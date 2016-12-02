12 غرفة طعام حديثة.. مستوى آخر من الجمال

غرفة الطعام.. أي وقت تجمع العائلة والأصدقاء، حيث تبادل الأحاديث والاستمتاع بوجبة شهية، وسط ضحكات تنتقل بين هذا وذاك، ولكن كيف لهذا أن يحدث إن لم تكن الغرفة مًريحة ومبهجة!!
في هذا المقال، جمعنا لكم 12 تصميم لـ غرف طعام بالأسلوب العصري الحديث، ولكنها تحمل في تفاصيلها مستوى اخر من الجمال، حيث التناغم والتوازن، وتجسد البهجة في ألوانها، فضلًا عن قطع الأثاث التي تتحدث بطلاقة عن معاني الراحة، لنستعرضهم معًا..
من الرائع أن تكن ذكيًا، ولكن الأكثر روعة أن تستطيع توظيف هذا الذكاء سعيا وراء الابداع، وهو ما تحقق في هذا التصميم الفريد، حيث استغلال المساحة الصغيرة على أكمل وجه، بالدمج بين ثلاث غرف في أضيق مساحة، واستبدال بعض من كراسي طاولة الطعام، بأريكة غرفة المعيشة، والبقاء قريبًا من منضدة المطبخ، لتقديم الطعام بشكل سريع، وبمساعدة الجميع.
أما عن اللمسات الجمالية، فنراها بوضوح في اختيار الطاولة الخشبية البسيطة التصميم، مع الاحتفاظ بالشكل الطبيعي للخشب، واختيار الكراسي المعدنية الأنيقة مع وسائد صفراء للجلوس، ذات درجة لونية قوية ومبهجة للغاية، تكسر حدة الألوان المحايدة للجدران والأرضية.
أن تجلس على مثل تلك الطاولة الخشبية الأنيقة، وسط تلك الزهور الملونة، الطبيعي منها والمرسوم على الجدران، هو بالطبع أمر فاتح للشهية، خاصة وأنت تشعر بالراحة على تلك الكراسي التي اكتست بقماش بلون الكافيه يتناسق بأناقة مع الطاولة الخشبية.
ليس هناك تصميمًا أكثر أناقة لعشاق البساطة، من الأسلوب الاسكندنافي الريفي الأنيق، حيث الألوان المحايدة، واللمسات الخشبية الدافئة، مع البساطة في التفاصيل القليلة، ولمسات نابضة بالحياة باللون الأخضر في الأركان، وفي النهاية تُصبح لديك غرفة طعام مثالية في كل تفاصيلها.
بالطبع تلك الغرفة تأتي من عالم اخر، بكل ألوانها المبهجة، كراسي خشبية بسيطة للغاية اكتست بقماش منقوش بالورود الملونة، وطاولة صغيرة بيضاء تجسد معاني البساطة والأناقة، مع لمسة خضراء مُشرقة داخل مزهرية زجاجية صغيرة، ويُغلف المشهد ورق الحائط في الخلفية بلونه الوردي الرومانسي.
الأمر هنا لا يتعلق بطاولة الطعام بقدر ما يتعلق بالأجواء المحيطة به، الأضواء الخفية في زوايا الجدران، وكذلك المتدلية من السقف في منتصف الغرفة، تعكس أضواءها على الطاولة الخشبية، لتدعنا نتناول وجبة عشاء وسط أجواء رومانسية ساحرة.
طاولة صغيرة تم دمجها مع المطبخ في مساحة أضيق ما يكون إلا أنها تلبي الاحتياجات الأساسية بذكاء، ولفصل الاثنين عن بعضهما، تم استخدام أرضيتين مختلفتين بشيء من الذكاء والإبداع.
أن تختار الأبيض لغرفة الطعام، يعني أن تتمتع بأناقة مُشرقة، خاصة وإن كنت تملك الجرأة لاختيار طاولة الطعام بيضاء بالكامل، دون القلق من عملية التنظيف، مع إضفاء لمسة دافئة لكسر برودة الأبيض، من خلال الأرضية الخشبية ذات اللون الفاتح الراقي.
إن كنت تملك مساحة مثل تلك، فلا تتردد في تخصيصها لغرفة الطعام وليست أي غرفة أخرى، فقط تخيل تناولك لوجبة شهية مع هذا المشهد!! وبعد ذلك لك حرية الاختيار فيما يتعلق بتصميم الطاولة وإن كان يُفضل اتبارع الأسلوب البسيط تمامًا كما في الصورة.
إن كنت من عشاق الخشب، فأنت بالتأكيد قادر على تمييز الجانب الجمالي لغرفة الطعام تلك، حيث الخشب القاتم بمظهره الطبيعي والأوردة المرسومة في قسماته، وقطعة الديكور لجذع الشجرة المزينة للطاولة، بما يمنحك غرفة طعام بفخامة الأخشاب ودفء الطبيعة.
مرة اخرى نجد أن الألوان قادرة على منحنا غرفة طعام ذات مستوى أخر من الجمال، حيث الكراسي الوردية، والمزهرية الخضراء بورودها البرتقالية، التي تزين الطاولة البيضاء، لتكتمل في النهاية لوحة فنية أنيقة في جمالها.
طاولة طعام بسيطة للغاية، مع كراسي ليست بالفريدة، ولكن.. تلك المنسوجة الملونة التي تزين الطاولة هي التي استطاعت أن تصنع الفارق وتمنح الغرفة الجانب الجمالي الذي يمكننا أن نلتمسه بمجرد النظر للغرفة، خاصة مع الخلفية الخضراء المُشرقة التي تطل علينا من خلف النافذة الزجاجية الكبيرة.
نعود لنؤكد من جديد على أهمية الإضاءة كعامل خفي يظهر تأثيره بوضوح على الجانب الجمالي لتصميم غرفة الطعام، حيث الأضواء الخفية في السقف، وايضًا الظاهرة، وأضوائهم التي تنعكس في أرجاء الغرفة، لتمنحنا مساحة مضيئة ومفعمة بالحياة على الرغم من مدى بساطة تصميم طاولة الطعام وكراسيها.
لمزيد من تصميمات غرف الطعام المميزة، تفضلوا بقرءاة المقال التالي، 7 غرف سفرة ستخطف قلبك من الجمال