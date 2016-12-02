12 غرفة طعام حديثة.. مستوى آخر من الجمال

غرفة الطعام.. أي وقت تجمع العائلة والأصدقاء، حيث تبادل الأحاديث والاستمتاع بوجبة شهية، وسط ضحكات تنتقل بين هذا وذاك، ولكن كيف لهذا أن يحدث إن لم تكن الغرفة مًريحة ومبهجة!!

في هذا المقال، جمعنا لكم 12 تصميم لـ غرف طعام بالأسلوب العصري الحديث، ولكنها تحمل في تفاصيلها مستوى اخر من الجمال، حيث التناغم والتوازن، وتجسد البهجة في ألوانها، فضلًا عن قطع الأثاث التي تتحدث بطلاقة عن معاني الراحة، لنستعرضهم معًا..