شقة كلاسيكيه راقيه ستبهرك !

بمجرد الدخول من باب المنزل نتيقن أننا على مشارف تحفه فنيه من الفخامه و الرفاهيه ، حيث نرى غرفة الإستقبال بأثاث راقي منقوش برسومات خفيفه بألوان ناعمه تقترب من الكريمي و البيج الهاديء .

و بالرغم من الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه من خلال النوافذ الكبيره و الستائر الشفافه التى تسح بدخول قدر هائل من الآشعه الشمسيه، إلا أن المصمم قد اهتم بالإضاءه الصناعيه من خلال إضاءة تجاويف السقف وثريا ثمينه بأذرع نحاسيه لامعه لتؤكد النمط الكلاسيكي الذي لا تخطئه الأعين.

أما عن الأرضيه فقد جاءت من الألواح الخشبيه ولكن بلون أسود درامي أبرز ما حوله من تفاصيل، و نرى غرفة الطعام أثناء جلوسنا في غرفة الإستقبال و هو ما سنتطرق إليه في الصوره القادمه…