاميم الآسيويه فهذا هو التصميم المناسب لذوقك ، فنرى هنا بركة ماء داخليه بأرضية من الأحجار الصغيره ، مما يجعل المياه أكثر تألقاً و يجعل المدخل فاخراً و مختلفاً.

11- التصميمات المبتكره

Portfolio, Loft Factory Loft Factory الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

في حالة المداخل الصغيره يمكنك الإعتماد على قطعه واحده ذات تصميم مبتكر لتلفت الإنتباه عند مدخل منزلك ، و تعبر عن ذوقك بسلاسه كما نرى هنا مرآه بأشكال سداسيه تشبه خلية النحل مما جعل المدخل مميزاّ دون عناء.

تفضلوا بقراءة 8 أفكار لأرضيات تعطي شكل جمال و لكن رخيصه ..

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