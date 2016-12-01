شقة كلاسيكيه راقيه ستبهرك !

جولتنا اليوم في منازل روسيا المميزه ، فالذوق الروسي يفضل دائماً الفخامه و الرقي على أي سيء آخر ، لذا فعندما يأتي الحديث عن الكلاسيكيه فستكون في أبهى صورها. و بما أن الذوق المصري الغالب دائما ما يفضل الأنماط الكلاسيكيه على غيرها ، فنحن نستعرض معكم اليوم شقه رائعه من تصميم СТУДИЯ ПАВЛА ПОЛЫНОВА ، و التى يتضح فيها نموذج مثالي للكلاسيكيه الأوروبيه التى بإمكاننا التعلم منها لتطبيقها بصوره جيده في منازلنا.
بمجرد الدخول من باب المنزل نتيقن أننا على مشارف تحفه فنيه من الفخامه و الرفاهيه ، حيث نرى غرفة الإستقبال بأثاث راقي منقوش برسومات خفيفه بألوان ناعمه تقترب من الكريمي و البيج الهاديء .
و بالرغم من الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه من خلال النوافذ الكبيره و الستائر الشفافه التى تسح بدخول قدر هائل من الآشعه الشمسيه، إلا أن المصمم قد اهتم بالإضاءه الصناعيه من خلال إضاءة تجاويف السقف وثريا ثمينه بأذرع نحاسيه لامعه لتؤكد النمط الكلاسيكي الذي لا تخطئه الأعين.
أما عن الأرضيه فقد جاءت من الألواح الخشبيه ولكن بلون أسود درامي أبرز ما حوله من تفاصيل، و نرى غرفة الطعام أثناء جلوسنا في غرفة الإستقبال و هو ما سنتطرق إليه في الصوره القادمه…
اتبع المنزل نظام الفراغات المفتوحه حيث أن غرفة الإستقبال مفتوحه على غرفة الطعام و المطبخ ، على الرغم من كلاسيكية المنزل الواضحه ، و ذلك لترجمة عصرية الأسره التى تقطن المنزل بصوره غير مباشره ، و أيضاً للتغلب على صغر مساحة المنزل التى قد تبدو واضحه إذا تم اعتماد أبواب و فواصل للغرف.
و أثاث غرفة الطعام جاء من الخشب المدهون بالأبيض و كراسي مبطنه من القطيفه الفاخره باللون البني الدافيء ، و قد جاء تصميم طاولة الطعام دائري ليتماشى مع مساحة الغرفه الصغيره و لا يتسبب في ازدحام المكان.
أما المطبخ فكان باللون الأوف وايت بتصميم على حرف ال L لاستغلال زاوية المطبخ بصوره مثاليه ، مع أبواب زجاجيه شفافه للخزانات لتعكس الأضواء و تكسب المطبخ بعض البريق.
الإهتمام بالتفاصيل يتضح في كل أركان المنزل ، و لقد أعجبنا كثيراً اهتمام المصمم بالممرات من نواحي كثيره ، فنلاحظ وجود كونسول خشبي مميز مع مرآة حائط و إضاءه حديثه مسلطه عليه ، و أيضاً الإهتمام بالإضاءه بشكل عام من خلال تجاويف السقف ، و اعتمد المصمم الإضاءه الصفراء لالتى تلائم كلاسيكية المنزل و تضفي دفئاً على الأجواء و هو ما تحتاج إليه جميع المنازل الروسيه ، أما أرضيات الممرات فكانت مزينه بالسيراميك المزخرف بنقوش كلاسيكيه رائعه.
المنزل يحتوى على الكثير من الغرف و هو ما جعله في حاجه للكثير من الممرات ، ولكن المصمم قد تغلب على كثرة الممرات من خلال تنويع التصاميم و تنوع الأساليب الديكوريه فأحيانا يجعل الحوائط ساده بالأبيض و يجعل الأرضيه مزخرفه ، و أحياناً أخرى يعتمد أرضيه ساده من الخشب مع حوائط مزينة بورق الحائط برسوم كلاسيكيه كما فعل في هذا الممر.
غرفة النوم ملكيه بامتياز ، حيث السرير الوثير ذو المساند و الوسائد الكثيره بمفارش ناعمه و رأس سرير مزخرف و عالي الإرتفاع ، و أيضاً اللوحه الفنيه المعلقه أعلى السرير.
و قد استعان المصمم بدولاب ملابس كبير ليمنع حدوث الفوضى التى لا تليق بهذه الغرفه الساحره بالتأكيد ، و هذا الدولاب مزود من الخارج بمرايا كثيره تعكس الإضاءه الطبيعيه القادمه من النافذه الكبيره أثناء النهار أو الإضاءه الصناعيه أثناء الليل مما يخلق أبعادا إضافيه توحي باتساع الغرفه.
بالرغم من برودة كافة الخامات في الحمام ، إلا أن اختيارها بألوان دافئة قد تغلب على طبيعتها البارده . واللون البيج للحمام ناسب كلاسيكية المنزل و أعطاه شخصيه ملكيه بجانب روحه الدافئه.
و يلفت انباهنا الإهتمام بالإضاءه أعلى مرآه الحمام ذات الإطار الذهبي ، و أيضاً باب الدش الزجاجي على شكل نصف دائره المزين أيضاً بحواف ذهبيه.
استعان المصمم بالأرضيه الخشبيه السوداء في أغلب غرف المنزل لما لها من مزايا تتعلق بالدفء و الحياديه ، و في غرفة المكتب اكتست الأرضيه بسجاد كلاسيكي منقوش بألوان ترابيه هادئه ، و هو ما يعكس أسلوب الكلاسيكيه الأوروبيه التى لا تعتمد على المبالغه و التكلف ، بل تقوم بتطبيق الزخارف و النقوش و كثرة التفاصيل بأساليب هادئه تلائم روح العصر الحديث الذي نعيش فيه.
أما حسن التنظيم الواضح في المكتب فيرجع إلى اختيار المصمم لمكتبه خشبيه كبيره تمنع تكدس الأوراق و فوضتها في الغرفه ، و المحافظه على سطح المكتب نظيف و رائق ليظهر جمال هذه الأباجوره الذهبيه الرائعه.
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