الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 غرفة طعام حديثة.. مستوى آخر من الجمال

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura غرفة السفرة
Loading admin actions …

غرفة الطعام.. أي وقت تجمع العائلة والأصدقاء، حيث تبادل الأحاديث والاستمتاع بوجبة شهية، وسط ضحكات تنتقل بين هذا وذاك، ولكن كيف لهذا أن يحدث إن لم تكن الغرفة مًريحة ومبهجة!!

في هذا المقال، جمعنا لكم 12 تصميم لـ غرف طعام بالأسلوب العصري الحديث، ولكنها تحمل في تفاصيلها مستوى اخر من الجمال، حيث التناغم والتوازن، وتجسد البهجة في ألوانها، فضلًا عن قطع الأثاث التي تتحدث بطلاقة عن معاني الراحة، لنستعرضهم معًا..

1. بين الإبداع والذكاء!

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

من الرائع أن تكن ذكيًا، ولكن الأكثر روعة أن تستطيع توظيف هذا الذكاء سعيا وراء الابداع، وهو ما تحقق في هذا التصميم الفريد، حيث استغلال المساحة الصغيرة على أكمل وجه، بالدمج بين ثلاث غرف في أضيق مساحة، واستبدال بعض من كراسي طاولة الطعام، بأريكة غرفة المعيشة، والبقاء قريبًا من منضدة المطبخ، لتقديم الطعام بشكل سريع، وبمساعدة الجميع.

أما عن اللمسات الجمالية، فنراها بوضوح في اختيار الطاولة الخشبية البسيطة التصميم، مع الاحتفاظ بالشكل الطبيعي للخشب، واختيار الكراسي المعدنية الأنيقة مع وسائد صفراء للجلوس، ذات درجة لونية قوية ومبهجة للغاية، تكسر حدة الألوان المحايدة للجدران والأرضية.

2. تصميم فاتح للشهية

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura غرفة السفرة
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

أن تجلس على مثل تلك الطاولة الخشبية الأنيقة، وسط تلك الزهور الملونة، الطبيعي منها والمرسوم على الجدران، هو بالطبع أمر فاتح للشهية، خاصة وأنت تشعر بالراحة على تلك الكراسي التي اكتست بقماش بلون الكافيه يتناسق بأناقة مع الطاولة الخشبية.

3. أناقة الإسكندنافي

Vivienda, DECLASE DECLASE غرفة السفرة
DECLASE

DECLASE
DECLASE
DECLASE

ليس هناك تصميمًا أكثر أناقة لعشاق البساطة، من الأسلوب الاسكندنافي الريفي الأنيق، حيث الألوان المحايدة، واللمسات الخشبية الدافئة، مع البساطة في التفاصيل القليلة، ولمسات نابضة بالحياة باللون الأخضر في الأركان، وفي النهاية تُصبح لديك غرفة طعام مثالية في كل تفاصيلها.

4. ألوان بنكهة الفرحة

EMPAPELADOS, MANTELES, ALMOHADONES, ILUMINACION, MUEBLES & VAJILLA, Casa Feten Casa Feten غرفة السفرةطاولات
Casa Feten

Casa Feten
Casa Feten
Casa Feten

بالطبع تلك الغرفة تأتي من عالم اخر، بكل ألوانها المبهجة، كراسي خشبية بسيطة للغاية اكتست بقماش منقوش بالورود الملونة، وطاولة صغيرة بيضاء تجسد معاني البساطة والأناقة، مع لمسة خضراء مُشرقة داخل مزهرية زجاجية صغيرة، ويُغلف المشهد ورق الحائط في الخلفية بلونه الوردي الرومانسي.

5. الأضواء تصنع الأجواء

Refúgio do Homem do Mar, Jean Felix Arquitetura Jean Felix Arquitetura غرفة السفرة بوص/ بامبو Brown
Jean Felix Arquitetura

Jean Felix Arquitetura
Jean Felix Arquitetura
Jean Felix Arquitetura

الأمر هنا لا يتعلق بطاولة الطعام بقدر ما يتعلق بالأجواء المحيطة به، الأضواء الخفية في زوايا الجدران، وكذلك المتدلية من السقف في منتصف الغرفة، تعكس أضواءها على الطاولة الخشبية، لتدعنا نتناول وجبة عشاء وسط أجواء رومانسية ساحرة.

