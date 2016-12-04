فيلا صغيرة ولكن أجمل من الشقق الكبيرة !

السكن في فيلا و إن كانت صغيره يعني الإتصال مع الجمال حيث المساحات الخضراء و الورود اليانعه ، و هذا أفضل بكثير من السكن في شقه شاسعة المساحه و لكن بدون متعه ، و تنخرط في الحياه العصريه الزائفه التى تنافي طبيعة الإنسان المتسقه مع حبه للجمال و الطبيعه التى جاء منها.

و اليوم في هوميفاي ، نذهب بكم إلى مدينة جوندياي البرازيليه ، حيث فيلا سكنيه صغيره ذات حديقه بشخصيه مميزه و طراز معماري أنيق من تصميم vettori-arquitetura ، و سوف تلاحظ معنا الخطوط الإنسيابيه للمنزل و الطراز الريفي الدافيء للمكان مع بعض المفاجآت التى تكشف عن منزل بسيط و مريح تتمنى اقتناء مثيلا له ! ..

و الآن لنبدأ جولتنا ..