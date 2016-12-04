فيلا صغيرة ولكن أجمل من الشقق الكبيرة !

السكن في فيلا و إن كانت صغيره يعني الإتصال مع الجمال حيث المساحات الخضراء و الورود اليانعه ، و هذا أفضل بكثير من السكن في شقه شاسعة المساحه و لكن بدون متعه ، و تنخرط في الحياه العصريه الزائفه التى تنافي طبيعة الإنسان المتسقه مع حبه للجمال و الطبيعه التى جاء منها.
و اليوم في هوميفاي ، نذهب بكم إلى مدينة جوندياي البرازيليه ، حيث فيلا سكنيه صغيره ذات حديقه بشخصيه مميزه و طراز معماري أنيق من تصميم vettori-arquitetura ، و سوف تلاحظ معنا الخطوط الإنسيابيه للمنزل و الطراز الريفي الدافيء للمكان مع بعض المفاجآت التى تكشف عن منزل بسيط و مريح تتمنى اقتناء مثيلا له ! ..
و الآن لنبدأ جولتنا ..
تظهر في الصورة الواجهة الخلفيه للمنزل ، و نرى المنزل يحتل مساحه مائلة الشكل ، مع حديقه انسيابية التصميم ، تطل عليها الكثير من نوافذ المنزل و قد ساعد على ذلك تصميم الشبه المنحرف للمنزل الذي جعل معظم واجهة المنزل الخلفيه تطل على الحديقه، لتسمتد منها الإناره الطبيعيه و دفء الآشعه الشمسيه .
و يوجد اهتمام كبير بأرضية الحديقه فنرى مناطق بالنجيل الصناعي و مناطق أخرى ممهدة بممرات منحنيه لتجول ممتع وسط الورود الطبيعيه و الشجيرات الصغير،و قد ساعد هذا الإهتمام بالحديقه على إمكانية إقامة التجمعات العائليه في الحديقه و إقامة بعض حفلات الشواء مع الأصدقاء أو غير ذلك من الأنشطه الترفيهيه للأسره.
هناك ممر انسيابي التصميم أيضاً كبقية المنزل يتجه نحو بوابة المنزل الأماميه ، و هناك بعض الخطوط النصف الدائريه لسقف الواجهة ليكون علامة مميزة للواجه الرئيسيه و يحدد مكان باب المنزل ، و قد اكسبت المنحنيات الكثيره الرشاقه و التميز لهذا المنزل، كما أن استخدام الأبيض و الرمادي لطلاء المنزل الخارجي أعطي انطباع بعصرية المنزل و أناقته.
عند دخولنا من باب المنزل تتكشف لنا غرفة المعيشه و غرفة السفره في فراغ واحد مفتوح ، و هو ما يعتبر سمة المنازل العصريه . و هذه المساحة المفتوحة مكنت من عمل بيئة اجتماعيه مترابطه تشجع الترابط بين أفراد الأسره كما أنها تساعد في دخول الإضاءه الطبيعيه إلى جميع الغرف .
و تتسم غرفة المعيشه بالبساطه التى تتضح في لون الحوائط الأبيض مع أرضيات من البورسلين الأبيض أيضاً ، و جائت الألوان في المكتبه الخشبيه البنيه التى وازنت برودة بورسلين الأرضيه ، كما جاء أثاث الغرف بأريكه باللون الكريمي مع كراشي مشجرة أنيقه باللون الأزرق المتناسب مع سجاد الغرفه الملون بألوان الأثاث.
أما غرفة السفره فكانت باللون الأبيض و تصميم كلاسيكي ، و اكتفى المصمم باللون الخشبي للمنضده و الكراسي و لم يضيف المزيد من الألوان . و بالطبع من أهم عناصر الديكور في الفراغ المفتوح هو نجفة السقف التى تتدلى على ارتفاع قصير من السفره لتمييزها عن بقية المكان و هو ما لم يفوت المصمم حيث استخدم مصباح يتدلى من السقف بغطاء معدني لامع يوحى بالعصريه.
تصميم حرف الU للمطبخ ساعد على استغلال امثل للزوايا و المساحات ، و نجد أن المطبخ من الأبيض مع حوائط من الأبيض و أرضيات من البورسلين اللامع ، أما أسطح المطبخ فجاءت أنيقه من الجرانيت الفاتح و الذي يتناسب مع وظائف الطبخ لأنه يتحمل الحراره و يقاوم الخدوش كما أنه سهل التنظيف.
و يتضح أن المصمم قد حافظ على البساطه في المطبخ أيضاً و اكتفى بالأجهزة ذات الإطار المعدني كديكور و ظيفي و لم يتعن بأي اكسسوار سوى طبق فاكهه شفاف، وساعد التصميم المثالي للمطبخ في خلق مساحه مناسبه لتناول الإفطار أو الوجبات السريعه .
هذه الغرفه اعتمدت عناصر الراحه بداية من الأرضيات الخشبيه الدافئه وصولا إلى اللون الأخضر المريح للعين لمفارش السرير الناعمه ، و أيضاً الإضاءه الطبيعيه الجيده لضمان التهويه السليمه للغرفه مع الحفاظ عليها مشرقه خلال النهار بدون الحاجه للإضاءه الصناعيه المجهده للنظر.
أما حوائط الغرفه فكانت بالرمادي الفاتح مع خطوط قليله من الأبيض ، و هو ما جعل الرقه و النعومه انطباع سائد في الغرفه.
العماره البرازيليه تهتم كثيراُ بوجود شرفة أو تراس جيد التصميم ، مهما اختلف نمط المنزل و نوعه سواء شقه أو فيلا، و ذلك لإيمانهم بقدرة المناظر الطبيعيه على تحسين الحاله النفسيه لأفراد الأسره.
و نرى هنا التراس قد تم تزويده بمظله تحمي الجالس من الشمس و توفر ظلالاُ خفيفه رائعه ، كما أن التصميم المائل للأرضيه سمح بارتباط التراس الوثيق بالحديقه . أما أثاث التراس فكان طاولة دائريه من الزجاج و قوائم من المعدن مع مجموعة كراسي من الخوص الخشبي و أيضاً أريكه مريحه تسمح بالجلوس و التأمل ، و نلاحظ المزج بين الخامات الدافئه كالخوص مع الخامات العصريه كالمعدن و الزجاج في الأثاث لتعبر عن طبيعة الأسره العصريه المحبه للطبيعه.
اكتسب الحمام شخصيه أنيقه تناسب جميع الأذواق ، بفضل استخدام الألوان الحياديه حيث السيراميك الأبيض مع بعض الزخارف بالأسود عند حائط الدش . و الحوض ذو التصميم الدائري مع خزانات عمليه ذات سطح متين من الجرانيت الأسود الذي يتحمل المياه.
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