6. الدمج والفصل

Apartament Praga , Devangari Design Devangari Design غرفة السفرة
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

طاولة صغيرة تم دمجها مع المطبخ في مساحة أضيق ما يكون إلا أنها تلبي الاحتياجات الأساسية بذكاء، ولفصل الاثنين عن بعضهما، تم استخدام أرضيتين مختلفتين بشيء من الذكاء والإبداع.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. أناقة مُشرقة

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

أن تختار الأبيض لغرفة الطعام، يعني أن تتمتع بأناقة مُشرقة، خاصة وإن كنت تملك الجرأة لاختيار طاولة الطعام بيضاء بالكامل، دون القلق من عملية التنظيف، مع إضفاء لمسة دافئة لكسر برودة الأبيض، من خلال الأرضية الخشبية ذات اللون الفاتح الراقي.

8. مساحة مفتوحة

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

إن كنت تملك مساحة مثل تلك، فلا تتردد في تخصيصها لغرفة الطعام وليست أي غرفة أخرى، فقط تخيل تناولك لوجبة شهية مع هذا المشهد!! وبعد ذلك لك حرية الاختيار فيما يتعلق بتصميم الطاولة وإن كان يُفضل اتبارع الأسلوب البسيط تمامًا كما في الصورة.

9. في عشق الأخشاب!

Skorpio Wood, Versat Versat غرفة السفرةطاولات
Versat

Versat
Versat
Versat

إن كنت من عشاق الخشب، فأنت بالتأكيد قادر على تمييز الجانب الجمالي لغرفة الطعام تلك، حيث الخشب القاتم بمظهره الطبيعي والأوردة المرسومة في قسماته، وقطعة الديكور لجذع الشجرة المزينة للطاولة، بما يمنحك غرفة طعام بفخامة الأخشاب ودفء الطبيعة.

10. مساحة من الجمال

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

مرة اخرى نجد أن الألوان قادرة على منحنا غرفة طعام ذات مستوى أخر من الجمال، حيث الكراسي الوردية، والمزهرية الخضراء بورودها البرتقالية، التي تزين الطاولة البيضاء، لتكتمل في النهاية لوحة فنية أنيقة في جمالها.

11. التفاصيل تصنع الفارق

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

طاولة طعام بسيطة للغاية، مع كراسي ليست بالفريدة، ولكن.. تلك المنسوجة الملونة التي تزين الطاولة هي التي استطاعت أن تصنع الفارق وتمنح الغرفة الجانب الجمالي الذي يمكننا أن نلتمسه بمجرد النظر للغرفة، خاصة مع الخلفية الخضراء المُشرقة التي تطل علينا من خلف النافذة الزجاجية الكبيرة.

12. العامل الخفي

PINK PALACE, NEX LVL DESIGNS PVT. LTD. NEX LVL DESIGNS PVT. LTD. المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
NEX LVL DESIGNS PVT. LTD.

NEX LVL DESIGNS PVT. LTD.
NEX LVL DESIGNS PVT. LTD.
NEX LVL DESIGNS PVT. LTD.

نعود لنؤكد من جديد على أهمية الإضاءة كعامل خفي يظهر تأثيره بوضوح على الجانب الجمالي لتصميم غرفة الطعام، حيث الأضواء الخفية في السقف، وايضًا الظاهرة، وأضوائهم التي تنعكس في أرجاء الغرفة، لتمنحنا مساحة مضيئة ومفعمة بالحياة على الرغم من مدى بساطة تصميم طاولة الطعام وكراسيها.

لمزيد من تصميمات غرف الطعام المميزة، تفضلوا بقرءاة المقال التالي، 7 غرف سفرة ستخطف قلبك من الجمال

10 طرق ذكية لإضاءة غرفة النوم
أي من تلك التصميمات تتمنى تنفيذه؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً